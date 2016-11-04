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ولي أمر يتهم طلاب بالصف الأول المتوسط بالشروع في قتل ابنه بجدة – صورة

4 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص
ولي أمر يتهم طلاب بالصف الأول المتوسط بالشروع في قتل ابنه بجدة – صورة
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صحيفة المرصد :تقدم ولي أمر طالب يدرس بالصف الأول المتوسط في إحدى مدارس محافظة جدة ببلاغ ضد مجموعة من طلاب المدرسة، متهماً إياهم بالشروع في قتل ابنه.

وكشف المواطن ويدعى مشعل العصيمي، وفقاً لموقع “سبق”، أن وكيل المدرسة اتصل عليه وأخبره أن ابنه يعاني من آلام في ظهره، وحينما ذهب للمدرسة، علم منه أن مجموعة من الطلاب من فصول أخرى أكبر منه، ضربوه ضرباً مبرحاً، ثم حاولوا رميه من الدور الرابع، إلا أنه تمكن من الإفلات منهم.

وأشار إلى أنه توجه إلى وكيل المدرسة فوجده على علم بالقضية، وقد اكتفى بجعلهم يكتبون تعهدات، مبيناً أن الطلاب المعتدين هددوا ابنه أمام وكيل المدرسة، فضلاً عن تهجم أحدهم عليه.

ولفت العصيمي إلى أنه قرر تصعيد القضية بالذهاب إلى قسم الشرطة لفتح بلاغ ضد الطلاب، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة تماطل في تحويل الموضوع للشرطة، وتحاول إنهاءه دون عقوبات عليهم.

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تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    عبدالله حمود الحارثي

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  2. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    عزوز

    جنوبيه سلامات سمك بالظهريه ذي خليها عشاء الجوا بيكون بارد وععععع سمك وريحتك واصله عندي وانتي باقي ما وصلتي ثول
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  3. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    انقل ابنك عن هذه المدرسة □اتوقع راح يرجعون مرة اخرى ل ايذاءه ويمكن يقتلونه وانت ود ابنك للمدرسة وأيضا اخذه من المدرسة■
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  4. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    محق

    جنوبية ساكنة في جدة
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  5. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    نصيحة للأهل روحو للمدرسة وشوفو اصحاب ولادكن بالمدرسة وتناقشو معن ومافيا شي إنو ننزل مستوانا لعقلية الطلاب لحتى نعرف إبنا مين عمبيصاحب بالمدرسة
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  6. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    لو الأب تنازل الولد رح تصير شخصيتو ضعيفة وينضرب دايما المفروض يكون في قوانين صارمة من اﻷهل أبل المدرسة إنو الولد يتجنب الصحبة السيئة من البداية
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  7. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    استودعو الله أبنائكم وأحبابكم والحافظ الله
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  8. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    أبو محمد

    لابد من عودة الضرب والفلكة إلي المدارس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    متصيد

    نصيحة لولي امر الطالب ريح نفسك من المشاكل و انقل ابنك من المدرسه الى مدرسه اخرى بس الشي الي ماصدقته رميه من الدور الرابع جميع مدارس السعوديه ٣ ادوار يمكن قال الدور الرابع بالغلط
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  10. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    جنوبية..🌻🌻

    المنتصر15 كلامك مو واضح ياليت توضحه عشان اعطيك الرد الكافي .. بقوم اتجهز طالعة ثول نقضيها سمكمك 😛
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  11. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    و ايش بيدهم

    وايش يقدر يسوي الوكيل والا المعلم وهو مسحوب منه كل الصلاحيات ولو كلم واحد منهم قاموا اهله ع المدرسة واشتكوهم وشرشحوهم في الصحف والا حرقوا سيارته هذي نتيجة تربية الدلع الزايد جيل من المنحرفين
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  12. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    جنوبية وادي الغدير

    صباح الخير خلودي
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  13. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    الهدا

    مخالف للنشر
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  14. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    الهدا

    ياليطيف استنتاج المجتمع والخفي الله يستر **عصابات
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  15. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 10:19 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    ههههههه الزهراني قديم يبغي يشبك ههههههه وما دري انها اوهام يا حليلك شكلك من البارح مانمت بس تقلب
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  16. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص
    عدد التعليقات:5608

    المنتصر بالله

    جده مشاكلها واجد
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  17. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص
    عدد التعليقات:5608

    المنتصر بالله

    وين الأخت هيفاء صباح الخير يا جنوبيه زهوووره ههههههه شكلك أخت زويحف**
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  18. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    الصقر1

    ضعف ادارة المدرسة وعدم وجود شخصية للمدرسين لفرض هيبتهم على المدرسة القيام باستبعاد المشاغبين من المدرسة او الرفع عنهم لوزير التعليم . مثل هؤلاء اذا يجب اسبعادهم من جدة لمناطق حدودية افضل .
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  19. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    جنوبية..🌻🌻

    خالد 6 ليه انت ترسل وانت نايم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    بغوا يرمونه من الدور الرابع قبل يضربونه ضرب مبرح والا بعد لانها تفرق في التحقيق ههههه ارحم عقلي تضاربوا مع ولدك وانت تحب ولدك مالها داعي تفتري عليهم زي التهمة ذي ترا مكشوفة
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  21. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    ابو شلش

    المدارس بحاجه الى كاميرات مراقبة لحماية الأطفال من الاعتداءات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    عبد رب ادريس منصور هادي

    ماينلام الاب وزين انه مسك نفسه ومااعتدى عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    غالب

    المدير ماله هيبه
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  24. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    تذكير

    اليوم جمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله
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  25. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    خالد الزهراني

    جنوبيه ماشاءالله نشيطه انتي الله يوفقك
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  27. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    ابو محمد

    هذه الفوضى في المدارس لسببين: 1- منع الضرب في المدارس. 2- ضعف لائحة العقوبات الوزارية. أنظروا إلى العقوبات في الخارج.
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  28. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    الحمد لله على السلامة

    و اول المعاقبين مدير و وكيل المدرسة لان الفشل من ادارة المدرسة ان توجد مضاربة وتصل الى هذا الحد. يسمونها الفساد الاداري
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  29. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    معيض

    اش مشاكل طلاب المدارس هذه الأيام طلاب يحرقون سيارة المدير وطلاب يريدون أن يرمون طالب من الادوار العليا في المدرسة أين التربية ؟ ترى التربية قبل التعليم
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  30. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    وليد

    خذ حق ابنك ادب البلطجيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    جنوبية..🌻🌻

    متوسط اطفال من صغرهم مجرمين هذه الأخبار تخلي خوفي يزداد على اخوي متوسط عسى ربي يحفظه من الأشكال هذه من كثر خوفي عليه ودي ادوام معاه احميه منهم اشتكيهم للشرطة لأنهم بيكبرون با إجرامهم معاهم
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