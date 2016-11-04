بالفيديو: داعش يفجر مروحية روسية متوقفة شرق حمص

صحيفة المرصد – د ب أ : قال تنظيم داعش بأنه دمر طائرة مروحية روسية باستهدافها بصاروخ موجه قرب منطقة حويسيس بريف حمص الشرقي، فجر اليوم الجمعة.
وبثت وكالة أعماق التابعة لتنظم داعش صوراً للمروحية وهي تحترق وزعمت الوكالة أنها طائرة روسية تمكن مقاتلي التنظيم من تدميرها بصاروخ موجهة قرب منطقة حويسيس بريف حمص الشرقي، الذي يشهد مواجهات بين القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لهم وعناصر التنظيم. ولم تذكر وكالة أعماق مصير طاقم الطائرة التي دمرت.
تعليقات ( 31 )
علي مرشدلا اصدق لانه لو كانت الطائرت قصف لن تعود طائرة اخرى لنفس الموقع
صريح في زمن المجاملاتقلم الحقيقة فين مدحك لروسيا ولا انت مثل سيدك السيسي يدافع عن الخليج بالكلام وياخذ الرز ويتعامل مع المجوس والصفويين وكل اعداء الخليج ويتعامل معهم ف كل المجالات وتكون بيننا وبينه مسافة السكة
سعد1ت16 قلم النهيقه/ﻻدناالسعوديه نحن السعوديين وحكامناحفظهم الله والشعب الوفي المخلص يسمع ويطيع ومع القياده الحكيمه بسياستهاوقراراتها..وانت تؤيدالمجرم حبيبك بوتن صقرك اوبومتك! وتؤيدمن ايده بتاع الرزحبيبك2
ابراهيمالله يحط حيلهم بينهم ويعميهم ويرمي الفتنه بينهم ولله يجعل تدبيرهم تدميرهم الإرهابيين قتله الأطفال ولنساء ولشيوخ ويعز الاسلام ولمسلمين ويوحد صفوفهم لكل من تسول له نفسه للاعتداء على الاسلام ولمسلمين 💙💛
ااببووححمموودديارب يكون السائق والمساعد والركاب على متنها 👌
ابويزيداسال الله ان ينصر الاسلام والمسلمين
ابويزيدسوال لماذا داعش لم يفجر الطائرة الثانية والسيارات القريبة منها اكيد انها لعبة من لعباتهم مع حلفائهم الايرانيون وحزب الاسد والروس اعلام
كاره الروافضالى جهنم وبئس المصير
ساميخنبابق فضيلة شيخ اليوم ما شاء الله ويدعي الله ؟ من متى تدعين ومن متى عرفتي الله يا المتخنبقه
زائرت17اضحكتني و صدقت بقولك قلم النعيقه ﻻن تعليقه نعيق وكمان ماهي حقيقه بالمررره
Ymni mahbobسعد من يعرب الدواعش ومحبيهم......
درديرخنبوقي مرتدي اليوم بشت الدين ويدعو الله بعد تعويم القنننيييه فلا تنسى يا المخنبق ان دعاء القـ ...لا يصل السحاب
محمدتعليق 13 الجنيه والبلد كلها راحت في خبر كان بقيادة زعيم ام الدنيا ههههخخخ اللهم لا شماته ولسه الايام تظهر المستخبي وحيتباع الجنيه بالكيلو وكل 2 كيلو وربع جنيه حتساوي دولار وخنابق آآآآوت ههههه آآآآوت
الى قلم النعيقه14ياقلم نذكرك بقول الحق سبحانه:انمايتقبل الله من المتقين..فاذا اردت ان يتقبل الله دعاءك على كل ظالم وعدو للاسﻻم والمسلمين ف حقق الشرط!!وهو تقوى الله وكف اناملك ولسانك عن محاربة الدين والعفه والفضيله.
عدد التعليقات:15182
قلم الحقيقهاللهم احفظ بلادناالمملكة العربية السعودية وحكامها وشعبها المخلص الوفي المبايع لهم من كيد الكائدين الحاقدين الحاسدين الأخوان والدواعش والصفويين الارهابيين المفسدين.اللهم لاترفع لهم راية ولاتبلغهم غاية.
عدد التعليقات:15182
قلم الحقيقهاللهم عليك بالأخونجية الارهابيين الدواعش ومن في حكمهم ودمرهم وشتت شملهم ولاتقم لهم راية ولاتبلغهم غاية واجعلهم للمسلمين عبرة وآية .ولاتمكنهم من حكم بلاد العرب وأوطانهم وشعوبهم آآآآآمين آآآآآآآآآآمين..
مسماراللهم انصر المجاهدين السنه على الروس والنصيري بشار النعجه والامريكان الصهاينه والجحش الرافضي الايراني والحوثي النجس
ابوسجىمخالف للنشر
سعد1اللهم عليك بروسيا وبوتن المجرم الذي دمربﻻداﻻسﻻم وعليك بالسفاح بشارالفاروعليك بمن ايدهم !! وعليك باصحاب اﻻفكارالضاله واﻻرهابيين بكل مكان وزمان!!وانصرمن نصرالدين والمسلمين انك سبحانك تعلم ماﻻنعلم.
سعدمِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
مسمارمن استطاع فهم داعش وتوجهاته كتنظيم يقولنا؟ غير طبعا الكلام التحليلي صنيعة ايران وصنيعة استخبارات هذا كله كلام محللين لكنها اعمق مما نستطيع فهمه واعمق مما يقوله المحللين ع الشاشات
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش وعلى البغدادي زعيمهم ومحبهم الطاغي صدام ******
عدد التعليقات:15182
قلم الحقيقهأكاذيب الدواعش والأخوان من خلفهم ينشرونها لهم . تجمع ارهابي مشترك .
Ymni mahbobاللهم انصر روسيا على الدواعش الارهابين عيال الشوارع.....
يا ناس ارحمو عقولنا شويليش ما نسمي الأشياء بأسمائها ونقول مرتزقة بشار تستهدف المروحية الروسية ، حتى تحرض روسيا على اعادة قصف حلب والمعارضة ، مش من المعقول داعش العالم كلها يحاربهم ، ويحصلون على السلاح ودعم من تحت الارض !!!
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش وعلى من احبهم.....