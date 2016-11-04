ولي أمر يتهم طلاب بالصف الأول المتوسط بالشروع في قتل ابنه بجدة – صورة

صحيفة المرصد :تقدم ولي أمر طالب يدرس بالصف الأول المتوسط في إحدى مدارس محافظة جدة ببلاغ ضد مجموعة من طلاب المدرسة، متهماً إياهم بالشروع في قتل ابنه.
وكشف المواطن ويدعى مشعل العصيمي، وفقاً لموقع “سبق”، أن وكيل المدرسة اتصل عليه وأخبره أن ابنه يعاني من آلام في ظهره، وحينما ذهب للمدرسة، علم منه أن مجموعة من الطلاب من فصول أخرى أكبر منه، ضربوه ضرباً مبرحاً، ثم حاولوا رميه من الدور الرابع، إلا أنه تمكن من الإفلات منهم.
وأشار إلى أنه توجه إلى وكيل المدرسة فوجده على علم بالقضية، وقد اكتفى بجعلهم يكتبون تعهدات، مبيناً أن الطلاب المعتدين هددوا ابنه أمام وكيل المدرسة، فضلاً عن تهجم أحدهم عليه.
ولفت العصيمي إلى أنه قرر تصعيد القضية بالذهاب إلى قسم الشرطة لفتح بلاغ ضد الطلاب، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة تماطل في تحويل الموضوع للشرطة، وتحاول إنهاءه دون عقوبات عليهم.
تعليقات ( 31 )
عبدالله حمود الحارثيحسبي الله ونعم الوكيل
عزوزجنوبيه سلامات سمك بالظهريه ذي خليها عشاء الجوا بيكون بارد وععععع سمك وريحتك واصله عندي وانتي باقي ما وصلتي ثول
📒📙 ريما...Rima📙📒انقل ابنك عن هذه المدرسة □اتوقع راح يرجعون مرة اخرى ل ايذاءه ويمكن يقتلونه وانت ود ابنك للمدرسة وأيضا اخذه من المدرسة■
محقجنوبية ساكنة في جدة
أرزة 🌲 لبناننصيحة للأهل روحو للمدرسة وشوفو اصحاب ولادكن بالمدرسة وتناقشو معن ومافيا شي إنو ننزل مستوانا لعقلية الطلاب لحتى نعرف إبنا مين عمبيصاحب بالمدرسة
أرزة 🌲 لبنانلو الأب تنازل الولد رح تصير شخصيتو ضعيفة وينضرب دايما المفروض يكون في قوانين صارمة من اﻷهل أبل المدرسة إنو الولد يتجنب الصحبة السيئة من البداية
أرزة 🌲 لبناناستودعو الله أبنائكم وأحبابكم والحافظ الله
أبو محمدلابد من عودة الضرب والفلكة إلي المدارس .
متصيدنصيحة لولي امر الطالب ريح نفسك من المشاكل و انقل ابنك من المدرسه الى مدرسه اخرى بس الشي الي ماصدقته رميه من الدور الرابع جميع مدارس السعوديه ٣ ادوار يمكن قال الدور الرابع بالغلط
جنوبية..🌻🌻المنتصر15 كلامك مو واضح ياليت توضحه عشان اعطيك الرد الكافي .. بقوم اتجهز طالعة ثول نقضيها سمكمك 😛
و ايش بيدهموايش يقدر يسوي الوكيل والا المعلم وهو مسحوب منه كل الصلاحيات ولو كلم واحد منهم قاموا اهله ع المدرسة واشتكوهم وشرشحوهم في الصحف والا حرقوا سيارته هذي نتيجة تربية الدلع الزايد جيل من المنحرفين
جنوبية وادي الغديرصباح الخير خلودي
الهدامخالف للنشر
الهداياليطيف استنتاج المجتمع والخفي الله يستر **عصابات
محمد الفقراوي يعني مُعدمههههههه الزهراني قديم يبغي يشبك ههههههه وما دري انها اوهام يا حليلك شكلك من البارح مانمت بس تقلب
عدد التعليقات:5608
المنتصر باللهجده مشاكلها واجد
عدد التعليقات:5608
المنتصر باللهوين الأخت هيفاء صباح الخير يا جنوبيه زهوووره ههههههه شكلك أخت زويحف**
الصقر1ضعف ادارة المدرسة وعدم وجود شخصية للمدرسين لفرض هيبتهم على المدرسة القيام باستبعاد المشاغبين من المدرسة او الرفع عنهم لوزير التعليم . مثل هؤلاء اذا يجب اسبعادهم من جدة لمناطق حدودية افضل .
جنوبية..🌻🌻خالد 6 ليه انت ترسل وانت نايم
محمد الفقراوي يعني مُعدمبغوا يرمونه من الدور الرابع قبل يضربونه ضرب مبرح والا بعد لانها تفرق في التحقيق ههههه ارحم عقلي تضاربوا مع ولدك وانت تحب ولدك مالها داعي تفتري عليهم زي التهمة ذي ترا مكشوفة
ابو شلشالمدارس بحاجه الى كاميرات مراقبة لحماية الأطفال من الاعتداءات
عبد رب ادريس منصور هاديماينلام الاب وزين انه مسك نفسه ومااعتدى عليهم
غالبالمدير ماله هيبه
تذكيراليوم جمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
خالد الزهرانيجنوبيه ماشاءالله نشيطه انتي الله يوفقك
ابو محمدهذه الفوضى في المدارس لسببين: 1- منع الضرب في المدارس. 2- ضعف لائحة العقوبات الوزارية. أنظروا إلى العقوبات في الخارج.
الحمد لله على السلامةو اول المعاقبين مدير و وكيل المدرسة لان الفشل من ادارة المدرسة ان توجد مضاربة وتصل الى هذا الحد. يسمونها الفساد الاداري
معيضاش مشاكل طلاب المدارس هذه الأيام طلاب يحرقون سيارة المدير وطلاب يريدون أن يرمون طالب من الادوار العليا في المدرسة أين التربية ؟ ترى التربية قبل التعليم
وليدخذ حق ابنك ادب البلطجيه
جنوبية..🌻🌻متوسط اطفال من صغرهم مجرمين هذه الأخبار تخلي خوفي يزداد على اخوي متوسط عسى ربي يحفظه من الأشكال هذه من كثر خوفي عليه ودي ادوام معاه احميه منهم اشتكيهم للشرطة لأنهم بيكبرون با إجرامهم معاهم