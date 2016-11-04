“أبو سن”: سجنت مع القتلة وتجار المخدرات وهيئة عسير هي التي بلغت عني!

صحيفة المرصد: كشف الشاب المعروف باسم “أبو سن” عن كواليس أيام التحقيقات معه، بعدما ألقت شرطة الرياض القبض عليه على خلفية ظهوره في برنامج “يو ناو” بشكل مسيء، مع إحدى الفتيات الأجنبيات، وهو ما أثار غضب كثيرين وطالبوا بمحاسبته.
وأكد الشاب خلال استضافته في حلقة “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، أن الشرطة تواصلت مع والده ليقوم بتسليمه لهم، بناء على شكوى من هيئة الأمر بالمعروف في عسير، بينما محل إقامته في الرياض، ثم أوقفته مع متهمين في قضايا كبرى، كقضايا القتل والمخدرات.
وأوضح “أبو سن” البالغ عمره 19 سنة، أنه بعد قضاء أول يوم بتوقيف الشرطة، نقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث سأله المحقق عن سبب تواصله مع فتيات، وكان يقصد الفتاة التي كان يتواصل معها عن طريق برنامج “يو ناو”. فأجاب الأول قائلا: “إن الفتاة هي من اتصلت عليه، وأنه ليس له دخل في ذلك، كما أن البرنامج لا يسمح بحفظ مقاطع الفيديو، لكن هناك من هكر حسابه، وحفظ المقاطع التي صورها في برنامج “يو ناو”، على موقع يوتيوب”- حسب قوله.
تعليقات ( 57 )
لحجي ٠٧الحجي دائما حقود وحسود
الحب في اللهلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
ارز 👊 نجدتقولون بشكل مسيء طيب ليش طلع من السجن وهو مسيء
ارز 👊 نجدتقولون بشكل مسيء طيب ليش طلع من السجن وهو مسيء
مسمارالقتله مو بس قاتلي النفس ايضا من مات الحياء في داخله ومن جاهر بالمعاصي فقد قتل حيائه من الله ومن الناس ونشر الفساد في مجتمعه كما ينشرون تجار المخدرات تجارتهم فيفسدون انفسهم ومجتمعهم لافرق بينكما
جنوبية..🌻🌻سجنوه معا حقين المخدرات يابابا السجن واحد هو مكان تاديبي تبغاهم يقسمونه يعني ولا تبي يحطونك بفندق لين تخلص تحقيق وترى الخبر انعاد افتح المرصد ابوسن الانستغرام ابوسن تويتر ابوسن الحمدلله مو في سنابي
ابو سلطانما أدرت وسيلة من وسائل التواصل إلا ويبرز لي أبو سن كأنما بات لنا قدرا مقدرا وأدعو خبراء الدعاية والاعلان في عالمنا العربي للاستعانة به في مجال الترويج فقد اصبح نارا على علم .!!. حسبنا الله ونعم الوكيل
هويديخلك طيور قلبك القتله و حقين المخدرات ليه تبي سجن في فندق خمس نجوم هذا حقك وما جاك خلاص تب ولا تعود للمنكر وبعدها بيطول سجنك ليس ١٠ ايّام يمكن سنه تب
مجرة التبانةالبعض تحمس وقام يوظف الدين ضد هذا الغلبان الذي كان يمكن اخذ تعهد وتركه فلن يعود لكنهم افسدوه بوضعه مع عتاة المجرمين بينما كبار الفاسدين من تجار وغيرهم لانسمع اصوات المتحمسين ضدهم اللهم احفظ السعودية
محاميمافعلته أيها المدعو أبو سن دل دلالةً قطعية على أنك قمت بذلك بهدف دعوة الناس علنا إلى مخالفة أمر الله عزوجل وإباحة ما حرم وإشاعة الرذيلة والفساد والفحشاء ولو كان مع فتاة غير مسلمة لأنك لم تستر
محاميمافعلته أيها المدعو أبو سن دل دلالةً قطعية على أنك قمت بذلك بهدف دعوة الناس علنا إلى مخالفة أمر الله عزوجل وإباحة ما حرم وإشاعة الرذيلة والفساد والفحشاء ولو كان مع فتاة غير مسلمة لأنك لم تستر
محاميمافعلته أيها المدعو أبو سن دل دلالةً قطعية على أنك قمت بذلك بهدف دعوة الناس علنا إلى مخالفة أمر الله عزوجل ***** ولو كان مع فتاة غير مسلمة لأنك لم تستر
loovivoolمخالف
ابن الذيبصحيح كلام الدكتور الفوزان علي أن ام بي سي تصنع من الأشكال هذه مشاهير وخاصة برنامج الثامنه يا مفحط ولا هكر ولا راعي سامري والخ الخ
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكركل الشكر لمن قضى على هذه **** تريد سجن مع من five stars
احمدهين قديييمه ...قال هناك من هكر حسابه روح العب غيرها ..تبغي تتباهى قدام الناس بسفاهاتك وتسوي فيها عنتريات ..مافيه حد هكر حسابك ومن فاضي لك اصلا علشان يهكرون حسابك
عجيبالجرم يستحق السجن والجلد لانك شهرت بفعلك بين الناس بالفاض بذيئه وتفاخر بها وتقول وريتها الكعبة نسأل الله له الهداية فلوا لم تحاسب عليها لرأينا الاولاد يسوون اعظم من فعلك
تكفون لا تجيبونه صرت ما أتحمل شوفت هالبزرارحمونا ياعالم
احمداولا كل الشكر لهيئة عسير على مبادرتها ..اما السجن فكان مفروض يحطونه في فندق هوليدي ان او اي فندق لايقل عن 5 نجوم هذا ابو سن ياناس وكم ابو سن عندنا !!!!! هزلت التربية
ابن البلدتستاهل ماجاك
ابراهيمألك أهوه بزر غلط سامحوه وعلموه علوم الرجاجيل ابك
himaمبروك عليه الشهرة العالميه والمحليه.
511أنا اتمنى يمر اسبوع واحد ما طلع مشكلة من هذه العينة ومن هذه الفئة بالذات بانواع الجرائم هذا غير استعراضهم وحب ظهورهم
فتاة المرصدمخالف
دحوم1عجبي على بعض الصحف والقنوات تعطي من لاقيمه له في بناء المجتمع دعايه وشهرة بالله عليكم ايش قدم ابوضرس لنا نفتخر به ومن سهر وتعلم وقدم للوطن وللاسلام كل مايستطيع تجاهل وكانه غير موجود وتهميشه عجبي عج
مخترع سابقنبارك للمخترع الصغير ابو سن اكتشافه لنظرية كرستينا التي ابهرت العالم بتقنية اليو ناو..ونشكر مجموعة MBC الداعمة لكل عباقرة اليوتيوب والسناب والانستقرام ..
اخر الزمانيابوسن وين تبيهم يسجنونك؟ تبيهم يسجنونك في قصر؟ ألفاظك في اليو ناو خادشة وحديثك مع البنات غلط وعيب وحرام - الاسلام يٌحرم عليك محادثة المراة الاجنبية عنك اتق الله يابوسن تراك فضحتنا.
مواطنوالله صدق د الفوران والأخ يبي يسجن في مسجد والا فندق
العسيريعلى فكرة هو يقول ان عمره 19 سنة يعني رجال للاسف البعض متعاطف معه يحسبه في خامسة ب
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
رؤيةوالله ان السجن قليل في حقك
عامريقول سجنت مع القتلة . أجل وين تبيهم يحطونك بغرفة خمس نجوم ويعطونك جهاز تكلم خويتك . أنت بفعايلك أشد من بعض القتلة والمجرمين لأنك تنشر خزيك بين الناس و تزين المعاصي للمراهقين
ابوانس 07الدكتور .عبدالله الفوزان . اختصرها بكلمتين لله دره من رجل .عندما قال : ان وسائل التواصل والاعلام والتجار .هي من جعلتهم ينتهكون القيم و صنعت من التافهين ابطال لابد من تطبيق النظام بحق كل مخالف للقيم
صوت الحقيقهتقول كلام فاحش في المقاطع ومع الشريان تقول اتحداكم اني قلت كلام فاحش ماقلت في احد مقاطعك ياعيال يازين .....مايحتاج اكمل ابو سن كداب اتق الله ولاتنشر مثل هدا الكلام
تميملقافه هيئه عسير بلا حدود
احمد العثمانوين يبي الأخ بسجن ❗️❗️❗️
sma_abhaعادي حقك واقل من حقك هذا السجن والتوقيف لان القاتل ضر نفسه وشخص واحد معه فقط اما انت تضر مجتمع كامل نسأل الله السلامه
دروجبا ديديهما شاءالله عليك يا بو سن فاهم بالنجيلزي
عالم غريبابو سن يقول هي اتصلت وانا مالي دخل 😂 شف الغباء ،طيب هي اتصلت عليك ليش تعطيها وجه وتاخذ وتعطي معها ليش ***وتقول لها LÖVE ؟؟ عيب استح على وجهك واحترم دينك واهلك وزوجة المستقبل تعيسة الحظ اللي بتأخذك🤗
خالديالبي خشمك ياليتني مثلك يا ابو سن الله يحشرني معك
حمداا شرط عليهم يا يصلحون اسناني او ارجع لكرستينا وكذا عصفورين في حجر
أرزة 🌲 لبنانعفوا بئصد (متل) الأول
عالم غريبابو سن يقول هي اتصلت وانا مالي دخل 😂 شف الغباء ،طيب هي اتصلت عليك ليش تعطيها وجه وتاخذ وتعطي معها ليش ***وتقول لها LÖVE ؟؟ عيب استح على وجهك واحترم دينك واهلك وزوجة المستقبل ***اللي بتأخذك🤗
داعس رقبة الزيدي الحوثيروح غير طاقيتك المشخله قال هيئة عسير انت كاشف نفسك عبر يو ناو"
أرزة 🌲 لبنان( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) الله يقوي الهيئة وبتمنى ترجع صلاحيتا من اﻷول وأكتر ما أحلى رجل الهيئة وهو ماشي بالسوق أقسم بالله إنو بنبسط لما شوفن
مواطن غيورشكرا لكل من يسعى لنشر الفضيلة في بلدي والهيئة باقية رغم انف من في قلبه مرض وشكرا لشرطة الرياض لتجاوبهم
كارهه الهيئة🍀يا حبهم للقافة🌼🌺من أقصى الجنوب🍂🌿حاشرين انوفهم💐💕بكل صغيرة وكبيرة🌸🌷والشكر لمن حجمهم🌻🌸وقصقص جنحانهم🍀
عزوزاهم شي انك سلمت في السجن ***وبعدين شهره ما لقيت حد يصلح لك سنك ذا
ام غلاشكراااااااا جزيلا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
ام غلاقناه ***تروج لكل **وحارب كل عظيم
........***وتستاهل ما جاك استغفر الله العظيم
محقتسلم أيأتيكم ياهيئة عسير ياأسود النزال ورغمت انوف قلم البهتان ورخاله وسن توب والفاضي
سود الليالي والاياميقول هي اللي أتصلت عليه ؟ وهو ماله دخل ؟ أجل ليش تاخذ وتدي معها وطول الوقت وأنت معها وياكرستينا آي لوف يو ؟ ا***والمشكله عندما تقع التقنيه بيد ***... بس بصراحه ماقصروا يوم حطوك مع العتاوله