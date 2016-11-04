وزارة الصحة تسمح بعمل المرأة السعودية في الصيدليات

صحيفة المرصد: وافقت وزارة الصحة على إصدار تراخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية النسائية السعودية في الصيدليات ومنشئات المستحضرات العشبية ومحلات النظارات الطبية الواقعة في المجمعات التجارية المغلقة “المولات” داخل المدن وفق ضوابط الأنظمة الصحية ولوائحها التنظيمية وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شريطة أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشئات نسائية بالكامل.

و بحسب صحيفة الرياض علق الدكتور اسحاق الهاجري رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية, رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للصناعات الدوائية أن عدد الصيادله العاملين بالمملكة يقدر بنحو 47 ألف صيدلي يعملون في قطاع الصيدليات الأهلية الخاصة وصيدليات المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية واللوازم الطبية, منهم 8 آلاف صيدلي مرخصين لمزاولة المهنة.

ووصف “الهاجري” هذا التوجه بأنه قرار إيجابي وخطوة رائعة من وزارة الصحة والعمل في توفير مزيد من فرص العمل للمرأه السعودية, والاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام, وجاء في وقت يبلغ فيه عدد كليات الصيدله فيه أكثر من 10 كليات في الجامعات السعودية.

ولفت “الهاجري” إلى عدد الصيدليات يقدر بنحو 8 آلاف صيدلية في المملكة , والقرار سيشمل مساعدات الصيدلانيات، متوقعا بأن يصل عدد المستفيدات من هذا القرار إلى 5 آلاف فرصة عمل في الصيدليات والنظارات والمستحضرات العشبية، مشيراً إلى أن فرص العمل مرشح للزيادة بسبب تشجيعه على الاستثمار في قطاع الصيدليات، متوقعاً افتتاح المزيد من الصيدليات لعمل الصيدلانيات ومساعديهم داخل المجمعات التجارية.