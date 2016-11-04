  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“الشورى”.. أعضاء يلملمون أوراقهم للمغادرة.. ومطالب بـ”الانتخابات”

4 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص
“الشورى”.. أعضاء يلملمون أوراقهم للمغادرة.. ومطالب بـ”الانتخابات”
  • 1٬971
  • 37
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: يلملم 50 في المئة من أعضاء مجلس الشورى أوراقهم استعداداً لمغادرة مقاعدهم، وسط مطالب متزايدة بانتخاب نصف الأعضاء، وتعيين النصف الآخر.
واقترب توديع المجلس لدورته الحالية (السادسة)، بحسب النظام الذي ينص على تغيير 50‎ في المئة‎ من الأعضاء الحاليين، وفق أوامر الملك، ويوضح النظام أن تغيير الأعضاء من عدمه يتم بناء على تقرير يتم رفعه ضمن عملية التقويم في المجلس عن مستوى نشاط الأعضاء البالغ عددهم 150 عضواً (30 منهم نساء)، وعدد الجلسات التي حضروها وغيرها من المعايير.

وظهرت أخيراً بحسب ما ذكرت صحيفة “الحياة” مطالبات بفتح باب الانتخابات لعضوية المجلس بجانب التعيين، وأكد لـ«الحياة» عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، أن الانتخابات في ذاتها ليست الهدف، وما ينبغي أن تكون، وإنما الهدف تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن أمر الانتخابات مرهون بأن تحكم المجتمع قوانين صارمة، تهيئ تكافؤ الفرص، وأن تكون هناك تعددية حقيقية، تتيح التنافس العادل بين جميع الأصوات.

وقال: «حينما يسود الوعي الكفيل بأن يكون التصويت في الانتخابات لمن لديه الأهلية ولديه البرنامج المحدد للعمل والإنجاز، لا لمن يمت بصلة إلى هذا أو ذاك، حينها تصبح الانتخابات مشروعة، وتصبح نتائجها محققة لحريات الناس وحاجاتهم وتطلعاتهم، وبذلك يكون التغني بالانتخابات من دون توفير اشتراطاتها الضرورية والتأسيسية، لا أقول جعلاً للحصان خلف العربة، بل إطلاقاً لحصان دونما عربة!».

وأضاف: «التجربة أثبتت في عالمنا العربي، على شتى المستويات والصعد، أن الأمر يتحول إلى فوضى، لأن هناك بنى قانونية، وبنى تحتية تمدينية، يشترط أن ترسى لضمان النجاح في أية ممارسة ديموقراطية في العالم، وتحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية، لذلك أجدني مؤيداً لفكرة الانتخاب الجزئي لأعضاء المجلس، شريطة القيام بالعمل الأهم من لعبة الانتخاب، وهو إرساء البنية التحتية لثقافة الانتخابات واشتراطاتها».

من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان بأن يتم انتخاب ٥٠ في المئة من الأعضاء على أن توضع ضوابط، بحيث لا يقل عمر العضو عن ٣٠ إلى ٣٥ عاماً، ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، وسجله خالياً من السوابق، وله تجربة عملية، سواء في القطاع العام أم الخاص، على أن يتم اختيار بقية الأعضاء من الملك.



تعليقات ( 37 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    مواطن سعودي

    سوف تدخل القبلية والمذهبية والتوجهات في عملية الإنتخابات ولا شك في ذلك . لكن لماذا لاتكون تجربة في جزء بسيط من عدد الأعضاء مع وضع قوانين متابعة صارمة ويكون الإنتخاب من خلال موقع الإكتروني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    لو صار كل واحد بينتخب ولد قبيلته ماش مافيه ثقافه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    راح العمر

    والله أنا أشوف أنهم يقفلون هالمجلس وبلاه ووفروا ميزانيته اللي تصرفونها على هالشيبان اللي********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    مواطن

    الانتخابات غير مفيدة من الناحية العملية انظرو حواليكم وتعرفون كل يوم خناقة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  5. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    والله يضحكون بدول مبسوطين بإن به تصويت من الشعب والسبب فرحانين يقولون ديمقراطية فقط لأجل يقولون الناس بأنهم هم اللي يختارون والديمقراطية مدمرة للوطن وماتحمله بباطنها من اضرار □هذه الحقيقة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    حسن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    الشاعر

    من ينادي بانتخاب مجلس الشورى سؤالي له هل لديه ادراك لطبيعة وأهداف الانتخابات؟والحقيقة تقول اننا أبعد ما نكون عن فهمها وسندخل بدوافع قبلية ومناطقية لا تخلو من الفزعة والمحسوبية لنصرة هذا المرشح أو ذاك)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    ماذا فعلوا لنا البلديات اللي صوتوا لهم الشعب وهل افادونا بشيء رواتب لهم فقط ولم نستفيد منهم كشعب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  9. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    بدر

    ياحليلك يالفيفي اقول عطنا فائده واحده استفادها المواطن منكم طيلة فترة جلوسكم لسنوات مضت انتم مجلس***** وقد يكون وزير الخدمه المدنيه يقصدكم انتم بالساعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    بدول أخرى يصوتون الشعب وكل يوم مضاربة وكل بعد كم شهر تغييره وتصويت من جديد بالمجلس الأمة ماينفع ويأخرون تنفيذ مشاريع..إلخ___على الأقل الشورى ارحم ■
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    العمري

    شكرا لصحيفة المرصد صحيفتنا المفضلة على زبادة احرف المشاركة من 150 حرف الى 200 حرف اشعرتمونا بقربكم منا فلكم شكرنا وتقديرنا ونتطلع دائما للمزيد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    ليه العدد لمجلس الشورى 150 حتى بدول أخرى كذا حيل كثار المفروض العدد 50 يكفي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    ولد بلادي

    ت ٤ / انا ارشحك وبقوه لان بعض النساء وان شاء الله انك واحده منهن افضل ب مليون مره من بعض الرجال وخاصه اذا كانت القضاياء تتعارض مع مصالحهم والمعروف ان غالبية اعضاء الشورى رجال اعمال وتجار ووكلاء شركا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    المسميات بوطننا العربي بانتخابات مثل مجلس أمة أو برلمان..إلخ مافيها فائدة لأن الانتخابات تؤدي بإن يصوتو لقريب لهم أو بسبب القبيلةا وبسبب دينة مو بسبب انه يستحق □ ويمكن يؤدي لمضاربة كما راينا بدول
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  15. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    محب صدام حسين

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    العمري

    فيه امور بحاجة لإعادة نظر لا تفيد الدولة ولا المواطن وجودها وعدمه واحد ماذا استفدنا من المجالس البلدية غير الإهانات والوقوف لساعات طويلة في الشمس والحر للتصويت وتصوبت الشورى اذا كان مثله بلاش منه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    العمري

    تخفيف ورحمة من مجلس لا يملك اي صلاحية زين انه لا يملك صلاحية لو كان له لأستخدمها في سلبية المواطن مثل بعض من قال بلاشي مواطن بلاشي بطيخ وانا لا اعمم البعض فيهم خير لكن الشر يعم ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    ابن الوغيده

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    ولدالبلد @astp.كوم

    مجلس الشورى ***ولا له اي لازمه ، سنين والعالم مصدقه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    ابن الوغيده

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    Saad

    اي شئ ليس فية انتاجية وبدون صلاحية الغائه افضل مجلس الشورى,المحالس البلدية,نزاهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    تذكير

    التوفيق بيد الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    ☇☇حسابهم على الله☇☇

    تتلخص وظيفة الشورى عندنا بتنظيف المجلس وترتيبة وتوزيع الاوراق وتشغيل التكييف والاشراف على تجهيز القهوة والشاي . وبعد الانتهاء من الجلسة. تنظيف المجلس من المخلفات من بعد الوزراء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    قمة التناقض

    يكفينا المجالس البلديه في الانتخابات نحن نبعد عن الحضاره الفعليه سنوات و سنوات..انظر ماذا قدمنا في المجالس البلديه غير****** (مناطقيه او قبليه) *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    ابوشموخ

    يا الله الى الحين ما نضج المجتمع عشان ينتخب سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    1

    وهذا ما كنا ننادي به الانتخابات هو الحل في نجاح مجلس الشورى أنا بنتخب محسن العواجي والانتخابات ليست فقط 50%بل 90%يكونون عن طريق الانتخابات الآن احسست انني انسان حر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  27. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    الإنتخابات البلدية خير دليل على فشل الانتخاب لدينا

    المعايير التي سادت لا تنتج لنا من نتوقع منهم الاداء الأمثل فالقبلية والحزبية الدينية كانت هي الطاغية ولم يكن للكفائة مكان لذلك ارى استمرار الوضع كما هو عليه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  28. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    لو يريحونخم ويفرون رواتبهم افضل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    حائلي 1438

    التعيين افضل لان الانتخابات فاشلة والدليل انتخابات المجالس البلدية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    ابن الباديه

    ليش ما يكون كل الاعضاء بالانتخاب ؟ وتكون دورة المجلس كل سنتين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    هلا

    أهم شي الصلاحيات وليس الانتخابات ..فبلا صلاحيات .***.كلام في كلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    علي العمري

    لو. يتم. الغاه. افضل. وربي. ما شفنا. منهم. شي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    جنوبي

    ممكن علشان بيض الحباري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    جنوبية..🌻🌻

    انتخبوني عضوة في المجلس وابشرو بسعدكم كل الي تبونه بسويه لكم واذا اخلفت وعدي بلملم أوراقي في مثل هذا اليوم وارجع أعلق معاكم في المرصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    تذكير

    اليوم جمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص

    ارز 👊 نجد

    من فيكم سمع شيلات كلن يمدح نفسه وربعه قاقاقا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    لن يكون فعال

    سوى باعطاء صلاحيات اكثر و اقوى لتفعيل قراراتهم ومن ثم التصويت ياتي بالمرحلو التالية. مثل المجلس البلدي لا يحل ولا يربط بس مبنكين اراضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم