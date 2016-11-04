بالصور : تمرين “أمن الخليج العربي 1” ينهي أسبوعه الأول

صحيفة المرصد-واس : بروح مشتركة وهمّة عالية، أنهت القوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في تمرين (أمن الخليج العربي1) بمملكة البحرين أسبوعها الأول وفق الجدول الزمني المعد لهذا التمرين.

وأكد رئيس الوفد السعودي اللواء الركن معيض بن سعيد الجبعان أن التمرين في أسبوعه الأول حقق الأهداف المحددة من خلال التجانس المهني الذي أظهرته قوات الأمن المشاركة، واندماج عناصرها في تنفيذ الفرضيات الأمنية المشتركة، وإدارة مسرح العمليات وفق إجراءات العمل الميداني الموحدة.

وبين اللواء الجبعان أن القوة الأمنية السعودية المشاركة في التمرين، ونظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة أظهرت حرفيتها العالية، وقدراتها المهنية في استخدام التجهيزات التقنية المتطورة في تنفيذ مهامها لمكافحة الإرهاب وحراسة الحدود والمحافظة على أمن المنشآت والمرافق.