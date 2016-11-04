وزارة “التعليم” تلجأ لـ 5 بدائل لسد عجز المعلمين!

صحيفة المرصد: لجأت وزارة التعليم لحزمة من الإجراءات لمعالجة الاحتياج من المعلمين والمعلمات وسد العجز بالمدارس ومن بينها إجراءات حديثة لم يسبق العمل بها.

وكشفت مصادر ووفقَا لـ”الوطن” أن من بين الإجراءات الجديدة إيجاد 5 بدائل للفصول الدراسية يمكن اللجوء لها حالة الحاجة تشمل “قناة عين والقنوات التعليمية، الفصول الافتراضية “كلاسيرا”، الانتساب، الطالب الزائر، ومشروع التوأمة”.

كما طالبت وزارة التعليم إداراتها بالمناطق والمحافظات التابعة لها بتشكيل لجنة معالجة احتياج المعلمين والمعلمات وحصر المعلمين الحاصلين على مؤهلات أعلى في المرحلة الابتدائية، للاستفادة منهم في تسديد العجز عند الحاجة لهم في مراحل أعلى حسب التخصصات ووفق الضوابط، والعمل على إعداد البدائل التعليمية حسب الإمكانات المتاحة واستمرار العمل بشأن إيقاف جميع الإجازات والترشيحات والتكليفات حتى يتم استقرار الميدان التعليمي، ورفع الكثافة والطاقة الاستيعابية للفصول، وتطبيق الخطط المخفضة لمدارس المرحلة الابتدائية أقل من 120 طالبا عند الحاجة لذلك، وتطبيق خطة ضم الفصول الدراسية في المدارس التي يقل طلابها عن 60 طالبا عند الحاجة، وتأجيل فتح المدارس والفصول المحدثة في حال وجود عجز، وأيضا ضم المدارس الصغيرة مع بعض والاستفادة من الكادر التعليمي.