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مصر تعلن رفع أسعار البنزين والسولار.. وهذه قيمة الزيادة

4 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
مصر تعلن رفع أسعار البنزين والسولار.. وهذه قيمة الزيادة
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صحيفة المرصد:أعلنت وزارة البترول في مصر، عن قرار رفع أسعار البنزين والسولاء وغاز السيارات بأسعار متفاوتة اعتبارا من الجمعة.جاء ذلك وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري على لسان حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، حي بين أنه “تقرر رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيها للتر من 1.60 جنيه وسعر البنزين 92 إلى 3.50 جنيه للتر من 2.60 جنيه.”

وأضاف المتحدث قائلا: “سعر الكيروسين بلغ 235 قرشا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيها للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيها للطن، ومازوت الأسمنت 2500 جنيها للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المكعب 160 قرشا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترا مكعبا بلغ 75 قرشا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشا لكل متر مكعب، وما يزيد عن 75 مترا 2 جنيه لكل متر معب، وبالنسبة لـ ’بتوجاز 12 ونص‘بلغ 15 جنيها لكل عبوة، و’بتوجاز 25‘ بلغ 30 جنيها لكل إسطوانة.”

وذكر تقرير التلفزيون المصري أن “الهيئة المصرية العامة للبترول أرسلت خطابا رسميا إلى محطات البنزين بالأسعار الجديدة،” لافتا إلى أن ذلك “يأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج الحكومة لإعادة هيكلة الدعم على الأسعار وأن رفع الدعم جاء لمصلحة المواطن وأن يوجه إلى مستحقيه.”
CNN



تعليقات ( 47 )

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  1. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    بدرااااان الزهرااااني

    لا مرسي ولا سيسي لن يأتي مثل حسني بس غريبة نهاية أساميهم بحرف الياء .
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  2. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    تميم

    الصحافه المصريه تشتمنا بأبشع الصفات ارجوكم مانريد اخبار مصر فكونا منهم وبس
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  3. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    Z

    الان يعضو اصابع الندم بالخروج على حسني مبارك و من بعده اصبحت مصر من سيء إلى اسوأ
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  4. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    الحمد لله في عصر عصابة العسكر الدولار 21.5جنية++ سد النهضه العظيم يجفف النيل++اسعار الوقود تشتعل + اكل لحم الحمير عادي++ الهام شاهين تكتب الدستور++ الموعد ثورة الغلابة ستحرق ثكنات العسكر في 11*11
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  5. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    من اجل مستحقيه الى مزبله التاريخ حكم العسكر
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  6. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    الحضاري

    الشعب المصري يعض اصابع الندم في التفريط في مرسي الجانب الثاني مافيه حاكم عربي خذل السعوديه الا وارانا الله فيه عجايب قدرته
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  7. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايه

    اهدر اموال مصر بمساعدات بشار ورفع المعيشه على الشعب المصر بشاره خير لمصر بزوال الظلم والانتفاضه بوجه الظالم وسقاط العسكر
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  8. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايه

    رغم الدعم من الدول الصديقه والحليفه بالمليارات الا ان رجعو على الشعب المصري وتحميله دفع فاتوره الانقلاب لن يسكت شعب مصر البطل والجيش المصري مع الشعب ضد الطغاه
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  9. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايه

    من زمان انتظرنا هاذا القرار يبشر بزوال الظلم عن مصر والكلمه للشعب والجيش المصري
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  10. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايه

    الشعب المصري شعب لايرضى بالذله ولن يسكت وهاذا القرار سبب ازاله الظلم وسقاط الطغاه بعون الله
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  11. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    المختصر

    يعنى كذا سوف تقرب نهاية الخاين والله اعلم تاريخ 11/11 سوف يكون هو بداية انتهاء حكم العسكر إلى الابد
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  12. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايه

    الجيش المصري لن يقف مكتوف الايدي قريبا ينتفض بوجه الطغاه
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  13. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    ليبرالي

    بس عندهم حاقات رخيسه اوي بيئول 20خبزه بقنيه وكيلوا الفراخ ب15قنيه وكيلوا اطماطه ب25 ارش والمواد الغزائيه رخيسه وكيس الفول زنة100في حوالي تمانين قنيه وازرع وكل وماتخسرش حاقه النيل فايض في البحرزودعليكم
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  14. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايه

    اشعب المصري غير مستعد بدفع فاتوره اخفاقات السياسيين اخرجو مرسي وحطو السيسي مكانه الطبيعي
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  15. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    اببببباااااي

    ما فيه فرق ع الاسعار عندنا.
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  16. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايه

    هاذا القرار بشاره لمصر بالنتفاضه على الطغاه
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  17. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايه

    وهل الشعب المصر يدفع اخفاقات السياسيين من جيبه وقوت يومه انتفض ياشعب مصر
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  18. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايه

    قرار صايب وحكيم انتظرناه من زمان بعون الله يعجل بزوال الطغاه ويعيد مصر للحظن العربي
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  19. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    فهدالجويان

    سوسو نتف الشعب النصري لانه سرق الحكم بالقوه والسلاح واباد المساكين وليس مستغرب منه ان يقتل ويجوع في سبيل بقائه وهو نسخه من بشار الجحش ولكنه كان مدعوم وخان من دعمه ورموه رمية حجر وانكسرت
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  20. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    الهمداني

    سبقناهم
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  21. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    الغلا عندنا

    طيب .. نقول اللتر بنص ريال ( الدولار وصل 20 جنيه ) يعني 5 جنيه بريال ... يعني اللتر يطلع بنص ريال .. واضح وإلا أزيد أوضح .. وكبوكم من التميلح
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  22. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    سعودي

    الغرب وصلو للنتيجه الي يبغوها ف السعوديه لأنهم ما قدرو يقلبو الشعب على الحكام ف الخطه الثانيه هيا اضعاف قدرات هذا البلد وجعلها تتجه للفقر وغلاء المعيشه صدقوني ولكن ب اذن الله هذا البلد قوي وباقي للابد
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  23. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    ياشين البنات اللي يستظرفون ويتقهقهون قدام الشباب
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  24. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    الحب في الله

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  25. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    نسري

    لم سريع سريع س يس ي بيه فيومك قرررررررررررررررب ومن معك الي مزبلت التاريخ باءذن الله تعالي
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  26. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    الغلا عندنا

    فيه ناس دقه قديمه ... ولايزالون يعيشون في عصور الظلام .. يابطل أنت وياه حنا في عام 2017 وأنتهى عصر الطبطبه الدولار وصل 20 جنيه يعني الريال صار بـ 6 جنيه ..يعني اللتر بـ 30 هلله عند المصاريه
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  27. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    ارز 👊 نجد

    سعر 80 الى 35-2 مافهمت شي على العموم الله يعين اخواننا
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  28. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    هذا السيستاني ياكل والمعممين اموال الناس بالباطل محدش نقد
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  29. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    ارز 👊 نجد

    سعر 80 الى 35-2 مافهمت شي على الهموم الله يعين اخواننا
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  30. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    بوصالح

    اخوي رقم 9 احسبها زين
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  31. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    محب الهيئة

    وين مؤيدي السيسي. نعم أصبحوا مثل العامه التي تدفن رأسها في التراب بعد خيانته للمملكه وللامة العربية.
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  32. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 13:37 م
    عدد التعليقات:14677

    هيفاء @

    ههههههههه مصري جدع متأكد انك مصري
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  33. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    صهيل الخيل

    البترول ارخص عندهم من عندنا حتى بعض الزيادة رغم انهم دولة اقل منا في انتاج البترول واكثر منا في العدد
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  34. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    الوافي

    نحمد الله على النعمة اللي عندنا واللي يقول البنزين عندهم ارخص ما كان قدام بيت الواحد منا ثلاث اربع سيارات الحمد لله على نعمة الا من و الايمان
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  35. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    تعليق رقم 9 الغلا

    يبدو بأنك لا تملك سيارة ولا تعرف اسعار البنزين. نحن ارخص دولة في العالم بالنسبة لأسعار البنزين واتمنى رفع الدعم عنها كي نقدر قيمته بدل الاستهلاك الغير مبرر. ستخف زحمة الطرقات كثيرا.
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  36. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    وجوهم عليها غبرة ..

    شكل ربعنا بيتفاعلون مع الموضوع ويرفعوا السعر .. مرض الارتفاعات
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  37. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    محمدالجعيد

    الشعب غلبان على امره
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  38. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    شيعي برونزي

    اللهم احفظ البطل الشهم النشمي القبيلي سعاده الريس السيسي تحيا مصر اصل العرب وفصله
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  39. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    الغلا عندنا

    ورغم هذه الزيادات إلا أنه يعتبر سعر البنزين عندهم أرخص من عندنا ... وهم يستوردون البترول ؟؟؟ يعني سعر اللتر بربع ريال إذا ماقارنا سعر الدولار بــ 16 جنيه
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  40. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    مصري جدع وسعودي كمان

    ان شاء الله ارض الخير ماتقصر معنا والسعوديين الطيبيبن حيدعمونا
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  41. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    خليف

    مادامهم راضين عن حكومتهم واعلامهم وسياستهم الله يجعلهم من ذا واردى
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  42. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    رحمه

    غريبة ايران والعبادي ما اعطوهم وقود ولا ايه
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  43. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    انوس

    اترك مصر في حالها حفظ اللة أرض الكنانة
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  44. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    ahmed 11409

    تحيا مصر
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  45. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    رحمه

    السعوديه ومصر وباقي دول العالم ستعاني قليلا وكلام السيد السيسي فيه حكم لربما ان مصر ستعاني لمده عشر سنوات
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  46. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    أجامل أيامي

    أمال لوكان مرسي في الحكم وهواللي حصل منه انهيارالاقتصاد كانوا حيعملوا أيه
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  47. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    منصف

    الله يعين اخوانا في مصر ويغير حالهم الى الافضل
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