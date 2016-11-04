تركيا تحجب تويتر و واتس آب

صحيفة المرصد – رويترز:قالت جماعة تراقب الإنترنت إن استخدام موقعي تويتر وواتس آب توقف في تركيا اليوم الجمعة بعد اعتقال 11 نائباً من المناصرين للأكراد في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية الليلة الماضية.
وقال خبير من جماعة (تركي بلوكس) التي تتابع خدمات الإنترنت إنه تم إبطاء الخدمة لدرجة يتعذر معها استخدامها.
تعليقات ( 20 )
عدد التعليقات:14682
هيفاء @ودي افهم عندهم مطر. خضراء ووجيه نفتح النفس. ايش يبون في هالبرامج 😢😢
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برق الحرم((((((( قطع برامج التواصل ....بعدتوقيفات اردوغان لكبار حزب العمال .... والتي أعقبت انفجارات اليوم .............في ديار بكر ))))))
رحمهعندي وواتس وتويتر وكله كله الحمدلله بفضل من الله وثم المملكه العربيه السعوديه ادام الله علينا العز والرخاء والامن الدائم في عهد ال سعود الكرام
رحمهمخالف
راكاااانيشهد الله انك كفو ورجال من ظهر رجال يا اردوغان.ماجانا تويتر والواتس ولحقنا خير ماغير مهاترات وفضايح وسربتت خرفان ونعاج اصبح شغلها الشاغل التغريد بالقذف وقلة الحياء الواحد لو اطلق الريح غرد وقال سويتها
رحمهعوى اردوغان فحجب تويتر و واتس آب ههههههههههههههههههه
مشــعلالديموقراطية المزعومة
تأبط شراًما جانا الشر الا عبر الدش والنت..ولا امورنا كانت طيبه ونفسياتنا من احس ما يكون انا مع الرقابه الصارمة او الألغاء
تأبط شراًلو كان الامر في يدي النت للبنوك وللمواقع الرسمية او المرخصة فقط والدش ينلغي ..ويكون كيبل بقنوات محدود للاطفال وللاسرة والفناة الاولى فقط ويقفل الساعة 12 في الليل..عشان يهداء الناس ويركزون في حياتهم
يوسف بن عليعقبال السعودية و بقية دول الخليج لأن معظم وسائل التواصل أصبحت أحد أسباب هدم القيم المجتمعية و تفرقة الصف و الإبتعاد عن الأمور المفيدة و نشر الشائعات و إشهار التوافه و مضيعة للأوقات
زائر صادقانشاء الله تحجب عندنا لأنها وسائل هدم
ابواحمدعقبالنا انشاء الله ليست وسائل تواصل اجتماعي بل وسائل الهدم الإجتماعي
REALITYعقبال عندنا ان شاء الله. و الله ما جاء منه الا وجع الراس و المشاكل
سارونةبرافو والله لأنها تطبيقات غبية تنتشر بها الاكاذيب والشائعات لا فائدة ترجى منها
مشعل الرياضهذه البرامج استغلوها أصحاب النفوس الضعيفة بنشر الإشاعات الكاذبة التي تضر المجتمع وتخدم الأعداء ونشر التعصب الرياضي والكراهية بين الشباب .. ويجب محاسبة من يستغل هذه البرامج إستغلال سيء
زائرابوفوازوسائل التوصل سوت أشياء تعجز عنها الجيوش لي إيضاح الظلم و فضح الفساد نصرك الله ايه المناضل تويتر انت وابن عمك فيسبوك
الروافض حشرات لابد من القضاء عليهمقرار صحيح وان شاء الله عندنا قريب فلم نستفيد من برامج التواصل الا المصائب والمشاكل
فهدشبكات التواصل الاجتماعي دمار اجتماعي. طورت المجتمعات الغربية ودمرت المجتمعات الاسلامية.
دعباديقرار صائب عقبالنا من يوم جت البرامج ذي ضيعة العالم ضيعة الزوجه والمواطن الصالح والابناء وكانت سبب في دمار بعض الدول وخرجت الدواعش