تركيا تحجب تويتر و واتس آب

صحيفة المرصد – رويترز:قالت جماعة تراقب الإنترنت إن استخدام موقعي تويتر وواتس آب توقف في تركيا اليوم الجمعة بعد اعتقال 11 نائباً من المناصرين للأكراد في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية الليلة الماضية.

وقال خبير من جماعة (تركي بلوكس) التي تتابع خدمات الإنترنت إنه تم إبطاء الخدمة لدرجة يتعذر معها استخدامها.