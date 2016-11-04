“أبو سن”: سجنت مع القتلة وتجار المخدرات وهيئة عسير هي التي بلغت عني!

صحيفة المرصد: كشف الشاب المعروف باسم “أبو سن” عن كواليس أيام التحقيقات معه، بعدما ألقت شرطة الرياض القبض عليه على خلفية ظهوره في برنامج “يو ناو” بشكل مسيء، مع إحدى الفتيات الأجنبيات، وهو ما أثار غضب كثيرين وطالبوا بمحاسبته.

وأكد الشاب خلال استضافته في حلقة “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، أن الشرطة تواصلت مع والده ليقوم بتسليمه لهم، بناء على شكوى من هيئة الأمر بالمعروف في عسير، بينما محل إقامته في الرياض، ثم أوقفته مع متهمين في قضايا كبرى، كقضايا القتل والمخدرات.

وأوضح “أبو سن” البالغ عمره 19 سنة، أنه بعد قضاء أول يوم بتوقيف الشرطة، نقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث سأله المحقق عن سبب تواصله مع فتيات، وكان يقصد الفتاة التي كان يتواصل معها عن طريق برنامج “يو ناو”. فأجاب الأول قائلا: “إن الفتاة هي من اتصلت عليه، وأنه ليس له دخل في ذلك، كما أن البرنامج لا يسمح بحفظ مقاطع الفيديو، لكن هناك من هكر حسابه، وحفظ المقاطع التي صورها في برنامج “يو ناو”، على موقع يوتيوب”- حسب قوله.