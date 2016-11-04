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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

4 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-منال محمد

5

الجزيرة-سعود الماضي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-فهد الجبيري

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    مساء الخير🍀
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  2. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    شيهانة💤💧

    اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ﷺ
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  3. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    أوركيد🌺

    تنبثق مشاعر الحُب والعذّوبة مع إشراقة☀️ (همساتك) صباحك يبدو مخلتفاً مملؤاً بالرقة والعذُوبة والجمّال🎀 يستهوني البقاء تحت ظلال قلبك الجميّل💝
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  4. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    أوركيد🌺

    أفسح لي اليوم مكاناً في دفء صدرك💖... وآمنحني أذنك👂صاغية....واعيةً لأهمس فيها گم ( أنا آحُبـــك ) صبآاحك حُـب ي أعـــذّب صباحاتي😘🌸🌱
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  5. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    أوركيد🌺

    صبآاح ممزوج بآيات القرآن "تحفظك" من الشيطان "وتضيء"يومك بإذن الرحمن🙌
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  6. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    أوركيد🌺

    💌صبآاحك طير يغفي في گفيك... صبآاحك نسمة تُداعب وجنتيك😊... صبآاحك الورد🌷🌱🌻🌱🌹🌱 والعطر... صبآاحك الغيمة☁️ الجميلة والمطر🌧
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  7. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    أوركيد🌺

    إذا مر يومٌ. ولم أتذگر به أن أقول: صباحك سسگر😘فلاتضجر من ذهولي وصمتي😐 ولاتحسب أن شيئاً تغير فحين أنا لاأقول : آحُب فمعناه أني آحُبـك💗آگثر🌹
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  8. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:3473

    ولدالشيوخ

    ‏اللهم في هذا اليوم.. افرح قلوبنا واغسل احزاننا وهمومنا واغفر ذنوبنا وخطايانا واشفـ مرضانا وارحم موتانا انك على كل شيء قدير. الصلاة الصلاة يا عباد الله الصلاة وحنكمل..
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  9. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    أوركيد🌺

    قبل أمس الإربعاء وأمس الخميس واليوم الجمعة ، للتذگير فقط☺️
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  10. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    من سنن الله الكونية والتي جاءت في كتابه الكريم أن المفسد لايوفق للصلاح والخير ___﴿ إنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ المفْسِدِين ﴾___
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  12. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    _﴿ ولا تيئسوا من روح الله ﴾_ ان فرجه قريب و لطفه عاجل و تيسيره حاصل و كرمه عظيم و رحمته واسعه و فضله كبير __تفاءلوا__
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  13. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    قد يبعد الله عنك ما تحب ليشغلك بما يحب ففي أقدارالله حكمة ورحمة وألطاف خفية تستنير بها في الحياة__﴿ وَاللّٰه يعلمُ وَأَنتُمْ لاتَعلمُون ﴾__
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  14. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    ___( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا )___
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  15. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:3473

    ولدالشيوخ

    قالﷺ اكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعه ويوم الجمعه فان صلاتكم معروضة علي.. وقالﷺ ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ﷺ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  16. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    ( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ) الحمد والشكر لله الذي جعل البشائر تأتينا في كتاب خالد محفوظ لا يتغير ولا يتبدل 🌺🌿
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  17. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    { والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما } اذا أعطيت نعمة فاسجد واذا أبتليت فاسجد فهناك تستجلب الأعطيات وتدفع النقمات ...!!
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  18. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    ( قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون ) ذمهم الله على أحلامهم الرخيصة
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  19. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    { فلينظر أيها أزكى طعاما } من عاش وتربى على منهج راسخ ومبادئ عظيمة يصعب عليه التخلي عنها حتى في أحلك الظروف ...!
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  20. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    مع كل صبح اجعل في قلوبنا راحة دائمهوامل لايخيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    ((( إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا ))) كم في هذه الآية من أنس لمجتهد وتسلية لمتعب وبعثاً لهمة غافل....
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  22. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    محمد

    الحمد لله منال اقصد شايف باقي في الصفحة السابقه اللهم ارحنا منه ومن قلت ****
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  23. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) سجودك طواعية في حياتك ينجيك يوم القيامة فتستطيع السجود حينما تدعى له بعكس المنافق
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  24. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    سبحان الذي إن ذكرته ذكرك وإن شكرته زادك وإن توكلت عليه كفاك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    ( فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم ) الذكر مفتاح فرج ونجاة
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  26. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    ﴿ ومن يتق الله ﴾ هذا شرط ﴿ يجعل له مخرجاً ﴾ هذا وعد ﴿ ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ هذه مكافأة فحقق الشرط __ لتستحق الوعد __ وتنال المكافأة
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  27. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    ااببووححمموودد

    اليوم جمعة .. المستيقظ يوقظ النائم لصلاة !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    { إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين } الى من يشتكي سرعة الانفعال والهموم اضبط صلاتك تنضبط انفعالاتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  29. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:14663

    هيفاء @

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..اللهم صل وسلم على نبينا محمد ...🌺 وجمعة مباركه ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  30. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  31. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    ﴿ وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أخبر أنه لا يعذب مستغفرا لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  32. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    🌙🌙🌙

    اللهم صل وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  34. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:3473

    ولدالشيوخ

    اسعدتم صباحا اخواني الأعزاء.. مشرف اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين. طبتم وطابت جمعتكم وجميع اوقاتكم بخير..
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  35. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    ﴿ ان الله وملائكته يصلون على النبي ياايها الذين امنو صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما ﴾ صلو على الحبيب ﷺ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:8964

    اللامي10

    لا إله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شئ قدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  37. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الخير للجميع .. لا استثني منه أحد !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص
    عدد التعليقات:3473

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

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