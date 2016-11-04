بالفيديو: داعش يفجر مروحية روسية متوقفة شرق حمص

صحيفة المرصد – د ب أ : قال تنظيم داعش بأنه دمر طائرة مروحية روسية باستهدافها بصاروخ موجه قرب منطقة حويسيس بريف حمص الشرقي، فجر اليوم الجمعة.

وبثت وكالة أعماق التابعة لتنظم داعش صوراً للمروحية وهي تحترق وزعمت الوكالة أنها طائرة روسية تمكن مقاتلي التنظيم من تدميرها بصاروخ موجهة قرب منطقة حويسيس بريف حمص الشرقي، الذي يشهد مواجهات بين القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لهم وعناصر التنظيم. ولم تذكر وكالة أعماق مصير طاقم الطائرة التي دمرت.