وزارة “التعليم” تلجأ لـ 5 بدائل لسد عجز المعلمين!

صحيفة المرصد: لجأت وزارة التعليم لحزمة من الإجراءات لمعالجة الاحتياج من المعلمين والمعلمات وسد العجز بالمدارس ومن بينها إجراءات حديثة لم يسبق العمل بها.
وكشفت مصادر ووفقَا لـ”الوطن” أن من بين الإجراءات الجديدة إيجاد 5 بدائل للفصول الدراسية يمكن اللجوء لها حالة الحاجة تشمل “قناة عين والقنوات التعليمية، الفصول الافتراضية “كلاسيرا”، الانتساب، الطالب الزائر، ومشروع التوأمة”.
كما طالبت وزارة التعليم إداراتها بالمناطق والمحافظات التابعة لها بتشكيل لجنة معالجة احتياج المعلمين والمعلمات وحصر المعلمين الحاصلين على مؤهلات أعلى في المرحلة الابتدائية، للاستفادة منهم في تسديد العجز عند الحاجة لهم في مراحل أعلى حسب التخصصات ووفق الضوابط، والعمل على إعداد البدائل التعليمية حسب الإمكانات المتاحة واستمرار العمل بشأن إيقاف جميع الإجازات والترشيحات والتكليفات حتى يتم استقرار الميدان التعليمي، ورفع الكثافة والطاقة الاستيعابية للفصول، وتطبيق الخطط المخفضة لمدارس المرحلة الابتدائية أقل من 120 طالبا عند الحاجة لذلك، وتطبيق خطة ضم الفصول الدراسية في المدارس التي يقل طلابها عن 60 طالبا عند الحاجة، وتأجيل فتح المدارس والفصول المحدثة في حال وجود عجز، وأيضا ضم المدارس الصغيرة مع بعض والاستفادة من الكادر التعليمي.
تعليقات ( 18 )
من ناحيتي انابإذن الله راح يتم تعييين جميع الخريجيين والخريجيات .. كثير جدا من المعلمين والمعلمات مقدمين على التقاعد المبكر .. والايام القادمة تثبت كلامي .
سود الليالي والايامأقول كبوكم من اللف والدوران والتعامي عن رؤية الحقيقه المؤلمه وهي أن 70% من طلاب المدارس والكليات والجامعات وافدين وأجانب . خلاص قولوا لهم يالله كلن على بلده خلاص اليوم ماهو زي أمس يالله لنا في عيالنا
الهاشميالعجز ما جاءمن فراغ انه تسرب المعلم بسبب اذلاله واهانته كل فترة نسمع معلم انضرب او انطعن او انحرقت سيارته من طالب ولي امر وين رد اعتباره وين وقوفكم معه وسوف ترون عجز كثير في الايام العادمة ان لم تقفوا
ولد بلاديالحل تعيبن الشباب والشابات الحاصلين على الشهاداة التخصصيه في التعليم وما اكثرهم وكذلك الزام المدارس الخاصه بتوظيف السعوديين بدل الاجانب نكسب ٣ اكتفاء معلمين واسعاد مواطن وتخفيف عدد الاجانب والاموال
خريجة دبلوم حاسب Amgaadتبون تسدون العجز؟ وظفو حقين الدبلوم اول كان مسموح لخرجين الدبلوم يدرسون في المدارس وكانت الأمور احسن ما يكون وش يفرق بين اللي درسو سنتين عن اللي درسو اربع سنوات سوو هذي الطريقه وشوفو الفرق..
مسعدلماذا لايتم تعيين الخرجين .خافوا الله
Amgaadتبون تسدون العجز؟ وظفو حقين الدبلوم
إمرأهالأهم ضم المدارس المستأجرة للحكوميه في خطوة للتخلص من المباني المستأجرة خاصة إذا كانت في نفس الحي وفي المستقبل يجب مراعاة بناء مدارس تستوعب لألف طالب أو طالبه
متصيدالحل الوحيد بتوفير عدد من المعلمين وسد العجز هو ضم المدارس المستائجرة للمداس الحكوميه و توزيع الطلاب بين المدارس في الحي الواحد
اللهم صل وبارك على محمدا وعلى اله اجمعينعدد ممن يحملون مؤهلات دراسبة عالية لا يرغبون الا في تعليم المراحل الابتدائية من اجل الخروج من الدوام مبكرا .... عجبي على عقووول من هواء
عموريالعجز بسبب سوء الادارة من قبل الوزارة وإدارات التعليم
ابوسعدماتبي دراسه ولا بدائل احسب كم عدد المدارس والفصول والحصص وغطها بالمعلمين
كوكو واواهذه الأعداد الهائلة من المشرفين ورواد النشاط ومصادر التعلم وكمان فيه عجز صحيح وزارة بدون تخطيط
احمد النعاشيفصول الصف الاول الابتدائي على اربعين طالب ضغط رهيب الحل توظيف الخريجين وزيادة عدد الفصول
سعيد بن جبيرمايبون يوظفون لماذا لا توظفون والخريجين بلألاف معقوله كل الطلاب راح ينتظمون في شغلة التدريس عن طريق البث الأن المدرس يكون في الفصل ولا يستطيع السيطره على الطلاب الله المستعان زمن عجيب مع هاذي الأجيال