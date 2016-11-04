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ضبط العامل”الباصق”وتسليمه لشرطة المبرز-فيديو

4 نوفمبر, 2016 , 15:01 م
ضبط العامل”الباصق”وتسليمه لشرطة المبرز-فيديو
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صحيفة المرصد:ضبطت أمانة الاحساء خباز آسيوي يقوم بأعمال مشينة تمثلت في البصق في عجينة الخبز قبل وضعها في التنور.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”أوضحت الأمانة في بيان ٍ لها أنه وفي مساء الأربعاء الماض يتلقت إدارة الطوارئ والبلاغات بالأمانة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود عامل من الجنسية الآسيوية في مخبز شعبي بمدينة المبرز يقوم بـ (البصق) على عجين الخبز قبل إدخاله للفرن ” التنور “، وعلى الفور توجه فريق الرقابة الميدانية التابع لبلدية المبرز للموقع المعني، وتم إغلاق المخبز احترازياً والتحفظ على العامل لدى شرطة المبرز لحين خضوعه لفحوصات طبية ومخبرية بسبب الاشتباه بعمله غير الأخلاقي والمهني مما يثير الشبهة الصحية في العامل نفسه.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    ارز 👊 نجد

    ماعلينا من القبض عليه نبغى نعرف ماهو الحكم عليه
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  2. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اللي يتعذر له ويقول لكي ماتلصق يحط زيت لكنهم وسخين مخابز ومطاعم لأحد يشتري □يتفل على النعمه على الخبز هذا كفر بالنعمة كأن راميها بمكان قذر ■النجسين الله اعلم الماء اللي خبز به من وين 😤😷
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  3. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    صدام

    بلاد الحرمين في حرب ضروس مع المجوس. ففي الحدود وسياسيا وايضا اذناب الداخل وارهابهم حتى المحلات لم تسلم من ارهابهم وايضا بيت الله الحرام لم يسلم منهم .... نجس مجوس عباد قبور
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  4. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    صدام

    الروافض واعمالهم. فاي عمل حقير ورائه ذنب من اذنابهم
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  5. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    صدام

    الحذر من ***القادمين من الخارج تعاملهم وقذارتهم اسواء من اذناب الداخل
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  6. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    عليوم

    هذه افعال ***اما يبسق في الماء في الشاي واذا اتته الفرصه ويقدر ان يتبول هذاالقذر فسيفعل*اذا كان زميلك في العمل حتى ظلك سيحاول دعسه اهم اشي يوذيك بقدر ما يستطيع
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  7. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    زائر

    شكله مو بصق ينفخ فيه خبازين ينفخو بالعجين حتى لا تلصق باليد
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  8. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    طلال الصدوق

    قبل فتره كنت كسلان أسوي لنفسي كلوب ساندويش قلت مشوار اقلي بيض واقطع طماط وخس واسحب شريحة جبنة شدر من علبتها واطلع شريحتين خبز توست من الكيس ، رحت لأحدى المطاعم الشهيرة وشريت جاهز اقسم بالله مرضت بعده!
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  9. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    عابر سبيل

    ***دايما يفعلون ذلك خلسه اذا زارهم مسلم او في العمل او في مطعم او استراحه او اصحاب الدكاكين. ... انجس منهم لم ترى قط عيني
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  10. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    خمبله

    افعال ***واعمالهم يبصقون في كل شي يحاول مسلم استخدامه ... مذهبهم اجاز لهم اذية المسلمين بهذه الطريقه
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  11. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    تاجر دقيق

    عادي ياجماعة الخير النار تحرق كل شي مضر بالصحه
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  12. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    حسبنا هلى هذولى الاجانب واحد ياكل في المطاعم نهائيا كلو من اكل بيتوكم اتركو القذارات المطاعم لاتشتري الامن من ارداء الزيتوت والدجاج والبيض حتى الطمامطم ياخذون اللي ماينباع في السوق ياناس انتبهو من منه
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  13. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    الحكمه يمانية

    الله يهديكم يعني يوم يضيف بعض الملح على التميس مايعجبكم !!!!
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  14. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    مفقود

    كنت شغال عجان اصلح تميز و ملوح و عطف و تعال تسوف العجايب في محافظة الحديده
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  15. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:14677

    هيفاء @

    خلاص بعد هذا المنظر كل وحده تعلم زوجها كيف يخبزالخبزه ويسويها بدل الجاهزه
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  16. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 16:06 م
    عدد التعليقات:14677

    هيفاء @

    هههههه.الله يسامحك انتي والمشهد كرهته العجينه وانا بس اتخيل. 😂😂😂
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  17. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    الحقباني

    علم كلام صح علم الاسف 📙 ريما...Rima📙📒 حتى وهو تافل بالعجين ماتذكرون جنسيته فقط آسيوي لو سعودي كان قلتوا سعودي وما قتلوا خليجي سبحان الله علم ان ستغرب ليش لجنسيه هل في معهدات دوليه تمنع ذلك علم
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  18. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    الحقباني

    علم النبراس اقترح ان يوضع كاميرات في جميع المطاعم وكذلك المخابز حتى تكون تحت المراقبه علم كلام حلوه بس هذه كميرات توضع من اجل اخرج رخصه لمحل وليس فيه متابعه الاسف الي درجه انه تشوف بدون ويرات وخاص ف
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  19. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    النبراس

    اقترح ان يوضع كاميرات في جميع المطاعم وكذلك المخابز حتى تكون تحت المراقبه
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  20. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    النبراس

    اقترح ان يوضع كاميرات في جميع المطاعم وكذلك المخابز حتى تكون تحت المراقبه
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  21. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    هالعامل نغل.
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  22. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    ٤٢٠

    اطعم له
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  23. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 15:50 م
    عدد التعليقات:5790

    بسمه

    هههههههههه الله يقرفهم وواحد كمان كانت لحيته طويله وشايل العجين على صدره وتخيلي المشهد..اشتباكات بين العجينه واللحيه 😣
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  24. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 15:47 م
    عدد التعليقات:14677

    هيفاء @

    الله يقررررفه واذا فيه امراض 😷😢😢
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  25. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    بخيت الزهراني

    يجب فحصه فحص دقيق ،لايكون الخسيس ، مريض بمرض معدي، خلوكم ورآه يأ أهل ،الحي الذي فيه المخبز ،تاكدو من هذا الخسيس ، حماكم الله من كل مكروه ،
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  26. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 15:45 م
    عدد التعليقات:14677

    هيفاء @

    تتذكري الي بجده محل ***كان يعجن في الارض ويرمي العجينه يرفعها اه استغفرالله تخيلي كم مره كذا يسوي والنكهات متعدده ههههههه
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  27. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:5790

    بسمه

    ومساك هيفاء 💙ههههههههه يعني من باب التحربه والاكتشاف اقصد😜
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  28. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 15:40 م
    عدد التعليقات:14677

    هيفاء @

    بسمه يسعد مساءك ايش النكه نوعها ههه اصدقي القوول. هههه
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  29. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    يالطيف

    قبض عليه ممتاز لاكن باب اقرب طيارة لانه سيفلها بلسر واخبث من ذالك انتقاما لكرامته لانحتاج قذرين كفى تعهدات واذ كان كيفله بيحاول اخراجه نقول بشر الخبز الي تفل عليه تقدر تاكله هنا تبان الحقيقه انه لاهمه
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  30. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 15:37 م
    عدد التعليقات:5790

    بسمه

    بصقه ضيعت مستقبله 😜بس انتوا الخسرانين ضيعتوا على انفسكم نكه جديدة☹️امزح امزح 🏃‍♀️
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  31. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    مصدر الكلمه

    المصور وجب ان يشكر لحرصه على حماية اخوانه ومساهمته في كشف الاذاء
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  32. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    حتى وهو تافل بالعجين ماتذكرون جنسيته فقط آسيوي لو سعودي كان قلتوا سعودي وما قتلوا خليجي سبحان الله ⁉❗
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  33. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    تميم

    يعلم الله اغلب مخابز التميس والبخاري يفعلون مثله واكثر واخلاقهم سيئه ابعدوهم عن الاكل والطبخ والمخابز انتبهت لهم كم مره يقومون بأفعال قذره ولم اعد اشتري منهم م فتره طويله
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  34. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    عزوز

    ان شالله ان جنوبيه تاكل من يده خلها تعرف اكل المطاعم
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  35. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    فارس نحد

    المفروض تشديد الرقابه والاعتماد على انفسنا في الاكل والعزوف عن الاكل من برا البيت
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  36. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    فهد

    اضرب بيد من حديد سلمان الحزم
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  37. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    مفقود

    هذا اكيد ايراني مجوسي وليس سني, لو كان يتبع مذهب السلق الصالح مافعل ذلك
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  38. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    فهد

    شعب طيب لاخر درجه
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  39. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    فهد

    والله ثم والله اننا مستهدفين السعودين بالذات وذلك لحسن خلقنا مع العماله الوافده وطيبة السعوديين لو في الامارات اتحداه يسوي زي كذا بس لطيبة ولاة الامر والشعب السعودي شكل الطيبه ماتنفع مع هذي الاشكال
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  40. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    سني

    هذا ديدنهم اصلاً من عاشر قوماً اربعين يوماً صار منهم
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  41. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 15:12 م
    عدد التعليقات:14677

    هيفاء @

    اه ياربي كم مره طلع يسوي كذا حسبي الله عليه كرهت الأكل الجاهز 😢😢😢
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