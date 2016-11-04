الحقيقة الكاملة لتوقيف المواطنة “مريم العتيبي”

صحيفة المرصد:أسدل محمد المعدي، مدير الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان، الستار عن قضية الفتاة «مريم العتيبي»، والموجودة حاليًا في مركز لرعاية الفتيات، بعد أن أوقفتها الشرطة على خلفية قضية عقوق أقامها والدها ضدها.

وقال المعدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاعلكم» على قناة العربية، إن الفتاة التي تبلغ من العمر 29 عامًا، لم تودع السجن، وإنما ودعت في مركز لرعاية الفتيات، مؤكدًا أن قضيتها ستُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقق من صحة ادعاء والد الفتاة ضدها، وادعائها ضد أخيها، واتخاذ الإجراءات في هذا الشأن.

وكان ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قد تداولو وسمًا باسم الفتاة، مدعين أنها تعرضت للضرب من جانب أخيها لإرغامها على التنازل عن دعوى قذف أقامتها ضده، وذلك بعد أن رفع والدها قضية عقوق ضدها.