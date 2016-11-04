كيف علق الشيخ العريفي على صورة طفل أفريقي رفع صورة الخميني؟-صور

صحيفة المرصد:نشر الداعية الإسلامي”محمد العريفي” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” صورة لطفل أفريقي يحمل صورة للمرشد الإيراني الخميني، لافتا إلى أن هؤلاء الأطفال سيرفعون السلاح غدا على حد تعبيره.
وقال العريفي إنه: “يجب تنشيط الدعوة بإفريقيا من خلال المساجد، المدارس، الإغاثة، جامعات منحات لطلابهم، تكلفة صغيرة لنتائج كبيرة”، في إشارة إلى أهمية مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في إفريقيا.
تعليقات ( 54 )
عليوملن ينتشر هذا الدين ..فاغلب من استفاد منه في افريقيا كما استفاد من غيره هم الجوعا في سبيل الحصول على الاكل . فيصبحون مجوس ويمسون نصارى . وغدا تتكرر وهكذا . الدين المجوسي لن يعود باسم الرفض والتشيع
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((( غرد ..... غرد ...............والتنصير والتهويد والتمجس ..... يطوف في ديار المسلمين..... أمانة الله الا لعنة الله على كل من أضاعها ))))))
عليومصوره معبره لهذا الطفل الذي اراد ان ياكل صوره القذر الخميني والنجس الخامنئي من شده الجوع.يستغلون الجوع والتجويع في سبيل نشر الدين المجوسي.لعن الله قبرك ياخميني بعدد الحجاج الذين قتلتهم ومانشرت من رذيله
شمس و قمرالكل يريد تحقيق اهدافه والاذكياء هم من سيحققوا اهدافهم والواقع هو الحكم
عربي يلفت النظرمخالف
ابو عبدالعزيزالى تعلييق 41 الهمداني الرزق والدعم من عند الله وهاذي خطه ايرانيه وسخه لتشييع قارة افريقيا مذهب وسخ مثل اتباعه والمويدين له شيعه شذوذ متعه تبرك العن من اليهود نفسهم ايران اوسخ دوله بالعالم
جويلاندعاة ايران يجلسون مع عامة الناس،،دعاتنا يجلسون مع علية القوم،،أمور شاهدتها بنفسي،،،
سالمطيب ايش مزعلنك عساه يحمل صورة نتن ياهو ادا انت صح ماعليك امنه
عليوممن مهازل هذا الدين المجوسي الجنسى محاربته المقدسات الاسلاميه .وشعائر الاسلام ومحاولة هدمها باسم الدين .فالزنديق الخميني لعنه الله جعل همه هدم الاسلام ونشر الرذيله بين الناس فلذلك اتبعه اراذل الناس
جويلاندعاة ايران يبتسمون و يلاطفون،،دعاتنا يكشرون و يتوعدون،
أبو عبد اللهفإني رأيت الشمس زيدت محبة الى الناس - إذ ليست عليهم بسرمد يا عريفي . الله يخليك ،،ريحنا من تعليقاتك وصورتك ولو سنة واحدة .
عربي يلفت النظرأحمد ت31- أي حديث شريف شككت الناس به؟!هل السؤال حرام؟! عموما، أمثالك هم سبب كل هذا التراجع أمام الشيعة. وأستغفر الله لردي عليك بهذه القسوة. سلاما سلاما.
عليوملعن الله الخميني واشياعه ينشر هذا الدين الفاسد المخ بالادب المجوسيه لا تنتشر الا في الناس ضعاف النفوس الذين همهم****فالخميني يقدم لهم النساء ويوهمهم ان الدين هو التلذذ بالنساء فلذلك سيطر على الضعفا
الهمدانيكل يرفع الصورة التي تعجبه ويحصل منها رزق ودعم
روحو افريقيا بدال تركيا ياشيخمخالف
قاسم العنزيقرة عيني عندما تتطابق الاقوال مع الافعل ينتشر المذهب لكن عندما تنشر كلام وانت تعمل عكسه عندك خلل والعالم سو تكشف زيفك
عربي يلفت النظراليوم مثلا،لا يوجد دولة شيعية أو تنظيم شيعي يعترف بإسرائيل بعكس بعض الدول العربية.والشيعة ربما لن يحاربوا إسرائيل أبدا لكنهم يدعون لذلك في كل مناسبة وبأقصى التهديدات.هذا يكسبهم رأي عام عربي وإسلامي.
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((( يادعـــــــاة معطلة ناديتها ...... فوجدتها من أحزابها لاتستطيع عتاقا .......وتظل في أرض السباق خيولها .....لكنها ...لا ...تستطيع ....سباقا))))))
عربي يلفت النظرمشايخ الشيعة يحملون معهم صور المسجد الأقصى قبل صور الخميني،يقدمون مادة دينية وإنسانية خارقة سياسيا كطعم واقعي حقيقي يثير عواطف الإنسان.عندما تستطيع إثارة عاطفة ووجدان شخص تكسب ثقته ومحبته فيسير خلفك.
صاملدعوتك وامثالها تولد العنف والقتل والدمار والغاء الاخر والعالم اليوم يريد السلام والهدوء وعمارة الارض ؟
عيدالمذهب الطالباني والداعشي لم يعد مقبول
الناقديجب تنبيه المؤسسات الأسلاميه مثل منظمة التعاون الأسلامي وندوة الشباب الأسلامي وهيئة العلماء المسلمين وجامعة الأزهر وعلماؤها وجميع الهيئات والمنظمات الأسلاميه في الوطن العربي على خطر التشيع القادم !!
احمدالمسمي عربي اذا اردت العلم فابحث له عن مصادره واذهب الى اهل الفتوى واسالهم وهم يفتونك في مااشكل فهمه عليك فكثير ممن هنا عوام لاعلم لهم قصدك تشكيك الناس في الاحاديث الشريفه ياعدو الله
عربي يلفت النظركعربي، أود أن أوجه نصيحة للحكومات العربية التي تتوجس خيفة من المد الشيعي الفكري أو السياسي أن تصلّح علاقتها بالمسجد الأقصى وقضية فلسطين.68 عام تربينا على يا قدس ويا أقصى ثم لم نفعل شيئا وإسرائيل تضخمت
روحو افريقيا بدال تركيا ياشيخمخالف
محب الوطنالسر في انتشار التشيع وبسرعه مذهله في دول العالم هو انتشار علماء الدين الشيعه في كل مكان واسلوبهم في النشر كدلك انفاق الاموال الكثيره وخاصه في الدول الفقيره
رأي آخرمشايخ المذهب الشيعي أناس اذكياء يتصنعون الأخلاق ويستخدمون التقيه في إقناع الطرف الآخر للتشيّع ، اما شيوخنا شيوخ السنه كل همهم بس ثوبك طويل ولا قصير قيادة السياره للمراءه حلال أم حرام .... للآسف
عربي يلفت النظرفي الدعوة يجب أن لا يقدم الداعية مداخلاته بتشكيلة دينية ملونة للحياة مع بعض اسرار الجنة.أن تقنع إنسانأ ليتبعك فكريا وروحيا عليك أن تتحدث بالأبيض والأسود فقط.لا حل وسط بالدين.حق أو باطل،صح أو غلط
عربي يلفت النظرهل من يقنعني بمعادلة قاتل ومقتول في الجنة والإثنان من الصحابة وعبارة رضي الله عنهما (مكتوبةٌ) على رخام شاهد قبر القتيل صبرا، والقاتل من ال10 المُبّشَرين؟فهذه تنسف صحة حديث(القاتل والمقتول في النار)؟
ضحكت عليها الاممبعض الدعاه اصبح همه الشهره وتجد يذهب الي الشيشان وماليزياوارربا ويعمل البرامج ع التلفاز ولا يعلمون انه هناك الدول الفقيره ليسا لديها حتي التلفاز والكهرباء وجهل وهذه هيا البيئه الخصبةللاعداء
اللهم احسن خاتمتناحفظك الله يا شيخ محمد . الروافض شر لابد من التخلص منهم ومن فكرهم الفاسد فهم ارهاب العصر وعلى راسهم الخميني والسيستاني المزعوم .
جبال سديرفي عام 1415 كنت اصلي الجمعة في جاكرتا وكان امام المسجدمحل تسجيلات وكانت ابواب المحل مغطاة بصور الخميني وهناك الاف الطلاب الاندونسيين يدرسون في ايران ومراكزهم الثقافية تنشر التشيع في جميع انحاء العالم
زيادالسنة ما قصروا معهم بس افارقة كلمة توديهم وكلمة تجيبهم..تنصروا او تشيعوا غير مهم..
صافيما قصرت عنكم الدولة وفرت لكم كل اللي تطالب فيه الآن في الثمانينات والحصيلة دواعش وأبناء تقتل آبائها وأنتم في قصور مشيدة وأولاد في الخارج مدللة، ما زلتم تتعاملون مع الناس بالوصاية، الناس لها عقول تميز.
ضحكت عليها الاممدام بعض شباب المستقبل هداهم الله اهتمامتهم متابعه التوافه من الاستقرام وسناب والتتسدح في القهوى والاستراحات واكبر همة من ياخذ الدوري وتغييبهم عن خدمه هذا الدين فماذا تنتظر
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((حملات تنصير وتهويد وتشييع ............... المسلمين تجتاح مناطقهم في غياب دعاة الاسلام وانصرافهم الي نعيم الدنيا والدعوة الي فتنة الاحزاب ))))))
عبدالعزيز//للاسف الفرس واذنابهم ينشرون فكرهم العفن بكل الدول ويدفعون الاموال ونحن اصحاب عقيدة صحيحه وابناء امه محمد صلى الله عليه وسلم وبلا هدف
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرالحمد لله نجحت الثورة الاقتصادية ضد الانقلاب العسكري والدولار يسجل 20 جنية في البنوك و ثورة الغلابة ستحرق ثكنات العسكر الموعد 11*11////11*11//ثورة التصحيح السياسي 11*11///11*11
عربي يلفت النظرلا يظنن أحد أنني أؤيد مذهب ضد آخر ولكني مسؤول عما أكتب وعليّ الصدق بما أظنه أقرب للواقع والحقيقة.المجاملة تدليس وعيب والإكتفاء بالسباب لن يكسب صاحبه عضوا جديدا واحدا في مذهبه الكريم بل ربما خسر أعضاء
سعد2من حق اي انسان ان يختار المدهب اللي يبيه لا احد وصي على غيره ايش عليك مني ادا تحولت من سني الى شيعي
صقر الشمال من الشرقيهلله درك ياشيخ يااحفاد الصحابه هولاء الروافض اعداء الاسلام هم العدو والله يتلبسون الاسلام
رؤيةفعلا تقليص دور الدعاة أومنعهم من الدعوة يعتبر فرصة للمذاهب والافكار الباطلة بالأنتشار والتمدد
ضحكت عليها الاممنحن مقصرون ونعلم النهم يعدون لنا العداه ونحن نندب حظنا بدون حراك وتفعيل دور الدعاة في تصحيح العقيده ولا ننسا في الحديث من اين ياتي من يهدم الكعبه كثر الكلام وقل الفعل
الرايقوش عليك منهم هم احرار يختارون المذهب الي يبونه كفاكم التدخل في شئون العالم الله من القافه.
بو سلمانصدق ورب الكعبة .. الدنيا شاهده على هذا .. فاعتبروا يا أولي الألباب
قوقل🌏يجب مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في إفريقيا
شيهانة💤💧◀وأنا لكم ناصح أمين▶
كارهه الهيئة🍀🌼 قول والله 🌼🍀
عدد التعليقات:5830
الرحااالغدا..سوف تأج الصراعات في هذه الدوله..ويذهب هناك داعش ويقتل هؤلاء المساكين..بعدها سوف نجد الرد انا لم اقل شي ؟
علي العمريايران. يده. في. كل. مكان.
سعوديقبل لايعلق قلم الحقيقه ودي انوه انه ****الشيخ انظف وأطهر من المدعو بقلم الحقيقه
خالد الزهرانيهوصادق هذولا قنبله موقوته