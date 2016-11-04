داعية شهير يطلب من القاضي عدم حضور الإعلام جلسة محاكمته بعد تخلفه عن الجلسة الأولى

صحيفة المرصد: طالب داعية شهير أثناء محاكته أمس الخميس -أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض المعنية بالنظر في القضايا الأمنية والإرهابية- من القاضي عدم السماح وسائل الإعلام بالحضور.

من جهته وافق القاضي على طلب المتهم الذي رافقه محامون له كوكلاء عنه حيث لم يحضر سوى ممثل هيئة حقوق الإنسان.

وبحسب “عكاظ” قالت المصادر إن “المدعى عليه -الذي يحاكم مطلق السراح- رد أمس على التهم الموجهة له من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في الجلسة الأولى، وطلب من القاضي مهلة للجلسة القادمة لتقديم أدلته.

ويواجه المتهم نشر وإذاعة ما فيه إساءة لدول شقيقة وقادتها مخالفا في ذلك الأمر الملكي (أ/‏‏‏44) والمجرم لتلك التجاوزات، كما اتهم بإساءته لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما فيها السعودية والتعدي عليها والتشكيك في ولائها لأمتها وأنها مرتهنة لغيرها والتهكم فيها علنا.