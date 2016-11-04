إقالة وزير تونسي من مهامه بعد تطاوله على المملكة

صحيفة المرصد:أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة إقالة عبدالجليل بن سالم، وزير الشؤون الدينية من مهامه وذلك “لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية”، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
ووفقاً لموقع”العربية نت”قرر رئيس الحكومة التونسية تكليف غازي الجريبي وزير العدل بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة.وتطاول عبد الجليل بن سالم على السعودية بعبارات مسيئة أدلى بها أمس الخميس، في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي قائلاً: “قلت لسفير السعودية وأمين عام وزراء الداخلية العرب وهو سعودي، أصلحوا مدرستكم فالإرهاب تاريخيا متخرج منكم”.
تعليقات ( 20 )
NO PROBLEMإلى الطائر الأزرق / يقول ليش يهاجموننا .. عشان الرز بح يافندم ( ومن لاعنده مالٌ فعنه الناس قد مالو ) يعني هالعربان فاكرهم بالعين ألسنتهم طوال السنين الماضيه هو عشان سواد عيوننا أو حب فينا ( إنه الرز )
الارهاب لا دين له(( المشكلة يا عزيزي )) الفكر الارهابي الخارجي له مغذي في بلاد المسلمين******
الارهاب لا دين له(( المشكلة يا عزيزي )) أن المغرر بهم في أي دولة سنية لهم مغرر معروف نهج هذا الفكر وروجة
محمدفرخ ايراني
الارهاب لا دين لهالمشكلة يا عزيزي مع فكر وجد ضالته في بلاد السنة قد يوجد هنا وهناك لا مكان له ولا وطن
الارهاب لا دين لهنعم لدينا مشكلة مع الفكر الارهابي الخارجي كما لدى تونس وغيرها من بلاد السنة
الارهاب لا دين لهالفكر الذي أنتج الخوارج موجود في كل بلد لا جنسية له
لا دينالارهاب عندالسنة والجماعة لا دين له ولا وطن ولا جنسية
📒📙 ريما...Rima📙📒ليه ماتكلمت عن إيران المجوسية وارهابها وبكتبهم اقتل سني تدخل الجنة واضح بأنك من اذناب إيران 😤تستاهل الإقالة😅 انت خطر على تونس
ارض الحرمينمخالف للنشر
📒📙 ريما...Rima📙📒ماظر السحاب نبح ال🐕🐕
📒📙 ريما...Rima📙📒شكرا ل تونس الخضراء على ابعاده____اما اللي اساء للسعودية الله ينتقم منك ■مدارسنا تدرس ماجاء بالكتاب والسنة أرضنا أرض الصحابة وآل البيت والرسل
الطائر الأزرقأستغرب من العرب اللي يهاجمونا ؛ ليش ساكتين عن الخمينية والحشد الشيعي وهو يمارس تعذيب وسحل وقتل وذبح السنة في العراق وسوريا وسنة إيران . وأستغرب أكثر من مايسمى الأزهر وشيوخه !!!!!!!!!!!!!
عدد التعليقات:2362
توووووونسيةما احلاها من اقالة تستاهل فتونس لا يمكن ان يكون في حكومتها وزراء اشكالك يخربون العلاقات مع الاشقاء انت مكانك يادوب تبيع خضار مش وزير وقال شنوة ديني عاد اخلاق وحسن الكلام لابد ان يكون دبلوماسي مش العكس
٤٢٠قال ايش قال اقاله نبي شنق فوري وعاجل
saleh33***ابو من جابك ياسليله الفرنسيين
فيصل***. وجاي يرمي بلاويهم على السعودية
البرنسياحقير اذا السعوديه مدرسه ارهاب والتفجيرات والموامرات الي صارت لها وش تقول عن ايران وعن الغرب وعنك انت وامثالك ماتمثل دوله مسلمه مثل تونس انت مو اصلك تونسي شكلك ايراني
الحقبانيعلم مشكروين تونس الخضر هل يعرف سنعي مشي مصر متمراد علي سياده علم