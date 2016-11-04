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تأجير سينما متنقلة للمنازل والاستراحات

4 نوفمبر, 2016 , 12:10 م
تأجير سينما متنقلة للمنازل والاستراحات
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صحيفة المرصد:شيد سعوديون وسعوديات مشاريع توفر مسارح منزلية متنقلة,حيث تعرض أفلاما سينمائية للعائلات في المنازل والاستراحات، خاصة في المناسبات والإجازات.

ووفقاً لصحيفة”الوطن”قالت المواطنة مرح إنها جهزت مسرحا منزليا لعرض الأفلام السينمائية يتضمن شاشة عرض، وبروجكتر، وكراسي، وجلسات أرضية، ليكون سينما متنقلة في المنازل والاستراحات، وأعلنت عن هذه الخدمة على صفحتها في إنستجرام، ووجدت تفاعلا كبيرا من المتابعين، مشيرة إلى أنها تؤجر هذه السينما للعائلات مقابل مبلغ محدد.

وأضافت مرح “أهيئ موقع السينما المنزلية بالكراسي الفاخرة والسماعات، والخدمات الترفيهية من توزيع العصيرات والشوكولاته، وعربة بوبكورن، بحيث نصنع الأجواء التي يريدها أصحاب المنزل”.

وقال سطام سعيدان “أحد العاملين في تجهيز السينمات المنزلية” إن “الفكرة بدأت عندي وزميلين لي بعد أن لاحظنا إقبال الشباب والبنات على متابعة أحدث الأفلام السينمائية أو المسلسلات الأجنبية، حيث أصبح من أهم محاور اجتماعات العائلات والأصدقاء مشاهدة فيلم في نهاية السهرة، فبدأنا بتجهيز شاشة خارجية وبروجكتر وسماعات وبعض الديكورات لتزيين الجلسة لكي تصبح أشبه بدار سينما”.

وأضاف أنه أعلن عن تقديم خدمة السينما العائلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأت الحجوزات واستمرت، حتى توسع في العمل، وتمكن من توفير 3 شاشات، وأصبح بإمكانه خدمة 3 عائلات في اليوم.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    بسااام

    حافظو على قرائة القرأن الكريم فيه شفاء للعقل ولقلب ويحميك من وساوس شياطين الجن ولإنس
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  2. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    علي العمري

    متي. نشوف دور. سينما. ومسرحه. وفنون. متي. هذيه. الرجعيه
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  3. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    تطلق النظر فيما حرم الله ثم تشتكى من الشهوة واستيلائها على قلبك الحل زواج مبكر وين حياء الانثى افلام ومسلسلات وش بتعرض غير 😷 ثم تعتادها ونوصل لمرحله 🤔😮 هذا الحاصل
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  4. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    الهاشمي

    اللي موجود بالسنما موجود بالنت لا تضحكوا عليهم
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  5. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    متأمل

    السينما إنقرضت ولم يعد لها محل بعد شاشات البلازما ومقاطع اليوتيوب والواتساب وغيرها فلماذا الإصرار على إجترار الماضي والدواران للخلف وثقافة الرجعية ،،
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  6. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    عفاف اللحياني

    المفسديون يهدف لنشر****بين أبناء وبنات الشعب السعودي المسلم
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  7. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    hima

    شي محزن,بدل مايتعملهم مسارح وسينمات وطرب للعموم,يقتصر فقط على اللي عندو امكانيات ماديه كبيره.
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  8. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    تركي

    صاروا اللي يحاربون تعاليم الإسلام يطلقون على انفسهم الشرفاء.. هههه شرفاء من وين !
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  9. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    عفاف اللحياني

    التليفزيون أسمه الحقيقي مفسديون يدمر أخلاق وقيم الشباب ولبنات
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  10. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    بعد أن لاحظنا إقبال الشباب والبنات على متابعة أحدث 😷 الأفلام السينمائية أو المسلسلات الأجنبية 😳😱 وانا اقول وش فيهن شاطات فعليه وزرها ووزر من عمل بها وين غض 👁 ضاهريا مسلمين وباطنيا 😥😓
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  11. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    الشايب

    البروجوكتر ليس كجهازالعرض السينمائي هناك اختلاف حتى في وضوح الصوره
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  12. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    تعليقي 14 موجه لكارهة الهيئة سويميه
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  13. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    زائر

    حتى الشرفاء مالك حق تتكلم على لسانهم ، تكلم عن نفسك بس
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  14. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    تذكير

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  15. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    الهيئه

    تعليق 2 حلال مثل نشره الا اخبار بها صور ومقاطع وكل الناس تشوفها
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  16. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    المتشبه سويمية رحمة ام سارة المحامية والكثير من المعرفات شادة حيلها بالتعليقات النهارده وتبي تسوق وبتحب السيما وتبي تنزع الولاية دا بعدك وضروري نسجلك بتحفيظ القرآن حتى تعتمد على نفسك
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  17. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    قال توفر مسارح قال وفروا فلوسكم بس وخل عنك القرنبع
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  18. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    انا

    اسال الله لكم الثبات الحين كل واحد عنده شاشه ببيته ماعد يدوركم
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  19. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    شيعي برونزي

    كارهه الهيئه كيف الحال 0-0
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  20. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    بو سلمان

    عرّف النبي صلى الله عليه وسلم الإثم بقوله : ( والإثم ما حاك في نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس ) ،
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  21. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    جاري الكتابه...

    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67)
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  22. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    جاري الكتابه...

    المسلم والسعودي الشريف لا يكره هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا أمر خالقه المنافقين فقط هم من يكرهونها
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  23. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    كارهه الهيئة

    🍀زائر🍀انا أتكلم بالنيابة🌸🌼عن الشرفاء💐🍁ماجبت طاريك🌺💕
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  24. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    المواطن

    ناس فاضية. هو باقي من الراتب شي عشان استاجر سينما. وفشخرة ناس فسقانة بلشانة بفلوسها، والا شاشة 60 بوصة تفي بالغرض. بس صدق من قال رزق الهبل من المجانين
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  25. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    شيعي برونزي

    تعليق 1 ههههههههه
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  26. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    يارجال العوائل تبغي نطيطات ومراجيح لعيالها ..ما يبغون سينما ..ماتكفي MBC وروتانا .. كل ***موجود فيها والا ما يكفي بنو ليبرال ويريدون المزيد
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  27. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    زائر

    كارهه الهيئه خير إن شاء الله !! أنا سعودي شريف وأخالفك الرأي ، تكلم عن نفسك ولاتجمع خلق الله معك
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  28. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    سؤال

    السؤال ألي يطرح نفسه هل دخل التأجير حلال أم حرام ؟ أترك الإجابة لكم
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  29. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    كارهه الهيئة

    🍀مطلب الشعب🌼🌺دور سينما ومسرح🌷💐والسماح بقيادة المرأة🌿🌻والغاء الولاية🌷🍃وهذا مايتمناه🍂🍁كل سعودي شريف🍀
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