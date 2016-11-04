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بالفيديو: شاهد أهالي الموصل يسحلون عناصر بتنظيم “داعش” ويجرونهم من “شعورهم”

4 نوفمبر, 2016 , 17:23 م
بالفيديو: شاهد أهالي الموصل يسحلون عناصر بتنظيم “داعش” ويجرونهم من “شعورهم”
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صحيفة المرصد: سحل أهالي المناطق المحررة في أحياء الساحل الأيسر من مدينة الموصل العراقية، عدد من عناصر تنظيم “داعش”.

وأظهر مقطع فيديو، عرضه التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الجمعة، قيام شباب المنطقة بسحل شابين ملتحيين من عناصر “داعش” ذات فروات شعر كثيفة، ويرتدون الزي العسكري، فيما يقوم آخرون بضربهما وركلهما في شارع مكتظ وسط انتشار العشرات من الأهالي.

وقال التلفزيون إن “هذه اللقطات هي جزء من انتفاضة شعبية في المناطق المحررة في الجانب الأيسر من الموصل ضد تنظيم داعش”.



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    أبو فلان

    وجاه اليوم الي يفعل بكم يا قوم دعدش كما فعلتم بالبراءة ياوقحين كما تدين تدان الله يهلكهم أجمعين ويرينا فيهم يوم أسود اللهم انتغم منهم
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  2. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    عبدالله

    لا حول ولا قوة الا بالله ... ممكن انهم من جماعة العبادي والمالكي ... الله يعيين العراقيين كل خياراتهم مرة
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  3. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    صحوه

    لم نراء أثار قصف الجيش العراقي على الموصل
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  4. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    عبدالعزيز//

    خلوا البغدادي يدخلكم الجنه ويريكم الحور العين عليكم لعاين الله ياخونة الدين بغداديكم يهدد السعودية وترك ايران المجوسيه وتقولوا مسلمين اللهم ارنا جثثهم منتشره هم واذناب المجوس
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  5. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    سابق

    يصدق من يصدق لن تعرف العراق الاستقرار طالما قرارها السيادي يصنع في طهران وتنفذه حكومة عميلة طائفية جيشها عبارة عن حشد طائفي قاتل مع الحرس الثوري ضد الجيش العراقي ويمارس حقده الطائفي على شعب العراق
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  6. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    الشريف

    ههههه شي طيب وكما كنتم تسحلون وتغرقون وتفجرون شربتم من نفس الكأس ، ولدي علم يقين بأن هنالك العديد من المتعاطفين معهم ومع كبيرهم الهالك بن لادن عليه غضب الله وسخطه ورئيسهم الحالي الملعون البغدادي
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  7. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    سابق

    ايران ماتدخلت في اي مكان لا نشرت فيه الخراب والدمار والفوضى ياشعب العراق قاسم سليماني اوالحشد البهيمي المرتبط بايران سيدمر المجتمع واللحمة العراقية أنتم بحاجة ماسة لتحرير بلدكم من هذا العدو البغيض
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  8. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    أبو فلان

    وجاه اليوم الي يفعل بكم يا قوم دعدش كما فعلتم بالبراءة ياوقحين كما تدين تدان الله يهلكهم أجمعين ويرينا فيهم يوم أسود اللهم انتغم منهم
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  9. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    لطميه

    خنبوقه روح شوف اسرى الجحش الرافضي على تويتر مسكوهم احياء وجالسين يلطمو مثل النسوان
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  10. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    محمد الاحمدي

    عقبا للبغدادي ان شاء الله يسحبونه بلحيته
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  11. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    عبدالرحمن الدوسي

    العراق ان ماجاهم واحد مثل صدام ولّا عليه السلام . محميه ايرانيه
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  12. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    تأبط شراً

    مخالف للنشر
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  13. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    الموظف

    الحمدلله مبروك انتصارك اسود الرافدين و الموت لي الدواعش والموت لي اعوان الدواعش ومن يساندهم 1000 مبروك لي اهالي الموصل
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  14. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    شيعي ولي الفخر

    دولة خوارج بينما دويلاتهم أنجبت أبناء ******😂😂😂
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  15. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    مفقود

    كفوووووو ينطح كفووووو هذا مصير الظلاميين حين يخرجون من جحورهم وعقبال اللي في بالي
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  16. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    ؟؟

    اليوم ضربة قاتلة للموساد الاردني و ل 4 كلاب من اسيادهم الامريكان
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  17. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    شيعي ولي الفخر

    داعش الله اعلم انها صناعه ايرانيه امريكيه لتبرير قتل السنه وتشوشه سمعه اهل السنه .فهل من المعقول ظهور ها فجاة حيث لم تكن معروفه واحتلال الاراضي في اسبوع من اين اتت بهذه العده
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  18. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    مخالف للنشر
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  19. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    الرايق

    الله ينصركم عليكم بهم لاترحمون فيهم احد بيض الله وجهكم
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  20. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    لاحول ولاقوة الا بلله

    يعني انتو الان فرحانين بهذا المقطع ****
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  21. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    خوارج العصر دواعشه

    22 رعد الجنوب الحشد الشيعي وداعش وجهان لعملة (( في السلوك والأفعال والضلال )) أما العقائد فلا فهؤلاء على عقيدة مغايير عن عقيدة أولئك
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  22. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    ماينكسر خاطره غير الي يدعمونهم لقتل اهل السنه يعني داعش يجرد اهل السنه من الاسلحه وبعدها يسلمهم للحشد الشعبي ويروحون لمنطقه ثانيه اتحداهم يسيطرون على كربلا طبعاً لا لان خامنئي مانعهم هالدواعش الكلاب
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  23. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    خوارج العصر دواعشه

    لا نقر هذا الفعل ولا تؤيدة السنة النبوية يكفي قتلهم من دون تمثيل
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  24. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    مسك

    سوء خاتمه والعياذ بالله
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  25. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    محمد

    بعض الشعوب لا تستحق لا الرحمه ولا حتى التعاطف معهم
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  26. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    رعد الجنوب

    الحشد الشيعي وداعش وجهان لعملة واحدة كلهم مجرمون لكن نصر الله فريب
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  27. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    العراقيين عقولهم مريضه
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  28. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    رعد الجنوب

    الدور بإذن الله على الحشد الشيعي الجبان قاتل الأطفال والنساء
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  29. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    لزنم

    الحقيقه الحشد الشيعي ارحم الف مره من داعش لعنهم الله ومن تعاف معهم
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  30. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    خوارج العصر دواعشه

    خوارج تلك نهايتهم في أي بلد اسلامي سني مافعله أهل الموصل السنة ردة فعل من شعب مكلوم ذاق المر من الدواعش !! وساعة الغضب تذهب العقل
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  31. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:5846

    الرحااال

    من كسر خاطره الفيديو..فل يذهب الى نصرتهم..غير محسوف عليه..بل سوف تتظف الارض
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  32. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    خوارج العصر دواعشه

    تلك نهاية كل خارجي مارق من الدين اللهم انصر سنة العراق على أعدائهم
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  33. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    صافي

    القاتل بغير حق عقابه القتل، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب والدواعش يستاهلون أما المثلى فلا يجوز ولو بالكلب العقور، والخطأ الآخر هو اشراك الأطفال في العنف، ولا يعالج الخطأ بالخطأ .
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  34. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    خوارج العصر دواعشه

    (( وَمَا ظَلَمْنَاهُـــــمْ وَلَكِنْ كَانُــــوا أَنْفُسَهُـــــمْ يَــظْلِمُــــون ))
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  35. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    داعش والحشد واحد اتمنى انتفاضة اهل الينه ضدهما اينما كانو لانهم اذناب للمجوسي خامنئي
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  36. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    مخالف للنشر
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  37. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    المستشار عادل

    الحمدلله
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  38. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    NO PROBLEM

    أيٌ تكونون ؟؟ ولو أني أشك أنكم من أهل الموصل ( فأنتم من عناصر الجحش الشعبي ) ماعلينا / ولنفرض أنكم من أهل الموصل .. فأنتم اليوم تنكلون بداعش ... وغداً يدخل عليكم الجحش الشعبي ويذيقكم أنواع العذاب
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  39. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    غازي بن شبيب

    اهل الموصل السنه يثورون في وجه داعش وين اللي كان يقول انقذو اهل الموصل من الجيش العراقي وين الي كان يسمي ما حدث ثوره صحيح لحى ضاله مضله
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  40. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    داعش الله اعلم انها صناعه ايرانيه امريكيه لتبرير قتل السنه وتشوشه سمعه اهل السنه .فهل من المعقول ظهور ها فجاة حيث لم تكن معروفه واحتلال الاراضي في اسبوع من اين اتت بهذه العده
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  41. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    اشكالهم ليسوا عرب انظروا الى صورهم في اليوتيوب لتروا الوشوم الغريبة على اذرعهم ورقابهم داعش صناعة غربية مجوسية والسنة منها براء
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  42. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    زائر

    شكرا امريكا لتدخلكم العظيم الذي انقذ شعب الموصل الضعيف من ظلم كلاب النار لقد فعلتم وكسرتهم نباح من كان يحب داعش ويقول هم صنيعتكم.
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  43. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    الله هم لاشماته لاكن هذة افعالكم ردت عليكم قطع رؤس صلب وتفجير وانتهاك اعراض وابشع الجراثم والافعال لين اصبح العالم يقيس الاسلام بفعالكم خرجتو من الامان رغد العيش ومخالفت والي الامر وهذا مصيركم لاحول
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  44. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    فريدة شوقي

    اشكالهم اوروبيين
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  45. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    فيصل

    هذا مصير كلاب البغدادي. .
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  46. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 17:27 م
    عدد التعليقات:5846

    الرحااال

    واضح من هؤلاء ليسوا من الحشد الشعبي..بل هؤلاء الاهالي الذين ضاقوا ذرعا بما فعلوه بهم الدواعش الانجاس ****.واصحاب البرمودا ك تنانير النساء
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  47. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    فنزولي

    الاطفال يمرون بجانب الجثث كما هي لو كانت العاب !!!
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