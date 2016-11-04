الإسكان :عدم قدرة المواطن على الشراء وفق الأسعار الحالية السبب وراء أزمة السكن

صحيفة المرصد:قالت وزارة الإسكان إن مشكلة السكن في المملكة تتمثل في عدم قدرة المواطن على الشراء وفق الأسعار الحالية أو المستقبلية.

ووفقاً لصحيف”الجزيرة” قال المشرف على برنامج التمويل العقاري في الوزارة المهندس “عبدالرحمن الذكير “أن “الإسكان” من خلال تحليل القوائم التي لديها ولدى الصندوق العقاري رأت أن هناك شريحة من الموجودين في القائمة لديهم القدرة على الشراء، ولكن المشكلة في الدفعة المقدمة التي كانت عقبة أمام تملك السكن مما جعل الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد في خفض الدفعة المقدمة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن خفض مؤسسة النقد للدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض من البنوك إلى 15% يمثل جزءاً من حلول الأزمة الإسكانية التي تعمل الوزارة على حلها، حيث تحرص على رفع نسبة التملك خلال الفترة المقبلة رغم تأكيدها أن ذلك لن يعالج المشكلة ولن يسهم في رفع نسبة التملك .