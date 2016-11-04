وزارة الصحة تسمح بعمل المرأة السعودية في الصيدليات

صحيفة المرصد: وافقت وزارة الصحة على إصدار تراخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية النسائية السعودية في الصيدليات ومنشئات المستحضرات العشبية ومحلات النظارات الطبية الواقعة في المجمعات التجارية المغلقة “المولات” داخل المدن وفق ضوابط الأنظمة الصحية ولوائحها التنظيمية وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شريطة أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشئات نسائية بالكامل.
و بحسب صحيفة الرياض علق الدكتور اسحاق الهاجري رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية, رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للصناعات الدوائية أن عدد الصيادله العاملين بالمملكة يقدر بنحو 47 ألف صيدلي يعملون في قطاع الصيدليات الأهلية الخاصة وصيدليات المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية واللوازم الطبية, منهم 8 آلاف صيدلي مرخصين لمزاولة المهنة.
ووصف “الهاجري” هذا التوجه بأنه قرار إيجابي وخطوة رائعة من وزارة الصحة والعمل في توفير مزيد من فرص العمل للمرأه السعودية, والاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام, وجاء في وقت يبلغ فيه عدد كليات الصيدله فيه أكثر من 10 كليات في الجامعات السعودية.
ولفت “الهاجري” إلى عدد الصيدليات يقدر بنحو 8 آلاف صيدلية في المملكة , والقرار سيشمل مساعدات الصيدلانيات، متوقعا بأن يصل عدد المستفيدات من هذا القرار إلى 5 آلاف فرصة عمل في الصيدليات والنظارات والمستحضرات العشبية، مشيراً إلى أن فرص العمل مرشح للزيادة بسبب تشجيعه على الاستثمار في قطاع الصيدليات، متوقعاً افتتاح المزيد من الصيدليات لعمل الصيدلانيات ومساعديهم داخل المجمعات التجارية.
تعليقات ( 105 )
45والاخ اكبر رخمه لنك تمدح وتحسب انك تذم غير فيوزات همن تعال علق
عبدالعزيز42ههههه فضحت نفسك على الملا والبلا لو كنت عنعون ومعدد الله يعينهن على العاهات
قصفت91 الشيشانيات وش يبون في وجهك اللي يسد النفس😂 الشيشانيات عندهم شباب الشيشان احلى منك
عدد التعليقات:5789
بسمه99//يالطيف كلامك سليم ميه ميه الله يسعدك ..لانه فعلاً اذا كان عمل مٌختلط فراح تكون مٌلفته للتظر وفتنه واووووفر مو رايحه لشغل ..!!
مراقب49 شوفوا ياعالم مين يعمل لايكات لنفسه نظرة لي لايكات تعليقك تكذبك هههههه تعليقات الاخت سامية متزنة وعاقلة وانت كل يوم بطنك يحلك من تعليقها رح الصيدلية عالج نفسك وخذ معك مره محرم لن به بنات
عدد التعليقات:5789
بسمهلو اجنبيه صرفتها لكم صرتوا أمباعات واحتفظتوا بالروشته للذكرى 😇
يالطيفارجو من المرصد ايصال رسالتي لوزارة الصحه وهو اذا اردنا ان ننهي التحرش وتغير نظرة الفتاة في العمل الصحي او غيرة يوخذ عليها تعهد بعدم التمكيج ووضع الرموش وغيرها لانها ذاهبه لعمل جاد وليس اعراس
مصممطبع اللقافة ما يهد البنيات اول مادش الصيديلية بوجهك اقدر اساعدك // عفوا ابي أكلم الصيديلي // تحاول تبتعد مع الصيدلي يمين يسار مافي فايده
عدد التعليقات:5789
بسمهيعني اللي تبيع الادويه على قولتك بالصيدليه كيف كان راح تصرفها لك لوو ماعندها فكرة ودراسه عنها.وكمان كثير ناس مايروحوا طبيب ويكتفوا بنصيحة الصيدلي ،ليش تحبوا تقللوا من عطاء الناس وتركيب الادوية بداية!
ساميممتاز خبر حلو
عدد التعليقات:5789
بسمهأقول نبغى الشيشانيات مانبغى الركب ابو مكياج وعدسات//غيّر السروال والفانيله وبعدها بيطالعوا لك حتى الاثيوبيات 😂
عدد التعليقات:5789
بسمهاكيد مرتاحه لسبب اني عارفه نفسي واخلاقي مو مثل غيري اللي يرتاحون للصيدلانيات لاسباب خاصه 🤓
عدد التعليقات:5789
بسمهالبعض محتاج تركيب دواء خاص لخفة الدم السامجه 😕
أوركيد🌺أحكي بهداوة وطول السالفة شوي شوي شوي😂
مصممأول الواحد يتحرى محد بصيدلية او يخذ الصيديلي على جنب ويتكلم بهدوء يحاول يشتري بدون احد يلاحظ //من جد صعبة
مصممأول الواحد يخجل يعلم الصيديلي ويش معاه // اللحين يحطولنا بنية شلون صعبة
مباركحتى حنا نرتاح للتعامل معهن مو بس انتي 😂
متابع المرصد👈 ت77 هذا 👈مصري حاقد على الوطن وعلى المواطن والمواطنة . يريد زرع الفتن بين ابناء وبنات الوطن . الله يرد كيده في نحره .
مصممالصيدليات بيئة محترمة اكثر من الاسواق
ليبرالي و لي الفخرمخالف
إلى خالد الخالدمخالف
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيفلنتقِ الله عز وجل، ولنحرص على صيانة ألسنتنا وحفظ منطقنا، فإن العبد يُسأل يوم القيامة عما يكتب ويقول،فاللهم احفظ ألسنتنا من كل ما يُغضِبك يا ربّ العالمين.
خالد الخالدمخالف
رب كلمة قالت لصاحبها دعني71 خالد الخالد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { ليس المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا باللَّعَّانِ. ولا بالفاحشِ ولا بالبذيء }
ليبرالي و لي الفخرمخالف للنشر
خالد الخالداخي مبارك انت زي البصلة في كل طبخة موجود أاعطي مجال للمعلقين
مبارك٧١ ههههههااااا مجرم الظاهر كل يوم وانت ناط للصيدليه اتعالج وحيرت الطبيب مالقالي دوا بالصيدليه
مباركمادري القوامه بيد من اليوم ومن مطالب بالصرف شرعا وكل هالنساء ماعندهم اولياء يصرفون وبتروح وترجع يوميا مع من وع حساب بيتها وممكن تكون غير مرغوبه بالزواج او يجلسها واذ ساهمت بشي تعيره وتذكره فيها للممات
مباركالسواق ماهو اجنبي ولا هو ذكر ومايضايق غير البايع 😆 الصيدلي ال يركب العقاقير هذا ال يستاهل التقدير اما ال يبيع فهو مجرد بايع لعقار مغلف يحفظ الاسم فقط عمال الصيدليات حقين النظافه والرص 😁 يبيع احيان
قرار جميل طالما مافيه اختلاط ويعملن وفق الانظمة واللوائح الله يوفق بنات وطني الغاليقرار رائع الله يوفقهن بنات وطني لخدمةالوطن شكراً لوزارةالصحة-المحلات والصيداليات اصبحت أكثر أمان بعدوضع الكميرات الأمنية يعني تتميلح وتستخف دمك وتمزح او تتحرش كله مؤثق صوت وصورة يعني يجبونك خلال24ساعة
خالد الخالد****************
ابو محمدسافرت الي الاردن وتركيا عدة مرات ولاحظت ان الاجنبي لايجد فرصة عمل حتي ولو عامل نظافه اتمني ان ياتي اليوم ان اري ابناء بلدي يعملون بكل المجالات ويكون خير البلد داخل البلد
مباركبس مرتاحه مع السواقين ولا تضايقتي منهم وتقولن الله يخليهم لنا ولا يغير يعني السواقين مايتمجغون وش هالكلمه العجيبه موجوده بالقاموس بعدين الصيدلي صح هو ال يركب مستحضرات ماهو ال يبيع فقط
مبارك سكروتيالله يكفينا الشر ويستر علينا وعلى اهلنا وحبايبنا والمسلمين من كل سوء
مبارك سكروتيمخالف للنشر
ياربعقبال ما يسمح للمرأه سواقة السيارة لتوصيل ابنائي الأيتام الى المدرسة ويرحمونامن السواقين الى استنزفونا
صرخة صمتتعليق 44 ايش رايك تدرسني .. هههههههه
ليبراليخطوه الى الامام ونشكر حكومتنا الرشيده
حقائقمحق 52 ليس(كل)الشباب يصرفون ع الاسرة للاسف ان(بعض)الشباب يصرف فلوسه ع أشياء تافه ويضيعها في سفريات وخرابيط ويبخل ع امه واخته وزوجته حتى وان كانت اخته اوزوجته موظفه فإن(البعض) منهم ياخذ بطاقة صرافها
عدد التعليقات:5789
بسمهاذا الدوله منحتهم فرص عمل ليش مايشتغلوا ويثبتوا انفسهم بدال الاجانب اللي اكلوا الاخضر واليابس ''والله اتعامل مع بنت سعوديه ولا اجنبي يتمجغ ساعه ..وكمان احس بأرتياح وحٌرية اكثر ..يارب يوفقهم ويرزقهم ،
أبو مصلفح الرياضالله أكبر وين اللي يقولون مكان المرأة بيتها هذي الدولة المباركة أثبتت إن المرأة السعودية هي نصف المجتمع إلى الأمام إلى الأمام
عدد التعليقات:5789
بسمهمشكلتكم اذا اللي يدرسوا سنوات طويله وبتخصص مميز تسمونهم بائعات ..الصيدله علم وماينجح فيه اي شخص بسهوله لصعوبته ..وجميل فتح المجال للخريجات اذا توفر لهم المكان المريح بدون مضايقات .ولاعاجبينكم الاجانب
عدد التعليقات:682
ساميةلكل👹الصراخ على قدر الألم 😂😂😂 عجلة التطور دارت وستدوس على التخلف ومظاهره وستكون المرأة السعودية ❤️🇸🇦❤️فخرا للوطن بعلمها وأخلاقها وتفوقها في كل مجال كماهي دائما بحول الله وقوته ولوكره المدلسون.
مباركيامدور الهين تـرى الكايد أحلـى واسأل مغني كيادات الطروقـي الزين غالـي لكـن الأزيـن أغلـى ولكل شراي بضاعـة وسوقـي النوّ عالي والسمـا فوقـه أعلـى ولا فاق علم جـاه علـم يفوقـي
زائر المرصدالمراة اولى بالعمل كبائعه في محلات خاصة للمستلزمات النسائية ملابس فساتين عبايات اكسسوارات احذية هذه المحلات المراة اولى بالبيع فيها من الرجل الغريب عنها
محقلماذا مهتمين بتوظيف النساء وينفذ القرار بجدية وغير مهتمين بتوظيف الشباب وإن كان هناك قرار بتوظيف الشباب فهو حبر على ورق الرجل أولى بالعمل شرعا وعقلا ومنطقا لأنه من يصرف على الأسرة وهو القوام
محقبدل ماتسعودوها بسعوديين لأنهم هم أولى بالعمل من النساء هم بيصرفو على الأسرة والبيت والمرأة بتصرفو على الكماليات وتكثر العنوسة لأن الواحدة معها راتبها واذا كثرت بيكثر الفساد أعوذ بالله من عقول ماتفكر
الزهرانيخطوة مباركة يابنات وطني الصيدليات اغلب اللي يشتغلون فيها مصاريه
مباركالغريب ماف غير بايعه وضايف كاشيرة ، ملابس صيدليه كله بيع تحولن لبائعات
محقبدل ماتسعودوها بسعوديين لأنهم هم أولى بالعمل من النساء هم بيصرفو على الأسرة والبيت والمرأة بتصرفو على الكماليات وتكثر العنوسة لأن الواحدة معها راتبها واذا كثرت بيكثر الفساد أعوذ بالله من عقول ماتفكر
عبدالعزيزوالله ابستحي اذا جيت اطلب مثلا الحبة الزرقاء من امرأة ، وش اقول يعني.
عدد التعليقات:682
سامية😍خبر رائع ألف مليوون مبروك لكل صيدلانية وشكرا لوزارة الصحة ولحكومتنا الرشيدة وعقبال مانسمع(بأنظمة)تحمي المرأة من التسلط الذكوري الذي يقض مضاجع النساء السعوديات جميعهن من تحكم وتعسف وتعنيف وحرمان حقوق
ليبراليخطوه مباركه وجميله جداً
loovivoolمخالف
مباركالصيدلي تحول لبائع واصبحت تنافس البقالات بمنتجات موجوده عند الطرفين باقي لهم يحطون **** ثلاجه ببسي
السلام عليكماي والله النظارات مهمه حيث يتضايق بعض النساء من تصرفات من يقوم بالكشف خاصه حين وضع الذقن على الجهاز لتحديد درجات النظر تحصل امور لا يسكت عنها
محب المرصدشريطة أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشئات نسائية بالكامل>>ممتاز وأتمنى تخصص أقسام للنساء في المستشفيات وتكون الكوادر العاملة فيها نساءxنساء>>الاختلاط فتنة وبلاء ومصيبة ومعصية وفساد يجلب الخيانة.
مباركاذ قريت ضوابط اعرف ان الامور تبشر بخير مثل سابقاتها وتفائلت باسم المصرح الدكتور اسحاق ليلي ونهاري ماينطاق طب نقدر نتعامل معهن ونشتري ولا بعد هذي بظوابط
ولد بلاديت ١٤ / في حل ممكن تشتغل المواطنه في الصيدليه من ٩ الصباح حتى ٥ العصر وبعدها يحدد في كل حي او شارع صيدليه وحده يشتغل فيها السعوديبن في الفتره المسائيه بكذا نضمن وظائف للسعوديبن ونرتاح من الاف المصريين
مباركاذ قريت ضوابط اعرف ان الامور تبشر بخير مثل سابقاتها وتفائلت باسم المصرح الدكتور اسحاق ليلي ونهاري ماينطاق طب نقدر نتعامل معهن ونشتري ولا بعد هذي بظوابط
خالد الزهرانيخطوه طيبه يُشكر عليها وزير الصحه والله بناتنا يستاهلون كل خير اهم شي يكون فيه شباب واعي ينظر لكل بنت انها اخته ولاينظر لها انها خلقت للجنس فقط اعوذ بالله من بعض الشباب محد يسلم منه حتى الحجر
عدد الصيدلانيات العاطلات كبير جداوالكارثة التي نعيشها هي بأن 98% من العاملين في الصيدليات ومحلات النظارات هم مصريون وحان الوقت بإحلال بنات الوطن كصيدلانيات بدون تلك الشروط فهن محترمات ويراعين القيم وحريصات على سمعتهن.
عدد الصيدلانيات العاطلات كبير جداوالكارثة التي نعيشها هي بأن 98% من العاملين في الصيدليات ومحلات النظارات هم مصريون وحان الوقت بإحلال بنات الوطن كصيدلانيات بدون تلك الشروط فهن محترمات ويراعين القيم وحريصات على سمعتهن.
الحب في اللهلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
ابو عادلخطوة ممتاز لصالح المراة السعودية بنت الوطن اولى بخدمة بلدها من الاجنبية
خالد الزهرانيخطوه طيبه يُشكر عليها وزير الصحه والله بناتنا يستاهلون كل خير اهم شي يكون فيه شباب واعي ينظر لكل بنت انها اخته ولاينظر لها انها خلقت *****اعوذ بالله من بعض الشباب محد يسلم منه حتى الحجر
قرقورهالوحده مطلعه نص وجهها ومكياج ورموش وعدسات .. الله يهديهم مفروض يحطوا ضوابط
عسل قشطهمخالف
الهاشميمخالف
صرخة صمتتعليق 13 ياشاطر تعمل ومعها سلاح تدافع عن عرضها وشرفها من المجرمين .
قرار جميل طالما مافيه اختلاط ويعملن وفق الانظمة واللوائح الله يوفق بنات وطني الغاليالخبر يقول اعلي-وفق ضوابط الأنظمة الصحية ولوائحها التنظيمية وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شريطة أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشئات نسائية بالكامل.- الله يوفق بنات الوطن فى خدمة الوطن
رواناذا زعلانه طقي رأسك ب4 جدران
يالطيفتعليق ٦عيب الكلام ذا صح ان قطعت الكلمات علسان لاينتبه لها رقيب المرصد بس كلمه قويه طلعتها المرصد غلط دون حجب مخلف للنشر
مواطنخطوه ممتازه لبنات السعودية وخصوصا انهم مبدعات واكفاء في مجمل التخصصات وفقكم الله الي الامام خبر مفرح.
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرتعليق 6 اذا قريبك لديه هذه المشكلة فلا باس بان تذهب به لطبييب مختص بهذه الامراض فهي وراثية بالدرجة الاولى
رواناذا مو عاجبك طقي برأسك أربع جدران
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرتعليق 6 اكيد انت تتحدث عن قريب لك يعاني من هذه المشكلة
املي بحياه حلوةاللي يعارضون القرار مصاريه بامتياز لاتقلي فير ذ الحكي
ناصحة*************
دعباديمخالف
يالطيفيحظكم يهل النساء فرصة فتحت لكم وظائف لم تفتحت لشباب وسيرتفع عدد الزواجات وتقل العنوسه لان الشاب يرد من تعينه على الحياه وليس استغلال الفتاه والحياة تعاون
خيرنا لغيرناخطوة رائعه لبنات الوطن بدال هالاجنبيات الي ماخلو شي في البلد ما خذوه وبنات الوطن عاطلات لا وظيفة ولا راتب يستفدون منه وينفعهم ويغنيهم عن ذُل الحاجة
زائرهرائع المرأه تبغى تعتمد على نفسها وتوفر لقمة العيش لها ولاسرتها خاصة متطلبات الحياه صعبه هالأيام
صرخة صمتتشوفوني انشاء الله متوظفة في هالصيدلية .. وخصم خاص مني لكم .
منتاز جداًمنتاز بس أبعدوا عنهم أبو****