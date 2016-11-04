ضبط العامل”الباصق”وتسليمه لشرطة المبرز-فيديو

صحيفة المرصد:ضبطت أمانة الاحساء خباز آسيوي يقوم بأعمال مشينة تمثلت في البصق في عجينة الخبز قبل وضعها في التنور.
ووفقاً لصحيفة”الرياض”أوضحت الأمانة في بيان ٍ لها أنه وفي مساء الأربعاء الماض يتلقت إدارة الطوارئ والبلاغات بالأمانة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود عامل من الجنسية الآسيوية في مخبز شعبي بمدينة المبرز يقوم بـ (البصق) على عجين الخبز قبل إدخاله للفرن ” التنور “، وعلى الفور توجه فريق الرقابة الميدانية التابع لبلدية المبرز للموقع المعني، وتم إغلاق المخبز احترازياً والتحفظ على العامل لدى شرطة المبرز لحين خضوعه لفحوصات طبية ومخبرية بسبب الاشتباه بعمله غير الأخلاقي والمهني مما يثير الشبهة الصحية في العامل نفسه.
تعليقات ( 41 )
ارز 👊 نجدماعلينا من القبض عليه نبغى نعرف ماهو الحكم عليه
📒📙 ريما...Rima📙📒اللي يتعذر له ويقول لكي ماتلصق يحط زيت لكنهم وسخين مخابز ومطاعم لأحد يشتري □يتفل على النعمه على الخبز هذا كفر بالنعمة كأن راميها بمكان قذر ■النجسين الله اعلم الماء اللي خبز به من وين 😤😷
صدامبلاد الحرمين في حرب ضروس مع المجوس. ففي الحدود وسياسيا وايضا اذناب الداخل وارهابهم حتى المحلات لم تسلم من ارهابهم وايضا بيت الله الحرام لم يسلم منهم .... نجس مجوس عباد قبور
صدامالروافض واعمالهم. فاي عمل حقير ورائه ذنب من اذنابهم
صدامالحذر من ***القادمين من الخارج تعاملهم وقذارتهم اسواء من اذناب الداخل
عليومهذه افعال ***اما يبسق في الماء في الشاي واذا اتته الفرصه ويقدر ان يتبول هذاالقذر فسيفعل*اذا كان زميلك في العمل حتى ظلك سيحاول دعسه اهم اشي يوذيك بقدر ما يستطيع
زائرشكله مو بصق ينفخ فيه خبازين ينفخو بالعجين حتى لا تلصق باليد
طلال الصدوققبل فتره كنت كسلان أسوي لنفسي كلوب ساندويش قلت مشوار اقلي بيض واقطع طماط وخس واسحب شريحة جبنة شدر من علبتها واطلع شريحتين خبز توست من الكيس ، رحت لأحدى المطاعم الشهيرة وشريت جاهز اقسم بالله مرضت بعده!
عابر سبيل***دايما يفعلون ذلك خلسه اذا زارهم مسلم او في العمل او في مطعم او استراحه او اصحاب الدكاكين. ... انجس منهم لم ترى قط عيني
خمبلهافعال ***واعمالهم يبصقون في كل شي يحاول مسلم استخدامه ... مذهبهم اجاز لهم اذية المسلمين بهذه الطريقه
تاجر دقيقعادي ياجماعة الخير النار تحرق كل شي مضر بالصحه
الحكمه يمانيةالله يهديكم يعني يوم يضيف بعض الملح على التميس مايعجبكم !!!!
مفقودكنت شغال عجان اصلح تميز و ملوح و عطف و تعال تسوف العجايب في محافظة الحديده
عدد التعليقات:14677
هيفاء @خلاص بعد هذا المنظر كل وحده تعلم زوجها كيف يخبزالخبزه ويسويها بدل الجاهزه
عدد التعليقات:14677
هيفاء @هههههه.الله يسامحك انتي والمشهد كرهته العجينه وانا بس اتخيل. 😂😂😂
الحقبانيعلم كلام صح علم الاسف 📙 ريما...Rima📙📒 حتى وهو تافل بالعجين ماتذكرون جنسيته فقط آسيوي لو سعودي كان قلتوا سعودي وما قتلوا خليجي سبحان الله علم ان ستغرب ليش لجنسيه هل في معهدات دوليه تمنع ذلك علم
الحقبانيعلم النبراس اقترح ان يوضع كاميرات في جميع المطاعم وكذلك المخابز حتى تكون تحت المراقبه علم كلام حلوه بس هذه كميرات توضع من اجل اخرج رخصه لمحل وليس فيه متابعه الاسف الي درجه انه تشوف بدون ويرات وخاص ف
النبراساقترح ان يوضع كاميرات في جميع المطاعم وكذلك المخابز حتى تكون تحت المراقبه
النبراساقترح ان يوضع كاميرات في جميع المطاعم وكذلك المخابز حتى تكون تحت المراقبه
٤٢٠اطعم له
عدد التعليقات:5790
بسمههههههههههه الله يقرفهم وواحد كمان كانت لحيته طويله وشايل العجين على صدره وتخيلي المشهد..اشتباكات بين العجينه واللحيه 😣
عدد التعليقات:14677
هيفاء @الله يقررررفه واذا فيه امراض 😷😢😢
بخيت الزهرانييجب فحصه فحص دقيق ،لايكون الخسيس ، مريض بمرض معدي، خلوكم ورآه يأ أهل ،الحي الذي فيه المخبز ،تاكدو من هذا الخسيس ، حماكم الله من كل مكروه ،
عدد التعليقات:14677
هيفاء @تتذكري الي بجده محل ***كان يعجن في الارض ويرمي العجينه يرفعها اه استغفرالله تخيلي كم مره كذا يسوي والنكهات متعدده ههههههه
عدد التعليقات:5790
بسمهومساك هيفاء 💙ههههههههه يعني من باب التحربه والاكتشاف اقصد😜
عدد التعليقات:14677
هيفاء @بسمه يسعد مساءك ايش النكه نوعها ههه اصدقي القوول. هههه
يالطيفقبض عليه ممتاز لاكن باب اقرب طيارة لانه سيفلها بلسر واخبث من ذالك انتقاما لكرامته لانحتاج قذرين كفى تعهدات واذ كان كيفله بيحاول اخراجه نقول بشر الخبز الي تفل عليه تقدر تاكله هنا تبان الحقيقه انه لاهمه
عدد التعليقات:5790
بسمهبصقه ضيعت مستقبله 😜بس انتوا الخسرانين ضيعتوا على انفسكم نكه جديدة☹️امزح امزح 🏃♀️
مصدر الكلمهالمصور وجب ان يشكر لحرصه على حماية اخوانه ومساهمته في كشف الاذاء
📒📙 ريما...Rima📙📒حتى وهو تافل بالعجين ماتذكرون جنسيته فقط آسيوي لو سعودي كان قلتوا سعودي وما قتلوا خليجي سبحان الله ⁉❗
تميميعلم الله اغلب مخابز التميس والبخاري يفعلون مثله واكثر واخلاقهم سيئه ابعدوهم عن الاكل والطبخ والمخابز انتبهت لهم كم مره يقومون بأفعال قذره ولم اعد اشتري منهم م فتره طويله
عزوزان شالله ان جنوبيه تاكل من يده خلها تعرف اكل المطاعم
فارس نحدالمفروض تشديد الرقابه والاعتماد على انفسنا في الاكل والعزوف عن الاكل من برا البيت
فهداضرب بيد من حديد سلمان الحزم
مفقودهذا اكيد ايراني مجوسي وليس سني, لو كان يتبع مذهب السلق الصالح مافعل ذلك
فهدشعب طيب لاخر درجه
فهدوالله ثم والله اننا مستهدفين السعودين بالذات وذلك لحسن خلقنا مع العماله الوافده وطيبة السعوديين لو في الامارات اتحداه يسوي زي كذا بس لطيبة ولاة الامر والشعب السعودي شكل الطيبه ماتنفع مع هذي الاشكال
سنيهذا ديدنهم اصلاً من عاشر قوماً اربعين يوماً صار منهم
عدد التعليقات:14677
هيفاء @اه ياربي كم مره طلع يسوي كذا حسبي الله عليه كرهت الأكل الجاهز 😢😢😢