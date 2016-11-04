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بالفيديو .. فتاة مصرية تهدد بالانتحار من أعلى لوحة إعلانية بالقاهرة

4 نوفمبر, 2016 , 16:03 م
بالفيديو .. فتاة مصرية تهدد بالانتحار من أعلى لوحة إعلانية بالقاهرة
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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة مصرية الجنسية بعد أن نجحت في تسلق لوحة إعلانات شديدة الارتفاع والمقابلة لميدان التحرير بالقاهرة مهددة بالانتحار من أعلاها.

وأبان المقطع وجود الفتاة في علو تلك اللوحة وسط محاولة من الجهات الأمنية لثنيها وإقناعها بالعدول عن الانتحار ، وأرجعت بعض المصادر أن قرار الفتاة يعود لعدم حصولها على أيّ فرصة للعمل.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    لاحول ولا قوة الا بالله الكل بظروفه وربنا يكفينا شر الحاجه الله يسهل لعباده امورهم
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  2. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    شكلها يمكن ماتبي تنتحر يمكن تبي أحد يوظفها اللي يبي ينتحر ينتحر على طول
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  3. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    أحمدي ربك على العافية لا انتي مريضة ولا مسجونة ولا معاقة تبين تنتحرين لأن ماتوظفتي وش نقول أجل عن الذكور اللي راحت أعمارهم ماتوظفو ولم ينتحرو؛ صابرين أصبري مثلهم
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  4. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    انزلي وهنعملك الي cc عاوزه
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  5. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ت ٤ شُل الله لسانك ويدك وافقرك حتى تعرفين نعمه الله عليك
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  6. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 16:39 م
    عدد التعليقات:687

    سامية

    حركات الإخونجيةالمدلسين للتأثير في الغلابا وإثارتهم فالغاية تبرر الوسيلة كما أُدلِجوا لذا لايتورعون عن استخدام النساء والأطفال في إثارة فوضاهم الغير خلاقة الله يحفظ مصر من شرور مكائدهم وحركاتهم القرعا
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  7. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    شعب ممثل في كل شي
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  8. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 16:11 م
    عدد التعليقات:5790

    بسمه

    يعني مشوار وطالعه فوووق واربكت الناس ومانفذت !!!يعني مو مصممه بس تبغى تحقيق طلبها ولا اللي مضغوط ماراح يظل يتفاوض مع احد راح ينفذ على طووول ..اللهم لا بلااااء.
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  9. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    الحقباني

    علم
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