إقالة وزير تونسي من مهامه بعد تطاوله على المملكة

صحيفة المرصد:أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة إقالة عبدالجليل بن سالم، وزير الشؤون الدينية من مهامه وذلك “لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية”، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قرر رئيس الحكومة التونسية تكليف غازي الجريبي وزير العدل بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة.وتطاول عبد الجليل بن سالم على السعودية بعبارات مسيئة أدلى بها أمس الخميس، في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي قائلاً: “قلت لسفير السعودية وأمين عام وزراء الداخلية العرب وهو سعودي، أصلحوا مدرستكم فالإرهاب تاريخيا متخرج منكم”.