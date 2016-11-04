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كيف علق الشيخ العريفي على صورة طفل أفريقي رفع صورة الخميني؟-صور

4 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص
كيف علق الشيخ العريفي على صورة طفل أفريقي رفع صورة الخميني؟-صور
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صحيفة المرصد:نشر الداعية الإسلامي”محمد العريفي” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” صورة لطفل أفريقي يحمل صورة للمرشد الإيراني الخميني، لافتا إلى أن هؤلاء الأطفال سيرفعون السلاح غدا على حد تعبيره.

وقال العريفي إنه: “يجب تنشيط الدعوة بإفريقيا من خلال المساجد، المدارس، الإغاثة، جامعات منحات لطلابهم، تكلفة صغيرة لنتائج كبيرة”، في إشارة إلى أهمية مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في إفريقيا.

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تعليقات ( 54 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 54
    4 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    عليوم

    لن ينتشر هذا الدين ..فاغلب من استفاد منه في افريقيا كما استفاد من غيره هم الجوعا في سبيل الحصول على الاكل . فيصبحون مجوس ويمسون نصارى . وغدا تتكرر وهكذا . الدين المجوسي لن يعود باسم الرفض والتشيع
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  2. 53
    4 نوفمبر, 2016 , 14:19 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( غرد ..... غرد ...............والتنصير والتهويد والتمجس ..... يطوف في ديار المسلمين..... أمانة الله الا لعنة الله على كل من أضاعها ))))))
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  3. 52
    4 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    عليوم

    صوره معبره لهذا الطفل الذي اراد ان ياكل صوره القذر الخميني والنجس الخامنئي من شده الجوع.يستغلون الجوع والتجويع في سبيل نشر الدين المجوسي.لعن الله قبرك ياخميني بعدد الحجاج الذين قتلتهم ومانشرت من رذيله
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  4. 51
    4 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    شمس و قمر

    الكل يريد تحقيق اهدافه والاذكياء هم من سيحققوا اهدافهم والواقع هو الحكم
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  5. 50
    4 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    عربي يلفت النظر

    مخالف
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  6. 49
    4 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    ابو عبدالعزيز

    الى تعلييق 41 الهمداني الرزق والدعم من عند الله وهاذي خطه ايرانيه وسخه لتشييع قارة افريقيا مذهب وسخ مثل اتباعه والمويدين له شيعه شذوذ متعه تبرك العن من اليهود نفسهم ايران اوسخ دوله بالعالم
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  7. 48
    4 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    جويلان

    دعاة ايران يجلسون مع عامة الناس،،دعاتنا يجلسون مع علية القوم،،أمور شاهدتها بنفسي،،،
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  8. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    سالم

    طيب ايش مزعلنك عساه يحمل صورة نتن ياهو ادا انت صح ماعليك امنه
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  9. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    عليوم

    من مهازل هذا الدين المجوسي الجنسى محاربته المقدسات الاسلاميه .وشعائر الاسلام ومحاولة هدمها باسم الدين .فالزنديق الخميني لعنه الله جعل همه هدم الاسلام ونشر الرذيله بين الناس فلذلك اتبعه اراذل الناس
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  10. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    جويلان

    دعاة ايران يبتسمون و يلاطفون،،دعاتنا يكشرون و يتوعدون،
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  11. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    أبو عبد الله

    فإني رأيت الشمس زيدت محبة الى الناس - إذ ليست عليهم بسرمد يا عريفي . الله يخليك ،،ريحنا من تعليقاتك وصورتك ولو سنة واحدة .
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  12. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    عربي يلفت النظر

    أحمد ت31- أي حديث شريف شككت الناس به؟!هل السؤال حرام؟! عموما، أمثالك هم سبب كل هذا التراجع أمام الشيعة. وأستغفر الله لردي عليك بهذه القسوة. سلاما سلاما.
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  13. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    عليوم

    لعن الله الخميني واشياعه ينشر هذا الدين الفاسد المخ بالادب المجوسيه لا تنتشر الا في الناس ضعاف النفوس الذين همهم****فالخميني يقدم لهم النساء ويوهمهم ان الدين هو التلذذ بالنساء فلذلك سيطر على الضعفا
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  14. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    الهمداني

    كل يرفع الصورة التي تعجبه ويحصل منها رزق ودعم
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  15. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    روحو افريقيا بدال تركيا ياشيخ

    مخالف
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  16. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    قاسم العنزي

    قرة عيني عندما تتطابق الاقوال مع الافعل ينتشر المذهب لكن عندما تنشر كلام وانت تعمل عكسه عندك خلل والعالم سو تكشف زيفك
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  17. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    عربي يلفت النظر

    اليوم مثلا،لا يوجد دولة شيعية أو تنظيم شيعي يعترف بإسرائيل بعكس بعض الدول العربية.والشيعة ربما لن يحاربوا إسرائيل أبدا لكنهم يدعون لذلك في كل مناسبة وبأقصى التهديدات.هذا يكسبهم رأي عام عربي وإسلامي.
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  18. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((( يادعـــــــاة معطلة ناديتها ...... فوجدتها من أحزابها لاتستطيع عتاقا .......وتظل في أرض السباق خيولها .....لكنها ...لا ...تستطيع ....سباقا))))))
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  19. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    جزاك الله عنا كل خير ياشيخ بي نتمنى منكم التركيز ومخاطبات التجار والشركات والبنوك بتفعيل المساجد في افريقيا وانديسيا لان الخامنئي اصبح يجندهم بشكل رهيب فالحذر الحذر
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  20. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    عربي يلفت النظر

    مشايخ الشيعة يحملون معهم صور المسجد الأقصى قبل صور الخميني،يقدمون مادة دينية وإنسانية خارقة سياسيا كطعم واقعي حقيقي يثير عواطف الإنسان.عندما تستطيع إثارة عاطفة ووجدان شخص تكسب ثقته ومحبته فيسير خلفك.
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  21. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    صامل

    دعوتك وامثالها تولد العنف والقتل والدمار والغاء الاخر والعالم اليوم يريد السلام والهدوء وعمارة الارض ؟
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  22. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    عيد

    المذهب الطالباني والداعشي لم يعد مقبول
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  23. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    الناقد

    يجب تنبيه المؤسسات الأسلاميه مثل منظمة التعاون الأسلامي وندوة الشباب الأسلامي وهيئة العلماء المسلمين وجامعة الأزهر وعلماؤها وجميع الهيئات والمنظمات الأسلاميه في الوطن العربي على خطر التشيع القادم !!
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  24. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    احمد

    المسمي عربي اذا اردت العلم فابحث له عن مصادره واذهب الى اهل الفتوى واسالهم وهم يفتونك في مااشكل فهمه عليك فكثير ممن هنا عوام لاعلم لهم قصدك تشكيك الناس في الاحاديث الشريفه ياعدو الله
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  25. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    عربي يلفت النظر

    كعربي، أود أن أوجه نصيحة للحكومات العربية التي تتوجس خيفة من المد الشيعي الفكري أو السياسي أن تصلّح علاقتها بالمسجد الأقصى وقضية فلسطين.68 عام تربينا على يا قدس ويا أقصى ثم لم نفعل شيئا وإسرائيل تضخمت
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  26. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    حفظك الله ياشيخ محمد , اللهم أهلك الروافض وأذنابهم هؤلاء القتلة المجرمين الذين يعادون أهل السنة وينشرون البدع والشركيات والخرافات فهنا كلابهم ينالون من أهل السنة كالعادة فهم عدوهم الأول والأخير .
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  27. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    روحو افريقيا بدال تركيا ياشيخ

    مخالف
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  28. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    محب الوطن

    السر في انتشار التشيع وبسرعه مذهله في دول العالم هو انتشار علماء الدين الشيعه في كل مكان واسلوبهم في النشر كدلك انفاق الاموال الكثيره وخاصه في الدول الفقيره
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  29. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    رأي آخر

    مشايخ المذهب الشيعي أناس اذكياء يتصنعون الأخلاق ويستخدمون التقيه في إقناع الطرف الآخر للتشيّع ، اما شيوخنا شيوخ السنه كل همهم بس ثوبك طويل ولا قصير قيادة السياره للمراءه حلال أم حرام .... للآسف
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  30. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    عربي يلفت النظر

    في الدعوة يجب أن لا يقدم الداعية مداخلاته بتشكيلة دينية ملونة للحياة مع بعض اسرار الجنة.أن تقنع إنسانأ ليتبعك فكريا وروحيا عليك أن تتحدث بالأبيض والأسود فقط.لا حل وسط بالدين.حق أو باطل،صح أو غلط
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  31. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    عربي يلفت النظر

    هل من يقنعني بمعادلة قاتل ومقتول في الجنة والإثنان من الصحابة وعبارة رضي الله عنهما (مكتوبةٌ) على رخام شاهد قبر القتيل صبرا، والقاتل من ال10 المُبّشَرين؟فهذه تنسف صحة حديث(القاتل والمقتول في النار)؟
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  32. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    ضحكت عليها الامم

    بعض الدعاه اصبح همه الشهره وتجد يذهب الي الشيشان وماليزياوارربا ويعمل البرامج ع التلفاز ولا يعلمون انه هناك الدول الفقيره ليسا لديها حتي التلفاز والكهرباء وجهل وهذه هيا البيئه الخصبةللاعداء
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  33. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    اللهم احسن خاتمتنا

    حفظك الله يا شيخ محمد . الروافض شر لابد من التخلص منهم ومن فكرهم الفاسد فهم ارهاب العصر وعلى راسهم الخميني والسيستاني المزعوم .
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  34. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    جبال سدير

    في عام 1415 كنت اصلي الجمعة في جاكرتا وكان امام المسجدمحل تسجيلات وكانت ابواب المحل مغطاة بصور الخميني وهناك الاف الطلاب الاندونسيين يدرسون في ايران ومراكزهم الثقافية تنشر التشيع في جميع انحاء العالم
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  35. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    زياد

    السنة ما قصروا معهم بس افارقة كلمة توديهم وكلمة تجيبهم..تنصروا او تشيعوا غير مهم..
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  36. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    صافي

    ما قصرت عنكم الدولة وفرت لكم كل اللي تطالب فيه الآن في الثمانينات والحصيلة دواعش وأبناء تقتل آبائها وأنتم في قصور مشيدة وأولاد في الخارج مدللة، ما زلتم تتعاملون مع الناس بالوصاية، الناس لها عقول تميز.
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  37. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    ضحكت عليها الامم

    دام بعض شباب المستقبل هداهم الله اهتمامتهم متابعه التوافه من الاستقرام وسناب والتتسدح في القهوى والاستراحات واكبر همة من ياخذ الدوري وتغييبهم عن خدمه هذا الدين فماذا تنتظر
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  38. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 13:10 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((حملات تنصير وتهويد وتشييع ............... المسلمين تجتاح مناطقهم في غياب دعاة الاسلام وانصرافهم الي نعيم الدنيا والدعوة الي فتنة الاحزاب ))))))
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  39. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    عبدالعزيز//

    للاسف الفرس واذنابهم ينشرون فكرهم العفن بكل الدول ويدفعون الاموال ونحن اصحاب عقيدة صحيحه وابناء امه محمد صلى الله عليه وسلم وبلا هدف
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  40. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    الحمد لله نجحت الثورة الاقتصادية ضد الانقلاب العسكري والدولار يسجل 20 جنية في البنوك و ثورة الغلابة ستحرق ثكنات العسكر الموعد 11*11////11*11//ثورة التصحيح السياسي 11*11///11*11
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  41. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    عربي يلفت النظر

    لا يظنن أحد أنني أؤيد مذهب ضد آخر ولكني مسؤول عما أكتب وعليّ الصدق بما أظنه أقرب للواقع والحقيقة.المجاملة تدليس وعيب والإكتفاء بالسباب لن يكسب صاحبه عضوا جديدا واحدا في مذهبه الكريم بل ربما خسر أعضاء
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  42. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    سعد2

    من حق اي انسان ان يختار المدهب اللي يبيه لا احد وصي على غيره ايش عليك مني ادا تحولت من سني الى شيعي
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  43. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    صقر الشمال من الشرقيه

    لله درك ياشيخ يااحفاد الصحابه هولاء الروافض اعداء الاسلام هم العدو والله يتلبسون الاسلام
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  44. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    رؤية

    فعلا تقليص دور الدعاة أومنعهم من الدعوة يعتبر فرصة للمذاهب والافكار الباطلة بالأنتشار والتمدد
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  45. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    ضحكت عليها الامم

    نحن مقصرون ونعلم النهم يعدون لنا العداه ونحن نندب حظنا بدون حراك وتفعيل دور الدعاة في تصحيح العقيده ولا ننسا في الحديث من اين ياتي من يهدم الكعبه كثر الكلام وقل الفعل
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  46. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    الرايق

    وش عليك منهم هم احرار يختارون المذهب الي يبونه كفاكم التدخل في شئون العالم الله من القافه.
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  47. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    بو سلمان

    صدق ورب الكعبة .. الدنيا شاهده على هذا .. فاعتبروا يا أولي الألباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    قوقل🌏

    يجب مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في إفريقيا
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  49. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    شيهانة💤💧

    ◀وأنا لكم ناصح أمين▶
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  50. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    كارهه الهيئة

    🍀🌼 قول والله 🌼🍀
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  51. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 12:21 م
    عدد التعليقات:5830

    الرحااال

    غدا..سوف تأج الصراعات في هذه الدوله..ويذهب هناك داعش ويقتل هؤلاء المساكين..بعدها سوف نجد الرد انا لم اقل شي ؟
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  52. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    علي العمري

    ايران. يده. في. كل. مكان.
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  53. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    سعودي

    قبل لايعلق قلم الحقيقه ودي انوه انه ****الشيخ انظف وأطهر من المدعو بقلم الحقيقه
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  54. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    خالد الزهراني

    هوصادق هذولا قنبله موقوته
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