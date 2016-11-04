صحيفة المرصد: أبدى الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود، السفير السعودي في واشنطن، استيائه من سؤال أحد مراسلي الصحف الأميركية، مؤكدًا أنه يحملا اتهامًا ومعاكس تمامًا للمعنى المقصود.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مراسل صحيفة “انترسبيت الأميركية” يوجه سؤالا للسفير نصه: “هل ستتخلى السعودية عن قصف اليمن بالقنابل العنقودية”؟. ليرد السفير قائلا إن سؤال الصحافي شبيه بسؤال: “هل ستتخلى عن ضرب زوجتك”؟. قاصدًا أن السؤال يفترض اتهاماً مسبقاً، أياً تكن الإجابة عليه ستأتي مغايرة للحقيقة والواقع.
جدير بالذكر أن اللواء الركن أحمد عسيري أكد أكثر من مرة أن السعودية ملتزمة بكافة القواعد الدولية والمواثيق الإنسانية في اليمن و أنها تستعمل سلاحاً وقنابل شديدة الدقة بغية تفادي إصابة المدنيين .
بالفيديو: كيف رد السفير السعودي بواشنطن عن سؤال قصف اليمن؟
صحيفة المرصد: أبدى الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود، السفير السعودي في واشنطن، استيائه من سؤال أحد مراسلي الصحف الأميركية، مؤكدًا أنه يحملا اتهامًا ومعاكس تمامًا للمعنى المقصود.
تعليقات ( 19 )
طال عمروامخالف للنشر
عدد التعليقات:12591
برق الحرم(((((( التحالف العربي يحيد المدنيين ولايستخدم الاسلحة الفتاكة .... مثل مايحدث في العراق والشام حيث تجارب اسلحة البنتاجون والكرملين))))))
فليحانمخالف
عبدالعزيز//للاسف الكثير لايفهم مقصد سموه وماقاله هو مثل امريكي معروف وله معنى لايفهمه الا الاذكياء
فليحانمخالف
محمدعنوان الموضوع اكبر من قرائته ههههههههه
المتنبيتجري الرياح بما لاتشتري السفن.
جاسممخالف
أجامل أياميمخالف للنشر
عيداجابة غير دبلوماسية ؟؟؟
بخصوص القصفلم أرى أي مسؤول يجاوب بوضوح وثقه عن نفس السؤال على ماذا يدل ؟ نعم نعم اذن لماذا الإصرار على الإستمراريه بالحرب !؟
سالمماهكدا تورد الابل
فليحانههههه. جاب العيد.
الحكمه يمانيةاجابه غير دبلوماسية وغير موفقه من سفير في دولة عظمي بحجم امريكا، الصحفي من حقة ان يسأل والسفير كان يستطيع ان يرد بكل وضوح وينفي عدم استخدام مثل تلك القنابل المحرمة دولياً. كيف ينفي انه ليس دبلوماسي؟
بخن بخنيقول انه ليس سياسي ليرد على السؤال ! سفير في أمريكا وماهو سياسي أجل وش يكون . ؟
Ksbانا والله فاهم وش يقصد لكن ياخي مو كل الناس تفهم المعنى فيه ناس جاهله في ناس الخيال و المنطق ضيق
معلم متقاعدرد ذكي وسؤال خبيث .
Abdulazizبعض التصاريح غير موفقه
تأبط شراًهناك من يريد التشويه فقط ..السؤال خبيث والرد ساخر وذكي لمن لديه عقل ويفهم