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تعرف على العوامل التي تؤدي الى “جرائم قتل الأقارب”

4 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص
تعرف على العوامل التي تؤدي الى “جرائم قتل الأقارب”
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صحيفة المرصد : أكد الباحث والمحلل النفسي المتخصص في الدراسات والقضايا المجتمعية الدكتور هاني الغامدي أن جرائم قتل الأقارب تتصدر الجرائم المضادة للمجتمع، ومن أغربها قتل الوالدين والأخوة والأبناء وغيرهم وفقا لصحيفة “الوطن”.

مشيرا إلى أن تلك الجرائم تتطور وتتنوع في الأسلوب والطريقة نتيجة لسبعة عوامل هي:
-1 الضغوطات النفسية.
-2 غياب العدل داخل الأسرة.
-3 تعاطي المخدرات.
-4 البطالة.
-5 عدم وجود قاعدة سلوكية تربوية يفترض أن تشترك فيها الأسرة والمجتمع والمدرسة.
-6 غياب الصياغة التربوية والمناهج التربوية والمنهج السلوكي العام ومفهوم التربية الصحيحة.
-7 ضعف النشاط الاجتماعي الذي يختص بالتوعية حول مفهوم التربية وغياب دور الآباء والأمهات.
وأبان الغامدي، أنه لا يوجد علامات توضح أن الشاب سيرتكب جريمة قتل، نتيجة لأن مرتكبها يعد عدوا مجهولا، يعيش بين الأسرة كأنه ولي حميم.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    رشدي

    جميع ماسبق غير دقيق .... والسبب الحقيقي هو***
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  2. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    النبي الهادي.

    المؤمن المرتدع بأوامر الرب عز وجل. يخاف يخطيء أو يعتدي بيده أو بلسانه. على أي شخص. حتى الحيوان لايعتدي عليه إلا لصيده وأكله فقط. أن كان ذالك حلالآ له. ويؤمن أن هناك ملكين رقيب وعتيد يرصدون الأعمال.
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  3. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 9:16 ص

    قلم جاف

    البطالة هي أساس المشاكل وهي من تؤدي بصاحبها الي المخدرات والضغوط النفسية
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  4. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    ليبرالي

    اخذ3و7والرضاعه الصناعيه والمدرسة هي اساس المصائب التي حلت في الشباب السعودي لوحده بدون شعوب العالم لنه فيه تصرفات جنونيه لم يصدق فيها العقل مثل قتل الاقارب التفحيط والقيادة الانتحاريه وتبذير المال
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  5. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    النبي الهادي.

    وأريد التنبيه عندما يكون المجتمع متربي على الأمور الدينيه. لا تخاف عليهم لأنهم يحمون بعظهم بعظا بأمور دينهم.ولاكن عندماينقسم المجتمع هذا متدين وهذا غير متدين فطبيعي ستكون المشاكل. فالمجتمعات والأسر
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  6. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  7. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    خامني النجس مفسد في الارض هو واتباعة فيبحثون عن عذر للافساد في الارض وهو ادعاء المظلومية الحذر من الدعاء المظلومية وتفتيش عنها وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
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  8. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص

    النبي الهادي.

    أن غرس القيم الدينيه من الصغر له دور كبير لتهذيب الشخص. من كل جوانب الحياة. لكي تربي أبنآ صالحآ. يعرف ماله وماعليه من حقوق. ويأخذ حقه ممن يعتدى عليه بالطرق النظاميه والشرعيه.
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  9. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص

    المنتصر بالله

    المخدرات والمسكرات والفقر والبطاله فقط لاغير أما العدل داخل الأسره ليس له علاقة في الجرائم لو قلت العدل داخل الخدمة المدنية والتوظيف والمحسوبية والواسطات والمناطقيه ممكن نصدق كل شيء واضح من جلب المخدر
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  10. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    بوابراهيم

    يوم كان النساء محتشمات ولايتبرجون ولافيه اختلاط وركوب مع السائق الأجنبي ماسمعن بهل أمور
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  11. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    ها التحليل الذي نريده لاصلاح المجتمع نهوب زي المحلل ****وكأنه في مطبخ يهدد ويتوعد ويخوف
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  12. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    تذكير

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  13. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 7:45 ص

    طبيب نفسي وحارس أمن

    انت رجل او امراة خل عندك مواجهة مع نفسك وقل عندي مبداء عدم ايذاء احد وقت الغضب
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  14. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    طبيب نفسي وحارس أمن

    اذا في نفسك شي على اهلك اتوقع سوف تتمسك باحد هذه الاربعة لكي تجد عذر لايذا مجتمعك اتق الله ولاتغضب وتذكر ان الله مع الصابرين
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  15. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    sar-al-sa

    كل تلك العوامل متوفره اكثر في كل شعوب اسيا وافريقيا بل وفي دول اوروبيه وقلما يحدث جرائم بشعه تطال الاقارب كما نقرأ عنه يحدث في بلادنا ولعله بسبب التعيير والاستهزاء والتهم الدونيه في مجتمع محافظ
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  16. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    طبيب نفسي وحارس أمن

    الاربعة عوامل هذي قد يقراءه مختل وتزيد عنده الحاله لذلك قد تكون جانبة الصواب والله أعلم
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  17. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    تبوكنا أجممل

    8 - ومشاهدة مقاطع الجوال من قطع الرؤوس من المجرم داعش اعتقد غرر بشباب كثير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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