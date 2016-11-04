أقارب الإرهابي السوداني المتهم بتفجير ملعب الجوهرة : فجأة تبدلت حياته وأصبح منعزلا

صحيفة المرصد: كشف ذوو الإرهابي السوداني عبدالعظيم الطاهر عبدالله إبراهيم، الموقوف بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي كان يستهدف ملعب الجوهرة بجدة معلومات جديدة عنه تذكر لأول مرة.

وأفاد أقارب الموقوف وفقا لـ”الوطن” أن عبدالعظيم نشأ شابا عاديا يحب السهر وارتياد الحفلات في قريته والقرى المجاورة، وكان أبعد ما يكون عن التشدد.

وقال أحد أصدقائه إنه في إجازته الأخيرة بالسودان بدا واضحا أن عبدالعظيم تغير بشكل ملحوظ، حيث تبدلت حياته وأصبح منعزلا، واعتزل أصدقاءه القدامى، وصار كثير التردد على المسجد، مضيفا أنه وبرفقة أصدقاء آخرين حاولوا التقرب منه، إلا أنه لم يبد رغبة في التواصل معهم.

ويعود أصل “عبدالعظيم الطاهر” إلى قرية ود الركين بريفي سنار جنوب الخرطوم، وسكن في المقر الخاص بالشركة، والتقى أفرادا من الجنسية الباكستانية.

من جهته قال شيخ قرية ود الركين التي ينتمي إليها الموقوف، إن عبدالعظيم كان شخصا عاديا وتخرج في كلية التجارة بجامعة النيلين بالخرطوم، ثم سافر لاحقا للعمل بالسعودية، وهناك جمعه سكن الشركة بأفراد من الجنسية الباكستانية، ومن ثم بدأت تظهر عليه علامات التشدد.

وأوضح أن أقرانه لاحظوا عليه ذلك في عودته الأخيرة للبلد. في المقابل، نفت أسرته أن يكون عبدالعظيم لديه توجه للتطرف. وقالوا إنه شاب عادي وتم القبض عليه ربما لأنه وجد في المكان الخطأ والزمان الخطأ.

في المقابل حملت صفحته على موقع “فيسبوك” صورة له وهو يضع نظارة شمسية ويتواجد في حديقة عامة، وكان متفاعلا مع أصدقائه في الصفحة. ومن اللافت وجود صورة تجمعه بمغن مشهور، كما توجد له صور مع أصدقائه في بعض الرحلات وتعليقات مختلفة من أبناء دفعته.

وكان عبدالعظيم قد اختفى منذ حوالي سنة تقريبا من صفحته، وبعد فترة أبدل صورته الشخصية، التي كان يرتدي فيها بنطالا وقميصا في مكان عام، بصورة يرتدي فيها جلبابا في مسجد.