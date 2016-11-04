بالفيديو: كيف رد السفير السعودي بواشنطن عن سؤال قصف اليمن؟

صحيفة المرصد: أبدى الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود، السفير السعودي في واشنطن، استيائه من سؤال أحد مراسلي الصحف الأميركية، مؤكدًا أنه يحملا اتهامًا ومعاكس تمامًا للمعنى المقصود.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مراسل صحيفة “انترسبيت الأميركية” يوجه سؤالا للسفير نصه: “هل ستتخلى السعودية عن قصف اليمن بالقنابل العنقودية”؟. ليرد السفير قائلا إن سؤال الصحافي شبيه بسؤال: “هل ستتخلى عن ضرب زوجتك”؟. قاصدًا أن السؤال يفترض اتهاماً مسبقاً، أياً تكن الإجابة عليه ستأتي مغايرة للحقيقة والواقع.

جدير بالذكر أن اللواء الركن أحمد عسيري أكد أكثر من مرة أن السعودية ملتزمة بكافة القواعد الدولية والمواثيق الإنسانية في اليمن و أنها تستعمل سلاحاً وقنابل شديدة الدقة بغية تفادي إصابة المدنيين .