شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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تعليقات ( 38 )
📒📙 ريما...Rima📙📒مساء الخير🍀
شيهانة💤💧اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ﷺ
أوركيد🌺تنبثق مشاعر الحُب والعذّوبة مع إشراقة☀️ (همساتك) صباحك يبدو مخلتفاً مملؤاً بالرقة والعذُوبة والجمّال🎀 يستهوني البقاء تحت ظلال قلبك الجميّل💝
أوركيد🌺أفسح لي اليوم مكاناً في دفء صدرك💖... وآمنحني أذنك👂صاغية....واعيةً لأهمس فيها گم ( أنا آحُبـــك ) صبآاحك حُـب ي أعـــذّب صباحاتي😘🌸🌱
أوركيد🌺صبآاح ممزوج بآيات القرآن "تحفظك" من الشيطان "وتضيء"يومك بإذن الرحمن🙌
أوركيد🌺💌صبآاحك طير يغفي في گفيك... صبآاحك نسمة تُداعب وجنتيك😊... صبآاحك الورد🌷🌱🌻🌱🌹🌱 والعطر... صبآاحك الغيمة☁️ الجميلة والمطر🌧
أوركيد🌺إذا مر يومٌ. ولم أتذگر به أن أقول: صباحك سسگر😘فلاتضجر من ذهولي وصمتي😐 ولاتحسب أن شيئاً تغير فحين أنا لاأقول : آحُب فمعناه أني آحُبـك💗آگثر🌹
عدد التعليقات:3473
ولدالشيوخاللهم في هذا اليوم.. افرح قلوبنا واغسل احزاننا وهمومنا واغفر ذنوبنا وخطايانا واشفـ مرضانا وارحم موتانا انك على كل شيء قدير. الصلاة الصلاة يا عباد الله الصلاة وحنكمل..
أوركيد🌺قبل أمس الإربعاء وأمس الخميس واليوم الجمعة ، للتذگير فقط☺️
عدد التعليقات:8964
اللامي10لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
عدد التعليقات:8964
اللامي10من سنن الله الكونية والتي جاءت في كتابه الكريم أن المفسد لايوفق للصلاح والخير ___﴿ إنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ المفْسِدِين ﴾___
عدد التعليقات:8964
اللامي10_﴿ ولا تيئسوا من روح الله ﴾_ ان فرجه قريب و لطفه عاجل و تيسيره حاصل و كرمه عظيم و رحمته واسعه و فضله كبير __تفاءلوا__
عدد التعليقات:8964
اللامي10قد يبعد الله عنك ما تحب ليشغلك بما يحب ففي أقدارالله حكمة ورحمة وألطاف خفية تستنير بها في الحياة__﴿ وَاللّٰه يعلمُ وَأَنتُمْ لاتَعلمُون ﴾__
عدد التعليقات:8964
اللامي10___( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا )___
عدد التعليقات:3473
ولدالشيوخقالﷺ اكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعه ويوم الجمعه فان صلاتكم معروضة علي.. وقالﷺ ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ﷺ..
عدد التعليقات:8964
اللامي10( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ) الحمد والشكر لله الذي جعل البشائر تأتينا في كتاب خالد محفوظ لا يتغير ولا يتبدل 🌺🌿
عدد التعليقات:8964
اللامي10{ والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما } اذا أعطيت نعمة فاسجد واذا أبتليت فاسجد فهناك تستجلب الأعطيات وتدفع النقمات ...!!
عدد التعليقات:8964
اللامي10( قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون ) ذمهم الله على أحلامهم الرخيصة
عدد التعليقات:8964
اللامي10{ فلينظر أيها أزكى طعاما } من عاش وتربى على منهج راسخ ومبادئ عظيمة يصعب عليه التخلي عنها حتى في أحلك الظروف ...!
عدد التعليقات:8964
اللامي10((( إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا ))) كم في هذه الآية من أنس لمجتهد وتسلية لمتعب وبعثاً لهمة غافل....
محمدالحمد لله منال اقصد شايف باقي في الصفحة السابقه اللهم ارحنا منه ومن قلت ****
عدد التعليقات:8964
اللامي10( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) سجودك طواعية في حياتك ينجيك يوم القيامة فتستطيع السجود حينما تدعى له بعكس المنافق
عدد التعليقات:8964
اللامي10( فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم ) الذكر مفتاح فرج ونجاة
عدد التعليقات:8964
اللامي10﴿ ومن يتق الله ﴾ هذا شرط ﴿ يجعل له مخرجاً ﴾ هذا وعد ﴿ ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ هذه مكافأة فحقق الشرط __ لتستحق الوعد __ وتنال المكافأة
ااببووححمموودداليوم جمعة .. المستيقظ يوقظ النائم لصلاة !!
عدد التعليقات:8964
اللامي10{ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين } الى من يشتكي سرعة الانفعال والهموم اضبط صلاتك تنضبط انفعالاتك
عدد التعليقات:14663
هيفاء @وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..اللهم صل وسلم على نبينا محمد ...🌺 وجمعة مباركه ..
عدد التعليقات:8964
اللامي10استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه
عدد التعليقات:8964
اللامي10﴿ وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أخبر أنه لا يعذب مستغفرا لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب
🌙🌙🌙اللهم صل وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عدد التعليقات:8964
اللامي10اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
عدد التعليقات:3473
ولدالشيوخاسعدتم صباحا اخواني الأعزاء.. مشرف اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين. طبتم وطابت جمعتكم وجميع اوقاتكم بخير..
عدد التعليقات:8964
اللامي10﴿ ان الله وملائكته يصلون على النبي ياايها الذين امنو صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما ﴾ صلو على الحبيب ﷺ
عدد التعليقات:8964
اللامي10لا إله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شئ قدير
ااببووححممووددصباح الخير للجميع .. لا استثني منه أحد !!
عدد التعليقات:3473
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..