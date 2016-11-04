بالفيديو: شاهد أهالي الموصل يسحلون عناصر بتنظيم “داعش” ويجرونهم من “شعورهم”

صحيفة المرصد: سحل أهالي المناطق المحررة في أحياء الساحل الأيسر من مدينة الموصل العراقية، عدد من عناصر تنظيم “داعش”.

وأظهر مقطع فيديو، عرضه التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الجمعة، قيام شباب المنطقة بسحل شابين ملتحيين من عناصر “داعش” ذات فروات شعر كثيفة، ويرتدون الزي العسكري، فيما يقوم آخرون بضربهما وركلهما في شارع مكتظ وسط انتشار العشرات من الأهالي.

وقال التلفزيون إن “هذه اللقطات هي جزء من انتفاضة شعبية في المناطق المحررة في الجانب الأيسر من الموصل ضد تنظيم داعش”.