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لماذا قال ” ناصر القصبي” عن زوجته بدرية البشر : لا تهمكم بس ناس فاضية ما وراها شغل!

4 نوفمبر, 2016 , 20:10 م
لماذا قال ” ناصر القصبي” عن زوجته بدرية البشر : لا تهمكم بس ناس فاضية ما وراها شغل!
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صحيفة المرصد:”لا تهمكم بس، ناس فاضية ما وراها شغل”.. هكذا روج الفنان السعودي ناصر القصبي بصورة “كوميدية”، وعلى طريقته الشهيرة بـ”القفشات” الفكاهية لرواية زوجته، بدرية البشر، الجديدة وفقاً لموقع العربية نت.

وأعاد القصبي تغريدة زوجته الروائية الشهيرة، بدرية البشر، وهي تعلن عن روايتها الجديدة “زائرات الخميس”، حيث كتبت “يسعدني أن تكونوا معي اليوم الجمعة 4 نوفمبر الساعة 8 مساءً في جناح دار كلمات، لتوقيع روايتي زائرات الخميس في معرض الشارقة للكتاب”.

ووجدت التغريدة التي تناقلها المغردون ردود فعل واسعة على “تويتر”، حيث حصدت أكثر من 2000 إعادة تغريد، فيما اكتفت بدرية البشر بالرد على تغريدة القصبي “الكوميدية” بابتسامة عريضة فقط.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    الزهراني

    الله يوفقكم واصلوا الابداع والى الامام ولا نامت اعين الحساد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    ﻻخلق وﻻجمال

    **** قسم بالله لو يدفعو أهلها مهرها دبل ماقبل فيها ﻻاعتراض على خلق الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    جاسم

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    ترى ملينا ياصحيفتنا الغالية

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. زائره و ااببووححمموودد
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  7. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 21:16 م
    عدد التعليقات:4560

    بدور

    لاحول ولا قوة إلا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    الاشم

    مع الاسف ماتت الغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    اسماء

    واضح يحبها بس ليش انفصلو والمقال مكتوب زوجته شكلهم رجعو لبعض وأنا مدري نقول ان شاء الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    محمد

    التم المتعوس على خايب الرجا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    ايييه بس

    صار ذا وحرمته وشمس وحليمه بولند وهلماجرا هم مواضيعنا وهمومنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  12. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    فارس نحد

    هذي دعايه للروايه ما تمشي علينا ياناصر انت وبدريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    زائره

    يازينهم الله يسعدهم ويخليهم لبعض
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  14. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    منصف

    احس اني مسحور من ابتسامتهم ودوني شيخ يقرأ هههههه، كويس وقفت على ابتسمامة مه ضحكه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    ااببووححمموودد

    ما شاء الله عليهم .. كنهم كناري .. الله لا يضرهم ☝
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  16. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    الاحفوره

    ناصر .... لاتاخذك العزة بالاثم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  17. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 20:19 م
    عدد التعليقات:142

    تابط شرا

    ابشرك لا انت ولا هي نهمونا اجل بيم مو ميم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  18. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    غالب

    والله واضحه صورتها بس ماهي جميله
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  19. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    وشك وشك

    خلصنا من لجين جانا القصبي
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)

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