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الحقيقة الكاملة لتوقيف المواطنة “مريم العتيبي”

4 نوفمبر, 2016 , 17:03 م
الحقيقة الكاملة لتوقيف المواطنة “مريم العتيبي”
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صحيفة المرصد:أسدل محمد المعدي، مدير الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان، الستار عن قضية الفتاة «مريم العتيبي»، والموجودة حاليًا في مركز لرعاية الفتيات، بعد أن أوقفتها الشرطة على خلفية قضية عقوق أقامها والدها ضدها.

وقال المعدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاعلكم» على قناة العربية، إن الفتاة التي تبلغ من العمر 29 عامًا، لم تودع السجن، وإنما ودعت في مركز لرعاية الفتيات، مؤكدًا أن قضيتها ستُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقق من صحة ادعاء والد الفتاة ضدها، وادعائها ضد أخيها، واتخاذ الإجراءات في هذا الشأن.

وكان ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قد تداولو وسمًا باسم الفتاة، مدعين أنها تعرضت للضرب من جانب أخيها لإرغامها على التنازل عن دعوى قذف أقامتها ضده، وذلك بعد أن رفع والدها قضية عقوق ضدها.



تعليقات ( 95 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 95
    4 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    المحامية

    لا يوجد عقوق إلا في مخيلة من إخترعه. نطالب بنزع الولاية و الوصاية عن المرأة و معاملتها كإنسانة كاملة الأهلية. توقفوا عن هذه المعادلة الغير إنسانية و المهينة بحق المرأة. أنا ولية نفسي. 🇸🇦✌️
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  2. 94
    4 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    المحتار

    أرجوكم اتركو الناس في حالها هذه بنتهم ولن تكونو احرص منهم عليها وشغل التأليب والتهويل فكونا منه
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  3. 93
    4 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    سارونة

    نعم هي عاقة لوالديها وعاقة لدينها وعاقة لمجتمعها الذي يرفض هذه الحالات الشاذة والتي تعتبر دخيلة عليه وكلنا أمل في الله ثم في القضاء بردعها وأمثالها .
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  4. 92
    4 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    بولا

    بعض الازواج يتمردو بلحرمه يحب يفش قهره على الحرمه اي مصيبه تجيه يلقي وحده تستناه بلبيت ويديها بقسين الحرمه بمجتمعنا بذات عندنا زي للخدامه لاهله وأمه عساهم البلا لا وفوق ذَا احمدي ربك اخذتيه
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  5. 91
    4 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    محمد

    مخالف للنشر
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  6. 90
    4 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    زائر

    رد.79 شكرا لك..آسف ....وأنا أحب الناس..ماأعيبهم.. .. لبى رمش عيونك..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 89
    4 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها . بولا
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  8. 88
    4 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    لا لنزع الولايه

    المتشبه المريض سويميه مستميت بالتعزيز لنفسه بمختلف المعرفات وكلها صدقتي يا ساميه صدقتي يا سويميه ههههههههه مريض نفسي بقوة
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  9. 87
    4 نوفمبر, 2016 , 19:53 م
    عدد التعليقات:690

    سامية

    دام حنا ولله الحمد في دولة العز والخير بقيادة ملك الحزم والعدل فلاخوف عليها بحول الله والله إن شاء الله ينصرها على من بهتها وتعدى عليها وظلمها,مجتمعنا بأشد الحاجةإلى قرارات تنظيمية جديدة تحمي المرأة.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  10. 86
    4 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    عمر عايد

    الى النساء اللواتي يمانعن حقوق النساء نقول لهن ان الطير الذي يفقس داخل القفص يظن ان الطيران حرام.
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  11. 85
    4 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    بولا

    خلي الحرمه ولايتها بيدها خلي الزوج يقعد والأقارب كمان ولايتها بيدها
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  12. 84
    4 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    بولا

    معاكي انا ياساميه صح كلامك المراءه عندنا تعاني من ولايه الاب او الأخ او الزوج الغو ولايه الامر لان تعاني معانه والله حتا لو اتجوزت بيجي زوجها اخس من الاب والأخ
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  13. 83
    4 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    خبير في قضايا الاسرة

    معاملة افراد العائلة عن طريق التوقيف والتحقيق في الادعاء العام ليس سليما لما له من آثار وتبعات سلبية والواجب حل المشكلة عن طريق لجان الاصلاح واهل الخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 82
    4 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    خبير في قضايا الاسرة

    معاملة افراد العائلة عن طريق التوقيف والتحقيق في الادعاء العام ليس سليما لما له من آثار وتبعات سلبية والواجب حل المشكلة عن طريق لجان الاصلاح واهل الخير وابعادهم عن التصعيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 81
    4 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    بدر

    الصديييقات الصديقات بلا كل شيء بمجتمعنا وكثروا السوريات والمصريات واليمنيات وخربوا مجتمعنا ووسهوا البلد بقذارتهم وصديقتي وصديقتي الاجانب منحلين ومنفلتين والدعاره عندهم عادي وطيحوا البنات فيها
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  16. 80
    4 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    السند

    العيون شزينها مايندرى عن الشكل الله يستر
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  17. 79
    4 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    المنضبط

    رد 72 .. لكن فتامين و..مفعول جيد. .. دخلت في الذمم بسرعة وعيبت في الناس .. ممكن تكون طبيبة وهنا لدينا يطلقون على اي متخرج من كلية الطب لقب دكتور وهو ليس معه الا بكالوريوس .. فهمت؟
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  18. 78
    4 نوفمبر, 2016 , 19:23 م
    عدد التعليقات:690

    سامية

    كل نساء الوطن عايشات أو سيعشن نفس المعاناة من تسلط الذكور في العائلة إلى متى هذا الإجحاف وهضم حقوق المرأة كلنا مريم العتيبي ولاااا للوصاية الذكورية على المرأة العاقلة البالغة المكلفة خلاص طفح الكيل 😡
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  19. 77
    4 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها .خلود و صدقتي يا سامية و مفقود و رحمة
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  20. 76
    4 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    خلود

    بنات إلي زوجها متعاطي وغثيث تتوجه الى امارة المنطقه يربوه لكي حبيت أوصل لكم الفكره من واقع التجربه
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  21. 75
    4 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    خالد

    مخالف للنشر
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  22. 74
    4 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    زائر

    د.مريم أنت سيده رائعه..والأروع والدك فلا تخسري رواعك ولا روعك..يارائعين لا تحرموا بعضكم روائعكم..
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  23. 73
    4 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    خلود

    صحيح يالرحال زوجي تخلصة منه بعد تعرضي لضرب بستمرار توجهت للقضاء وأثبت تعاطيه وسحلوه سحل ماحصل في زواج امه
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  24. 72
    4 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    زائر

    عمرها 29سنة..ودكتورة!!..ماشاء الله . نحن تشيب رؤوسنا ورمش عيوننا ولسى ماخذين الماجستير!! من الإجرائات الشديدة وقلة فرصة التسجيل!. لكن فتامين و..مفعول جيد.. لكنه ربما ينعكس سلبيآ مستقبلآ!!
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  25. 71
    4 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    صدقتي يا سامية

    الله يكون بعونها وعون كل امرأة وبنت معنفة ومضطهدة ومسلوبة الحقوق بوصاية جميع ذكور العائلة يجتمعون عليها لكسرها وحرمانها من أبسط حقوقها بحجج وعلات ما أنزل الله بها من سلطان لا وألف لا للوصاية الذكورية
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  26. 70
    4 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    فتى الجبل 1

    تعليق رقم 61 عفاف تصحيح حافظوا على ( قراءة ) اما بالنسبه للمعنفه فهذه مصيبه وليست مشكله بسيطه لان المفروض ان الاب هو من يحتوي عائلته ويسيطر على انفعالات ابناءه وبناته الكبار ولا يترك الحبل على الغارب
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  27. 69
    4 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    مفقود

    لانها تنويرية حرة دبر لها الوسطيين مكيدة
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  28. 68
    4 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    قلم **

    قلم الحقيقه صراحه رحمتك ترى احنا احفاد الصحابه بابا الي زيك ناخذه ***
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  29. 67
    4 نوفمبر, 2016 , 19:09 م
    عدد التعليقات:690

    سامية

    الله يكون بعونها وعون كل امرأة وبنت معنفة ومضطهدة ومسلوبة الحقوق بوصاية جميع ذكور العائلة يجتمعون عليها لكسرها وحرمانها من أبسط حقوقها بحجج وعلات ما أنزل الله بها من سلطان لا وألف لا للوصاية الذكورية
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  30. 66
    4 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    رحمه

    آه بعرف بن فهيد ونعم الراقل والله بس انته بتلاحق معرفات النسوان في أي حتة هيء هيء هيء هيء هيء
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  31. 65
    4 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    جميعا

    مخالف للنشر
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  32. 64
    4 نوفمبر, 2016 , 18:55 م
    عدد التعليقات:5613

    المنتصر بالله

    رحمه نفسه قلم الحقينه هيء هيء هيء هيء أجل تعرف بن فهيد يا خنبوقي ههههههه
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  33. 63
    4 نوفمبر, 2016 , 18:52 م
    عدد التعليقات:5613

    المنتصر بالله

    رحمه بن فهيد تاج على رأسك وبعدين إنتي مصريه وش عرفك في شيوخ القبائل في جزيرة العرب أدري إن معرفك منتحل من قبل شيهانه ههههههههه هيء هيء هيء هيء هيء
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  34. 62
    4 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    محمدالجعيد

    البيوت اسرار . بس خروجك عن ايطار العائله انعكاس خطير على سمعتها
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  35. 61
    4 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    عفاف اللحياني

    حافظو على قرائة القرأن الكريم لأنه يحمي العقل ولقلب من وساوس شياطين الجن ولإنس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 60
    4 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    مسك

    لاحول ولا قوه الا بالله اللهم اطل بعمر ابوي وامي والله ماتحرك الابرضاهم الحمد لله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 59
    4 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها . سعودية و رحمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 58
    4 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    المهاجر13

    زمان كان حل قضيه مثل هذي كف على وجه الاخ وبوسه على راس الاخت ...ولا من شاف ولا من درا. الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 57
    4 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    يجب على الدولة ان تحجم الليبراليين اللذين افسدوا المراهقات واخرجوهن عن طوع اهاليهن بحجة نزع الولاية وقيادة المرأة والتجرؤ على رفع الشكاوي على ولاة امورهن من اشقاء وآباء
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  40. 56
    4 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    ريم

    هذا العائله فضحو بعض في الاعلام ناس مو ***
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  41. 55
    4 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    سعودية

    الله يخارجها تجمع عليها ذكور البيت ذايطق وذا يشتكي عقوق ياملكنا سلمان الحزم أنقذ بناتك من ظلم الوصاية ان سلمت من الاخو جاك الابو والعم والخال كلن عليها وصي حتى البزر وصي على امه ارحمونا
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  42. 54
    4 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    رحمه

    ازايك ياض يا منتصر الله يرحم بن فهيد هيء هيء هيء هيء
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  43. 53
    4 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها . الرحااال و عجايب اخر الزمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 52
    4 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها . ميادة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 51
    4 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    محارمنا عين لها فراش وعين ****

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 50
    4 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    عجايب اخر الزمان

    لماذا لم يسجن اخوها الذي عنفها وقذفها وقد يكون عضلها وحرمها من الزواج . اين حقوق الانسان عن النساء المضطهدات بسبب العادات والتقاليد القبلية .
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  47. 49
    4 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    أم خالد

    الله لا يحرمني من والدي وأخواني وزوجي وأبني خلود هم سندي وعزوتي ونور عيوني من غيرهم ما أسوا شي في هذي الدنيا
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  48. 48
    4 نوفمبر, 2016 , 18:30 م
    عدد التعليقات:5613

    المنتصر بالله

    الأخت بدور من أين طلعت لنا هذه المصائب والكوارث من وراء مريم واسرتها يادافع البلاء والبلاوي.......?
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    تركي

    لا لسه ماانتهى السحل باقي يسحلونك ويسحلون الي زي اشكالك وبعدين ينتهى السحل بعد ما ينظفوا البلد من الخمينين الروافض والملحدين والللبرالين واليهود الكذابين الي يبغوا البلد تضيع ويحتلنا المجوس يخسون
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  50. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    الحق يقال

    اتمنى من حكومتنا الرشيدة ان تحجب جميع وسائل التواصل الاجتماعي لنقطع الطريق على الخوارج اذناب المجوس والليبراليين حمير اليهود ونعيش كما كنا مرتاحين بسلام
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  51. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:5846

    الرحااال

    سوف تتحقق مطالبك..وتعودين الى منزلك..
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  52. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 18:26 م
    عدد التعليقات:5613

    المنتصر بالله

    نزع الولايه لا يجوز عندنا نحن هذه القبيله لكن نحل مشاكلنا عند شيوخ ووجهاء العشيره ولا المشكله تخرج على نطاق الأسره لكن هذه السالفه فيها غموض وفشلتونا عند شيهانه آبك آبك آبك آبك آبك آبك لو معيض حولهم ح
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  53. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    المهاجر13

    الله يستر على ولايانا.عش كثير وشوف كثير اخ يقذف وابي يرفع دعوى وبنات في دار الرعايه..ليه هذا كله ما كنا نسمع به من زمان رغم وجوده.ا*******
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  54. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها . غازي بن شبيب و ياسر و ناصر و الرحااال و ام الباسل التميمي و مفقود و البندري و 19محمد و 16تركي و 12خالد و 9خالد
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  55. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:5613

    المنتصر بالله

    أول مرررره تصير عندنا هذه السالفه وين شيخ القبيله حقهم وراه مايتدخل ويحل الماضوع آبك قام يعلك فينا إللي يسوى وإللي مايسوى حتى الحموضه عندي ارتفعت آبك آبك آبك آبك آبك مادريتا 💞
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  56. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:4552

    بدور

    لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم استرنا ولا تفضحنا الله يهديها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:5846

    الرحااال

    انتهى زمن السحل..زمن الجهل..زمن الظلم..زمن البرمودا..زمن الاشكال المقرفه..زمن التحجر..زمن الضرب..زمن الرمي من اعلى الكباري..زمن الرمي في الحفر..**
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  58. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    ميادة

    لو ابوها مسك ولده واعطاه كف وقاله هذي اختك تحترمها كان انهى المشكله
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  59. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    ميادة

    يعنى كلامي صحيح البنت مظلومه وكفو خليه يتربي قليل ***عقبال اللى عندي كمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    وصل المريض النفسي المتشبه سويميه رحمه كارهة الهيئة المحامية غازي بن شبيب والكثير من المعرفات
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  61. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    خالد

    قلم الكذب والبهتان يسرق معرفات القراء ويكتب باسمائم ويغير ما يكتبونه بخاطرهم وعكس كلامهم ومن سرقة الاسماء 25الرحااالو20محمد و 16تركي و12خالد و19 محمد ودخل باسماء منها ؟ الرحااال و الرحااال و
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  62. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    غازي بن شبيب

    لا زال وأد البنات موجود لكن الطريقه اختلفت اي دين يأمر بعضل البنت وحرمانها من الزواج اكييد ليس دين محمد وليس شرع الله انما جاهليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  63. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    محد قال لي

    لاحول جابت الكلام لاهلها وفضحت بهم بين العربان هل هذا جزاء الوالدين يربون ويتعبون ويصرفون وفي الاخير يتمرمطون في الاقسام والمحاكم عشان وحده ****
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  64. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    اللي ما فيه خير لاهله وقاعد يفضح بهم في كل مكان ما فيه خير لنفسه.الله يستر على المسلمين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  65. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    خالد

    ولن يزيدنا ياقلم الكذب والبهتان ابو معرفات كثيرة الا فضحك وفضح معرفاتك وتوجهاتك وفتنتك بين الناس
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  66. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    وشك وشك

    تحقق المرجو من الابتعاث .....تغريب المجتمع والتمرد على قيم الاسلام وعلى بعض عادات المجتمع الحميده
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  67. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  68. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    AG

    لاحول ولاقوة إلا باللله العلي العظيم مالذي أوصلنا الي هذه الدرجه هل الأسره اصبحت عاجزه عن احتواء ابنتهم لماذا لم يستبدل الأب شكواه بعطفه وحنانه وإحتواء ابنته مهما كان البنت عاطفيه بطبعها بكلمه حلوه
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  69. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    ياسر

    رفعت قضية قذف على اخوها ، بدلا من انصافها ، سجنها ابوها بتهمة تخويفية ( عقوق ) المفترض يسجن ابوها لانعدام الأبوة !! الأب بدل مايحمي ابنته من عنف اخوها للأسف نجده يقف بصفه .
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  70. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 17:55 م
    عدد التعليقات:5846

    الرحااال

    لن يزيدها التوقيف الا اصرارا..انتهى زمن العنتره..اتى زمن الحق يطبق ع الجميع..انتهى زمن السحل..ولكت لم ينتهي زمن التبليغ..لهذا نعطي الزمن وقت حتى يذهبوا الى مزبلة التاريخ..بعدها ينتهي التبليغ
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  71. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    ناصر

    انا بصراحه افضل اسقاط الولايه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  72. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    يمريم انتي تعرفين عادات القبائل وجعلوك ***********
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  73. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    Nasser7777

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    محمد

    مخالف للنشر
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  75. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    ام الباسل التميمي

    الغاء الولايه و القيادة لسيارة هذا حق قادم للمراة لابد منه
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  76. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    محمد

    حتى انا اطالب باسقاط الولاية عني 😎
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  77. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    محمد

    حرام السجن اذا كان هي تطالب باسقاط الولايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  78. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    مفقود

    مخالف للنشر
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  79. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    البندري

    إلغاء الولاية اصبح ضروري بعد تكرار الاعتداءآت ضد السيدات في وطنا الغالي فالولاية بدعة اخترعها اصحاب الشهوات للسيطرة على النساء واستعبادهم
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  80. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    تركي

    حق مشروع لكل امراة تريد اسقاط الولايه
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  81. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    عاد ابوها الله يعينه يتحمل هو الي خلاها تدرس برا وترجع لها بهذا الافاكار هههههههه
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  82. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 17:35 م
    عدد التعليقات:5846

    الرحااال

    من كان يسحل النساء..من العيب ان يطلق عليه رجل..هذه هي الحقيقه..الرجل يبعد عن اهانه امرأه..فما بالكم بضربها..وتعدى ذلك الى سحلها في الشارع..بالله اي دين يسمح لأي شخص ان يقوم بذلك ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  83. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    دروجبا ديديه

    كيف احصل على الجنسيه الخليجيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  84. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    خالد

    ماشاءالله عليها و الله انها ملكة جمال
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  85. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    ام الباسل التميمي

    كلنا نطالب بحقوقنا و هي اسقاط الولايه فهذ حق مشروع لنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  86. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    يجب على والدها منعها من السفر لكي لا تسافر غداً عند من يدعمها من الغربيين
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  87. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    خالد

    من حقها تطالب بنزع الولايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  88. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    تركي

    عقبال ما يسحلونك من خشمك ياابو معرفات
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  89. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    بنات اخر زمن
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  90. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  91. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  92. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  93. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    محمد

    على طول جاهز ابو معرفات الكذاب للرد لكن لو يمسكوك *******
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  94. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    خالد

    مخالف للنشر
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  95. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 17:08 م
    عدد التعليقات:5846

    الرحااال

    الله يعينها..معروفين من بلغوا والدها بذلك..هم هؤلائك الذين يحاربون النساء ويسحلونهم في الشوارع..لكن لن نقول الا صبرا يا اخت..فحقك لن يضيع سدا
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