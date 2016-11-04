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إقالة وزير تونسي من مهامه بعد تطاوله على المملكة

4 نوفمبر, 2016 , 16:03 م
إقالة وزير تونسي من مهامه بعد تطاوله على المملكة
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صحيفة المرصد:أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة إقالة عبدالجليل بن سالم، وزير الشؤون الدينية من مهامه وذلك “لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية”، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قرر رئيس الحكومة التونسية تكليف غازي الجريبي وزير العدل بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة.وتطاول عبد الجليل بن سالم على السعودية بعبارات مسيئة أدلى بها أمس الخميس، في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي قائلاً: “قلت لسفير السعودية وأمين عام وزراء الداخلية العرب وهو سعودي، أصلحوا مدرستكم فالإرهاب تاريخيا متخرج منكم”.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    NO PROBLEM

    إلى الطائر الأزرق / يقول ليش يهاجموننا .. عشان الرز بح يافندم ( ومن لاعنده مالٌ فعنه الناس قد مالو ) يعني هالعربان فاكرهم بالعين ألسنتهم طوال السنين الماضيه هو عشان سواد عيوننا أو حب فينا ( إنه الرز )
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  2. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    اللي ينتج و يغذي الارهاب هي إيران المجوسية
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  3. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    الارهاب لا دين له

    (( المشكلة يا عزيزي )) الفكر الارهابي الخارجي له مغذي في بلاد المسلمين******
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  4. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    الارهاب لا دين له

    (( المشكلة يا عزيزي )) أن المغرر بهم في أي دولة سنية لهم مغرر معروف نهج هذا الفكر وروجة
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  5. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    محمد

    فرخ ايراني
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  6. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    الارهاب لا دين له

    المشكلة يا عزيزي مع فكر وجد ضالته في بلاد السنة قد يوجد هنا وهناك لا مكان له ولا وطن
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  7. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    الارهاب لا دين له

    نعم لدينا مشكلة مع الفكر الارهابي الخارجي كما لدى تونس وغيرها من بلاد السنة
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  8. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    الارهاب لا دين له

    الفكر الذي أنتج الخوارج موجود في كل بلد لا جنسية له
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  9. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    لا دين

    الارهاب عندالسنة والجماعة لا دين له ولا وطن ولا جنسية
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  10. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    ليه ماتكلمت عن إيران المجوسية وارهابها وبكتبهم اقتل سني تدخل الجنة واضح بأنك من اذناب إيران 😤تستاهل الإقالة😅 انت خطر على تونس
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  11. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    ارض الحرمين

    مخالف للنشر
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  12. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    ماظر السحاب نبح ال🐕🐕
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  13. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    شكرا ل تونس الخضراء على ابعاده____اما اللي اساء للسعودية الله ينتقم منك ■مدارسنا تدرس ماجاء بالكتاب والسنة أرضنا أرض الصحابة وآل البيت والرسل
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  14. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    الطائر الأزرق

    أستغرب من العرب اللي يهاجمونا ؛ ليش ساكتين عن الخمينية والحشد الشيعي وهو يمارس تعذيب وسحل وقتل وذبح السنة في العراق وسوريا وسنة إيران . وأستغرب أكثر من مايسمى الأزهر وشيوخه !!!!!!!!!!!!!
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  15. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 16:38 م
    عدد التعليقات:2362

    توووووونسية

    ما احلاها من اقالة تستاهل فتونس لا يمكن ان يكون في حكومتها وزراء اشكالك يخربون العلاقات مع الاشقاء انت مكانك يادوب تبيع خضار مش وزير وقال شنوة ديني عاد اخلاق وحسن الكلام لابد ان يكون دبلوماسي مش العكس
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  16. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    ٤٢٠

    قال ايش قال اقاله نبي شنق فوري وعاجل
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  17. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    saleh33

    ***ابو من جابك ياسليله الفرنسيين
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  18. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    فيصل

    ***. وجاي يرمي بلاويهم على السعودية
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  19. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    البرنس

    ياحقير اذا السعوديه مدرسه ارهاب والتفجيرات والموامرات الي صارت لها وش تقول عن ايران وعن الغرب وعنك انت وامثالك ماتمثل دوله مسلمه مثل تونس انت مو اصلك تونسي شكلك ايراني
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  20. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    الحقباني

    علم مشكروين تونس الخضر هل يعرف سنعي مشي مصر متمراد علي سياده علم
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