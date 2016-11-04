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وزارة الصحة تسمح بعمل المرأة السعودية في الصيدليات

4 نوفمبر, 2016 , 12:50 م
وزارة الصحة تسمح بعمل المرأة السعودية في الصيدليات
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صحيفة المرصد: وافقت وزارة الصحة على إصدار تراخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية النسائية السعودية في الصيدليات ومنشئات المستحضرات العشبية ومحلات النظارات الطبية الواقعة في المجمعات التجارية المغلقة “المولات” داخل المدن وفق ضوابط الأنظمة الصحية ولوائحها التنظيمية وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شريطة أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشئات نسائية بالكامل.

و بحسب صحيفة الرياض علق الدكتور اسحاق الهاجري رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية, رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للصناعات الدوائية أن عدد الصيادله العاملين بالمملكة يقدر بنحو 47 ألف صيدلي يعملون في قطاع الصيدليات الأهلية الخاصة وصيدليات المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية واللوازم الطبية, منهم 8 آلاف صيدلي مرخصين لمزاولة المهنة.

ووصف “الهاجري” هذا التوجه بأنه قرار إيجابي وخطوة رائعة من وزارة الصحة والعمل في توفير مزيد من فرص العمل للمرأه السعودية, والاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام, وجاء في وقت يبلغ فيه عدد كليات الصيدله فيه أكثر من 10 كليات في الجامعات السعودية.

ولفت “الهاجري” إلى عدد الصيدليات يقدر بنحو 8 آلاف صيدلية في المملكة , والقرار سيشمل مساعدات الصيدلانيات، متوقعا بأن يصل عدد المستفيدات من هذا القرار إلى 5 آلاف فرصة عمل في الصيدليات والنظارات والمستحضرات العشبية، مشيراً إلى أن فرص العمل مرشح للزيادة بسبب تشجيعه على الاستثمار في قطاع الصيدليات، متوقعاً افتتاح المزيد من الصيدليات لعمل الصيدلانيات ومساعديهم داخل المجمعات التجارية.



تعليقات ( 105 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 105
    4 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    45

    والاخ اكبر رخمه لنك تمدح وتحسب انك تذم غير فيوزات همن تعال علق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 104
    4 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    عبدالعزيز42

    ههههه فضحت نفسك على الملا والبلا لو كنت عنعون ومعدد الله يعينهن على العاهات
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  3. 103
    4 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    قصف

    ت91 الشيشانيات وش يبون في وجهك اللي يسد النفس😂 الشيشانيات عندهم شباب الشيشان احلى منك
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  4. 102
    4 نوفمبر, 2016 , 15:47 م
    عدد التعليقات:5789

    بسمه

    99//يالطيف كلامك سليم ميه ميه الله يسعدك ..لانه فعلاً اذا كان عمل مٌختلط فراح تكون مٌلفته للتظر وفتنه واووووفر مو رايحه لشغل ..!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 101
    4 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    مراقب

    49 شوفوا ياعالم مين يعمل لايكات لنفسه نظرة لي لايكات تعليقك تكذبك هههههه تعليقات الاخت سامية متزنة وعاقلة وانت كل يوم بطنك يحلك من تعليقها رح الصيدلية عالج نفسك وخذ معك مره محرم لن به بنات
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  6. 100
    4 نوفمبر, 2016 , 15:33 م
    عدد التعليقات:5789

    بسمه

    لو اجنبيه صرفتها لكم صرتوا أمباعات واحتفظتوا بالروشته للذكرى 😇
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  7. 99
    4 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    يالطيف

    ارجو من المرصد ايصال رسالتي لوزارة الصحه وهو اذا اردنا ان ننهي التحرش وتغير نظرة الفتاة في العمل الصحي او غيرة يوخذ عليها تعهد بعدم التمكيج ووضع الرموش وغيرها لانها ذاهبه لعمل جاد وليس اعراس
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 98
    4 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    مصمم

    طبع اللقافة ما يهد البنيات اول مادش الصيديلية بوجهك اقدر اساعدك // عفوا ابي أكلم الصيديلي // تحاول تبتعد مع الصيدلي يمين يسار مافي فايده
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  9. 97
    4 نوفمبر, 2016 , 15:32 م
    عدد التعليقات:5789

    بسمه

    يعني اللي تبيع الادويه على قولتك بالصيدليه كيف كان راح تصرفها لك لوو ماعندها فكرة ودراسه عنها.وكمان كثير ناس مايروحوا طبيب ويكتفوا بنصيحة الصيدلي ،ليش تحبوا تقللوا من عطاء الناس وتركيب الادوية بداية!
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  10. 96
    4 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    سامي

    ممتاز خبر حلو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 95
    4 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    بتصير الصيدليات بيوت ***صغيره
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 94
    4 نوفمبر, 2016 , 15:22 م
    عدد التعليقات:5789

    بسمه

    أقول نبغى الشيشانيات مانبغى الركب ابو مكياج وعدسات//غيّر السروال والفانيله وبعدها بيطالعوا لك حتى الاثيوبيات 😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  13. 93
    4 نوفمبر, 2016 , 15:21 م
    عدد التعليقات:5789

    بسمه

    اكيد مرتاحه لسبب اني عارفه نفسي واخلاقي مو مثل غيري اللي يرتاحون للصيدلانيات لاسباب خاصه 🤓
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  14. 92
    4 نوفمبر, 2016 , 15:19 م
    عدد التعليقات:5789

    بسمه

    البعض محتاج تركيب دواء خاص لخفة الدم السامجه 😕
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  15. 91
    4 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    أقول نبغى الشيشانيات مانبغى الركب ابو مكياج وعدسات
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  16. 90
    4 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    أوركيد🌺

    أحكي بهداوة وطول السالفة شوي شوي شوي😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 89
    4 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    مصمم

    أول الواحد يتحرى محد بصيدلية او يخذ الصيديلي على جنب ويتكلم بهدوء يحاول يشتري بدون احد يلاحظ //من جد صعبة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 88
    4 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    مصمم

    أول الواحد يخجل يعلم الصيديلي ويش معاه // اللحين يحطولنا بنية شلون صعبة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 87
    4 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    مبارك

    حتى حنا نرتاح للتعامل معهن مو بس انتي 😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 86
    4 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    متابع المرصد

    👈 ت77 هذا 👈مصري حاقد على الوطن وعلى المواطن والمواطنة . يريد زرع الفتن بين ابناء وبنات الوطن . الله يرد كيده في نحره .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  21. 85
    4 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    الحمدلله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 84
    4 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    مصمم

    الصيدليات بيئة محترمة اكثر من الاسواق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 83
    4 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    ليبرالي و لي الفخر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 82
    4 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    إلى خالد الخالد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 81
    4 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    فلنتقِ الله عز وجل، ولنحرص على صيانة ألسنتنا وحفظ منطقنا، فإن العبد يُسأل يوم القيامة عما يكتب ويقول،فاللهم احفظ ألسنتنا من كل ما يُغضِبك يا ربّ العالمين.
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  26. 80
    4 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    خالد الخالد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 79
    4 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    71 خالد الخالد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { ليس المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا باللَّعَّانِ. ولا بالفاحشِ ولا بالبذيء }
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  28. 78
    4 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    ليبرالي و لي الفخر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 77
    4 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    خالد الخالد

    اخي مبارك انت زي البصلة في كل طبخة موجود أاعطي مجال للمعلقين
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  30. 76
    4 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    مبارك

    ٧١ ههههههااااا مجرم الظاهر كل يوم وانت ناط للصيدليه اتعالج وحيرت الطبيب مالقالي دوا بالصيدليه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  31. 75
    4 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 74
    4 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    ********
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  33. 73
    4 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    مبارك

    مادري القوامه بيد من اليوم ومن مطالب بالصرف شرعا وكل هالنساء ماعندهم اولياء يصرفون وبتروح وترجع يوميا مع من وع حساب بيتها وممكن تكون غير مرغوبه بالزواج او يجلسها واذ ساهمت بشي تعيره وتذكره فيها للممات
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  34. 72
    4 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    مبارك

    السواق ماهو اجنبي ولا هو ذكر ومايضايق غير البايع 😆 الصيدلي ال يركب العقاقير هذا ال يستاهل التقدير اما ال يبيع فهو مجرد بايع لعقار مغلف يحفظ الاسم فقط عمال الصيدليات حقين النظافه والرص 😁 يبيع احيان
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 71
    4 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    قرار جميل طالما مافيه اختلاط ويعملن وفق الانظمة واللوائح الله يوفق بنات وطني الغالي

    قرار رائع الله يوفقهن بنات وطني لخدمةالوطن شكراً لوزارةالصحة-المحلات والصيداليات اصبحت أكثر أمان بعدوضع الكميرات الأمنية يعني تتميلح وتستخف دمك وتمزح او تتحرش كله مؤثق صوت وصورة يعني يجبونك خلال24ساعة
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  36. 70
    4 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    خالد الخالد

    ****************
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  37. 69
    4 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 68
    4 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    ابو محمد

    سافرت الي الاردن وتركيا عدة مرات ولاحظت ان الاجنبي لايجد فرصة عمل حتي ولو عامل نظافه اتمني ان ياتي اليوم ان اري ابناء بلدي يعملون بكل المجالات ويكون خير البلد داخل البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 67
    4 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    مبارك

    بس مرتاحه مع السواقين ولا تضايقتي منهم وتقولن الله يخليهم لنا ولا يغير يعني السواقين مايتمجغون وش هالكلمه العجيبه موجوده بالقاموس بعدين الصيدلي صح هو ال يركب مستحضرات ماهو ال يبيع فقط
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  40. 66
    4 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    تعليق ٤١الله يعينك على عائلتك اذا كل هذاتعانينه وحابه اقولك ماكل الناس مثلهم ابشرك حقوقنا ناخذها من ازواجنا واخواني واموري تمام ولا اعرف اي وحده كما حالتك ماكول حقها بالعكس الي متبهدله هي الي ماله ظهر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 65
    4 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    مبارك سكروتي

    الله يكفينا الشر ويستر علينا وعلى اهلنا وحبايبنا والمسلمين من كل سوء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 64
    4 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    الدكتورات والصيدليات واللي تشتغل مع رجال 😷
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  43. 63
    4 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    مبارك سكروتي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 62
    4 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    يارب

    عقبال ما يسمح للمرأه سواقة السيارة لتوصيل ابنائي الأيتام الى المدرسة ويرحمونامن السواقين الى استنزفونا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  45. 61
    4 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    صرخة صمت

    تعليق 44 ايش رايك تدرسني .. هههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 60
    4 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    ليبرالي

    خطوه الى الامام ونشكر حكومتنا الرشيده
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 59
    4 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    حقائق

    محق 52 ليس(كل)الشباب يصرفون ع الاسرة للاسف ان(بعض)الشباب يصرف فلوسه ع أشياء تافه ويضيعها في سفريات وخرابيط ويبخل ع امه واخته وزوجته حتى وان كانت اخته اوزوجته موظفه فإن(البعض) منهم ياخذ بطاقة صرافها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  48. 58
    4 نوفمبر, 2016 , 14:17 م
    عدد التعليقات:5789

    بسمه

    اذا الدوله منحتهم فرص عمل ليش مايشتغلوا ويثبتوا انفسهم بدال الاجانب اللي اكلوا الاخضر واليابس ''والله اتعامل مع بنت سعوديه ولا اجنبي يتمجغ ساعه ..وكمان احس بأرتياح وحٌرية اكثر ..يارب يوفقهم ويرزقهم ،
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  49. 57
    4 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    أبو مصلفح الرياض

    الله أكبر وين اللي يقولون مكان المرأة بيتها هذي الدولة المباركة أثبتت إن المرأة السعودية هي نصف المجتمع إلى الأمام إلى الأمام
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  50. 56
    4 نوفمبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:5789

    بسمه

    مشكلتكم اذا اللي يدرسوا سنوات طويله وبتخصص مميز تسمونهم بائعات ..الصيدله علم وماينجح فيه اي شخص بسهوله لصعوبته ..وجميل فتح المجال للخريجات اذا توفر لهم المكان المريح بدون مضايقات .ولاعاجبينكم الاجانب
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  51. 55
    4 نوفمبر, 2016 , 14:12 م
    عدد التعليقات:682

    سامية

    لكل👹الصراخ على قدر الألم 😂😂😂 عجلة التطور دارت وستدوس على التخلف ومظاهره وستكون المرأة السعودية ❤️🇸🇦❤️فخرا للوطن بعلمها وأخلاقها وتفوقها في كل مجال كماهي دائما بحول الله وقوته ولوكره المدلسون.
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  52. 54
    4 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    مبارك

    يامدور الهين تـرى الكايد أحلـى واسأل مغني كيادات الطروقـي الزين غالـي لكـن الأزيـن أغلـى ولكل شراي بضاعـة وسوقـي النوّ عالي والسمـا فوقـه أعلـى ولا فاق علم جـاه علـم يفوقـي
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  53. 53
    4 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    زائر المرصد

    المراة اولى بالعمل كبائعه في محلات خاصة للمستلزمات النسائية ملابس فساتين عبايات اكسسوارات احذية هذه المحلات المراة اولى بالبيع فيها من الرجل الغريب عنها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  54. 52
    4 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    محق

    لماذا مهتمين بتوظيف النساء وينفذ القرار بجدية وغير مهتمين بتوظيف الشباب وإن كان هناك قرار بتوظيف الشباب فهو حبر على ورق الرجل أولى بالعمل شرعا وعقلا ومنطقا لأنه من يصرف على الأسرة وهو القوام
    لا يعجبني(3) اعجبني(9)
  55. 51
    4 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    غريبه سويميه ما قالت انا ابشتغل صيدلانيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  56. 50
    4 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 49
    4 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    لاحظوا تعليق المتشبه ساميه فسيعتكف يعمل لنفسه لايكات الى الصبح خخخخخخخخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(12)
  58. 48
    4 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    محق

    بدل ماتسعودوها بسعوديين لأنهم هم أولى بالعمل من النساء هم بيصرفو على الأسرة والبيت والمرأة بتصرفو على الكماليات وتكثر العنوسة لأن الواحدة معها راتبها واذا كثرت بيكثر الفساد أعوذ بالله من عقول ماتفكر
    لا يعجبني(4) اعجبني(9)
  59. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    الزهراني

    خطوة مباركة يابنات وطني الصيدليات اغلب اللي يشتغلون فيها مصاريه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    مبارك

    الغريب ماف غير بايعه وضايف كاشيرة ، ملابس صيدليه كله بيع تحولن لبائعات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    سويميه رخمه تقول انها ام لتسعة دكاترة هههههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(15)
  62. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    سرخة صمت تبي تشتغل صيدلانية والله اللي يقرأ تعليقك يقول انك لم تكملي المتوسطة بعد
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  63. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    محق

    بدل ماتسعودوها بسعوديين لأنهم هم أولى بالعمل من النساء هم بيصرفو على الأسرة والبيت والمرأة بتصرفو على الكماليات وتكثر العنوسة لأن الواحدة معها راتبها واذا كثرت بيكثر الفساد أعوذ بالله من عقول ماتفكر
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  64. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    عبدالعزيز

    والله ابستحي اذا جيت اطلب مثلا الحبة الزرقاء من امرأة ، وش اقول يعني.
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  65. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:682

    سامية

    😍خبر رائع ألف مليوون مبروك لكل صيدلانية وشكرا لوزارة الصحة ولحكومتنا الرشيدة وعقبال مانسمع(بأنظمة)تحمي المرأة من التسلط الذكوري الذي يقض مضاجع النساء السعوديات جميعهن من تحكم وتعسف وتعنيف وحرمان حقوق
    لا يعجبني(23) اعجبني(7)
  66. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    ليبرالي

    خطوه مباركه وجميله جداً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    خطوه ممتازه وجباااره شرط ان تكون الصيدليات داخل مولات ومجمعات وليس شوارع والشرط الثاني تكون لابسه شرابات ايدين ومتستره فانا ارى ان حريمنا ياخذ راحتهن في الصيدليات ماهو ينحرجن بكتابت الطلبات بورقه لنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  68. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    loovivool

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    مبارك

    الصيدلي تحول لبائع واصبحت تنافس البقالات بمنتجات موجوده عند الطرفين باقي لهم يحطون **** ثلاجه ببسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    السلام عليكم

    اي والله النظارات مهمه حيث يتضايق بعض النساء من تصرفات من يقوم بالكشف خاصه حين وضع الذقن على الجهاز لتحديد درجات النظر تحصل امور لا يسكت عنها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  71. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    محب المرصد

    شريطة أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشئات نسائية بالكامل>>ممتاز وأتمنى تخصص أقسام للنساء في المستشفيات وتكون الكوادر العاملة فيها نساءxنساء>>الاختلاط فتنة وبلاء ومصيبة ومعصية وفساد يجلب الخيانة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  72. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    مبارك

    اذ قريت ضوابط اعرف ان الامور تبشر بخير مثل سابقاتها وتفائلت باسم المصرح الدكتور اسحاق ليلي ونهاري ماينطاق طب نقدر نتعامل معهن ونشتري ولا بعد هذي بظوابط
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  73. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    ولد بلادي

    ت ١٤ / في حل ممكن تشتغل المواطنه في الصيدليه من ٩ الصباح حتى ٥ العصر وبعدها يحدد في كل حي او شارع صيدليه وحده يشتغل فيها السعوديبن في الفتره المسائيه بكذا نضمن وظائف للسعوديبن ونرتاح من الاف المصريين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  74. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    مبارك

    اذ قريت ضوابط اعرف ان الامور تبشر بخير مثل سابقاتها وتفائلت باسم المصرح الدكتور اسحاق ليلي ونهاري ماينطاق طب نقدر نتعامل معهن ونشتري ولا بعد هذي بظوابط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    خالد الزهراني

    خطوه طيبه يُشكر عليها وزير الصحه والله بناتنا يستاهلون كل خير اهم شي يكون فيه شباب واعي ينظر لكل بنت انها اخته ولاينظر لها انها خلقت للجنس فقط اعوذ بالله من بعض الشباب محد يسلم منه حتى الحجر
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  76. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    عدد الصيدلانيات العاطلات كبير جدا

    والكارثة التي نعيشها هي بأن 98% من العاملين في الصيدليات ومحلات النظارات هم مصريون وحان الوقت بإحلال بنات الوطن كصيدلانيات بدون تلك الشروط فهن محترمات ويراعين القيم وحريصات على سمعتهن.
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  77. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    عدد الصيدلانيات العاطلات كبير جدا

    والكارثة التي نعيشها هي بأن 98% من العاملين في الصيدليات ومحلات النظارات هم مصريون وحان الوقت بإحلال بنات الوطن كصيدلانيات بدون تلك الشروط فهن محترمات ويراعين القيم وحريصات على سمعتهن.
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  78. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    الحب في الله

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  79. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    ابو عادل

    خطوة ممتاز لصالح المراة السعودية بنت الوطن اولى بخدمة بلدها من الاجنبية
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  80. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    خالد الزهراني

    خطوه طيبه يُشكر عليها وزير الصحه والله بناتنا يستاهلون كل خير اهم شي يكون فيه شباب واعي ينظر لكل بنت انها اخته ولاينظر لها انها خلقت *****اعوذ بالله من بعض الشباب محد يسلم منه حتى الحجر
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  81. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    قرقوره

    الوحده مطلعه نص وجهها ومكياج ورموش وعدسات .. الله يهديهم مفروض يحطوا ضوابط
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  82. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    في اخوان وازواج يأخذون رواتب خواتهم وزوجاتهم وبناتهم الصيدلانيات بالغصب
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  83. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    عسل قشطه

    مخالف
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  84. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    الأخ والزوج هالاثنين اذا توظفتي انتبهي منهم لاتعطينهم راتبك
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  85. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    الهاشمي

    مخالف
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  86. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    صرخة صمت

    تعليق 13 ياشاطر تعمل ومعها سلاح تدافع عن عرضها وشرفها من المجرمين .
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  87. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    قرار جميل طالما مافيه اختلاط ويعملن وفق الانظمة واللوائح الله يوفق بنات وطني الغالي

    الخبر يقول اعلي-وفق ضوابط الأنظمة الصحية ولوائحها التنظيمية وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شريطة أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشئات نسائية بالكامل.- الله يوفق بنات الوطن فى خدمة الوطن
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  88. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    روان

    اذا زعلانه طقي رأسك ب4 جدران
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  89. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    يالطيف

    تعليق ٦عيب الكلام ذا صح ان قطعت الكلمات علسان لاينتبه لها رقيب المرصد بس كلمه قويه طلعتها المرصد غلط دون حجب مخلف للنشر
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  90. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    لازم زميل لها يساعدها *******
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  91. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    مواطن

    خطوه ممتازه لبنات السعودية وخصوصا انهم مبدعات واكفاء في مجمل التخصصات وفقكم الله الي الامام خبر مفرح.
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  92. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    اذا الصيادلة الرجال يغلقون الصيدليات المناوبة الا من الشباك الصغير من بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً خوفاً من اللصوص والمدمنين فهل ستعمل المرأة في صيدلية لوحدها ليلاً او سيكون لها زميل ****
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  93. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    تعليق 6 اذا قريبك لديه هذه المشكلة فلا باس بان تذهب به لطبييب مختص بهذه الامراض فهي وراثية بالدرجة الاولى
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  95. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    روان

    اذا مو عاجبك طقي برأسك أربع جدران
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  96. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    الناس وصلت المريخ
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  97. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    تعليق 6 اكيد انت تتحدث عن قريب لك يعاني من هذه المشكلة
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  98. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    املي بحياه حلوة

    اللي يعارضون القرار مصاريه بامتياز لاتقلي فير ذ الحكي
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  99. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    ناصحة

    *************
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  100. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    دعبادي

    مخالف
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  101. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    يالطيف

    يحظكم يهل النساء فرصة فتحت لكم وظائف لم تفتحت لشباب وسيرتفع عدد الزواجات وتقل العنوسه لان الشاب يرد من تعينه على الحياه وليس استغلال الفتاه والحياة تعاون
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  102. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    خيرنا لغيرنا

    خطوة رائعه لبنات الوطن بدال هالاجنبيات الي ماخلو شي في البلد ما خذوه وبنات الوطن عاطلات لا وظيفة ولا راتب يستفدون منه وينفعهم ويغنيهم عن ذُل الحاجة
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  103. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    زائره

    رائع المرأه تبغى تعتمد على نفسها وتوفر لقمة العيش لها ولاسرتها خاصة متطلبات الحياه صعبه هالأيام
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  104. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    صرخة صمت

    تشوفوني انشاء الله متوظفة في هالصيدلية .. وخصم خاص مني لكم .
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  105. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    منتاز جداً

    منتاز بس أبعدوا عنهم أبو****
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