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بالفيديو: لاعب النصر “عبدالرحمن الدوسري” يثير سخرية المغردين أثناء دخوله للمباراة

4 نوفمبر, 2016 , 20:30 م
بالفيديو: لاعب النصر “عبدالرحمن الدوسري” يثير سخرية المغردين أثناء دخوله للمباراة
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صحيفة المرصد: سخر “مغردون” من الحركة التي قام بها لاعب النصر عبدالرحمن الدوسري، أثناء دخوله بديلا في مباراة الرائد، حيث أنه لمس الأرض أثناء دخوله، مشيرين إلي أن ذلك لا يمثل إلا تقليد أعمي للاعبين الأجانب لاسيما “المسيحيين”.

وأعاد مغردون تداول مقاطع فيديو للاعبين سعوديين – من بينها مقطع لأحد لاعبي الهلال قبل سنوات – وهم يقومون بنفس الحركة.
من جهة أخرى رأى البعض الحركة “عادية” ولم يقصد أي من اللاعبين القيام بحركة الصليب بلمسه للأرض، مطالبين بعدم تضخيم الأمر.



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    قمة التناقض

    لمس الارض والا حبها وش المشكله ووش الفائده منه والا من نشاطه الذي لايخدم الدين ولا الوطن ارجو ان يكون اهتمامنا في ماينفع الدين والوطن .. نحن نمر في مفترق طرق يجب ان يكون للاعلام دوره الفاعل في التوجيه
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  2. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    NO PROBLEM

    مساكين ... يستحقون الشفقه والعطف ... لأنهم للأسف جهله ولايعون ماتصدر منهم من افعال وما معناها ... سوى انهم يقلدون لعيبة الغرب .. ونحن نعرف من اين يجلبون هؤلاء اللعيبه ؟ والله لاعلم ولاتعليم ولاثقافه
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  3. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:5849

    الرحااال

    الله يرجكم..اهم شي لا يجي احد ويكفره..اعرف زين المتشددين..جاهزه السنتهم
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  4. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    علي

    مسوين حماة الفضيلة وأنتم منافقون كذابون ،،،لاعب نزل الملعب ولمس الأرض بيده وش دخل هذا في الدين ؟؟
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  5. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    الترشيحي

    قلم الكذاب اتحدى انت سعودي واذا انت سعودي اكيد****
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  6. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    غمازتي ماركه

    النصر حبي والي زي مايلام 👄❤❤
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  7. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    wad

    مشكلة الفقراويه عدم التاهيل التعليمي.الدليل لم يخرج منهم ناقد او صحفي او جامعي .كلهم ابتدائي
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  8. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    زهراني

    هذه في الأصل حركة (نفسية) خاصة للاعب البديل .. علميا لها دور في رفع المستوى اللياقي ليكون في مستوى زملائه الموجودين .. الصليب ما له علاقة بلمس العشب ..
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  9. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    قوطي نيفيا

    مبروووك جماهير الشمس فوز ناشئ العالمي على المحلي في نصف النهائي 2 : 1 عقبال الكأس 💐💐
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  10. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    راكاااان

    صنيفره لايلام
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  11. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    يويتشي نيشيمورا

    هذى الشيطان الأكبر الي ينتقد هذي الحركه اعرفوا الدين عدل بعدين تلفسفوا ياقواطي
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  12. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    ابوالفيصلا

    الي ما يطول العنب يقون عنه حامض .. يالطاقية
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  13. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    ايالا

    17_سايبين العقيده لك
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  14. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    الفقراوية يحتاجون دروس مكثفة في العقيدة ، لازم الشيخ العنيد يدرسهم .
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  15. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    غمازتي ماركه

    عادي ليش تكبرون الموضوع
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  16. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    ااببووححمموودد

    الذي يفعله المسيحين أثناء دخولهم للملاعب هي حركة الصليب .. لمس أرضية الملعب عاده قديمه يفعلها الأجانب والعرب من جميع الديانات والأعراق .. وليست حكرا على فئة بعينها ⁉
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  17. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    حساوي

    حلوه أتمنى إدارة النصر ملاحقة المغردين هههههههه ليه حرام احد يضحك على الفقراويه
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  18. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 20:58 م
    عدد التعليقات:15182

    قلم الحقيقه

    أتمنى من نادي النصر ممثلى برئيسه وادارته أن تلاحق هؤلاء المغردين الأخونجية وقطعانهم وتقدمهم لمحاكمة عادلة تقتص لهذا اللاعب الذي أراد هؤلاء الأخونج الاسائة له والتشكيك في عقيدته وجعلهم عبرة .
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  19. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 20:53 م
    عدد التعليقات:15182

    قلم الحقيقه

    ت 9 // والمغردين قصدي الناعقين الذين لاحقو هذا اللاعب النصراوي بألسنتهم كأنها حد الأمواس وأخذو يشككون في دينه وعقيدته ويعتبرونه تقليد للاعب مسيحي ماذا تسمي هذا ***.أين تسامح الأديان؟؟.
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  20. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    سعيد

    الدعوة ان اللاعب يجهل اصلا ليش هم يسون الحركة مسكين يقلد وبس ماينلام،، اللوم يصير على ادارة النادي في عدم التثقيف لهولاء واخراج الجهل المركب منهم لا تحملو اللا عب فوق الجهل الا فيه . فجهله اكبر مرض
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  21. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 20:48 م
    عدد التعليقات:15182

    قلم الحقيقه

    يجب أن تسود لغة السلام والمقاصد والغايات الشريفة ربوع بلادنا بأكملها . ولانسمح للنفوس الأخونجية الارهابية أن تزرع لغة التشكيك بعقيدة أفراد المجتمع السعودي رياضيين أو غيرهم.فكلاب الأخوان والدواعش تنبح.
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  22. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    كيف الاخوان لهم اعلام وينه اشر عليه ومن يمثله عطنا اسماء كيف حزب ممنوع وله اعلام مسموح جالس تخرف فاضي اشغال شفلك شغله بدل القرقره والثرثره والهذيان والانطواء والعزله والنبذ خلك اجتماعي واطلع متقوقع
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  23. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 20:43 م
    عدد التعليقات:15182

    قلم الحقيقه

    ومن هنا على حكومتنا الرشيدة أن لاتصمت عن هؤلاء الأخونجية الارهابيين ومن يقف خلف مثل هذه التغريدات أو بالأصح النعيق الكريه مقاصده وغاياته والأهداف من ورائه.لأن مثل هذا الهجوم على هذا اللاعب ارهاب.
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  24. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    ايالا

    لا هجمه مرتده ولا فلحسبان يدخل قلم الحقيقه كعادته الاخونجيه والتصحر
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  25. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    ايالا

    شوي يجيك اسمر عبر ،بسمه،الزعيم الملكي ،قوطي عالمي
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  26. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    نص نايم

    لمس الارض بهذه الطريقه كثير من اللعيبه يسويها ليس شرطا تقليد المسيحيين عند دخوله والصلاة بطريقتهم
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  27. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 20:37 م
    عدد التعليقات:15182

    قلم الحقيقه

    عجلةالاعلام الأخونجي الأخواني والداعشي الارهابي في بلادناالمملكة صاحب بث الاشاعات والتحريض وزرع الفتن والتشكيك في كل حركة عفوية وعمل لايتماشى مع فكرهم وحزبهم وشرهم الذي يسعون من خلاله الى تحطيم الوطن.
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  28. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    ايالا

    اووووو حساوي اول تعليق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    ايالا

    ننتضر التعليقات الهلاليه
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  30. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    حساوي

    سبحان الله كل واحد يشجع النصر لازم فيه سكر أو ضغط
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