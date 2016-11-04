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“أبو سن”: سجنت مع القتلة وتجار المخدرات وهيئة عسير هي التي بلغت عني!

4 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص
“أبو سن”: سجنت مع القتلة وتجار المخدرات وهيئة عسير هي التي بلغت عني!
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صحيفة المرصد: كشف الشاب المعروف باسم “أبو سن” عن كواليس أيام التحقيقات معه، بعدما ألقت شرطة الرياض القبض عليه على خلفية ظهوره في برنامج “يو ناو” بشكل مسيء، مع إحدى الفتيات الأجنبيات، وهو ما أثار غضب كثيرين وطالبوا بمحاسبته.

وأكد الشاب  خلال استضافته في حلقة “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، أن الشرطة تواصلت مع والده ليقوم بتسليمه لهم، بناء على شكوى من هيئة الأمر بالمعروف في عسير، بينما محل إقامته في الرياض، ثم أوقفته مع متهمين في قضايا كبرى، كقضايا القتل والمخدرات.

وأوضح “أبو سن” البالغ عمره 19 سنة، أنه بعد قضاء أول يوم بتوقيف الشرطة، نقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث سأله المحقق عن سبب تواصله مع فتيات، وكان يقصد الفتاة التي كان يتواصل معها عن طريق برنامج “يو ناو”. فأجاب الأول قائلا: “إن الفتاة هي من اتصلت عليه، وأنه ليس له دخل في ذلك، كما أن البرنامج لا يسمح بحفظ مقاطع الفيديو، لكن هناك من هكر حسابه، وحفظ المقاطع التي صورها في برنامج “يو ناو”، على موقع يوتيوب”- حسب قوله.



تعليقات ( 57 )

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  1. 57
    4 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    لحجي ٠٧

    الحجي دائما حقود وحسود
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  2. 56
    4 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    الحب في الله

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  3. 55
    4 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    مسلسلات ومسرحيات
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  4. 54
    4 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    ارز 👊 نجد

    تقولون بشكل مسيء طيب ليش طلع من السجن وهو مسيء
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  5. 53
    4 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    ارز 👊 نجد

    تقولون بشكل مسيء طيب ليش طلع من السجن وهو مسيء
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  6. 52
    4 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    مسمار

    القتله مو بس قاتلي النفس ايضا من مات الحياء في داخله ومن جاهر بالمعاصي فقد قتل حيائه من الله ومن الناس ونشر الفساد في مجتمعه كما ينشرون تجار المخدرات تجارتهم فيفسدون انفسهم ومجتمعهم لافرق بينكما
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  7. 51
    4 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    جنوبية..🌻🌻

    سجنوه معا حقين المخدرات يابابا السجن واحد هو مكان تاديبي تبغاهم يقسمونه يعني ولا تبي يحطونك بفندق لين تخلص تحقيق وترى الخبر انعاد افتح المرصد ابوسن الانستغرام ابوسن تويتر ابوسن الحمدلله مو في سنابي
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  8. 50
    4 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    ابو سلطان

    ما أدرت وسيلة من وسائل التواصل إلا ويبرز لي أبو سن كأنما بات لنا قدرا مقدرا وأدعو خبراء الدعاية والاعلان في عالمنا العربي للاستعانة به في مجال الترويج فقد اصبح نارا على علم .!!. حسبنا الله ونعم الوكيل
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  9. 49
    4 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    هويدي

    خلك طيور قلبك القتله و حقين المخدرات ليه تبي سجن في فندق خمس نجوم هذا حقك وما جاك خلاص تب ولا تعود للمنكر وبعدها بيطول سجنك ليس ١٠ ايّام يمكن سنه تب
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  10. 48
    4 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    ولماذا تعيدون الخبر مرة ثانية نسخة مطابقة لنفس الخبر بعد مقابلة الحلقة ماذا استجد في الموضوع ماعندكم إلا أخبار أبو سن تعيدونها؟؟؟؟!!!!.
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  11. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    مجرة التبانة

    البعض تحمس وقام يوظف الدين ضد هذا الغلبان الذي كان يمكن اخذ تعهد وتركه فلن يعود لكنهم افسدوه بوضعه مع عتاة المجرمين بينما كبار الفاسدين من تجار وغيرهم لانسمع اصوات المتحمسين ضدهم اللهم احفظ السعودية
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  12. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    محامي

    مافعلته أيها المدعو أبو سن دل دلالةً قطعية على أنك قمت بذلك بهدف دعوة الناس علنا إلى مخالفة أمر الله عزوجل وإباحة ما حرم وإشاعة الرذيلة والفساد والفحشاء ولو كان مع فتاة غير مسلمة لأنك لم تستر
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  13. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    محامي

    مافعلته أيها المدعو أبو سن دل دلالةً قطعية على أنك قمت بذلك بهدف دعوة الناس علنا إلى مخالفة أمر الله عزوجل وإباحة ما حرم وإشاعة الرذيلة والفساد والفحشاء ولو كان مع فتاة غير مسلمة لأنك لم تستر
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  14. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    محامي

    مافعلته أيها المدعو أبو سن دل دلالةً قطعية على أنك قمت بذلك بهدف دعوة الناس علنا إلى مخالفة أمر الله عزوجل ***** ولو كان مع فتاة غير مسلمة لأنك لم تستر
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  15. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    loovivool

    مخالف
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  16. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    ابن الذيب

    صحيح كلام الدكتور الفوزان علي أن ام بي سي تصنع من الأشكال هذه مشاهير وخاصة برنامج الثامنه يا مفحط ولا هكر ولا راعي سامري والخ الخ
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  17. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    كل الشكر لمن قضى على هذه **** تريد سجن مع من five stars
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  18. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    احمد

    هين قديييمه ...قال هناك من هكر حسابه روح العب غيرها ..تبغي تتباهى قدام الناس بسفاهاتك وتسوي فيها عنتريات ..مافيه حد هكر حسابك ومن فاضي لك اصلا علشان يهكرون حسابك
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  19. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    عجيب

    الجرم يستحق السجن والجلد لانك شهرت بفعلك بين الناس بالفاض بذيئه وتفاخر بها وتقول وريتها الكعبة نسأل الله له الهداية فلوا لم تحاسب عليها لرأينا الاولاد يسوون اعظم من فعلك
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  20. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    تكفون لا تجيبونه صرت ما أتحمل شوفت هالبزر

    ارحمونا ياعالم
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  21. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    احمد

    اولا كل الشكر لهيئة عسير على مبادرتها ..اما السجن فكان مفروض يحطونه في فندق هوليدي ان او اي فندق لايقل عن 5 نجوم هذا ابو سن ياناس وكم ابو سن عندنا !!!!! هزلت التربية
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  22. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    ابن البلد

    تستاهل ماجاك
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  23. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    ابراهيم

    ألك أهوه بزر غلط سامحوه وعلموه علوم الرجاجيل ابك
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  24. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    hima

    مبروك عليه الشهرة العالميه والمحليه.
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  25. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    511

    أنا اتمنى يمر اسبوع واحد ما طلع مشكلة من هذه العينة ومن هذه الفئة بالذات بانواع الجرائم هذا غير استعراضهم وحب ظهورهم
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  26. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    فتاة المرصد

    مخالف
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  27. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    دحوم1

    عجبي على بعض الصحف والقنوات تعطي من لاقيمه له في بناء المجتمع دعايه وشهرة بالله عليكم ايش قدم ابوضرس لنا نفتخر به ومن سهر وتعلم وقدم للوطن وللاسلام كل مايستطيع تجاهل وكانه غير موجود وتهميشه عجبي عج
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  28. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    مخترع سابق

    نبارك للمخترع الصغير ابو سن اكتشافه لنظرية كرستينا التي ابهرت العالم بتقنية اليو ناو..ونشكر مجموعة MBC الداعمة لكل عباقرة اليوتيوب والسناب والانستقرام ..
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  29. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    اخر الزمان

    يابوسن وين تبيهم يسجنونك؟ تبيهم يسجنونك في قصر؟ ألفاظك في اليو ناو خادشة وحديثك مع البنات غلط وعيب وحرام - الاسلام يٌحرم عليك محادثة المراة الاجنبية عنك اتق الله يابوسن تراك فضحتنا.
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  30. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    مواطن

    والله صدق د الفوران والأخ يبي يسجن في مسجد والا فندق
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  31. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    العسيري

    على فكرة هو يقول ان عمره 19 سنة يعني رجال للاسف البعض متعاطف معه يحسبه في خامسة ب
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  32. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    تذكير

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  33. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    رؤية

    والله ان السجن قليل في حقك
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  34. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    عامر

    يقول سجنت مع القتلة . أجل وين تبيهم يحطونك بغرفة خمس نجوم ويعطونك جهاز تكلم خويتك . أنت بفعايلك أشد من بعض القتلة والمجرمين لأنك تنشر خزيك بين الناس و تزين المعاصي للمراهقين
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  35. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    اجل تبيهم يسجنونك مع فيفي عبده ؟؟!!!
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  36. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    ابوانس 07

    الدكتور .عبدالله الفوزان . اختصرها بكلمتين لله دره من رجل .عندما قال : ان وسائل التواصل والاعلام والتجار .هي من جعلتهم ينتهكون القيم و صنعت من التافهين ابطال لابد من تطبيق النظام بحق كل مخالف للقيم
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  37. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    صوت الحقيقه

    تقول كلام فاحش في المقاطع ومع الشريان تقول اتحداكم اني قلت كلام فاحش ماقلت في احد مقاطعك ياعيال يازين .....مايحتاج اكمل ابو سن كداب اتق الله ولاتنشر مثل هدا الكلام
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  38. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    مشكله اذا نلتفت لكل من هب ودب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  39. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    تميم

    لقافه هيئه عسير بلا حدود
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  40. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    احمد العثمان

    وين يبي الأخ بسجن ❗️❗️❗️
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  41. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    sma_abha

    عادي حقك واقل من حقك هذا السجن والتوقيف لان القاتل ضر نفسه وشخص واحد معه فقط اما انت تضر مجتمع كامل نسأل الله السلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  42. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    دروجبا ديديه

    ما شاءالله عليك يا بو سن فاهم بالنجيلزي
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  43. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    عالم غريب

    ابو سن يقول هي اتصلت وانا مالي دخل 😂 شف الغباء ،طيب هي اتصلت عليك ليش تعطيها وجه وتاخذ وتعطي معها ليش ***وتقول لها LÖVE ؟؟ عيب استح على وجهك واحترم دينك واهلك وزوجة المستقبل تعيسة الحظ اللي بتأخذك🤗
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  44. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    خالد

    يالبي خشمك ياليتني مثلك يا ابو سن الله يحشرني معك
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  45. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    حمدا

    ا شرط عليهم يا يصلحون اسناني او ارجع لكرستينا وكذا عصفورين في حجر
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  46. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    أرزة 🌲 لبنان

    عفوا بئصد (متل) الأول
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  47. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    عالم غريب

    ابو سن يقول هي اتصلت وانا مالي دخل 😂 شف الغباء ،طيب هي اتصلت عليك ليش تعطيها وجه وتاخذ وتعطي معها ليش ***وتقول لها LÖVE ؟؟ عيب استح على وجهك واحترم دينك واهلك وزوجة المستقبل ***اللي بتأخذك🤗
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  48. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    روح غير طاقيتك المشخله قال هيئة عسير انت كاشف نفسك عبر يو ناو"
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) الله يقوي الهيئة وبتمنى ترجع صلاحيتا من اﻷول وأكتر ما أحلى رجل الهيئة وهو ماشي بالسوق أقسم بالله إنو بنبسط لما شوفن
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  50. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    مواطن غيور

    شكرا لكل من يسعى لنشر الفضيلة في بلدي والهيئة باقية رغم انف من في قلبه مرض وشكرا لشرطة الرياض لتجاوبهم
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  51. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    كارهه الهيئة

    🍀يا حبهم للقافة🌼🌺من أقصى الجنوب🍂🌿حاشرين انوفهم💐💕بكل صغيرة وكبيرة🌸🌷والشكر لمن حجمهم🌻🌸وقصقص جنحانهم🍀
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  52. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    عزوز

    اهم شي انك سلمت في السجن ***وبعدين شهره ما لقيت حد يصلح لك سنك ذا
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  53. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    ام غلا

    شكراااااااا جزيلا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
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  54. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    ام غلا

    قناه ***تروج لكل **وحارب كل عظيم
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  55. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    ........

    ***وتستاهل ما جاك استغفر الله العظيم
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  56. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    محق

    تسلم أيأتيكم ياهيئة عسير ياأسود النزال ورغمت انوف قلم البهتان ورخاله وسن توب والفاضي
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  57. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    سود الليالي والايام

    يقول هي اللي أتصلت عليه ؟ وهو ماله دخل ؟ أجل ليش تاخذ وتدي معها وطول الوقت وأنت معها وياكرستينا آي لوف يو ؟ ا***والمشكله عندما تقع التقنيه بيد ***... بس بصراحه ماقصروا يوم حطوك مع العتاوله
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