سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء بعد يوم من قرار التعويم

صحيفة المرصد: ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، بشكل غير مسبوق، ليسجل في أعلى سعر ضمن السوق السوداء 19:00 للشراء، مقابل 19:20 للبيع، وذلك بعد يوم واحد من قرار التعويم.

إلا أن بعض التعاملات في السوق السوداء سجلت أرقاما أخفض مترواحة بين 16 شراء، و17 بيع، ويأتي التذبذب في الأسعار وفق طبيعة التعاملات في السوق الموازية والتي لا تخضع لضوابط معينة، إلا في كميات العرض والطلب ومكان البيع والشراء.

أما في التعاملات الرسمية، فقد ارتفع السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية إلى 13.01 جنيه للشراء و13.50 للبيع.

عملات أخرى في السوق السوداء

وسجل سعر اليورو في السوق السوداء 21.00 للشراء مقابل 21.50 للبيع، والجنيه الإسترليني 17 شراء و17.30 بيع، والفرنك السويسري 10.20 شراء و10.30 بيع، والين الياباني بلغ 8.60 للشراء مقابل 8.70 للبيع، والدولار الكندي 7.30 للشراء مقابل 7.50 للبيع.

وعن العملات العربية، سجل الريال السعودي في السوق السوداء 5.00 للشراء مقابل 5.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 3.85 شراء و4.00 بيع، والدينار الكويتي 55 شراء مقابل 56 بيع، والريال القطري 3.80 شراء و3.90 بيع، والدينار البحريني 27.35 شراء و27.40 بيع، والريال العماني 36 شراء و36.25 بيع.