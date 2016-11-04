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حماية المستهلك تتوصل للعامل الباصق على العجينة – فيديو

4 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص
حماية المستهلك تتوصل للعامل الباصق على العجينة – فيديو
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صحيفة المرصد – متابعات : أعلنت جمعية حماية المستهلك عن التوصل إلى معلومات عن عامل في مخبز ظهر في مقطع فيديو وهو يبصق على عجين الخبز.

وذكرت الجمعية على حسابها في “تويتر”: نفيدكم بأنه تم التوصل لبعض المعلومات، عن موقع المخبز، وإبلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتحقق من المقطع، واتخاذ الإجراء اللازم.



تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص

    ااببووححمموودد

    اتمنى من الحاقد .. أن يرفع سعر السلعة وأن لا يدنسها قبل ان يسلمها لنا !!
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  2. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص
    عدد التعليقات:5829

    الرحااال

    ليست غريبه منهم..ف منهم من فجر وقتل مئات الاشخاص ﻷجل ان يقتل شخص واحد..حللوا التفجير ..مثل الشياطين
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  3. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    مديرة مياه الثروات

    هذي قضية تحول لهيئة التحقيق والادعاء جنائة قال البلدية
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  4. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    متميز بس ما حد عطاه وجه

    شوفو لكم حل مع الورش و البناشر ومطاعم المندي اليمنين كلونا بلا رقيب....محلات المندي تبيع الطلب 65ريال رغم نزول اللحوم والورش تقل مافيا من المسؤول عن مراقبة الاسعار..انتو ولا التجارة ولا البلدية
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  5. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    تف ما شاء الله

    جات من تورابوريدا🙃
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  6. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    غييييوووورررر

    الي تحرقه النار لاتخاف منه مايجيك منه ضرر ولو انه مقرف لكن الخوف من الي طازه مثل الحلويات والالبان وبعض الاكلات الي ماتمسها النار
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  7. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    هذا فعل الروافض المجوس قاتلهم الله نسأل الله تعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته المجرمين
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  8. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    المعتقدات الخاطئة

    مثل اللي يقول لاتحسدن تف ماشاء الله. يعني اتفل عليه عن الحسد🤔
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  9. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    اعمل حالك نايم

    وبلاش فضايح مثل اللي يدور ذرة سكر بالبحر
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  10. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص

    قاهر الجرذي الي في السرداب

    في كنبكم ياتعليق 5 من قتل مسلم دخل الجنة .
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  11. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    هههه

    مخالف للنشر
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  12. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    مختار

    ت 7 لم اجد بصق او تنجيس ثم لا تدلس الروايه تتحدث عن قتل ** طبعاً لا هل تعرف معنى ***معناها هو المعادي للرسول وال الرسول مثل من قتلو الحسين سبط الرسول ، السنه ليسو **
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  13. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 8:59 ص

    ت 5

    بل انهم امروا باشد من ذلك في الروايه عن داود بن فرقد. (وسائل الشيعة 18/463)، (بحار الأنوار 27/231).........وكذلك في الأنوار النعمانية 2/206-207........
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  14. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    جنوبية..🌻🌻

    ماعد فيها تحقيق الفديو واضح على طول جلد وغرامة وإبعاد عن البلد يعني بالله بتسالوه ليه بصقت ماله عذر مهما كان السبب استعجلو ترى السجون مليانة مافي له مكان
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  15. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    مختار

    الى رقم ثلاثه اسم الكتاب ورقم الصفحه ان كنت صادق نبي نبحث عنه في النت
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  16. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص

    يتخيل لك انه يدفل لكن لدي ايمان عميق ان الحركة أتت بشكل خادع فنتخيل انه يدفل,, الرجل منهمك في عمله واصوات الناس من حوله فكيف يقوم بهذا العمل القذر ولا يخاف.!! احسنوا الظن بالناس حتى تتحققوا
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  17. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    قاهر الجرذي الي في السرداب

    هذا العمل موجد في كتب المعممين المجوس .
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  18. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    قاهر الجرذي الي في السرداب

    هذا عمل*** حسبي الله عليهم
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  19. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص

    ههه بس متوهق

    ليش يامصور وهقت حماية المستهلك مو كانوا مرتاحين والحين تنكد عليهم وقضية ومرافعة واثبات 🤔
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