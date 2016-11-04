مصر تعلن رفع أسعار البنزين والسولار.. وهذه قيمة الزيادة

صحيفة المرصد:أعلنت وزارة البترول في مصر، عن قرار رفع أسعار البنزين والسولاء وغاز السيارات بأسعار متفاوتة اعتبارا من الجمعة.جاء ذلك وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري على لسان حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، حي بين أنه “تقرر رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيها للتر من 1.60 جنيه وسعر البنزين 92 إلى 3.50 جنيه للتر من 2.60 جنيه.”

وأضاف المتحدث قائلا: “سعر الكيروسين بلغ 235 قرشا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيها للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيها للطن، ومازوت الأسمنت 2500 جنيها للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المكعب 160 قرشا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترا مكعبا بلغ 75 قرشا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشا لكل متر مكعب، وما يزيد عن 75 مترا 2 جنيه لكل متر معب، وبالنسبة لـ ’بتوجاز 12 ونص‘بلغ 15 جنيها لكل عبوة، و’بتوجاز 25‘ بلغ 30 جنيها لكل إسطوانة.”

وذكر تقرير التلفزيون المصري أن “الهيئة المصرية العامة للبترول أرسلت خطابا رسميا إلى محطات البنزين بالأسعار الجديدة،” لافتا إلى أن ذلك “يأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج الحكومة لإعادة هيكلة الدعم على الأسعار وأن رفع الدعم جاء لمصلحة المواطن وأن يوجه إلى مستحقيه.”

CNN