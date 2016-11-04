فيديو:بهتافات طائفية..حزب الله يحول قاعة جامعة لبنانية لحفلة لطم لخامنئي

صحيفة المرصد:انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر فيه مجموعة من طلاب حزب الله «الشيعي» وهم يؤدون قسم الولاء للمرشد الإيراني داخل الجامعة اللبنانية، وهو ما شبهه متابعون بـ «الثكنة العسكرية».

وتُعتبر هذه هيّ المرة الثانية التي يقوم فيها أتباع الحزب الشيعي بمثل هذه الأمور، إذ سبق ذلك انتشار أخبار عن ما يُسمى «معايير مهنية» يفرضها الحزب وأتباعه في قرى الجنوب اللبناني، حيثُ تمنع الحفلات الراقضة وتُفرض القيود على مقاهي الإنترنت.

وأثارت الفيديوهات المنشورة تحت عنوان «كلية الشهداءِ نرتدي ثوب الفداءِ لعلي الخامنئي» على مواقع التواصل الاجتماعي، استنكار الكثيرين، خصوصًا وأن الحرم الجامعي مُقدس ولا يجوز أن تُمارس فيه شعائر دينية وطائفية.

وسببت الفيديوهات سجالات بين نشطاء التواصل الاجتماعي، حيثُ اتهم البعض الحزب الشيعي بتحويل الجامعة إلى «الحسينية»، فيما طالب آخرون الأمم المتحدة بتولي الأمن في مثل تلك الجامعات.