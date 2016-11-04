تأجير سينما متنقلة للمنازل والاستراحات

صحيفة المرصد:شيد سعوديون وسعوديات مشاريع توفر مسارح منزلية متنقلة,حيث تعرض أفلاما سينمائية للعائلات في المنازل والاستراحات، خاصة في المناسبات والإجازات.
ووفقاً لصحيفة”الوطن”قالت المواطنة مرح إنها جهزت مسرحا منزليا لعرض الأفلام السينمائية يتضمن شاشة عرض، وبروجكتر، وكراسي، وجلسات أرضية، ليكون سينما متنقلة في المنازل والاستراحات، وأعلنت عن هذه الخدمة على صفحتها في إنستجرام، ووجدت تفاعلا كبيرا من المتابعين، مشيرة إلى أنها تؤجر هذه السينما للعائلات مقابل مبلغ محدد.
وأضافت مرح “أهيئ موقع السينما المنزلية بالكراسي الفاخرة والسماعات، والخدمات الترفيهية من توزيع العصيرات والشوكولاته، وعربة بوبكورن، بحيث نصنع الأجواء التي يريدها أصحاب المنزل”.
وقال سطام سعيدان “أحد العاملين في تجهيز السينمات المنزلية” إن “الفكرة بدأت عندي وزميلين لي بعد أن لاحظنا إقبال الشباب والبنات على متابعة أحدث الأفلام السينمائية أو المسلسلات الأجنبية، حيث أصبح من أهم محاور اجتماعات العائلات والأصدقاء مشاهدة فيلم في نهاية السهرة، فبدأنا بتجهيز شاشة خارجية وبروجكتر وسماعات وبعض الديكورات لتزيين الجلسة لكي تصبح أشبه بدار سينما”.
وأضاف أنه أعلن عن تقديم خدمة السينما العائلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأت الحجوزات واستمرت، حتى توسع في العمل، وتمكن من توفير 3 شاشات، وأصبح بإمكانه خدمة 3 عائلات في اليوم.
تعليقات ( 29 )
بسااامحافظو على قرائة القرأن الكريم فيه شفاء للعقل ولقلب ويحميك من وساوس شياطين الجن ولإنس
علي العمريمتي. نشوف دور. سينما. ومسرحه. وفنون. متي. هذيه. الرجعيه
الهاشمياللي موجود بالسنما موجود بالنت لا تضحكوا عليهم
متأملالسينما إنقرضت ولم يعد لها محل بعد شاشات البلازما ومقاطع اليوتيوب والواتساب وغيرها فلماذا الإصرار على إجترار الماضي والدواران للخلف وثقافة الرجعية ،،
عفاف اللحيانيالمفسديون يهدف لنشر****بين أبناء وبنات الشعب السعودي المسلم
himaشي محزن,بدل مايتعملهم مسارح وسينمات وطرب للعموم,يقتصر فقط على اللي عندو امكانيات ماديه كبيره.
تركيصاروا اللي يحاربون تعاليم الإسلام يطلقون على انفسهم الشرفاء.. هههه شرفاء من وين !
عفاف اللحيانيالتليفزيون أسمه الحقيقي مفسديون يدمر أخلاق وقيم الشباب ولبنات
الشايبالبروجوكتر ليس كجهازالعرض السينمائي هناك اختلاف حتى في وضوح الصوره
زائرحتى الشرفاء مالك حق تتكلم على لسانهم ، تكلم عن نفسك بس
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
الهيئهتعليق 2 حلال مثل نشره الا اخبار بها صور ومقاطع وكل الناس تشوفها
انااسال الله لكم الثبات الحين كل واحد عنده شاشه ببيته ماعد يدوركم
شيعي برونزيكارهه الهيئه كيف الحال 0-0
بو سلمانعرّف النبي صلى الله عليه وسلم الإثم بقوله : ( والإثم ما حاك في نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس ) ،
جاري الكتابه...الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67)
جاري الكتابه...المسلم والسعودي الشريف لا يكره هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا أمر خالقه المنافقين فقط هم من يكرهونها
كارهه الهيئة🍀زائر🍀انا أتكلم بالنيابة🌸🌼عن الشرفاء💐🍁ماجبت طاريك🌺💕
المواطنناس فاضية. هو باقي من الراتب شي عشان استاجر سينما. وفشخرة ناس فسقانة بلشانة بفلوسها، والا شاشة 60 بوصة تفي بالغرض. بس صدق من قال رزق الهبل من المجانين
شيعي برونزيتعليق 1 ههههههههه
زائركارهه الهيئه خير إن شاء الله !! أنا سعودي شريف وأخالفك الرأي ، تكلم عن نفسك ولاتجمع خلق الله معك
سؤالالسؤال ألي يطرح نفسه هل دخل التأجير حلال أم حرام ؟ أترك الإجابة لكم
كارهه الهيئة🍀مطلب الشعب🌼🌺دور سينما ومسرح🌷💐والسماح بقيادة المرأة🌿🌻والغاء الولاية🌷🍃وهذا مايتمناه🍂🍁كل سعودي شريف🍀