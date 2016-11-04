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بالفيديو: داعش يفجر مروحية روسية متوقفة شرق حمص

4 نوفمبر, 2016 , 19:26 م
بالفيديو: داعش يفجر مروحية روسية متوقفة شرق حمص
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صحيفة المرصد – د ب أ : قال تنظيم داعش بأنه دمر طائرة مروحية روسية باستهدافها بصاروخ موجه قرب منطقة حويسيس بريف حمص الشرقي، فجر اليوم الجمعة.

وبثت وكالة أعماق التابعة لتنظم داعش صوراً للمروحية وهي تحترق وزعمت الوكالة أنها طائرة روسية تمكن مقاتلي التنظيم من تدميرها بصاروخ موجهة قرب منطقة حويسيس بريف حمص الشرقي، الذي يشهد مواجهات بين القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لهم وعناصر التنظيم. ولم تذكر وكالة أعماق مصير طاقم الطائرة التي دمرت.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    علي مرشد

    لا اصدق لانه لو كانت الطائرت قصف لن تعود طائرة اخرى لنفس الموقع
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  2. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    صريح في زمن المجاملات

    قلم الحقيقة فين مدحك لروسيا ولا انت مثل سيدك السيسي يدافع عن الخليج بالكلام وياخذ الرز ويتعامل مع المجوس والصفويين وكل اعداء الخليج ويتعامل معهم ف كل المجالات وتكون بيننا وبينه مسافة السكة
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  3. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    سعد1

    ت16 قلم النهيقه/ﻻدناالسعوديه نحن السعوديين وحكامناحفظهم الله والشعب الوفي المخلص يسمع ويطيع ومع القياده الحكيمه بسياستهاوقراراتها..وانت تؤيدالمجرم حبيبك بوتن صقرك اوبومتك! وتؤيدمن ايده بتاع الرزحبيبك2
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  4. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    ابراهيم

    الله يحط حيلهم بينهم ويعميهم ويرمي الفتنه بينهم ولله يجعل تدبيرهم تدميرهم الإرهابيين قتله الأطفال ولنساء ولشيوخ ويعز الاسلام ولمسلمين ويوحد صفوفهم لكل من تسول له نفسه للاعتداء على الاسلام ولمسلمين 💙💛
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  5. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    ااببووححمموودد

    يارب يكون السائق والمساعد والركاب على متنها 👌
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  6. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    ابويزيد

    اسال الله ان ينصر الاسلام والمسلمين
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  7. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    ابويزيد

    سوال لماذا داعش لم يفجر الطائرة الثانية والسيارات القريبة منها اكيد انها لعبة من لعباتهم مع حلفائهم الايرانيون وحزب الاسد والروس اعلام
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  8. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    كاره الروافض

    الى جهنم وبئس المصير
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  9. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    سامي

    خنبابق فضيلة شيخ اليوم ما شاء الله ويدعي الله ؟ من متى تدعين ومن متى عرفتي الله يا المتخنبقه
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  10. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    زائر

    ت17اضحكتني و صدقت بقولك قلم النعيقه ﻻن تعليقه نعيق وكمان ماهي حقيقه بالمررره
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  11. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    Ymni mahbob

    سعد من يعرب الدواعش ومحبيهم......
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  12. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    دردير

    خنبوقي مرتدي اليوم بشت الدين ويدعو الله بعد تعويم القنننيييه فلا تنسى يا المخنبق ان دعاء القـ ...لا يصل السحاب
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  13. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    محمد

    تعليق 13 الجنيه والبلد كلها راحت في خبر كان بقيادة زعيم ام الدنيا ههههخخخ اللهم لا شماته ولسه الايام تظهر المستخبي وحيتباع الجنيه بالكيلو وكل 2 كيلو وربع جنيه حتساوي دولار وخنابق آآآآوت ههههه آآآآوت
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  14. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    كذابين الي رماه هم اطيور شلوى ابطال السنه الجيش الحر واللهم عليك بالمجوس وحشدهم ودواعشهم وحوثيهم وحزب لاتهم وكل من والاهم في البحرين والشرقيه اللهم شتتهم واخزهم وارنا فيهم عجائب قدرتك وسخطك وعظيم غظبك
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  15. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    الى قلم النعيقه

    14ياقلم نذكرك بقول الحق سبحانه:انمايتقبل الله من المتقين..فاذا اردت ان يتقبل الله دعاءك على كل ظالم وعدو للاسﻻم والمسلمين ف حقق الشرط!!وهو تقوى الله وكف اناملك ولسانك عن محاربة الدين والعفه والفضيله.
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  16. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 20:03 م
    عدد التعليقات:15182

    قلم الحقيقه

    اللهم احفظ بلادناالمملكة العربية السعودية وحكامها وشعبها المخلص الوفي المبايع لهم من كيد الكائدين الحاقدين الحاسدين الأخوان والدواعش والصفويين الارهابيين المفسدين.اللهم لاترفع لهم راية ولاتبلغهم غاية.
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  17. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    آآآه يا سيسي القنيه عومتوه وهوه ما بيعرفش العوم
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  18. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 19:56 م
    عدد التعليقات:15182

    قلم الحقيقه

    اللهم عليك بالأخونجية الارهابيين الدواعش ومن في حكمهم ودمرهم وشتت شملهم ولاتقم لهم راية ولاتبلغهم غاية واجعلهم للمسلمين عبرة وآية .ولاتمكنهم من حكم بلاد العرب وأوطانهم وشعوبهم آآآآآمين آآآآآآآآآآمين..
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  19. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    خنبوقي سعر الجنيه النهارده كاااام
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  20. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    مسمار

    اللهم انصر المجاهدين السنه على الروس والنصيري بشار النعجه والامريكان الصهاينه والجحش الرافضي الايراني والحوثي النجس
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  21. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    ابوسجى

    مخالف للنشر
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  22. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    سعد1

    اللهم عليك بروسيا وبوتن المجرم الذي دمربﻻداﻻسﻻم وعليك بالسفاح بشارالفاروعليك بمن ايدهم !! وعليك باصحاب اﻻفكارالضاله واﻻرهابيين بكل مكان وزمان!!وانصرمن نصرالدين والمسلمين انك سبحانك تعلم ماﻻنعلم.
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  23. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    خنبوقة روسية بوتن حزينة على الطائرة وتكاد تلطم من الخبر
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  24. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    سعد

    مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
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  25. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    مسمار

    من استطاع فهم داعش وتوجهاته كتنظيم يقولنا؟ غير طبعا الكلام التحليلي صنيعة ايران وصنيعة استخبارات هذا كله كلام محللين لكنها اعمق مما نستطيع فهمه واعمق مما يقوله المحللين ع الشاشات
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  26. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الدواعش وعلى البغدادي زعيمهم ومحبهم الطاغي صدام ******
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  27. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    من فعلها نشمي إبن نشمي.
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  28. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 19:39 م
    عدد التعليقات:15182

    قلم الحقيقه

    أكاذيب الدواعش والأخوان من خلفهم ينشرونها لهم . تجمع ارهابي مشترك .
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  29. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    Ymni mahbob

    اللهم انصر روسيا على الدواعش الارهابين عيال الشوارع.....
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  30. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    يا ناس ارحمو عقولنا شوي

    ليش ما نسمي الأشياء بأسمائها ونقول مرتزقة بشار تستهدف المروحية الروسية ، حتى تحرض روسيا على اعادة قصف حلب والمعارضة ، مش من المعقول داعش العالم كلها يحاربهم ، ويحصلون على السلاح ودعم من تحت الارض !!!
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  31. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الدواعش وعلى من احبهم.....
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