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ماهي الدلالات وراء مساعي مصر للحصول على بترول العراق!

4 نوفمبر, 2016 , 14:29 م
ماهي الدلالات وراء مساعي مصر للحصول على بترول العراق!
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صحيفة المرصد: أثار توجه توجه مصر إلى بغداد للحصول على المشتقات البترولية جدلا واسعا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعا من مصر في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤول عراقي أن تزويد العراق لمصر بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.

ونقلت مصادر صحفية عن وزير عراقي بحسب موقع” الجزيرة نت ” إن من نتائج المباحثات “الموافقة على تزويد مصر بالنفط مقابل مشتقات بترولية ودفعات سلاح وذخيرة مصرية، وسيكون السداد آجلا لفترة زمنية سيحددها الطرفان حسب الاتفاق”.

وفي بيان أصدره الأسبوع الماضي طالب القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق باقر الزبيدي بالاستجابة لطلب مصر شراء شحنات نفط، لمنع الابتزاز السياسي لمصر، وأضاف أن مصر تشهد حملة إعلامية جراء مواقفها لدعم الدول العربية، ما يدعو العراق للوقوف إلى جانبها دعما لمواقفها القومية.

في هذا السياق، يرى الأمين السابق للجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشعب المصري حاتم عزام، أن هذه الاتفاقية تمثل “تحولا خطيرا في السياسة الخارجية لمصر، خاصة في ظل ما يتوفر من معلومات مؤكدة عن دعم إيران لهذا الاتفاق ماديا ومعنويا”.

واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن هذه الصفقة تعكس أحد أمرين “ابتزاز السعودية التي أوقفت المساعدات البترولية في محاولة من النظام لاستعادة امتيازاته لديها من خلال التوجه ناحية إيران، أو توجه حقيقي ناحية معسكر إيران وروسيا”، وهو ما يرجحه عزام لسوابق تدعم ذلك.

وأضاف أن “هذا التحول الخطير سيؤثر على بعد مصر الإقليمي وعمقها العربي وسيؤثر على الأمن القومي العربي في المنطقة كلها، لأننا أمام انحياز ناحية معسكر إيران وروسيا المؤيد لبشار الأسد، فمصر تختطف من قبل سلطة الانقلاب لتقذف في مكان يضر بمكانتها في الأمة العربية”.



تعليقات ( 34 )

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  1. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    جاسم

    مخالف
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  2. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    الحقباني

    علم علم
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  3. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    وشك وشك

    ماشي ياسيسي....غلطنا مره وقلنا على ***غااالي
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  4. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    الطائر الأزرق

    مخالف
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  5. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    سمو

    السيسي يغرد خارج السرب
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  6. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    تميم

    ونتمني تشمل مفاوضاتهم انتقال جميع الاخوان المصريين في الخليج للعراق وايران
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  7. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    أبو سحاااب

    يجب أن ننظر لضروف كل بلد نحن لا نحتاج سلاح ولا ذخيره العراق يحتاج السيسي ما يقدر يدفع طريقته في التقضي جميلة شيء مقابل شيء بدون دفع دولارات .
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  8. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    فوق هام السحب

    ليس للنظام المصري مصداقية وهوه رايح عشان ثلاجته المسكين مافيها إلا ماء شرب وهوه رايح يبيع نفسه هوه يقول لو أنفع اتباع ابيع نفسي والعراق وإيران والروس حيشتروه ومبروك عليهم
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  9. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    احمد

    طبعاً السيساوية لا حس ولا خبر ولا تعليق على هذا الخبر المهم الحمدلله فقد انكشف امر الإنقلابيين وباعوا عروبتهم ودينهم مقابل حفنة رز روسي شيوعي وايراني رافضي
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  10. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    أبو سحاااب

    لا بأس بإعادة العراق إلى الحظيرة العربيه بدلا من أن يتخلى عنها العرب وتضطر للانسياق في فلك إيران يجب أن نتحاور مع رؤوس الشيعة في العراق وإعادتهم إلى القومية العربيه بتصالحهم مع السنة وتقاسم السلطة .
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  11. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    ابو عبدالعزيز

    مخالف
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  12. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    المهاجر13

    الله المستعان.
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  13. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    مرسي اخونجي🐷 والسيسي علماني كلهم مثل بعض
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  14. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    خنبوقه اخرج من جحرك ، اجل تقول عبفتاح صيصي قائد الأمه العربية والإسلاميه !؟ قلنا لك انك مريض نفسي ولم تصدق فراجع اقرب مصحة نفسية بأسرع وقت
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  15. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    يالطيف

    خلو السيسي يلف دلير كعابي المعنى الحقيقي لاستغلال كما استغلت دول الخليج بكلمت الشقيقه واصحت عدوة كان ماذهب للعراق كان ذهبت لايران لان امر العراق بيد ايران بوصلتك خطاء فدح
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  16. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    يالطيف

    ليش تقولون مصر لابد ان يقال النظام المصري ويقاف الفيز الخاصه التي تعطى للوزارء من باب المجامله ليكسب ومن ثم يتفرعن علينا
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  17. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    صريح في زمن المجاملات

    اين مؤيدين السيسي *** لا اسمع لهم ***
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  18. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    إذا انتهت فترة رئاسة السيسي راح يجون اذناب إيران اللي يحكمون العراق ويطالبون برزهم💸💰 يامصر ليكون استفزاز إذا لم تنفذو اوامر المجوس
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  19. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    الهاشمي

    فلتذهب الى الجحيم التي لاتكون بيد الامة العربية وقراراتها وتدافع عنها فهي خائنة فليكن مصيرها الى المجهول
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  20. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    دحوم1

    السعوديه ان شاءالله ماعليها خوف كل ما في الامر ان السعوديه وقفت مع مصر في جميع ظروفها الاقتصاديه ودفعت مليارات الدولارات لكن للاسف السيسي له من اسمه نصيب سيسي لكن شعب مصر جميع اطيافه لان يرضى بالسيسي
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  21. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    يويتشي نيشيمورا

    عندها 100 مليون مصري من حقها تبحث عن مصالحها
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  22. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    مشتقات البترول وفلوس البترول ماشافهم شعبك شعب العراق الإيراني يسرق والآن السيسي يبي بترول ويصير دين على الشعب المصري ورئاسته تبي تنتهي💰💸
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  23. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    نوال

    حوبة مرسي
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  24. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    اببببباااااي

    الى اين ية مصر؟
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  25. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    ليبرالي

    توقيف البترول افضل من هدره عند اصدقاء المصلحه التي معروفه نواياهم من قديم وعدوا امس لايمكن يصير صديق اليوم والخاين حبله قصير والله اخير ممايجمعون والنصر من الله ليس من البشر الذين لايجدون نفعن لنفسهم
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  26. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 14:47 م
    عدد التعليقات:12583

    برق الحرم

    ((((((( معقولة تترك مصر نفط ليبيا في الجوار .... وتبحث عن نفط دولة محتلة من الامريكان والعجم ...... ولم يتبقى منظمة ولا عصابة ماسرقة منه ))))))
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  27. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    عبدالعزيز

    مالنا الا حنا وحتى الحليف الباكستاني غير مضمون اذا جت الشدايد واظن ان المؤامره القادمه هي زرع خلافات بين دول مجلس التعاون حتى يستفردون بالدوله الكبيره ومن ثم يعودون ليلتهمون الدول الخليجيه الصغيره
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  28. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    هل تعود الدولة الفاطمية الرافضية الي مصر ؟

    في البداية الغاء التأشيرة الي ايران ، و الان بترول و تبادل مصالح !!
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  29. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    بر

    سعوديه يا سعوديه يا روح الانسانيه££ من أرضك من شعبك ££شعت شمس الحرية بالدعوة الإسلامية££ من أرضك يا سعودية££ من نجران لحدود الشام££ ومن جدة لبحر الدمام أمة وحدة££ وهمة وحدة£ في أرضك يا سعودية
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  30. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    مسمار

    مع اختلاف الزمن طبعا فتجريد مصر من السلاح والذخيره مقابل النفط العراقي يذكرني بقصة الزير سالم عندما قامت بني بكر بتجريد بنو ربيعه من خيولهم وسلاحهم مقابل الماء !! احذرو من دهاء المجوس
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  31. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    كنت اتصور فهمي للسياسة

    لكن ظهرت حقيقتي لنفسي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب السياسة واحمد الله على ذلك.
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  32. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    اسقطو عميل ايران العدو الحقيقي للخليج

    قلنا لكم السيسي حليف ايران ماصدقتونا
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  33. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    محمد

    اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد
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  34. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايه

    بعون الله يسقط الظلم عن مصر ويسجن الطغاه المتعاونين مع ايران
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