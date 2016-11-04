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بالصور : تمرين “أمن الخليج العربي 1” ينهي أسبوعه الأول

4 نوفمبر, 2016 , 18:13 م
بالصور : تمرين “أمن الخليج العربي 1” ينهي أسبوعه الأول
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صحيفة المرصد-واس : بروح مشتركة وهمّة عالية، أنهت القوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في تمرين (أمن الخليج العربي1) بمملكة البحرين أسبوعها الأول وفق الجدول الزمني المعد لهذا التمرين.

وأكد رئيس الوفد السعودي اللواء الركن معيض بن سعيد الجبعان أن التمرين في أسبوعه الأول حقق الأهداف المحددة من خلال التجانس المهني الذي أظهرته قوات الأمن المشاركة، واندماج عناصرها في تنفيذ الفرضيات الأمنية المشتركة، وإدارة مسرح العمليات وفق إجراءات العمل الميداني الموحدة.

وبين اللواء الجبعان أن القوة الأمنية السعودية المشاركة في التمرين، ونظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة أظهرت حرفيتها العالية، وقدراتها المهنية في استخدام التجهيزات التقنية المتطورة في تنفيذ مهامها لمكافحة الإرهاب وحراسة الحدود والمحافظة على أمن المنشآت والمرافق.

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تعليقات ( 4 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. والنصر صبر ساعة

    عوامل النصر 1/الإيمان الصادق بالله ووعده بالنصر 2/التدين المبني على الكتاب والسنة 3/الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة 4/اخلاص العمل لله ورجاء الثواب 5/اتباع الاوامر وعدم المخالفة 6/العلم والمعرفة
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  2. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    المهاجر13

    نحن بالاسلام قوه وبالايمان عزيمه ....الله ينصركم على كل ظالم اثيم اراد بالاسلام والاوطان سوء
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  3. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    مواطن خليجي

    صور تثلج الصدر وتغيض اﻻعداء..متى يجي اليوم ونشوف اعداءالدين والمله المعتدين المجوس المفسدين راس الفتنه المعمم !!مرمي على اﻻرض مكتف كمافي الصوره1؟
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  4. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    الريم

    عجيب عليه وحده ناطه 😂😂.... بالتوفيج لهم
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