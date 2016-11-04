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الإسكان :عدم قدرة المواطن على الشراء وفق الأسعار الحالية السبب وراء أزمة السكن

4 نوفمبر, 2016 , 14:44 م
الإسكان :عدم قدرة المواطن على الشراء وفق الأسعار الحالية السبب وراء أزمة السكن
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صحيفة المرصد:قالت وزارة الإسكان إن مشكلة السكن في المملكة تتمثل في عدم قدرة المواطن على الشراء وفق الأسعار الحالية أو المستقبلية.

ووفقاً لصحيف”الجزيرة” قال المشرف على برنامج التمويل العقاري في الوزارة المهندس “عبدالرحمن الذكير “أن “الإسكان” من خلال تحليل القوائم التي لديها ولدى الصندوق العقاري رأت أن هناك شريحة من الموجودين في القائمة لديهم القدرة على الشراء، ولكن المشكلة في الدفعة المقدمة التي كانت عقبة أمام تملك السكن مما جعل الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد في خفض الدفعة المقدمة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن خفض مؤسسة النقد للدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض من البنوك إلى 15% يمثل جزءاً من حلول الأزمة الإسكانية التي تعمل الوزارة على حلها، حيث تحرص على رفع نسبة التملك خلال الفترة المقبلة رغم تأكيدها أن ذلك لن يعالج المشكلة ولن يسهم في رفع نسبة التملك .



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    مفطح مثلوثة

    عارفين من زمان
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  2. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    العسيري

    من لم يستطع الشراء سابقا فلن يستطيع مع الوضع الاقتصادي الراهن لهذا الاراضي اللي عندكم امنحوها بشرط الاعمار خلال سنتين وعدم احقية بيع الأرض الابعد سبع سنوات هذا دوركم يااسكان واتركوا اللي مالكم فيه
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  3. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    saud

    ممتاز تشخيص المرض نصف العلاج ,وهذي تحتاج دراسه واحد طفران يبي يشتري سلعه وهي أصلا غاليه طبيعي ماراح يحصل عليها مايبيلها دراسه
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  4. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    250 مليار التي عند الاسكان عطوها الصندوق العقاري ليقرض الناس وهم يدبرون امورهم خلال سنتين وتمحل المشكله والتسديد يرجع للاسكان تمخمخ عليه فكرها النير والمبدع
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  5. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    عجاج العروي

    باختصار . عودة المنح إلى البلديات في داخل وحدود المدن . وتوزيعها على المواطنين. و قرض عقارى سريع . يحل مشكلة السكن . ويزلزل أسعار العقار إلى النصف . ما عدا ذلك كلام في الهواء.وجهة نظ
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  6. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    ٤٢٠

    وازمة الفكر وين راحت عساكم لقيتو لها حل
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  7. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    قوقل🌏

    الله كريم
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  8. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    أجامل أيامي

    هيا حلوا هالمعادلات واللوغاريتمات تعرفون الطفل لاجاء ينام ويبكي يبي حليب وأمه تدهدهه وتهزه عشان ينسى قاعدأشوف نفففففس الوضع بس يفرق أن الأم ماتعزعن صغيرها شي تجده ***
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  9. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 15:45 م
    عدد التعليقات:4308

    العنيد

    المواطن الفقير والمسكين والغلبان والكادح صار السبب المواطن يادوب راتبه يكفي إيجار ومصاريف معيشة من فين له فلوس يشتري أراضي أو فلل حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم.
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  10. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:4308

    العنيد

    اللهم انتقم من كل من يتلاعب بحقوق المواطنين ويماطل في تقديم الخدمات المطلوبه منه لهم وكل يوم طالع بعذر ، يوم المشكلة هي الفكر ويوم عدم وجود اراضي ويوم الفكر موجود والاراضي موجودة !!
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  11. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    مخالف للنشر
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  12. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    معلق

    بسبب الغلاء الفاحش وليس المواطن ولكن مسكين هذا المواطن فكل فشل يرمى عليه حتى الأوزون قام بخرقه المواطن وتسونامي كان بسبب المواطن وكثير من البراكين والزلازل كانت بسبب المواطن
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  13. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    ابو شلش

    هذي اخرتها بعد انتظار سنين تقول لنا ما لكم شي عندنا
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  14. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    غييييوووورررر

    ههههههههه لاتفولوا لعدم قدرة المواطن على الشراء قولوا نظرا لغلاء اسعار العقار هههههه يلفون ويدورون
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  15. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    سامي

    يتحمل المسوليه كامله من عطل الصندوق العقارى في تفاقم ازمة السكن وفرض برامج بالقوه على المواطنين
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  16. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    يالطيف

    اعتراف وعدم احساس وتلاعب وقد تطوعت وقرات اغلب العماير والشقق ولاسكانات والشقق عن طريق فاتورة الكهرب ووجدت ان اغلب من يملكونها اسماء عوايل معروفه وويتكررملكها الى عددهائل من العقرات وقلت هل يطيني سكن
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  17. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    تخادير وتصريفات

    طيب وين راحت الـــ 250 مليار ريال حقت الإسكان واللي تم رصدها في حينه ؟؟؟؟؟
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  18. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    ابو عبدالعزيز

    يا وزارة الاسكان نبي نشوف عمل وافكار وانجازات مو ترمون الكره عند المواطن فكر ولا يستطيع وش الفايده من التصاريح ذي نبي نشوف تم توزيع تم اعطاء تم انجاز تم عمل كذا خصخصة وزارة الاسكان هو الحل
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  19. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    القناص2

    نقول من كان مسؤال لشركات عقاريه ولديه مشاريع عقاريه لن يضر نفسه يعنى هو جزء من المشكله اي استشاره او تعيين شخص في منصب تنفيذي في الوزاره من هؤلاء هم حجر عثره للحل
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  20. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    ابن طيبة

    يا رجال الحل عندي باختصار يتم تفعيل نظام المنح السابق في وزارة البلديو تفعيلا واضحا للمواطن وبنسبة عالية وصل الله وسلم وبارك وزارة للاسكان لسنا بحاجة لها إن كانت جهة تنظيمية وهذا ما صرحوا به
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  21. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    ابو عبدالعزيز

    طيب حنى عارفين ان المواطن دخله ما يسمح له لا دفعه ولا شي ان يتملك سكن الملك سلمان جابكم للوزاره واعطاكم ميزانيه واراضي وموظفين عشان لتذليل العقبات امام المواطن مره مشكلة فكر مره المواطن لا يستطيع
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  22. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    عبدالعزيز

    من وجهت نظري ( لن تستطيع وزارة الاسكان حل مشكلة الاسكان إلا بعد وضع حد للمكاتب العقارية كخطوة اولى 95 % من اصحاب المكاتب العقارية غير مؤهلين او متسترين . وجنسيات عربية او اسياوية تتحكم المتر .. )
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  23. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    بالفكر

    بالفعل يجب ان يعالج مشكلة الدفعة المقدمة اي يجب على المواطن ان يسدد فوائد القرض اكثر واكثر ويحمل الديون ويصبح البيت هم بالنسبة له ... هنيئا على هذا الفكر العظيم
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  24. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    ولد بلادي

    الاخوان والاخوات في المرصد ( استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ) خروج نهائي لي اذا زليت على احد يسامحني والله يسامح من من زل على الله معكم وانمنى ان الله يحقق كل امانيكم الصالحه مع السلامه
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  25. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    ابوعبدالرحمن

    وقف الامتداد العمراني الافقي واعادة تأهيل الاحياء مافوق ثلاثين سنه يحل مشكلة السكن بسرعه فائقه وبأقل تكاليف بسبب وجود البنية التحتية لهذه الأحياء الحاصل الان هو هجرة جماعية من المواطنين لهذه الأحياء
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  26. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    القناص2

    ماشاء الله مبروك عرفو المشكله طيب والحل بديتم تاخذون الزكاه من تجار التراب يعني فيه قانون صارم وملزم على الجميع يدفع كاين من كان يعنى القطع المليونيه لو اخذت الزكاه حلت المشكله بدون ماكنزي ولاغيرها
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  27. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    السم

    تقصد خل ***عنكم
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  28. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    عبدالعزيز

    يجب وضع نظام ( ويفعل ويطبق) واضح وصريح للمكاتب العقارية ينظم عملهم ويحد من العشوائية التي تقود سوق العقار الى التلاعب باسعار الاراضي والايجارات ..
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  29. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    ابو سعووود

    الى متى يحيلون فشلهم على المواطن ؟! هذة الايام اصبح المواطن شماعة لكل خطأ او عجز او فشل لك الله يامواطن
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  30. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    عدي 88

    استخدمو فلسفه لتشتيت فكر المواطن المواطن لم يعد يفهم شي
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  31. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    عبدالعزيز

    من اهم مشاكل عدم قدرة المواطنين على شراء المساكن مايلي : ( المكاتب العقارية ) حجم الفوضى التي تعم المكاتب العقارية ومن يقوم عليها من اهم الاسباب التي ترفع الاسعار .. بدون وجه حق ..
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  32. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    كان سكتوا أبرك !!! صباح الخير ياوزارة الإسكان اخيراً والحمد لله والشكر عرفتو السبب ؟؟ أيه خلاص دام عرف السبب بطل العجب !!!
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  33. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    عابر سبيل .!

    "رغم تأكيدها أن ذلك لن يعالج المشكلة ولن يسهم في رفع نسبة التملك"
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