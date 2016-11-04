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سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء بعد يوم من قرار التعويم

4 نوفمبر, 2016 , 17:30 م
سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء بعد يوم من قرار التعويم
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صحيفة المرصد: ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، بشكل غير مسبوق، ليسجل في أعلى سعر ضمن السوق السوداء 19:00 للشراء، مقابل 19:20 للبيع، وذلك بعد يوم واحد من قرار التعويم.

إلا أن بعض التعاملات في السوق السوداء سجلت أرقاما أخفض مترواحة بين 16 شراء، و17 بيع، ويأتي التذبذب في الأسعار وفق طبيعة التعاملات في السوق الموازية والتي لا تخضع لضوابط معينة، إلا في كميات العرض والطلب ومكان البيع والشراء.

أما في التعاملات الرسمية، فقد ارتفع السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية إلى 13.01 جنيه للشراء و13.50 للبيع.

عملات أخرى في السوق السوداء

وسجل سعر اليورو في السوق السوداء 21.00 للشراء مقابل 21.50 للبيع، والجنيه الإسترليني 17 شراء و17.30 بيع، والفرنك السويسري 10.20 شراء و10.30 بيع، والين الياباني بلغ 8.60 للشراء مقابل 8.70 للبيع، والدولار الكندي 7.30 للشراء مقابل 7.50 للبيع.

وعن العملات العربية، سجل الريال السعودي في السوق السوداء 5.00 للشراء مقابل 5.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 3.85 شراء و4.00 بيع، والدينار الكويتي 55 شراء مقابل 56 بيع، والريال القطري 3.80 شراء و3.90 بيع، والدينار البحريني 27.35 شراء و27.40 بيع، والريال العماني 36 شراء و36.25 بيع.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    خنبوقه خنبوقه انته فين ما علقتش على هذا الخبر
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  2. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    كيف

    هو فيه ايه !!!
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  3. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    الحمد لله في عصر عصابة العسكر الدولار 21.5جنية++ سد النهضه العظيم يجفف النيل++اسعار الوقود تشتعل + اكل لحم الحمير عادي++ الهام شاهين تكتب الدستور++ الموعد ثورة الغلابة ستحرق ثكنات العسكر في 11*11
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  4. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    ابو عبد الله

    مصر راحت في خبر كان بقيادة زعيم ام الدنيا ههههخخخ اللهم لا شماته ولسه الايام تظهر المستخبي
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  5. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    علي

    الله يستر على اخوتنا في مصر ويكفيهم شر زمرة الإنقلاب المتآمرين على العرب والمسلمين
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  6. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    تميم

    مخالف للنشر
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  7. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    اديني خنبوقه والمتشبه سويميه
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  8. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    الغلا عندنا

    شفتم إزاي .. لما قلت لكم .. البنزين عندهم أرخص من عندنا ؟؟؟ أهوه الدولار صار بــ 20 جنيه ... يعني الريال بــ 6 جنيه ... والساعه بــ 5 قنيه والحسابه بتحسب
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  9. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  10. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    الخالدي

    جعل السيسي ***من ها الحال واردى
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  11. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    هذا جزاء تصويت السيسي مع المجوس وترك اهل سوريا انهارت الجنيه وهذى دعوات المسلمين الله لاوفق السيسي
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  12. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    هويدي

    هذا ماصنعه السيسي في مصر افسد بيوت المصرين وجعلهم في معيشة ضنكا ونكد و هموم مستمرة
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