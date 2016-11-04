مصر تعلن رفع أسعار البنزين والسولار.. وهذه قيمة الزيادة

صحيفة المرصد:أعلنت وزارة البترول في مصر، عن قرار رفع أسعار البنزين والسولاء وغاز السيارات بأسعار متفاوتة اعتبارا من الجمعة.جاء ذلك وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري على لسان حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، حي بين أنه “تقرر رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيها للتر من 1.60 جنيه وسعر البنزين 92 إلى 3.50 جنيه للتر من 2.60 جنيه.”
وأضاف المتحدث قائلا: “سعر الكيروسين بلغ 235 قرشا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيها للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيها للطن، ومازوت الأسمنت 2500 جنيها للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المكعب 160 قرشا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترا مكعبا بلغ 75 قرشا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشا لكل متر مكعب، وما يزيد عن 75 مترا 2 جنيه لكل متر معب، وبالنسبة لـ ’بتوجاز 12 ونص‘بلغ 15 جنيها لكل عبوة، و’بتوجاز 25‘ بلغ 30 جنيها لكل إسطوانة.”
وذكر تقرير التلفزيون المصري أن “الهيئة المصرية العامة للبترول أرسلت خطابا رسميا إلى محطات البنزين بالأسعار الجديدة،” لافتا إلى أن ذلك “يأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج الحكومة لإعادة هيكلة الدعم على الأسعار وأن رفع الدعم جاء لمصلحة المواطن وأن يوجه إلى مستحقيه.”
CNN
تعليقات ( 47 )
بدرااااان الزهراااانيلا مرسي ولا سيسي لن يأتي مثل حسني بس غريبة نهاية أساميهم بحرف الياء .
تميمالصحافه المصريه تشتمنا بأبشع الصفات ارجوكم مانريد اخبار مصر فكونا منهم وبس
Zالان يعضو اصابع الندم بالخروج على حسني مبارك و من بعده اصبحت مصر من سيء إلى اسوأ
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرالحمد لله في عصر عصابة العسكر الدولار 21.5جنية++ سد النهضه العظيم يجفف النيل++اسعار الوقود تشتعل + اكل لحم الحمير عادي++ الهام شاهين تكتب الدستور++ الموعد ثورة الغلابة ستحرق ثكنات العسكر في 11*11
حسبنا الله ونعم الوكيلمن اجل مستحقيه الى مزبله التاريخ حكم العسكر
الحضاريالشعب المصري يعض اصابع الندم في التفريط في مرسي الجانب الثاني مافيه حاكم عربي خذل السعوديه الا وارانا الله فيه عجايب قدرته
اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايهاهدر اموال مصر بمساعدات بشار ورفع المعيشه على الشعب المصر بشاره خير لمصر بزوال الظلم والانتفاضه بوجه الظالم وسقاط العسكر
اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايهرغم الدعم من الدول الصديقه والحليفه بالمليارات الا ان رجعو على الشعب المصري وتحميله دفع فاتوره الانقلاب لن يسكت شعب مصر البطل والجيش المصري مع الشعب ضد الطغاه
اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايهمن زمان انتظرنا هاذا القرار يبشر بزوال الظلم عن مصر والكلمه للشعب والجيش المصري
اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايهالشعب المصري شعب لايرضى بالذله ولن يسكت وهاذا القرار سبب ازاله الظلم وسقاط الطغاه بعون الله
المختصريعنى كذا سوف تقرب نهاية الخاين والله اعلم تاريخ 11/11 سوف يكون هو بداية انتهاء حكم العسكر إلى الابد
اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايهالجيش المصري لن يقف مكتوف الايدي قريبا ينتفض بوجه الطغاه
ليبراليبس عندهم حاقات رخيسه اوي بيئول 20خبزه بقنيه وكيلوا الفراخ ب15قنيه وكيلوا اطماطه ب25 ارش والمواد الغزائيه رخيسه وكيس الفول زنة100في حوالي تمانين قنيه وازرع وكل وماتخسرش حاقه النيل فايض في البحرزودعليكم
اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايهاشعب المصري غير مستعد بدفع فاتوره اخفاقات السياسيين اخرجو مرسي وحطو السيسي مكانه الطبيعي
ابببببااااايما فيه فرق ع الاسعار عندنا.
اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايههاذا القرار بشاره لمصر بالنتفاضه على الطغاه
اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايهوهل الشعب المصر يدفع اخفاقات السياسيين من جيبه وقوت يومه انتفض ياشعب مصر
اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايهقرار صايب وحكيم انتظرناه من زمان بعون الله يعجل بزوال الطغاه ويعيد مصر للحظن العربي
فهدالجويانسوسو نتف الشعب النصري لانه سرق الحكم بالقوه والسلاح واباد المساكين وليس مستغرب منه ان يقتل ويجوع في سبيل بقائه وهو نسخه من بشار الجحش ولكنه كان مدعوم وخان من دعمه ورموه رمية حجر وانكسرت
الهمدانيسبقناهم
الغلا عندناطيب .. نقول اللتر بنص ريال ( الدولار وصل 20 جنيه ) يعني 5 جنيه بريال ... يعني اللتر يطلع بنص ريال .. واضح وإلا أزيد أوضح .. وكبوكم من التميلح
سعوديالغرب وصلو للنتيجه الي يبغوها ف السعوديه لأنهم ما قدرو يقلبو الشعب على الحكام ف الخطه الثانيه هيا اضعاف قدرات هذا البلد وجعلها تتجه للفقر وغلاء المعيشه صدقوني ولكن ب اذن الله هذا البلد قوي وباقي للابد
الحب في اللهلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
نسريلم سريع سريع س يس ي بيه فيومك قرررررررررررررررب ومن معك الي مزبلت التاريخ باءذن الله تعالي
الغلا عندنافيه ناس دقه قديمه ... ولايزالون يعيشون في عصور الظلام .. يابطل أنت وياه حنا في عام 2017 وأنتهى عصر الطبطبه الدولار وصل 20 جنيه يعني الريال صار بـ 6 جنيه ..يعني اللتر بـ 30 هلله عند المصاريه
ارز 👊 نجدسعر 80 الى 35-2 مافهمت شي على العموم الله يعين اخواننا
ارز 👊 نجدسعر 80 الى 35-2 مافهمت شي على الهموم الله يعين اخواننا
بوصالحاخوي رقم 9 احسبها زين
محب الهيئةوين مؤيدي السيسي. نعم أصبحوا مثل العامه التي تدفن رأسها في التراب بعد خيانته للمملكه وللامة العربية.
عدد التعليقات:14677
هيفاء @ههههههههه مصري جدع متأكد انك مصري
صهيل الخيلالبترول ارخص عندهم من عندنا حتى بعض الزيادة رغم انهم دولة اقل منا في انتاج البترول واكثر منا في العدد
الوافينحمد الله على النعمة اللي عندنا واللي يقول البنزين عندهم ارخص ما كان قدام بيت الواحد منا ثلاث اربع سيارات الحمد لله على نعمة الا من و الايمان
تعليق رقم 9 الغلايبدو بأنك لا تملك سيارة ولا تعرف اسعار البنزين. نحن ارخص دولة في العالم بالنسبة لأسعار البنزين واتمنى رفع الدعم عنها كي نقدر قيمته بدل الاستهلاك الغير مبرر. ستخف زحمة الطرقات كثيرا.
وجوهم عليها غبرة ..شكل ربعنا بيتفاعلون مع الموضوع ويرفعوا السعر .. مرض الارتفاعات
محمدالجعيدالشعب غلبان على امره
شيعي برونزياللهم احفظ البطل الشهم النشمي القبيلي سعاده الريس السيسي تحيا مصر اصل العرب وفصله
الغلا عندناورغم هذه الزيادات إلا أنه يعتبر سعر البنزين عندهم أرخص من عندنا ... وهم يستوردون البترول ؟؟؟ يعني سعر اللتر بربع ريال إذا ماقارنا سعر الدولار بــ 16 جنيه
مصري جدع وسعودي كمانان شاء الله ارض الخير ماتقصر معنا والسعوديين الطيبيبن حيدعمونا
خليفمادامهم راضين عن حكومتهم واعلامهم وسياستهم الله يجعلهم من ذا واردى
رحمهغريبة ايران والعبادي ما اعطوهم وقود ولا ايه
انوساترك مصر في حالها حفظ اللة أرض الكنانة
ahmed 11409تحيا مصر
رحمهالسعوديه ومصر وباقي دول العالم ستعاني قليلا وكلام السيد السيسي فيه حكم لربما ان مصر ستعاني لمده عشر سنوات
أجامل أياميأمال لوكان مرسي في الحكم وهواللي حصل منه انهيارالاقتصاد كانوا حيعملوا أيه
منصفالله يعين اخوانا في مصر ويغير حالهم الى الافضل