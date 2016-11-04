بالصور والفيديو : انطلاق “قطار الشمال” في رحلة تجريبية بـوزراء وأعضاء شورى

صحيفة المرصد -واس : نفذت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، الخميس (3 نوفمبر 2016)، رحلة لقطار الركاب من الرياض إلى المجمعة والعودة مباشرة, لعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى, ضمن خطتها لوضع اللمسات النهائية على برنامج التشغيل التجريبي لخط الركاب في مشروع قطار الشمال للتأكد من جاهزيتها لإطلاق الخدمة.

وضم الوفد كلًا من: رئيس المؤسسة العامة للموانئ، الدكتور نبيل بن محمد العامودي, ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان بن عبدالله القصبي ، وعدد من أعضاء وعضوات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي.

وتجول الوفد في محطة قطار الرياض، وداخل أقسام المحطة، واطلع على الصالة الداخلية للركاب المسافرين, التي تتكون من أجهزة إصدار التذاكر الإلكترونية وكيفية استخدامها من حيث اختيار الوجهة “الرحلة” وموعدها ومكان المقعد, إضافة إلى اختيار آلية دفع الرسوم سواء “كاش” أو بطاقة.

كما اطلع الوفد على قسم شحن الأمتعة والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى الاطلاع على قسم صالة انتظار الركاب وصالة انتظار كبار الشخصيات “vip”.

عقب ذلك، استمع الوفد إلى شرح عن قطار الركاب الذي يتكون من تسع عربات وقاطرتين ويتسع لـ 444 راكبًا، وتصل سرعته إلى 200 كيلو متر في الساعة، بعدها انطلق الوفد في رحلة تجريبية بقطار الركاب إلى محطة محافظة المجمعة.