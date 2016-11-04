تأجير سينما متنقلة للمنازل والاستراحات

صحيفة المرصد:شيد سعوديون وسعوديات مشاريع توفر مسارح منزلية متنقلة,حيث تعرض أفلاما سينمائية للعائلات في المنازل والاستراحات، خاصة في المناسبات والإجازات.

ووفقاً لصحيفة”الوطن”قالت المواطنة مرح إنها جهزت مسرحا منزليا لعرض الأفلام السينمائية يتضمن شاشة عرض، وبروجكتر، وكراسي، وجلسات أرضية، ليكون سينما متنقلة في المنازل والاستراحات، وأعلنت عن هذه الخدمة على صفحتها في إنستجرام، ووجدت تفاعلا كبيرا من المتابعين، مشيرة إلى أنها تؤجر هذه السينما للعائلات مقابل مبلغ محدد.

وأضافت مرح “أهيئ موقع السينما المنزلية بالكراسي الفاخرة والسماعات، والخدمات الترفيهية من توزيع العصيرات والشوكولاته، وعربة بوبكورن، بحيث نصنع الأجواء التي يريدها أصحاب المنزل”.

وقال سطام سعيدان “أحد العاملين في تجهيز السينمات المنزلية” إن “الفكرة بدأت عندي وزميلين لي بعد أن لاحظنا إقبال الشباب والبنات على متابعة أحدث الأفلام السينمائية أو المسلسلات الأجنبية، حيث أصبح من أهم محاور اجتماعات العائلات والأصدقاء مشاهدة فيلم في نهاية السهرة، فبدأنا بتجهيز شاشة خارجية وبروجكتر وسماعات وبعض الديكورات لتزيين الجلسة لكي تصبح أشبه بدار سينما”.

وأضاف أنه أعلن عن تقديم خدمة السينما العائلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأت الحجوزات واستمرت، حتى توسع في العمل، وتمكن من توفير 3 شاشات، وأصبح بإمكانه خدمة 3 عائلات في اليوم.