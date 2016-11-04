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بالفيديو: كيف رد السفير السعودي بواشنطن عن سؤال قصف اليمن؟

4 نوفمبر, 2016 , 20:09 م
بالفيديو: كيف رد السفير السعودي بواشنطن عن سؤال قصف اليمن؟
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صحيفة المرصد: أبدى الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود، السفير السعودي في واشنطن، استيائه من سؤال أحد مراسلي الصحف الأميركية، مؤكدًا أنه يحملا اتهامًا ومعاكس تمامًا للمعنى المقصود.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مراسل صحيفة “انترسبيت الأميركية” يوجه سؤالا للسفير نصه: “هل ستتخلى السعودية عن قصف اليمن بالقنابل العنقودية”؟. ليرد السفير قائلا إن سؤال الصحافي شبيه بسؤال: “هل ستتخلى عن ضرب زوجتك”؟. قاصدًا أن السؤال يفترض اتهاماً مسبقاً، أياً تكن الإجابة عليه ستأتي مغايرة للحقيقة والواقع.
جدير بالذكر أن اللواء الركن أحمد عسيري أكد أكثر من مرة أن السعودية ملتزمة بكافة القواعد الدولية والمواثيق الإنسانية في اليمن و أنها تستعمل سلاحاً وقنابل شديدة الدقة بغية تفادي إصابة المدنيين .



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    طال عمروا

    مخالف للنشر
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  2. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:12591

    برق الحرم

    (((((( التحالف العربي يحيد المدنيين ولايستخدم الاسلحة الفتاكة .... مثل مايحدث في العراق والشام حيث تجارب اسلحة البنتاجون والكرملين))))))
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  3. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    فليحان

    مخالف
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  4. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    عبدالعزيز//

    للاسف الكثير لايفهم مقصد سموه وماقاله هو مثل امريكي معروف وله معنى لايفهمه الا الاذكياء
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  5. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    فليحان

    مخالف
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  6. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    محمد

    عنوان الموضوع اكبر من قرائته ههههههههه
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  7. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    المتنبي

    تجري الرياح بما لاتشتري السفن.
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  8. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    جاسم

    مخالف
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  9. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    أجامل أيامي

    مخالف للنشر
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  10. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    عيد

    اجابة غير دبلوماسية ؟؟؟
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  11. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    بخصوص القصف

    لم أرى أي مسؤول يجاوب بوضوح وثقه عن نفس السؤال على ماذا يدل ؟ نعم نعم اذن لماذا الإصرار على الإستمراريه بالحرب !؟
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  12. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    سالم

    ماهكدا تورد الابل
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  13. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    فليحان

    ههههه. جاب العيد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  14. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    الحكمه يمانية

    اجابه غير دبلوماسية وغير موفقه من سفير في دولة عظمي بحجم امريكا، الصحفي من حقة ان يسأل والسفير كان يستطيع ان يرد بكل وضوح وينفي عدم استخدام مثل تلك القنابل المحرمة دولياً. كيف ينفي انه ليس دبلوماسي؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  15. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    بخن بخن

    يقول انه ليس سياسي ليرد على السؤال ! سفير في أمريكا وماهو سياسي أجل وش يكون . ؟
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  16. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    Ksb

    انا والله فاهم وش يقصد لكن ياخي مو كل الناس تفهم المعنى فيه ناس جاهله في ناس الخيال و المنطق ضيق
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  17. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    معلم متقاعد

    رد ذكي وسؤال خبيث .
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  18. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    Abdulaziz

    بعض التصاريح غير موفقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  19. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    تأبط شراً

    هناك من يريد التشويه فقط ..السؤال خبيث والرد ساخر وذكي لمن لديه عقل ويفهم
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