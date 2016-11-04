لماذا قال ” ناصر القصبي” عن زوجته بدرية البشر : لا تهمكم بس ناس فاضية ما وراها شغل!

صحيفة المرصد:”لا تهمكم بس، ناس فاضية ما وراها شغل”.. هكذا روج الفنان السعودي ناصر القصبي بصورة “كوميدية”، وعلى طريقته الشهيرة بـ”القفشات” الفكاهية لرواية زوجته، بدرية البشر، الجديدة وفقاً لموقع العربية نت.
وأعاد القصبي تغريدة زوجته الروائية الشهيرة، بدرية البشر، وهي تعلن عن روايتها الجديدة “زائرات الخميس”، حيث كتبت “يسعدني أن تكونوا معي اليوم الجمعة 4 نوفمبر الساعة 8 مساءً في جناح دار كلمات، لتوقيع روايتي زائرات الخميس في معرض الشارقة للكتاب”.
ووجدت التغريدة التي تناقلها المغردون ردود فعل واسعة على “تويتر”، حيث حصدت أكثر من 2000 إعادة تغريد، فيما اكتفت بدرية البشر بالرد على تغريدة القصبي “الكوميدية” بابتسامة عريضة فقط.
لا تهمكم بس .
ناس فاضيه ماوراها شغل https://t.co/uIOsyAkzvI
— ناصر القصبي (@algassabinasser) November 4, 2016
تعليقات ( 19 )
الزهرانيالله يوفقكم واصلوا الابداع والى الامام ولا نامت اعين الحساد
ﻻخلق وﻻجمال**** قسم بالله لو يدفعو أهلها مهرها دبل ماقبل فيها ﻻاعتراض على خلق الله
جاسممخالف
ترى ملينا ياصحيفتنا الغاليةمخالف
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. زائره و ااببووححمموودد
عدد التعليقات:4560
بدورلاحول ولا قوة إلا بالله
الاشممع الاسف ماتت الغيره
اسماءواضح يحبها بس ليش انفصلو والمقال مكتوب زوجته شكلهم رجعو لبعض وأنا مدري نقول ان شاء الله
محمدالتم المتعوس على خايب الرجا
ايييه بسصار ذا وحرمته وشمس وحليمه بولند وهلماجرا هم مواضيعنا وهمومنا
فارس نحدهذي دعايه للروايه ما تمشي علينا ياناصر انت وبدريه
زائرهيازينهم الله يسعدهم ويخليهم لبعض
منصفاحس اني مسحور من ابتسامتهم ودوني شيخ يقرأ هههههه، كويس وقفت على ابتسمامة مه ضحكه
ااببووححممووددما شاء الله عليهم .. كنهم كناري .. الله لا يضرهم ☝
الاحفورهناصر .... لاتاخذك العزة بالاثم
عدد التعليقات:142
تابط شراابشرك لا انت ولا هي نهمونا اجل بيم مو ميم
غالبوالله واضحه صورتها بس ماهي جميله
وشك وشكخلصنا من لجين جانا القصبي