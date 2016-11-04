“الشورى”.. أعضاء يلملمون أوراقهم للمغادرة.. ومطالب بـ”الانتخابات”

صحيفة المرصد: يلملم 50 في المئة من أعضاء مجلس الشورى أوراقهم استعداداً لمغادرة مقاعدهم، وسط مطالب متزايدة بانتخاب نصف الأعضاء، وتعيين النصف الآخر.
واقترب توديع المجلس لدورته الحالية (السادسة)، بحسب النظام الذي ينص على تغيير 50 في المئة من الأعضاء الحاليين، وفق أوامر الملك، ويوضح النظام أن تغيير الأعضاء من عدمه يتم بناء على تقرير يتم رفعه ضمن عملية التقويم في المجلس عن مستوى نشاط الأعضاء البالغ عددهم 150 عضواً (30 منهم نساء)، وعدد الجلسات التي حضروها وغيرها من المعايير.
وظهرت أخيراً بحسب ما ذكرت صحيفة “الحياة” مطالبات بفتح باب الانتخابات لعضوية المجلس بجانب التعيين، وأكد لـ«الحياة» عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، أن الانتخابات في ذاتها ليست الهدف، وما ينبغي أن تكون، وإنما الهدف تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن أمر الانتخابات مرهون بأن تحكم المجتمع قوانين صارمة، تهيئ تكافؤ الفرص، وأن تكون هناك تعددية حقيقية، تتيح التنافس العادل بين جميع الأصوات.
وقال: «حينما يسود الوعي الكفيل بأن يكون التصويت في الانتخابات لمن لديه الأهلية ولديه البرنامج المحدد للعمل والإنجاز، لا لمن يمت بصلة إلى هذا أو ذاك، حينها تصبح الانتخابات مشروعة، وتصبح نتائجها محققة لحريات الناس وحاجاتهم وتطلعاتهم، وبذلك يكون التغني بالانتخابات من دون توفير اشتراطاتها الضرورية والتأسيسية، لا أقول جعلاً للحصان خلف العربة، بل إطلاقاً لحصان دونما عربة!».
وأضاف: «التجربة أثبتت في عالمنا العربي، على شتى المستويات والصعد، أن الأمر يتحول إلى فوضى، لأن هناك بنى قانونية، وبنى تحتية تمدينية، يشترط أن ترسى لضمان النجاح في أية ممارسة ديموقراطية في العالم، وتحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية، لذلك أجدني مؤيداً لفكرة الانتخاب الجزئي لأعضاء المجلس، شريطة القيام بالعمل الأهم من لعبة الانتخاب، وهو إرساء البنية التحتية لثقافة الانتخابات واشتراطاتها».
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان بأن يتم انتخاب ٥٠ في المئة من الأعضاء على أن توضع ضوابط، بحيث لا يقل عمر العضو عن ٣٠ إلى ٣٥ عاماً، ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، وسجله خالياً من السوابق، وله تجربة عملية، سواء في القطاع العام أم الخاص، على أن يتم اختيار بقية الأعضاء من الملك.
تعليقات ( 37 )
مواطن سعوديسوف تدخل القبلية والمذهبية والتوجهات في عملية الإنتخابات ولا شك في ذلك . لكن لماذا لاتكون تجربة في جزء بسيط من عدد الأعضاء مع وضع قوانين متابعة صارمة ويكون الإنتخاب من خلال موقع الإكتروني
راح العمروالله أنا أشوف أنهم يقفلون هالمجلس وبلاه ووفروا ميزانيته اللي تصرفونها على هالشيبان اللي********
مواطنالانتخابات غير مفيدة من الناحية العملية انظرو حواليكم وتعرفون كل يوم خناقة
📒📙 ريما...Rima📙📒والله يضحكون بدول مبسوطين بإن به تصويت من الشعب والسبب فرحانين يقولون ديمقراطية فقط لأجل يقولون الناس بأنهم هم اللي يختارون والديمقراطية مدمرة للوطن وماتحمله بباطنها من اضرار □هذه الحقيقة
حسنمخالف للنشر
الشاعرمن ينادي بانتخاب مجلس الشورى سؤالي له هل لديه ادراك لطبيعة وأهداف الانتخابات؟والحقيقة تقول اننا أبعد ما نكون عن فهمها وسندخل بدوافع قبلية ومناطقية لا تخلو من الفزعة والمحسوبية لنصرة هذا المرشح أو ذاك)
📒📙 ريما...Rima📙📒ماذا فعلوا لنا البلديات اللي صوتوا لهم الشعب وهل افادونا بشيء رواتب لهم فقط ولم نستفيد منهم كشعب
بدرياحليلك يالفيفي اقول عطنا فائده واحده استفادها المواطن منكم طيلة فترة جلوسكم لسنوات مضت انتم مجلس***** وقد يكون وزير الخدمه المدنيه يقصدكم انتم بالساعه
📒📙 ريما...Rima📙📒بدول أخرى يصوتون الشعب وكل يوم مضاربة وكل بعد كم شهر تغييره وتصويت من جديد بالمجلس الأمة ماينفع ويأخرون تنفيذ مشاريع..إلخ___على الأقل الشورى ارحم ■
العمريشكرا لصحيفة المرصد صحيفتنا المفضلة على زبادة احرف المشاركة من 150 حرف الى 200 حرف اشعرتمونا بقربكم منا فلكم شكرنا وتقديرنا ونتطلع دائما للمزيد .
📒📙 ريما...Rima📙📒ليه العدد لمجلس الشورى 150 حتى بدول أخرى كذا حيل كثار المفروض العدد 50 يكفي
ولد بلاديت ٤ / انا ارشحك وبقوه لان بعض النساء وان شاء الله انك واحده منهن افضل ب مليون مره من بعض الرجال وخاصه اذا كانت القضاياء تتعارض مع مصالحهم والمعروف ان غالبية اعضاء الشورى رجال اعمال وتجار ووكلاء شركا
📒📙 ريما...Rima📙📒المسميات بوطننا العربي بانتخابات مثل مجلس أمة أو برلمان..إلخ مافيها فائدة لأن الانتخابات تؤدي بإن يصوتو لقريب لهم أو بسبب القبيلةا وبسبب دينة مو بسبب انه يستحق □ ويمكن يؤدي لمضاربة كما راينا بدول
محب صدام حسينمخالف للنشر
العمريفيه امور بحاجة لإعادة نظر لا تفيد الدولة ولا المواطن وجودها وعدمه واحد ماذا استفدنا من المجالس البلدية غير الإهانات والوقوف لساعات طويلة في الشمس والحر للتصويت وتصوبت الشورى اذا كان مثله بلاش منه .
العمريتخفيف ورحمة من مجلس لا يملك اي صلاحية زين انه لا يملك صلاحية لو كان له لأستخدمها في سلبية المواطن مثل بعض من قال بلاشي مواطن بلاشي بطيخ وانا لا اعمم البعض فيهم خير لكن الشر يعم ..
ابن الوغيدهمخالف للنشر
ولدالبلد @astp.كوممجلس الشورى ***ولا له اي لازمه ، سنين والعالم مصدقه .
ابن الوغيدهمخالف للنشر
Saadاي شئ ليس فية انتاجية وبدون صلاحية الغائه افضل مجلس الشورى,المحالس البلدية,نزاهه
تذكيرالتوفيق بيد الله
☇☇حسابهم على الله☇☇تتلخص وظيفة الشورى عندنا بتنظيف المجلس وترتيبة وتوزيع الاوراق وتشغيل التكييف والاشراف على تجهيز القهوة والشاي . وبعد الانتهاء من الجلسة. تنظيف المجلس من المخلفات من بعد الوزراء .
قمة التناقضيكفينا المجالس البلديه في الانتخابات نحن نبعد عن الحضاره الفعليه سنوات و سنوات..انظر ماذا قدمنا في المجالس البلديه غير****** (مناطقيه او قبليه) *****
ابوشموخيا الله الى الحين ما نضج المجتمع عشان ينتخب سبحان الله
1وهذا ما كنا ننادي به الانتخابات هو الحل في نجاح مجلس الشورى أنا بنتخب محسن العواجي والانتخابات ليست فقط 50%بل 90%يكونون عن طريق الانتخابات الآن احسست انني انسان حر
الإنتخابات البلدية خير دليل على فشل الانتخاب لديناالمعايير التي سادت لا تنتج لنا من نتوقع منهم الاداء الأمثل فالقبلية والحزبية الدينية كانت هي الطاغية ولم يكن للكفائة مكان لذلك ارى استمرار الوضع كما هو عليه.
حائلي 1438التعيين افضل لان الانتخابات فاشلة والدليل انتخابات المجالس البلدية
ابن الباديهليش ما يكون كل الاعضاء بالانتخاب ؟ وتكون دورة المجلس كل سنتين
هلاأهم شي الصلاحيات وليس الانتخابات ..فبلا صلاحيات .***.كلام في كلام
علي العمريلو. يتم. الغاه. افضل. وربي. ما شفنا. منهم. شي.
جنوبيممكن علشان بيض الحباري
جنوبية..🌻🌻انتخبوني عضوة في المجلس وابشرو بسعدكم كل الي تبونه بسويه لكم واذا اخلفت وعدي بلملم أوراقي في مثل هذا اليوم وارجع أعلق معاكم في المرصد
تذكيراليوم جمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ارز 👊 نجدمن فيكم سمع شيلات كلن يمدح نفسه وربعه قاقاقا
لن يكون فعالسوى باعطاء صلاحيات اكثر و اقوى لتفعيل قراراتهم ومن ثم التصويت ياتي بالمرحلو التالية. مثل المجلس البلدي لا يحل ولا يربط بس مبنكين اراضي