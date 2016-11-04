تعرف على العوامل التي تؤدي الى “جرائم قتل الأقارب”

صحيفة المرصد : أكد الباحث والمحلل النفسي المتخصص في الدراسات والقضايا المجتمعية الدكتور هاني الغامدي أن جرائم قتل الأقارب تتصدر الجرائم المضادة للمجتمع، ومن أغربها قتل الوالدين والأخوة والأبناء وغيرهم وفقا لصحيفة “الوطن”.
مشيرا إلى أن تلك الجرائم تتطور وتتنوع في الأسلوب والطريقة نتيجة لسبعة عوامل هي:
-1 الضغوطات النفسية.
-2 غياب العدل داخل الأسرة.
-3 تعاطي المخدرات.
-4 البطالة.
-5 عدم وجود قاعدة سلوكية تربوية يفترض أن تشترك فيها الأسرة والمجتمع والمدرسة.
-6 غياب الصياغة التربوية والمناهج التربوية والمنهج السلوكي العام ومفهوم التربية الصحيحة.
-7 ضعف النشاط الاجتماعي الذي يختص بالتوعية حول مفهوم التربية وغياب دور الآباء والأمهات.
وأبان الغامدي، أنه لا يوجد علامات توضح أن الشاب سيرتكب جريمة قتل، نتيجة لأن مرتكبها يعد عدوا مجهولا، يعيش بين الأسرة كأنه ولي حميم.
تعليقات ( 17 )
رشديجميع ماسبق غير دقيق .... والسبب الحقيقي هو***
النبي الهادي.المؤمن المرتدع بأوامر الرب عز وجل. يخاف يخطيء أو يعتدي بيده أو بلسانه. على أي شخص. حتى الحيوان لايعتدي عليه إلا لصيده وأكله فقط. أن كان ذالك حلالآ له. ويؤمن أن هناك ملكين رقيب وعتيد يرصدون الأعمال.
قلم جافالبطالة هي أساس المشاكل وهي من تؤدي بصاحبها الي المخدرات والضغوط النفسية
ليبرالياخذ3و7والرضاعه الصناعيه والمدرسة هي اساس المصائب التي حلت في الشباب السعودي لوحده بدون شعوب العالم لنه فيه تصرفات جنونيه لم يصدق فيها العقل مثل قتل الاقارب التفحيط والقيادة الانتحاريه وتبذير المال
النبي الهادي.وأريد التنبيه عندما يكون المجتمع متربي على الأمور الدينيه. لا تخاف عليهم لأنهم يحمون بعظهم بعظا بأمور دينهم.ولاكن عندماينقسم المجتمع هذا متدين وهذا غير متدين فطبيعي ستكون المشاكل. فالمجتمعات والأسر
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
النبي الهادي.أن غرس القيم الدينيه من الصغر له دور كبير لتهذيب الشخص. من كل جوانب الحياة. لكي تربي أبنآ صالحآ. يعرف ماله وماعليه من حقوق. ويأخذ حقه ممن يعتدى عليه بالطرق النظاميه والشرعيه.
المنتصر باللهالمخدرات والمسكرات والفقر والبطاله فقط لاغير أما العدل داخل الأسره ليس له علاقة في الجرائم لو قلت العدل داخل الخدمة المدنية والتوظيف والمحسوبية والواسطات والمناطقيه ممكن نصدق كل شيء واضح من جلب المخدر
بوابراهيميوم كان النساء محتشمات ولايتبرجون ولافيه اختلاط وركوب مع السائق الأجنبي ماسمعن بهل أمور
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
طبيب نفسي وحارس أمنانت رجل او امراة خل عندك مواجهة مع نفسك وقل عندي مبداء عدم ايذاء احد وقت الغضب
طبيب نفسي وحارس أمناذا في نفسك شي على اهلك اتوقع سوف تتمسك باحد هذه الاربعة لكي تجد عذر لايذا مجتمعك اتق الله ولاتغضب وتذكر ان الله مع الصابرين
sar-al-saكل تلك العوامل متوفره اكثر في كل شعوب اسيا وافريقيا بل وفي دول اوروبيه وقلما يحدث جرائم بشعه تطال الاقارب كما نقرأ عنه يحدث في بلادنا ولعله بسبب التعيير والاستهزاء والتهم الدونيه في مجتمع محافظ
طبيب نفسي وحارس أمنالاربعة عوامل هذي قد يقراءه مختل وتزيد عنده الحاله لذلك قد تكون جانبة الصواب والله أعلم
تبوكنا أجممل8 - ومشاهدة مقاطع الجوال من قطع الرؤوس من المجرم داعش اعتقد غرر بشباب كثير