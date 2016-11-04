ضبط العامل”الباصق”وتسليمه لشرطة المبرز-فيديو

صحيفة المرصد:ضبطت أمانة الاحساء خباز آسيوي يقوم بأعمال مشينة تمثلت في البصق في عجينة الخبز قبل وضعها في التنور.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”أوضحت الأمانة في بيان ٍ لها أنه وفي مساء الأربعاء الماض يتلقت إدارة الطوارئ والبلاغات بالأمانة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود عامل من الجنسية الآسيوية في مخبز شعبي بمدينة المبرز يقوم بـ (البصق) على عجين الخبز قبل إدخاله للفرن ” التنور “، وعلى الفور توجه فريق الرقابة الميدانية التابع لبلدية المبرز للموقع المعني، وتم إغلاق المخبز احترازياً والتحفظ على العامل لدى شرطة المبرز لحين خضوعه لفحوصات طبية ومخبرية بسبب الاشتباه بعمله غير الأخلاقي والمهني مما يثير الشبهة الصحية في العامل نفسه.