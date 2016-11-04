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تركيا تحجب تويتر و واتس آب

4 نوفمبر, 2016 , 19:31 م
تركيا تحجب تويتر و واتس آب
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صحيفة المرصد – رويترز:قالت جماعة تراقب الإنترنت إن استخدام موقعي تويتر وواتس آب توقف في تركيا اليوم الجمعة بعد اعتقال 11 نائباً من المناصرين للأكراد في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية الليلة الماضية.

وقال خبير من جماعة (تركي بلوكس) التي تتابع خدمات الإنترنت إنه تم إبطاء الخدمة لدرجة يتعذر معها استخدامها.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 22:17 م
    عدد التعليقات:14682

    هيفاء @

    ودي افهم عندهم مطر. خضراء ووجيه نفتح النفس. ايش يبون في هالبرامج 😢😢
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  2. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:12591

    برق الحرم

    ((((((( قطع برامج التواصل ....بعدتوقيفات اردوغان لكبار حزب العمال .... والتي أعقبت انفجارات اليوم .............في ديار بكر ))))))
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  3. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    رحمه

    عندي وواتس وتويتر وكله كله الحمدلله بفضل من الله وثم المملكه العربيه السعوديه ادام الله علينا العز والرخاء والامن الدائم في عهد ال سعود الكرام
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  4. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    رحمه

    مخالف
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  5. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    راكاااان

    يشهد الله انك كفو ورجال من ظهر رجال يا اردوغان.ماجانا تويتر والواتس ولحقنا خير ماغير مهاترات وفضايح وسربتت خرفان ونعاج اصبح شغلها الشاغل التغريد بالقذف وقلة الحياء الواحد لو اطلق الريح غرد وقال سويتها
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  6. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    مواقع التواصل مثل تويتر وفيسبوك ويو ناو يجب ان تحجب او على الاقل يتم عمل بديل لها وطني لايقبل الدخول عليها الا من مواطني السعودية فقط لأن مواقع التواصل الحالية تستخدم ضدنا وضد ديننا واخلاقنا وقيمنا
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  7. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    رحمه

    عوى اردوغان فحجب تويتر و واتس آب ههههههههههههههههههه
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  8. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    مشــعل

    الديموقراطية المزعومة
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  9. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    تأبط شراً

    ما جانا الشر الا عبر الدش والنت..ولا امورنا كانت طيبه ونفسياتنا من احس ما يكون انا مع الرقابه الصارمة او الألغاء
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  10. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    تأبط شراً

    لو كان الامر في يدي النت للبنوك وللمواقع الرسمية او المرخصة فقط والدش ينلغي ..ويكون كيبل بقنوات محدود للاطفال وللاسرة والفناة الاولى فقط ويقفل الساعة 12 في الليل..عشان يهداء الناس ويركزون في حياتهم
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  11. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    يوسف بن علي

    عقبال السعودية و بقية دول الخليج لأن معظم وسائل التواصل أصبحت أحد أسباب هدم القيم المجتمعية و تفرقة الصف و الإبتعاد عن الأمور المفيدة و نشر الشائعات و إشهار التوافه و مضيعة للأوقات
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  12. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    زائر صادق

    انشاء الله تحجب عندنا لأنها وسائل هدم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    ابواحمد

    عقبالنا انشاء الله ليست وسائل تواصل اجتماعي بل وسائل الهدم الإجتماعي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    REALITY

    عقبال عندنا ان شاء الله. و الله ما جاء منه الا وجع الراس و المشاكل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    سارونة

    برافو والله لأنها تطبيقات غبية تنتشر بها الاكاذيب والشائعات لا فائدة ترجى منها
    لا يعجبني(1) اعجبني(14)
  16. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    مشعل الرياض

    هذه البرامج استغلوها أصحاب النفوس الضعيفة بنشر الإشاعات الكاذبة التي تضر المجتمع وتخدم الأعداء ونشر التعصب الرياضي والكراهية بين الشباب .. ويجب محاسبة من يستغل هذه البرامج إستغلال سيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    زائرابوفواز

    وسائل التوصل سوت أشياء تعجز عنها الجيوش لي إيضاح الظلم و فضح الفساد نصرك الله ايه المناضل تويتر انت وابن عمك فيسبوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    الروافض حشرات لابد من القضاء عليهم

    قرار صحيح وان شاء الله عندنا قريب فلم نستفيد من برامج التواصل الا المصائب والمشاكل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    فهد

    شبكات التواصل الاجتماعي دمار اجتماعي. طورت المجتمعات الغربية ودمرت المجتمعات الاسلامية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    دعبادي

    قرار صائب عقبالنا من يوم جت البرامج ذي ضيعة العالم ضيعة الزوجه والمواطن الصالح والابناء وكانت سبب في دمار بعض الدول وخرجت الدواعش
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