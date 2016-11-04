حماية المستهلك تتوصل للعامل الباصق على العجينة – فيديو

صحيفة المرصد – متابعات : أعلنت جمعية حماية المستهلك عن التوصل إلى معلومات عن عامل في مخبز ظهر في مقطع فيديو وهو يبصق على عجين الخبز.
وذكرت الجمعية على حسابها في “تويتر”: نفيدكم بأنه تم التوصل لبعض المعلومات، عن موقع المخبز، وإبلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتحقق من المقطع، واتخاذ الإجراء اللازم.
تعليقات ( 19 )
ااببووححمموودداتمنى من الحاقد .. أن يرفع سعر السلعة وأن لا يدنسها قبل ان يسلمها لنا !!
عدد التعليقات:5829
الرحااالليست غريبه منهم..ف منهم من فجر وقتل مئات الاشخاص ﻷجل ان يقتل شخص واحد..حللوا التفجير ..مثل الشياطين
مديرة مياه الثرواتهذي قضية تحول لهيئة التحقيق والادعاء جنائة قال البلدية
متميز بس ما حد عطاه وجهشوفو لكم حل مع الورش و البناشر ومطاعم المندي اليمنين كلونا بلا رقيب....محلات المندي تبيع الطلب 65ريال رغم نزول اللحوم والورش تقل مافيا من المسؤول عن مراقبة الاسعار..انتو ولا التجارة ولا البلدية
تف ما شاء اللهجات من تورابوريدا🙃
غييييووووررررالي تحرقه النار لاتخاف منه مايجيك منه ضرر ولو انه مقرف لكن الخوف من الي طازه مثل الحلويات والالبان وبعض الاكلات الي ماتمسها النار
اللهم احفظ جنودنا البواسلهذا فعل الروافض المجوس قاتلهم الله نسأل الله تعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته المجرمين
المعتقدات الخاطئةمثل اللي يقول لاتحسدن تف ماشاء الله. يعني اتفل عليه عن الحسد🤔
اعمل حالك نايموبلاش فضايح مثل اللي يدور ذرة سكر بالبحر
قاهر الجرذي الي في السردابفي كنبكم ياتعليق 5 من قتل مسلم دخل الجنة .
ههههمخالف للنشر
مختارت 7 لم اجد بصق او تنجيس ثم لا تدلس الروايه تتحدث عن قتل ** طبعاً لا هل تعرف معنى ***معناها هو المعادي للرسول وال الرسول مثل من قتلو الحسين سبط الرسول ، السنه ليسو **
ت 5بل انهم امروا باشد من ذلك في الروايه عن داود بن فرقد. (وسائل الشيعة 18/463)، (بحار الأنوار 27/231).........وكذلك في الأنوار النعمانية 2/206-207........
جنوبية..🌻🌻ماعد فيها تحقيق الفديو واضح على طول جلد وغرامة وإبعاد عن البلد يعني بالله بتسالوه ليه بصقت ماله عذر مهما كان السبب استعجلو ترى السجون مليانة مافي له مكان
مختارالى رقم ثلاثه اسم الكتاب ورقم الصفحه ان كنت صادق نبي نبحث عنه في النت
قاهر الجرذي الي في السردابهذا العمل موجد في كتب المعممين المجوس .
قاهر الجرذي الي في السردابهذا عمل*** حسبي الله عليهم
ههه بس متوهقليش يامصور وهقت حماية المستهلك مو كانوا مرتاحين والحين تنكد عليهم وقضية ومرافعة واثبات 🤔