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وزارة “التعليم” تلجأ لـ 5 بدائل لسد عجز المعلمين!

4 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص
وزارة “التعليم” تلجأ لـ 5 بدائل لسد عجز المعلمين!
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صحيفة المرصد: لجأت وزارة التعليم لحزمة من الإجراءات لمعالجة الاحتياج من المعلمين والمعلمات وسد العجز بالمدارس ومن بينها إجراءات حديثة لم يسبق العمل بها.

وكشفت مصادر ووفقَا لـ”الوطن” أن من بين الإجراءات الجديدة إيجاد 5 بدائل للفصول الدراسية يمكن اللجوء لها حالة الحاجة تشمل “قناة عين والقنوات التعليمية، الفصول الافتراضية “كلاسيرا”، الانتساب، الطالب الزائر، ومشروع التوأمة”.

كما طالبت وزارة التعليم إداراتها بالمناطق والمحافظات التابعة لها بتشكيل لجنة معالجة احتياج المعلمين والمعلمات وحصر المعلمين الحاصلين على مؤهلات أعلى في المرحلة الابتدائية، للاستفادة منهم في تسديد العجز عند الحاجة لهم في مراحل أعلى حسب التخصصات ووفق الضوابط، والعمل على إعداد البدائل التعليمية حسب الإمكانات المتاحة واستمرار العمل بشأن إيقاف جميع الإجازات والترشيحات والتكليفات حتى يتم استقرار الميدان التعليمي، ورفع الكثافة والطاقة الاستيعابية للفصول، وتطبيق الخطط المخفضة لمدارس المرحلة الابتدائية أقل من 120 طالبا عند الحاجة لذلك، وتطبيق خطة ضم الفصول الدراسية في المدارس التي يقل طلابها عن 60 طالبا عند الحاجة، وتأجيل فتح المدارس والفصول المحدثة في حال وجود عجز، وأيضا ضم المدارس الصغيرة مع بعض والاستفادة من الكادر التعليمي.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    من ناحيتي انا

    بإذن الله راح يتم تعييين جميع الخريجيين والخريجيات .. كثير جدا من المعلمين والمعلمات مقدمين على التقاعد المبكر .. والايام القادمة تثبت كلامي .
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  2. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    سود الليالي والايام

    أقول كبوكم من اللف والدوران والتعامي عن رؤية الحقيقه المؤلمه وهي أن 70% من طلاب المدارس والكليات والجامعات وافدين وأجانب . خلاص قولوا لهم يالله كلن على بلده خلاص اليوم ماهو زي أمس يالله لنا في عيالنا
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  3. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    خبر سابق هنا يقول بمكه مدرسات الصباح يتم تكليفهن بالعمل المساء بمحو الاميه اضافي بالله مدرسة الصباح فيها حيل تشتغل بالمساء ( ان لنفسك عليك حق )
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  4. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    الهاشمي

    العجز ما جاءمن فراغ انه تسرب المعلم بسبب اذلاله واهانته كل فترة نسمع معلم انضرب او انطعن او انحرقت سيارته من طالب ولي امر وين رد اعتباره وين وقوفكم معه وسوف ترون عجز كثير في الايام العادمة ان لم تقفوا
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  5. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    ولد بلادي

    الحل تعيبن الشباب والشابات الحاصلين على الشهاداة التخصصيه في التعليم وما اكثرهم وكذلك الزام المدارس الخاصه بتوظيف السعوديين بدل الاجانب نكسب ٣ اكتفاء معلمين واسعاد مواطن وتخفيف عدد الاجانب والاموال
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  6. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    طيب ومشاريع الوزارة المتعثره مجرد **جاهزللمدارس بينما بعهدالوزير العبيدومساعده سعيدألمليص الغامدي شغل نشط وانجاز اول باول وعقب تقاعدهما لانري الا****سؤال مابه قروش انجزوها افضل من الاءيجار
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  7. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    خريجة دبلوم حاسب Amgaad

    تبون تسدون العجز؟ وظفو حقين الدبلوم اول كان مسموح لخرجين الدبلوم يدرسون في المدارس وكانت الأمور احسن ما يكون وش يفرق بين اللي درسو سنتين عن اللي درسو اربع سنوات سوو هذي الطريقه وشوفو الفرق..
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  8. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    مسعد

    لماذا لايتم تعيين الخرجين .خافوا الله
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  9. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    Amgaad

    تبون تسدون العجز؟ وظفو حقين الدبلوم
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  10. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    إمرأه

    الأهم ضم المدارس المستأجرة للحكوميه في خطوة للتخلص من المباني المستأجرة خاصة إذا كانت في نفس الحي وفي المستقبل يجب مراعاة بناء مدارس تستوعب لألف طالب أو طالبه
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  11. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    متصيد

    الحل الوحيد بتوفير عدد من المعلمين وسد العجز هو ضم المدارس المستائجرة للمداس الحكوميه و توزيع الطلاب بين المدارس في الحي الواحد
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  12. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    اللهم صل وبارك على محمدا وعلى اله اجمعين

    عدد ممن يحملون مؤهلات دراسبة عالية لا يرغبون الا في تعليم المراحل الابتدائية من اجل الخروج من الدوام مبكرا .... عجبي على عقووول من هواء
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  13. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    هناك أعدادكبيرة من المعلمين والمعلمات مقدمين تقاعد مبكّر خوف من قرارات اللجنه الموكلة لدراسة اللائحة التعليميه وباقي لها50يوم وتقدم نتائجها
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  14. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    عموري

    العجز بسبب سوء الادارة من قبل الوزارة وإدارات التعليم
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  15. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    ابوسعد

    ماتبي دراسه ولا بدائل احسب كم عدد المدارس والفصول والحصص وغطها بالمعلمين
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  16. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    كوكو واوا

    هذه الأعداد الهائلة من المشرفين ورواد النشاط ومصادر التعلم وكمان فيه عجز صحيح وزارة بدون تخطيط
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  17. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    احمد النعاشي

    فصول الصف الاول الابتدائي على اربعين طالب ضغط رهيب الحل توظيف الخريجين وزيادة عدد الفصول
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  18. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    سعيد بن جبير

    مايبون يوظفون لماذا لا توظفون والخريجين بلألاف معقوله كل الطلاب راح ينتظمون في شغلة التدريس عن طريق البث الأن المدرس يكون في الفصل ولا يستطيع السيطره على الطلاب الله المستعان زمن عجيب مع هاذي الأجيال
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