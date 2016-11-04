بالفيديو .. فتاة مصرية تهدد بالانتحار من أعلى لوحة إعلانية بالقاهرة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة مصرية الجنسية بعد أن نجحت في تسلق لوحة إعلانات شديدة الارتفاع والمقابلة لميدان التحرير بالقاهرة مهددة بالانتحار من أعلاها.
وأبان المقطع وجود الفتاة في علو تلك اللوحة وسط محاولة من الجهات الأمنية لثنيها وإقناعها بالعدول عن الانتحار ، وأرجعت بعض المصادر أن قرار الفتاة يعود لعدم حصولها على أيّ فرصة للعمل.
تعليقات ( 9 )
حسبنا الله ونعم الوكيلت ٤ شُل الله لسانك ويدك وافقرك حتى تعرفين نعمه الله عليك
عدد التعليقات:687
ساميةحركات الإخونجيةالمدلسين للتأثير في الغلابا وإثارتهم فالغاية تبرر الوسيلة كما أُدلِجوا لذا لايتورعون عن استخدام النساء والأطفال في إثارة فوضاهم الغير خلاقة الله يحفظ مصر من شرور مكائدهم وحركاتهم القرعا
عدد التعليقات:5790
بسمهيعني مشوار وطالعه فوووق واربكت الناس ومانفذت !!!يعني مو مصممه بس تبغى تحقيق طلبها ولا اللي مضغوط ماراح يظل يتفاوض مع احد راح ينفذ على طووول ..اللهم لا بلااااء.
الحقبانيعلم