بالفيديو .. فتاة مصرية تهدد بالانتحار من أعلى لوحة إعلانية بالقاهرة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة مصرية الجنسية بعد أن نجحت في تسلق لوحة إعلانات شديدة الارتفاع والمقابلة لميدان التحرير بالقاهرة مهددة بالانتحار من أعلاها.

وأبان المقطع وجود الفتاة في علو تلك اللوحة وسط محاولة من الجهات الأمنية لثنيها وإقناعها بالعدول عن الانتحار ، وأرجعت بعض المصادر أن قرار الفتاة يعود لعدم حصولها على أيّ فرصة للعمل.