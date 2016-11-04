بالصور والفيديو : انطلاق “قطار الشمال” في رحلة تجريبية بـوزراء وأعضاء شورى

صحيفة المرصد -واس : نفذت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، الخميس (3 نوفمبر 2016)، رحلة لقطار الركاب من الرياض إلى المجمعة والعودة مباشرة, لعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى, ضمن خطتها لوضع اللمسات النهائية على برنامج التشغيل التجريبي لخط الركاب في مشروع قطار الشمال للتأكد من جاهزيتها لإطلاق الخدمة.
وضم الوفد كلًا من: رئيس المؤسسة العامة للموانئ، الدكتور نبيل بن محمد العامودي, ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان بن عبدالله القصبي ، وعدد من أعضاء وعضوات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي.
وتجول الوفد في محطة قطار الرياض، وداخل أقسام المحطة، واطلع على الصالة الداخلية للركاب المسافرين, التي تتكون من أجهزة إصدار التذاكر الإلكترونية وكيفية استخدامها من حيث اختيار الوجهة “الرحلة” وموعدها ومكان المقعد, إضافة إلى اختيار آلية دفع الرسوم سواء “كاش” أو بطاقة.
كما اطلع الوفد على قسم شحن الأمتعة والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى الاطلاع على قسم صالة انتظار الركاب وصالة انتظار كبار الشخصيات “vip”.
عقب ذلك، استمع الوفد إلى شرح عن قطار الركاب الذي يتكون من تسع عربات وقاطرتين ويتسع لـ 444 راكبًا، وتصل سرعته إلى 200 كيلو متر في الساعة، بعدها انطلق الوفد في رحلة تجريبية بقطار الركاب إلى محطة محافظة المجمعة.
تعليقات ( 8 )
الشماليليش مايخلون الموطنين هم الي يجربون بدل اعضاء من الشورى
مبروك للمجمعة و عقبال نجرانالحوثي قد يسقط اي طائرة مدنية ..اما القطار فا على مر التاريخ والحروب هو الوسيلة المثلى حتى في نقل الجنود...اما من ناحية الحوثيين فا ما تدري وينه يمكن انه البنشري او المكانيكي ولا راعي المندي احذر وفتح
.....صاحب التعليق الاول ترى الطيران امن من القطار تخيل عشرين تريله مربوطه في بعض وتمشي ميتين ومالها الا سلك واحد تمشي عليه ويجيك حوثي نذل ويقطع هذا السلك والله ان تلقى اهل نجران في حقل الشيبه الله يستر
ابو احمد العنزيمشروع طيب بس ما فيه احد ***** والله يستر من اللي جاي
جنوبيمخالف للنشر
بس ماتعودنااي شي يدخل الخدمة يا خربان ياالنظافة معدوة ويالخدمات رايحه فيها الكلام بعد سنة من التشغيل
ههه بس مستقطريعني هذا الاصلي والا ولد عمه🤔
مبروك للمجمعة و عقبال نجراننجران مدينة حدودية ودرع الوطن ومطارها الاقليمي مغلق بسبب الحرب ولو كان هناك قطار ركاب وبضائع بديل للطيران لما تأثرة المدينة ولذا القطار وجوده استراتيجي ولوجستي وأستثماري بسبب الكثافة السكانية