بالفيديو: شاهد أهالي الموصل يسحلون عناصر بتنظيم “داعش” ويجرونهم من “شعورهم”

صحيفة المرصد: سحل أهالي المناطق المحررة في أحياء الساحل الأيسر من مدينة الموصل العراقية، عدد من عناصر تنظيم “داعش”.
وأظهر مقطع فيديو، عرضه التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الجمعة، قيام شباب المنطقة بسحل شابين ملتحيين من عناصر “داعش” ذات فروات شعر كثيفة، ويرتدون الزي العسكري، فيما يقوم آخرون بضربهما وركلهما في شارع مكتظ وسط انتشار العشرات من الأهالي.
وقال التلفزيون إن “هذه اللقطات هي جزء من انتفاضة شعبية في المناطق المحررة في الجانب الأيسر من الموصل ضد تنظيم داعش”.
تعليقات ( 47 )
أبو فلانوجاه اليوم الي يفعل بكم يا قوم دعدش كما فعلتم بالبراءة ياوقحين كما تدين تدان الله يهلكهم أجمعين ويرينا فيهم يوم أسود اللهم انتغم منهم
عبداللهلا حول ولا قوة الا بالله ... ممكن انهم من جماعة العبادي والمالكي ... الله يعيين العراقيين كل خياراتهم مرة
صحوهلم نراء أثار قصف الجيش العراقي على الموصل
عبدالعزيز//خلوا البغدادي يدخلكم الجنه ويريكم الحور العين عليكم لعاين الله ياخونة الدين بغداديكم يهدد السعودية وترك ايران المجوسيه وتقولوا مسلمين اللهم ارنا جثثهم منتشره هم واذناب المجوس
سابقيصدق من يصدق لن تعرف العراق الاستقرار طالما قرارها السيادي يصنع في طهران وتنفذه حكومة عميلة طائفية جيشها عبارة عن حشد طائفي قاتل مع الحرس الثوري ضد الجيش العراقي ويمارس حقده الطائفي على شعب العراق
الشريفههههه شي طيب وكما كنتم تسحلون وتغرقون وتفجرون شربتم من نفس الكأس ، ولدي علم يقين بأن هنالك العديد من المتعاطفين معهم ومع كبيرهم الهالك بن لادن عليه غضب الله وسخطه ورئيسهم الحالي الملعون البغدادي
سابقايران ماتدخلت في اي مكان لا نشرت فيه الخراب والدمار والفوضى ياشعب العراق قاسم سليماني اوالحشد البهيمي المرتبط بايران سيدمر المجتمع واللحمة العراقية أنتم بحاجة ماسة لتحرير بلدكم من هذا العدو البغيض
أبو فلانوجاه اليوم الي يفعل بكم يا قوم دعدش كما فعلتم بالبراءة ياوقحين كما تدين تدان الله يهلكهم أجمعين ويرينا فيهم يوم أسود اللهم انتغم منهم
لطميهخنبوقه روح شوف اسرى الجحش الرافضي على تويتر مسكوهم احياء وجالسين يلطمو مثل النسوان
محمد الاحمديعقبا للبغدادي ان شاء الله يسحبونه بلحيته
عبدالرحمن الدوسيالعراق ان ماجاهم واحد مثل صدام ولّا عليه السلام . محميه ايرانيه
تأبط شراًمخالف للنشر
الموظفالحمدلله مبروك انتصارك اسود الرافدين و الموت لي الدواعش والموت لي اعوان الدواعش ومن يساندهم 1000 مبروك لي اهالي الموصل
شيعي ولي الفخردولة خوارج بينما دويلاتهم أنجبت أبناء ******😂😂😂
مفقودكفوووووو ينطح كفووووو هذا مصير الظلاميين حين يخرجون من جحورهم وعقبال اللي في بالي
؟؟اليوم ضربة قاتلة للموساد الاردني و ل 4 كلاب من اسيادهم الامريكان
شيعي ولي الفخرداعش الله اعلم انها صناعه ايرانيه امريكيه لتبرير قتل السنه وتشوشه سمعه اهل السنه .فهل من المعقول ظهور ها فجاة حيث لم تكن معروفه واحتلال الاراضي في اسبوع من اين اتت بهذه العده
الرايقالله ينصركم عليكم بهم لاترحمون فيهم احد بيض الله وجهكم
لاحول ولاقوة الا بللهيعني انتو الان فرحانين بهذا المقطع ****
خوارج العصر دواعشه22 رعد الجنوب الحشد الشيعي وداعش وجهان لعملة (( في السلوك والأفعال والضلال )) أما العقائد فلا فهؤلاء على عقيدة مغايير عن عقيدة أولئك
خوارج العصر دواعشهلا نقر هذا الفعل ولا تؤيدة السنة النبوية يكفي قتلهم من دون تمثيل
مسكسوء خاتمه والعياذ بالله
محمدبعض الشعوب لا تستحق لا الرحمه ولا حتى التعاطف معهم
رعد الجنوبالحشد الشيعي وداعش وجهان لعملة واحدة كلهم مجرمون لكن نصر الله فريب
رعد الجنوبالدور بإذن الله على الحشد الشيعي الجبان قاتل الأطفال والنساء
لزنمالحقيقه الحشد الشيعي ارحم الف مره من داعش لعنهم الله ومن تعاف معهم
خوارج العصر دواعشهخوارج تلك نهايتهم في أي بلد اسلامي سني مافعله أهل الموصل السنة ردة فعل من شعب مكلوم ذاق المر من الدواعش !! وساعة الغضب تذهب العقل
عدد التعليقات:5846
الرحااالمن كسر خاطره الفيديو..فل يذهب الى نصرتهم..غير محسوف عليه..بل سوف تتظف الارض
خوارج العصر دواعشهتلك نهاية كل خارجي مارق من الدين اللهم انصر سنة العراق على أعدائهم
صافيالقاتل بغير حق عقابه القتل، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب والدواعش يستاهلون أما المثلى فلا يجوز ولو بالكلب العقور، والخطأ الآخر هو اشراك الأطفال في العنف، ولا يعالج الخطأ بالخطأ .
خوارج العصر دواعشه(( وَمَا ظَلَمْنَاهُـــــمْ وَلَكِنْ كَانُــــوا أَنْفُسَهُـــــمْ يَــظْلِمُــــون ))
المستشار عادلالحمدلله
NO PROBLEMأيٌ تكونون ؟؟ ولو أني أشك أنكم من أهل الموصل ( فأنتم من عناصر الجحش الشعبي ) ماعلينا / ولنفرض أنكم من أهل الموصل .. فأنتم اليوم تنكلون بداعش ... وغداً يدخل عليكم الجحش الشعبي ويذيقكم أنواع العذاب
غازي بن شبيباهل الموصل السنه يثورون في وجه داعش وين اللي كان يقول انقذو اهل الموصل من الجيش العراقي وين الي كان يسمي ما حدث ثوره صحيح لحى ضاله مضله
زائرشكرا امريكا لتدخلكم العظيم الذي انقذ شعب الموصل الضعيف من ظلم كلاب النار لقد فعلتم وكسرتهم نباح من كان يحب داعش ويقول هم صنيعتكم.
فريدة شوقياشكالهم اوروبيين
فيصلهذا مصير كلاب البغدادي. .
عدد التعليقات:5846
الرحااالواضح من هؤلاء ليسوا من الحشد الشعبي..بل هؤلاء الاهالي الذين ضاقوا ذرعا بما فعلوه بهم الدواعش الانجاس ****.واصحاب البرمودا ك تنانير النساء
فنزوليالاطفال يمرون بجانب الجثث كما هي لو كانت العاب !!!