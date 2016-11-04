الحقيقة الكاملة لتوقيف المواطنة “مريم العتيبي”

صحيفة المرصد:أسدل محمد المعدي، مدير الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان، الستار عن قضية الفتاة «مريم العتيبي»، والموجودة حاليًا في مركز لرعاية الفتيات، بعد أن أوقفتها الشرطة على خلفية قضية عقوق أقامها والدها ضدها.
وقال المعدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاعلكم» على قناة العربية، إن الفتاة التي تبلغ من العمر 29 عامًا، لم تودع السجن، وإنما ودعت في مركز لرعاية الفتيات، مؤكدًا أن قضيتها ستُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقق من صحة ادعاء والد الفتاة ضدها، وادعائها ضد أخيها، واتخاذ الإجراءات في هذا الشأن.
وكان ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قد تداولو وسمًا باسم الفتاة، مدعين أنها تعرضت للضرب من جانب أخيها لإرغامها على التنازل عن دعوى قذف أقامتها ضده، وذلك بعد أن رفع والدها قضية عقوق ضدها.
تعليقات ( 95 )
المحاميةلا يوجد عقوق إلا في مخيلة من إخترعه. نطالب بنزع الولاية و الوصاية عن المرأة و معاملتها كإنسانة كاملة الأهلية. توقفوا عن هذه المعادلة الغير إنسانية و المهينة بحق المرأة. أنا ولية نفسي. 🇸🇦✌️
المحتارأرجوكم اتركو الناس في حالها هذه بنتهم ولن تكونو احرص منهم عليها وشغل التأليب والتهويل فكونا منه
سارونةنعم هي عاقة لوالديها وعاقة لدينها وعاقة لمجتمعها الذي يرفض هذه الحالات الشاذة والتي تعتبر دخيلة عليه وكلنا أمل في الله ثم في القضاء بردعها وأمثالها .
بولابعض الازواج يتمردو بلحرمه يحب يفش قهره على الحرمه اي مصيبه تجيه يلقي وحده تستناه بلبيت ويديها بقسين الحرمه بمجتمعنا بذات عندنا زي للخدامه لاهله وأمه عساهم البلا لا وفوق ذَا احمدي ربك اخذتيه
محمدمخالف للنشر
زائررد.79 شكرا لك..آسف ....وأنا أحب الناس..ماأعيبهم.. .. لبى رمش عيونك..
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها . بولا
لا لنزع الولايهالمتشبه المريض سويميه مستميت بالتعزيز لنفسه بمختلف المعرفات وكلها صدقتي يا ساميه صدقتي يا سويميه ههههههههه مريض نفسي بقوة
عدد التعليقات:690
ساميةدام حنا ولله الحمد في دولة العز والخير بقيادة ملك الحزم والعدل فلاخوف عليها بحول الله والله إن شاء الله ينصرها على من بهتها وتعدى عليها وظلمها,مجتمعنا بأشد الحاجةإلى قرارات تنظيمية جديدة تحمي المرأة.
عمر عايدالى النساء اللواتي يمانعن حقوق النساء نقول لهن ان الطير الذي يفقس داخل القفص يظن ان الطيران حرام.
بولاخلي الحرمه ولايتها بيدها خلي الزوج يقعد والأقارب كمان ولايتها بيدها
بولامعاكي انا ياساميه صح كلامك المراءه عندنا تعاني من ولايه الاب او الأخ او الزوج الغو ولايه الامر لان تعاني معانه والله حتا لو اتجوزت بيجي زوجها اخس من الاب والأخ
خبير في قضايا الاسرةمعاملة افراد العائلة عن طريق التوقيف والتحقيق في الادعاء العام ليس سليما لما له من آثار وتبعات سلبية والواجب حل المشكلة عن طريق لجان الاصلاح واهل الخير
خبير في قضايا الاسرةمعاملة افراد العائلة عن طريق التوقيف والتحقيق في الادعاء العام ليس سليما لما له من آثار وتبعات سلبية والواجب حل المشكلة عن طريق لجان الاصلاح واهل الخير وابعادهم عن التصعيد
بدرالصديييقات الصديقات بلا كل شيء بمجتمعنا وكثروا السوريات والمصريات واليمنيات وخربوا مجتمعنا ووسهوا البلد بقذارتهم وصديقتي وصديقتي الاجانب منحلين ومنفلتين والدعاره عندهم عادي وطيحوا البنات فيها
السندالعيون شزينها مايندرى عن الشكل الله يستر
المنضبطرد 72 .. لكن فتامين و..مفعول جيد. .. دخلت في الذمم بسرعة وعيبت في الناس .. ممكن تكون طبيبة وهنا لدينا يطلقون على اي متخرج من كلية الطب لقب دكتور وهو ليس معه الا بكالوريوس .. فهمت؟
عدد التعليقات:690
ساميةكل نساء الوطن عايشات أو سيعشن نفس المعاناة من تسلط الذكور في العائلة إلى متى هذا الإجحاف وهضم حقوق المرأة كلنا مريم العتيبي ولاااا للوصاية الذكورية على المرأة العاقلة البالغة المكلفة خلاص طفح الكيل 😡
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها .خلود و صدقتي يا سامية و مفقود و رحمة
خلودبنات إلي زوجها متعاطي وغثيث تتوجه الى امارة المنطقه يربوه لكي حبيت أوصل لكم الفكره من واقع التجربه
خالدمخالف للنشر
زائرد.مريم أنت سيده رائعه..والأروع والدك فلا تخسري رواعك ولا روعك..يارائعين لا تحرموا بعضكم روائعكم..
خلودصحيح يالرحال زوجي تخلصة منه بعد تعرضي لضرب بستمرار توجهت للقضاء وأثبت تعاطيه وسحلوه سحل ماحصل في زواج امه
زائرعمرها 29سنة..ودكتورة!!..ماشاء الله . نحن تشيب رؤوسنا ورمش عيوننا ولسى ماخذين الماجستير!! من الإجرائات الشديدة وقلة فرصة التسجيل!. لكن فتامين و..مفعول جيد.. لكنه ربما ينعكس سلبيآ مستقبلآ!!
صدقتي يا ساميةالله يكون بعونها وعون كل امرأة وبنت معنفة ومضطهدة ومسلوبة الحقوق بوصاية جميع ذكور العائلة يجتمعون عليها لكسرها وحرمانها من أبسط حقوقها بحجج وعلات ما أنزل الله بها من سلطان لا وألف لا للوصاية الذكورية
فتى الجبل 1تعليق رقم 61 عفاف تصحيح حافظوا على ( قراءة ) اما بالنسبه للمعنفه فهذه مصيبه وليست مشكله بسيطه لان المفروض ان الاب هو من يحتوي عائلته ويسيطر على انفعالات ابناءه وبناته الكبار ولا يترك الحبل على الغارب
مفقودلانها تنويرية حرة دبر لها الوسطيين مكيدة
قلم **قلم الحقيقه صراحه رحمتك ترى احنا احفاد الصحابه بابا الي زيك ناخذه ***
عدد التعليقات:690
ساميةالله يكون بعونها وعون كل امرأة وبنت معنفة ومضطهدة ومسلوبة الحقوق بوصاية جميع ذكور العائلة يجتمعون عليها لكسرها وحرمانها من أبسط حقوقها بحجج وعلات ما أنزل الله بها من سلطان لا وألف لا للوصاية الذكورية
رحمهآه بعرف بن فهيد ونعم الراقل والله بس انته بتلاحق معرفات النسوان في أي حتة هيء هيء هيء هيء هيء
جميعامخالف للنشر
عدد التعليقات:5613
المنتصر باللهرحمه نفسه قلم الحقينه هيء هيء هيء هيء أجل تعرف بن فهيد يا خنبوقي ههههههه
عدد التعليقات:5613
المنتصر باللهرحمه بن فهيد تاج على رأسك وبعدين إنتي مصريه وش عرفك في شيوخ القبائل في جزيرة العرب أدري إن معرفك منتحل من قبل شيهانه ههههههههه هيء هيء هيء هيء هيء
محمدالجعيدالبيوت اسرار . بس خروجك عن ايطار العائله انعكاس خطير على سمعتها
عفاف اللحيانيحافظو على قرائة القرأن الكريم لأنه يحمي العقل ولقلب من وساوس شياطين الجن ولإنس
مسكلاحول ولا قوه الا بالله اللهم اطل بعمر ابوي وامي والله ماتحرك الابرضاهم الحمد لله
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها . سعودية و رحمة
المهاجر13زمان كان حل قضيه مثل هذي كف على وجه الاخ وبوسه على راس الاخت ...ولا من شاف ولا من درا. الله المستعان
ريمهذا العائله فضحو بعض في الاعلام ناس مو ***
سعوديةالله يخارجها تجمع عليها ذكور البيت ذايطق وذا يشتكي عقوق ياملكنا سلمان الحزم أنقذ بناتك من ظلم الوصاية ان سلمت من الاخو جاك الابو والعم والخال كلن عليها وصي حتى البزر وصي على امه ارحمونا
رحمهازايك ياض يا منتصر الله يرحم بن فهيد هيء هيء هيء هيء
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها . الرحااال و عجايب اخر الزمان
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها . ميادة
محارمنا عين لها فراش وعين ****مخالف للنشر
عجايب اخر الزمانلماذا لم يسجن اخوها الذي عنفها وقذفها وقد يكون عضلها وحرمها من الزواج . اين حقوق الانسان عن النساء المضطهدات بسبب العادات والتقاليد القبلية .
أم خالدالله لا يحرمني من والدي وأخواني وزوجي وأبني خلود هم سندي وعزوتي ونور عيوني من غيرهم ما أسوا شي في هذي الدنيا
عدد التعليقات:5613
المنتصر باللهالأخت بدور من أين طلعت لنا هذه المصائب والكوارث من وراء مريم واسرتها يادافع البلاء والبلاوي.......?
تركيلا لسه ماانتهى السحل باقي يسحلونك ويسحلون الي زي اشكالك وبعدين ينتهى السحل بعد ما ينظفوا البلد من الخمينين الروافض والملحدين والللبرالين واليهود الكذابين الي يبغوا البلد تضيع ويحتلنا المجوس يخسون
الحق يقالاتمنى من حكومتنا الرشيدة ان تحجب جميع وسائل التواصل الاجتماعي لنقطع الطريق على الخوارج اذناب المجوس والليبراليين حمير اليهود ونعيش كما كنا مرتاحين بسلام
عدد التعليقات:5846
الرحااالسوف تتحقق مطالبك..وتعودين الى منزلك..
عدد التعليقات:5613
المنتصر باللهنزع الولايه لا يجوز عندنا نحن هذه القبيله لكن نحل مشاكلنا عند شيوخ ووجهاء العشيره ولا المشكله تخرج على نطاق الأسره لكن هذه السالفه فيها غموض وفشلتونا عند شيهانه آبك آبك آبك آبك آبك آبك لو معيض حولهم ح
المهاجر13الله يستر على ولايانا.عش كثير وشوف كثير اخ يقذف وابي يرفع دعوى وبنات في دار الرعايه..ليه هذا كله ما كنا نسمع به من زمان رغم وجوده.ا*******
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها . غازي بن شبيب و ياسر و ناصر و الرحااال و ام الباسل التميمي و مفقود و البندري و 19محمد و 16تركي و 12خالد و 9خالد
عدد التعليقات:5613
المنتصر باللهأول مرررره تصير عندنا هذه السالفه وين شيخ القبيله حقهم وراه مايتدخل ويحل الماضوع آبك قام يعلك فينا إللي يسوى وإللي مايسوى حتى الحموضه عندي ارتفعت آبك آبك آبك آبك آبك مادريتا 💞
عدد التعليقات:4552
بدورلاحول ولا قوة إلا بالله اللهم استرنا ولا تفضحنا الله يهديها
عدد التعليقات:5846
الرحااالانتهى زمن السحل..زمن الجهل..زمن الظلم..زمن البرمودا..زمن الاشكال المقرفه..زمن التحجر..زمن الضرب..زمن الرمي من اعلى الكباري..زمن الرمي في الحفر..**
ميادةلو ابوها مسك ولده واعطاه كف وقاله هذي اختك تحترمها كان انهى المشكله
ميادةيعنى كلامي صحيح البنت مظلومه وكفو خليه يتربي قليل ***عقبال اللى عندي كمان
خالدقلم الكذب والبهتان يسرق معرفات القراء ويكتب باسمائم ويغير ما يكتبونه بخاطرهم وعكس كلامهم ومن سرقة الاسماء 25الرحااالو20محمد و 16تركي و12خالد و19 محمد ودخل باسماء منها ؟ الرحااال و الرحااال و
غازي بن شبيبلا زال وأد البنات موجود لكن الطريقه اختلفت اي دين يأمر بعضل البنت وحرمانها من الزواج اكييد ليس دين محمد وليس شرع الله انما جاهليه
محد قال ليلاحول جابت الكلام لاهلها وفضحت بهم بين العربان هل هذا جزاء الوالدين يربون ويتعبون ويصرفون وفي الاخير يتمرمطون في الاقسام والمحاكم عشان وحده ****
خالدولن يزيدنا ياقلم الكذب والبهتان ابو معرفات كثيرة الا فضحك وفضح معرفاتك وتوجهاتك وفتنتك بين الناس
وشك وشكتحقق المرجو من الابتعاث .....تغريب المجتمع والتمرد على قيم الاسلام وعلى بعض عادات المجتمع الحميده
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
AGلاحول ولاقوة إلا باللله العلي العظيم مالذي أوصلنا الي هذه الدرجه هل الأسره اصبحت عاجزه عن احتواء ابنتهم لماذا لم يستبدل الأب شكواه بعطفه وحنانه وإحتواء ابنته مهما كان البنت عاطفيه بطبعها بكلمه حلوه
ياسررفعت قضية قذف على اخوها ، بدلا من انصافها ، سجنها ابوها بتهمة تخويفية ( عقوق ) المفترض يسجن ابوها لانعدام الأبوة !! الأب بدل مايحمي ابنته من عنف اخوها للأسف نجده يقف بصفه .
عدد التعليقات:5846
الرحاااللن يزيدها التوقيف الا اصرارا..انتهى زمن العنتره..اتى زمن الحق يطبق ع الجميع..انتهى زمن السحل..ولكت لم ينتهي زمن التبليغ..لهذا نعطي الزمن وقت حتى يذهبوا الى مزبلة التاريخ..بعدها ينتهي التبليغ
ناصرانا بصراحه افضل اسقاط الولايه
Nasser7777مخالف للنشر
محمدمخالف للنشر
ام الباسل التميميالغاء الولايه و القيادة لسيارة هذا حق قادم للمراة لابد منه
محمدحتى انا اطالب باسقاط الولاية عني 😎
محمدحرام السجن اذا كان هي تطالب باسقاط الولايه
مفقودمخالف للنشر
البندريإلغاء الولاية اصبح ضروري بعد تكرار الاعتداءآت ضد السيدات في وطنا الغالي فالولاية بدعة اخترعها اصحاب الشهوات للسيطرة على النساء واستعبادهم
تركيحق مشروع لكل امراة تريد اسقاط الولايه
عدد التعليقات:5846
الرحااالمن كان يسحل النساء..من العيب ان يطلق عليه رجل..هذه هي الحقيقه..الرجل يبعد عن اهانه امرأه..فما بالكم بضربها..وتعدى ذلك الى سحلها في الشارع..بالله اي دين يسمح لأي شخص ان يقوم بذلك ؟
دروجبا ديديهكيف احصل على الجنسيه الخليجيه
خالدماشاءالله عليها و الله انها ملكة جمال
ام الباسل التميميكلنا نطالب بحقوقنا و هي اسقاط الولايه فهذ حق مشروع لنا
خالدمن حقها تطالب بنزع الولايه
تركيعقبال ما يسحلونك من خشمك ياابو معرفات
حسبنا الله ونعم الوكيلبنات اخر زمن
محمدمخالف للنشر
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
محمدعلى طول جاهز ابو معرفات الكذاب للرد لكن لو يمسكوك *******
خالدمخالف للنشر
عدد التعليقات:5846
الرحااالالله يعينها..معروفين من بلغوا والدها بذلك..هم هؤلائك الذين يحاربون النساء ويسحلونهم في الشوارع..لكن لن نقول الا صبرا يا اخت..فحقك لن يضيع سدا