كيف علق الشيخ العريفي على صورة طفل أفريقي رفع صورة الخميني؟-صور

صحيفة المرصد:نشر الداعية الإسلامي”محمد العريفي” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” صورة لطفل أفريقي يحمل صورة للمرشد الإيراني الخميني، لافتا إلى أن هؤلاء الأطفال سيرفعون السلاح غدا على حد تعبيره.

وقال العريفي إنه: “يجب تنشيط الدعوة بإفريقيا من خلال المساجد، المدارس، الإغاثة، جامعات منحات لطلابهم، تكلفة صغيرة لنتائج كبيرة”، في إشارة إلى أهمية مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في إفريقيا.