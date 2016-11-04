لماذا قال ” ناصر القصبي” عن زوجته بدرية البشر : لا تهمكم بس ناس فاضية ما وراها شغل!

صحيفة المرصد:”لا تهمكم بس، ناس فاضية ما وراها شغل”.. هكذا روج الفنان السعودي ناصر القصبي بصورة “كوميدية”، وعلى طريقته الشهيرة بـ”القفشات” الفكاهية لرواية زوجته، بدرية البشر، الجديدة وفقاً لموقع العربية نت.

وأعاد القصبي تغريدة زوجته الروائية الشهيرة، بدرية البشر، وهي تعلن عن روايتها الجديدة “زائرات الخميس”، حيث كتبت “يسعدني أن تكونوا معي اليوم الجمعة 4 نوفمبر الساعة 8 مساءً في جناح دار كلمات، لتوقيع روايتي زائرات الخميس في معرض الشارقة للكتاب”.

ووجدت التغريدة التي تناقلها المغردون ردود فعل واسعة على “تويتر”، حيث حصدت أكثر من 2000 إعادة تغريد، فيما اكتفت بدرية البشر بالرد على تغريدة القصبي “الكوميدية” بابتسامة عريضة فقط.