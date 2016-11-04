  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

داعية شهير يطلب من القاضي عدم حضور الإعلام جلسة محاكمته بعد تخلفه عن الجلسة الأولى

4 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
داعية شهير يطلب من القاضي عدم حضور الإعلام جلسة محاكمته بعد تخلفه عن الجلسة الأولى
  • 2٬755
  • 17
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: طالب داعية شهير أثناء محاكته أمس الخميس -أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض المعنية بالنظر في القضايا الأمنية والإرهابية- من القاضي عدم السماح وسائل الإعلام بالحضور.

من جهته وافق القاضي على طلب المتهم الذي رافقه محامون له كوكلاء عنه حيث لم يحضر سوى ممثل هيئة حقوق الإنسان.

وبحسب “عكاظ” قالت المصادر إن “المدعى عليه -الذي يحاكم مطلق السراح- رد أمس على التهم الموجهة له من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في الجلسة الأولى، وطلب من القاضي مهلة للجلسة القادمة لتقديم أدلته.

ويواجه المتهم نشر وإذاعة ما فيه إساءة لدول شقيقة وقادتها مخالفا في ذلك الأمر الملكي (أ/‏‏‏44) والمجرم لتلك التجاوزات، كما اتهم بإساءته لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما فيها السعودية والتعدي عليها والتشكيك في ولائها لأمتها وأنها مرتهنة لغيرها والتهكم فيها علنا.



تعليقات ( 17 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    عيد

    الاتهام يكون في جرائم ضد ماجاء به الدين والاسلام كالقتل والظلم والكفر ...الخ اما ماجاء به البشر لحماية مصالحهم فهذا لايعتد به امام القضاء العادل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:681

    سامية

    يمكن مايبي الإعلام لأن الإعلام سيكشف أي تعاطف معه ويطلع بلاحساب يجب أن تحضر المحاكمة أطراف رسمية محايدة من عدة جهات حفظ الله مملكتنا الحبيبة من دعاة الفتنة والشر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    الزهراني

    بما انه اساء الى الدوالة والخليج الله يرد كيده في نحره هذا محرض والعياذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 13:02 م
    عدد التعليقات:681

    سامية

    لايريدالإعلام!!ليه؟😂لكن سواءً حضر الإعلام أم لم يحضر أتمنى إن ثبت أنه ممن يثير الفتن ويحرض **** على الآخرين والدول الشقيقة وحكامها أن ينال عقابا رادعا ويمنع من نشر ترهاته ع وسائل التواصل الإجتماعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    رحمه

    اللهم حصّن المملكه بحصنك الحصين وحبلك المتين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وظلم الظالمين وعبث العابثين ومن داعاه الشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    ابوعابد

    عامر الاحمدي بالعكس الحراميه والمجرمين ومهربي المخدرات والفاسدين اصحاب الاعلام ويدافع عنهم .. الشعب متعلم وذكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    العسيري

    اولا والله اني مااعرفه لكنه يبقى متهما لم يصدر فيه حكما فلاتدينوه يااهل التعليقات فمن حقه عدم حضور الاعلام لان الاعلام فيه الغث والسمين وممكن يؤثر على سير القضية لان هناك جهل لايفرقون بين متهم ومدان
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  8. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    عامر الأحمدي

    لا يخشى من حضور الإعلام إِلَّا النصابين والمجرمين. لو كان داعية حقيقي و صاحب مبدأ و يحاكم ظلماً لطلب أن تكون محاكمته علنية شاهت الوجوه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  9. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    عامر الأحمدي

    بما أنه استخدم الإعلام لبث شروره ، وله أتباع و مريدون بالأجدر أن تتم محاكمته علناً و بحضور الإعلام. فإما أن يكون على حق و صاحب مبدأ أو يظهر أنه منافق و نصاب ومحرض وخائن لأمته
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  10. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    AMS.f

    لا يحتاج الى محاكمة وجلسات وكلام فاضي .هذا من دعاة الفتنة يجب قتلة وصلبة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  11. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    كارهه الهيئة

    🍀وليه ما يبي🌺🌼حضور الاعلام🍁🍂صدق المثل🌾🌿اللي في بطنه❤️🌷ريح مايستريح💕🍁انا اعرف ان🌸💕صاحب الحق❤️🌼مايخاف من شي🍀
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  12. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 12:11 م
    عدد التعليقات:15171

    قلم الحقيقه

    لماذا لاتقوم حكومتنا الرشيدة بتخصيص محاكم خاصة بالارهابيين من دعاة أخوان عملاء تركيا ودواعش كلاب البغدادي الارهابي وصفويين أذناب ايران ومعهم أصحاب جرائم القتل والافساد في الأرض تكون خاصة لهؤلاء فقط.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  13. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    ***********

    **************
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  14. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    زائره

    داعيه لايش بالضبط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    ولد بلادي

    اتمنى نقل محاكمته على الهوى ليعرف من كان ينافق امامهم بوضعه الطبيعي واذا كان يتخفى باسم الدين ويسئ لوطنه فهذي عقابها مضاعف لانه اخطر على المجتمع ممن يسئ وهو سيئ وهذه العينات في المنابر تقول مالا تفعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    الحمدلله قلم الحقيقة ماعرف من هو الداعية ولكن كلامه كالعادة معروف
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:15171

    قلم الحقيقه

    المفروض يرفض طلبه جملة وتفصيلآ بمنع الاعلام من حضور جلساته التي يحاكم فيها.والمفروض مثل هؤلاء الدعاة الارهابيين أن تخصص لهم محاكمات لوحدهم خاصة في الارهابيين والحكم عليهم بالقتل فورآ ليتخلص الوطن منهم
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم