ولي أمر يتهم طلاب بالصف الأول المتوسط بالشروع في قتل ابنه بجدة – صورة

صحيفة المرصد :تقدم ولي أمر طالب يدرس بالصف الأول المتوسط في إحدى مدارس محافظة جدة ببلاغ ضد مجموعة من طلاب المدرسة، متهماً إياهم بالشروع في قتل ابنه.

وكشف المواطن ويدعى مشعل العصيمي، وفقاً لموقع “سبق”، أن وكيل المدرسة اتصل عليه وأخبره أن ابنه يعاني من آلام في ظهره، وحينما ذهب للمدرسة، علم منه أن مجموعة من الطلاب من فصول أخرى أكبر منه، ضربوه ضرباً مبرحاً، ثم حاولوا رميه من الدور الرابع، إلا أنه تمكن من الإفلات منهم.

وأشار إلى أنه توجه إلى وكيل المدرسة فوجده على علم بالقضية، وقد اكتفى بجعلهم يكتبون تعهدات، مبيناً أن الطلاب المعتدين هددوا ابنه أمام وكيل المدرسة، فضلاً عن تهجم أحدهم عليه.

ولفت العصيمي إلى أنه قرر تصعيد القضية بالذهاب إلى قسم الشرطة لفتح بلاغ ضد الطلاب، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة تماطل في تحويل الموضوع للشرطة، وتحاول إنهاءه دون عقوبات عليهم.