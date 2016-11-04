داعية شهير يطلب من القاضي عدم حضور الإعلام جلسة محاكمته بعد تخلفه عن الجلسة الأولى

صحيفة المرصد: طالب داعية شهير أثناء محاكته أمس الخميس -أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض المعنية بالنظر في القضايا الأمنية والإرهابية- من القاضي عدم السماح وسائل الإعلام بالحضور.
من جهته وافق القاضي على طلب المتهم الذي رافقه محامون له كوكلاء عنه حيث لم يحضر سوى ممثل هيئة حقوق الإنسان.
وبحسب “عكاظ” قالت المصادر إن “المدعى عليه -الذي يحاكم مطلق السراح- رد أمس على التهم الموجهة له من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في الجلسة الأولى، وطلب من القاضي مهلة للجلسة القادمة لتقديم أدلته.
ويواجه المتهم نشر وإذاعة ما فيه إساءة لدول شقيقة وقادتها مخالفا في ذلك الأمر الملكي (أ/44) والمجرم لتلك التجاوزات، كما اتهم بإساءته لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما فيها السعودية والتعدي عليها والتشكيك في ولائها لأمتها وأنها مرتهنة لغيرها والتهكم فيها علنا.
تعليقات ( 17 )
عيدالاتهام يكون في جرائم ضد ماجاء به الدين والاسلام كالقتل والظلم والكفر ...الخ اما ماجاء به البشر لحماية مصالحهم فهذا لايعتد به امام القضاء العادل
عدد التعليقات:681
ساميةيمكن مايبي الإعلام لأن الإعلام سيكشف أي تعاطف معه ويطلع بلاحساب يجب أن تحضر المحاكمة أطراف رسمية محايدة من عدة جهات حفظ الله مملكتنا الحبيبة من دعاة الفتنة والشر.
الزهرانيبما انه اساء الى الدوالة والخليج الله يرد كيده في نحره هذا محرض والعياذ بالله
عدد التعليقات:681
ساميةلايريدالإعلام!!ليه؟😂لكن سواءً حضر الإعلام أم لم يحضر أتمنى إن ثبت أنه ممن يثير الفتن ويحرض **** على الآخرين والدول الشقيقة وحكامها أن ينال عقابا رادعا ويمنع من نشر ترهاته ع وسائل التواصل الإجتماعي
رحمهاللهم حصّن المملكه بحصنك الحصين وحبلك المتين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وظلم الظالمين وعبث العابثين ومن داعاه الشر
ابوعابدعامر الاحمدي بالعكس الحراميه والمجرمين ومهربي المخدرات والفاسدين اصحاب الاعلام ويدافع عنهم .. الشعب متعلم وذكي
العسيرياولا والله اني مااعرفه لكنه يبقى متهما لم يصدر فيه حكما فلاتدينوه يااهل التعليقات فمن حقه عدم حضور الاعلام لان الاعلام فيه الغث والسمين وممكن يؤثر على سير القضية لان هناك جهل لايفرقون بين متهم ومدان
عامر الأحمديلا يخشى من حضور الإعلام إِلَّا النصابين والمجرمين. لو كان داعية حقيقي و صاحب مبدأ و يحاكم ظلماً لطلب أن تكون محاكمته علنية شاهت الوجوه
عامر الأحمديبما أنه استخدم الإعلام لبث شروره ، وله أتباع و مريدون بالأجدر أن تتم محاكمته علناً و بحضور الإعلام. فإما أن يكون على حق و صاحب مبدأ أو يظهر أنه منافق و نصاب ومحرض وخائن لأمته
AMS.fلا يحتاج الى محاكمة وجلسات وكلام فاضي .هذا من دعاة الفتنة يجب قتلة وصلبة
كارهه الهيئة🍀وليه ما يبي🌺🌼حضور الاعلام🍁🍂صدق المثل🌾🌿اللي في بطنه❤️🌷ريح مايستريح💕🍁انا اعرف ان🌸💕صاحب الحق❤️🌼مايخاف من شي🍀
عدد التعليقات:15171
قلم الحقيقهلماذا لاتقوم حكومتنا الرشيدة بتخصيص محاكم خاصة بالارهابيين من دعاة أخوان عملاء تركيا ودواعش كلاب البغدادي الارهابي وصفويين أذناب ايران ومعهم أصحاب جرائم القتل والافساد في الأرض تكون خاصة لهؤلاء فقط.
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زائرهداعيه لايش بالضبط
ولد بلادياتمنى نقل محاكمته على الهوى ليعرف من كان ينافق امامهم بوضعه الطبيعي واذا كان يتخفى باسم الدين ويسئ لوطنه فهذي عقابها مضاعف لانه اخطر على المجتمع ممن يسئ وهو سيئ وهذه العينات في المنابر تقول مالا تفعل
عدد التعليقات:15171
قلم الحقيقهالمفروض يرفض طلبه جملة وتفصيلآ بمنع الاعلام من حضور جلساته التي يحاكم فيها.والمفروض مثل هؤلاء الدعاة الارهابيين أن تخصص لهم محاكمات لوحدهم خاصة في الارهابيين والحكم عليهم بالقتل فورآ ليتخلص الوطن منهم