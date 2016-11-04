حماية المستهلك تتوصل للعامل الباصق على العجينة – فيديو

صحيفة المرصد – متابعات : أعلنت جمعية حماية المستهلك عن التوصل إلى معلومات عن عامل في مخبز ظهر في مقطع فيديو وهو يبصق على عجين الخبز.

وذكرت الجمعية على حسابها في “تويتر”: نفيدكم بأنه تم التوصل لبعض المعلومات، عن موقع المخبز، وإبلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتحقق من المقطع، واتخاذ الإجراء اللازم.