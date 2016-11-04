ماهي الدلالات وراء مساعي مصر للحصول على بترول العراق!

صحيفة المرصد: أثار توجه توجه مصر إلى بغداد للحصول على المشتقات البترولية جدلا واسعا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعا من مصر في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤول عراقي أن تزويد العراق لمصر بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.
ونقلت مصادر صحفية عن وزير عراقي بحسب موقع” الجزيرة نت ” إن من نتائج المباحثات “الموافقة على تزويد مصر بالنفط مقابل مشتقات بترولية ودفعات سلاح وذخيرة مصرية، وسيكون السداد آجلا لفترة زمنية سيحددها الطرفان حسب الاتفاق”.
وفي بيان أصدره الأسبوع الماضي طالب القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق باقر الزبيدي بالاستجابة لطلب مصر شراء شحنات نفط، لمنع الابتزاز السياسي لمصر، وأضاف أن مصر تشهد حملة إعلامية جراء مواقفها لدعم الدول العربية، ما يدعو العراق للوقوف إلى جانبها دعما لمواقفها القومية.
في هذا السياق، يرى الأمين السابق للجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشعب المصري حاتم عزام، أن هذه الاتفاقية تمثل “تحولا خطيرا في السياسة الخارجية لمصر، خاصة في ظل ما يتوفر من معلومات مؤكدة عن دعم إيران لهذا الاتفاق ماديا ومعنويا”.
واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن هذه الصفقة تعكس أحد أمرين “ابتزاز السعودية التي أوقفت المساعدات البترولية في محاولة من النظام لاستعادة امتيازاته لديها من خلال التوجه ناحية إيران، أو توجه حقيقي ناحية معسكر إيران وروسيا”، وهو ما يرجحه عزام لسوابق تدعم ذلك.
وأضاف أن “هذا التحول الخطير سيؤثر على بعد مصر الإقليمي وعمقها العربي وسيؤثر على الأمن القومي العربي في المنطقة كلها، لأننا أمام انحياز ناحية معسكر إيران وروسيا المؤيد لبشار الأسد، فمصر تختطف من قبل سلطة الانقلاب لتقذف في مكان يضر بمكانتها في الأمة العربية”.
تعليقات ( 34 )
جاسممخالف
الحقبانيعلم علم
وشك وشكماشي ياسيسي....غلطنا مره وقلنا على ***غااالي
الطائر الأزرقمخالف
سموالسيسي يغرد خارج السرب
تميمونتمني تشمل مفاوضاتهم انتقال جميع الاخوان المصريين في الخليج للعراق وايران
أبو سحااابيجب أن ننظر لضروف كل بلد نحن لا نحتاج سلاح ولا ذخيره العراق يحتاج السيسي ما يقدر يدفع طريقته في التقضي جميلة شيء مقابل شيء بدون دفع دولارات .
فوق هام السحبليس للنظام المصري مصداقية وهوه رايح عشان ثلاجته المسكين مافيها إلا ماء شرب وهوه رايح يبيع نفسه هوه يقول لو أنفع اتباع ابيع نفسي والعراق وإيران والروس حيشتروه ومبروك عليهم
احمدطبعاً السيساوية لا حس ولا خبر ولا تعليق على هذا الخبر المهم الحمدلله فقد انكشف امر الإنقلابيين وباعوا عروبتهم ودينهم مقابل حفنة رز روسي شيوعي وايراني رافضي
أبو سحااابلا بأس بإعادة العراق إلى الحظيرة العربيه بدلا من أن يتخلى عنها العرب وتضطر للانسياق في فلك إيران يجب أن نتحاور مع رؤوس الشيعة في العراق وإعادتهم إلى القومية العربيه بتصالحهم مع السنة وتقاسم السلطة .
ابو عبدالعزيزمخالف
المهاجر13الله المستعان.
📒📙 ريما...Rima📙📒مرسي اخونجي🐷 والسيسي علماني كلهم مثل بعض
يالطيفخلو السيسي يلف دلير كعابي المعنى الحقيقي لاستغلال كما استغلت دول الخليج بكلمت الشقيقه واصحت عدوة كان ماذهب للعراق كان ذهبت لايران لان امر العراق بيد ايران بوصلتك خطاء فدح
يالطيفليش تقولون مصر لابد ان يقال النظام المصري ويقاف الفيز الخاصه التي تعطى للوزارء من باب المجامله ليكسب ومن ثم يتفرعن علينا
صريح في زمن المجاملاتاين مؤيدين السيسي *** لا اسمع لهم ***
📒📙 ريما...Rima📙📒إذا انتهت فترة رئاسة السيسي راح يجون اذناب إيران اللي يحكمون العراق ويطالبون برزهم💸💰 يامصر ليكون استفزاز إذا لم تنفذو اوامر المجوس
الهاشميفلتذهب الى الجحيم التي لاتكون بيد الامة العربية وقراراتها وتدافع عنها فهي خائنة فليكن مصيرها الى المجهول
دحوم1السعوديه ان شاءالله ماعليها خوف كل ما في الامر ان السعوديه وقفت مع مصر في جميع ظروفها الاقتصاديه ودفعت مليارات الدولارات لكن للاسف السيسي له من اسمه نصيب سيسي لكن شعب مصر جميع اطيافه لان يرضى بالسيسي
يويتشي نيشيموراعندها 100 مليون مصري من حقها تبحث عن مصالحها
📒📙 ريما...Rima📙📒مشتقات البترول وفلوس البترول ماشافهم شعبك شعب العراق الإيراني يسرق والآن السيسي يبي بترول ويصير دين على الشعب المصري ورئاسته تبي تنتهي💰💸
نوالحوبة مرسي
ابببببااااايالى اين ية مصر؟
ليبراليتوقيف البترول افضل من هدره عند اصدقاء المصلحه التي معروفه نواياهم من قديم وعدوا امس لايمكن يصير صديق اليوم والخاين حبله قصير والله اخير ممايجمعون والنصر من الله ليس من البشر الذين لايجدون نفعن لنفسهم
عدد التعليقات:12583
برق الحرم((((((( معقولة تترك مصر نفط ليبيا في الجوار .... وتبحث عن نفط دولة محتلة من الامريكان والعجم ...... ولم يتبقى منظمة ولا عصابة ماسرقة منه ))))))
عبدالعزيزمالنا الا حنا وحتى الحليف الباكستاني غير مضمون اذا جت الشدايد واظن ان المؤامره القادمه هي زرع خلافات بين دول مجلس التعاون حتى يستفردون بالدوله الكبيره ومن ثم يعودون ليلتهمون الدول الخليجيه الصغيره
هل تعود الدولة الفاطمية الرافضية الي مصر ؟في البداية الغاء التأشيرة الي ايران ، و الان بترول و تبادل مصالح !!
برسعوديه يا سعوديه يا روح الانسانيه££ من أرضك من شعبك ££شعت شمس الحرية بالدعوة الإسلامية££ من أرضك يا سعودية££ من نجران لحدود الشام££ ومن جدة لبحر الدمام أمة وحدة££ وهمة وحدة£ في أرضك يا سعودية
مسمارمع اختلاف الزمن طبعا فتجريد مصر من السلاح والذخيره مقابل النفط العراقي يذكرني بقصة الزير سالم عندما قامت بني بكر بتجريد بنو ربيعه من خيولهم وسلاحهم مقابل الماء !! احذرو من دهاء المجوس
كنت اتصور فهمي للسياسةلكن ظهرت حقيقتي لنفسي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب السياسة واحمد الله على ذلك.
اسقطو عميل ايران العدو الحقيقي للخليجقلنا لكم السيسي حليف ايران ماصدقتونا
محمداللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد
اصلاحات السيسي الله يحفظه بدايه النهايهبعون الله يسقط الظلم عن مصر ويسجن الطغاه المتعاونين مع ايران