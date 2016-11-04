بالفيديو: لاعب النصر “عبدالرحمن الدوسري” يثير سخرية المغردين أثناء دخوله للمباراة

صحيفة المرصد: سخر “مغردون” من الحركة التي قام بها لاعب النصر عبدالرحمن الدوسري، أثناء دخوله بديلا في مباراة الرائد، حيث أنه لمس الأرض أثناء دخوله، مشيرين إلي أن ذلك لا يمثل إلا تقليد أعمي للاعبين الأجانب لاسيما “المسيحيين”.
وأعاد مغردون تداول مقاطع فيديو للاعبين سعوديين – من بينها مقطع لأحد لاعبي الهلال قبل سنوات – وهم يقومون بنفس الحركة.
من جهة أخرى رأى البعض الحركة “عادية” ولم يقصد أي من اللاعبين القيام بحركة الصليب بلمسه للأرض، مطالبين بعدم تضخيم الأمر.
تعليقات ( 30 )
قمة التناقضلمس الارض والا حبها وش المشكله ووش الفائده منه والا من نشاطه الذي لايخدم الدين ولا الوطن ارجو ان يكون اهتمامنا في ماينفع الدين والوطن .. نحن نمر في مفترق طرق يجب ان يكون للاعلام دوره الفاعل في التوجيه
NO PROBLEMمساكين ... يستحقون الشفقه والعطف ... لأنهم للأسف جهله ولايعون ماتصدر منهم من افعال وما معناها ... سوى انهم يقلدون لعيبة الغرب .. ونحن نعرف من اين يجلبون هؤلاء اللعيبه ؟ والله لاعلم ولاتعليم ولاثقافه
عدد التعليقات:5849
الرحااالالله يرجكم..اهم شي لا يجي احد ويكفره..اعرف زين المتشددين..جاهزه السنتهم
عليمسوين حماة الفضيلة وأنتم منافقون كذابون ،،،لاعب نزل الملعب ولمس الأرض بيده وش دخل هذا في الدين ؟؟
الترشيحيقلم الكذاب اتحدى انت سعودي واذا انت سعودي اكيد****
غمازتي ماركهالنصر حبي والي زي مايلام 👄❤❤
wadمشكلة الفقراويه عدم التاهيل التعليمي.الدليل لم يخرج منهم ناقد او صحفي او جامعي .كلهم ابتدائي
زهرانيهذه في الأصل حركة (نفسية) خاصة للاعب البديل .. علميا لها دور في رفع المستوى اللياقي ليكون في مستوى زملائه الموجودين .. الصليب ما له علاقة بلمس العشب ..
قوطي نيفيامبروووك جماهير الشمس فوز ناشئ العالمي على المحلي في نصف النهائي 2 : 1 عقبال الكأس 💐💐
راكاااانصنيفره لايلام
يويتشي نيشيموراهذى الشيطان الأكبر الي ينتقد هذي الحركه اعرفوا الدين عدل بعدين تلفسفوا ياقواطي
ابوالفيصلاالي ما يطول العنب يقون عنه حامض .. يالطاقية
ايالا17_سايبين العقيده لك
غمازتي ماركهعادي ليش تكبرون الموضوع
ااببووححممووددالذي يفعله المسيحين أثناء دخولهم للملاعب هي حركة الصليب .. لمس أرضية الملعب عاده قديمه يفعلها الأجانب والعرب من جميع الديانات والأعراق .. وليست حكرا على فئة بعينها ⁉
حساويحلوه أتمنى إدارة النصر ملاحقة المغردين هههههههه ليه حرام احد يضحك على الفقراويه
عدد التعليقات:15182
قلم الحقيقهأتمنى من نادي النصر ممثلى برئيسه وادارته أن تلاحق هؤلاء المغردين الأخونجية وقطعانهم وتقدمهم لمحاكمة عادلة تقتص لهذا اللاعب الذي أراد هؤلاء الأخونج الاسائة له والتشكيك في عقيدته وجعلهم عبرة .
عدد التعليقات:15182
قلم الحقيقهت 9 // والمغردين قصدي الناعقين الذين لاحقو هذا اللاعب النصراوي بألسنتهم كأنها حد الأمواس وأخذو يشككون في دينه وعقيدته ويعتبرونه تقليد للاعب مسيحي ماذا تسمي هذا ***.أين تسامح الأديان؟؟.
سعيدالدعوة ان اللاعب يجهل اصلا ليش هم يسون الحركة مسكين يقلد وبس ماينلام،، اللوم يصير على ادارة النادي في عدم التثقيف لهولاء واخراج الجهل المركب منهم لا تحملو اللا عب فوق الجهل الا فيه . فجهله اكبر مرض
عدد التعليقات:15182
قلم الحقيقهيجب أن تسود لغة السلام والمقاصد والغايات الشريفة ربوع بلادنا بأكملها . ولانسمح للنفوس الأخونجية الارهابية أن تزرع لغة التشكيك بعقيدة أفراد المجتمع السعودي رياضيين أو غيرهم.فكلاب الأخوان والدواعش تنبح.
عدد التعليقات:15182
قلم الحقيقهومن هنا على حكومتنا الرشيدة أن لاتصمت عن هؤلاء الأخونجية الارهابيين ومن يقف خلف مثل هذه التغريدات أو بالأصح النعيق الكريه مقاصده وغاياته والأهداف من ورائه.لأن مثل هذا الهجوم على هذا اللاعب ارهاب.
ايالالا هجمه مرتده ولا فلحسبان يدخل قلم الحقيقه كعادته الاخونجيه والتصحر
ايالاشوي يجيك اسمر عبر ،بسمه،الزعيم الملكي ،قوطي عالمي
نص نايملمس الارض بهذه الطريقه كثير من اللعيبه يسويها ليس شرطا تقليد المسيحيين عند دخوله والصلاة بطريقتهم
عدد التعليقات:15182
قلم الحقيقهعجلةالاعلام الأخونجي الأخواني والداعشي الارهابي في بلادناالمملكة صاحب بث الاشاعات والتحريض وزرع الفتن والتشكيك في كل حركة عفوية وعمل لايتماشى مع فكرهم وحزبهم وشرهم الذي يسعون من خلاله الى تحطيم الوطن.
ايالااووووو حساوي اول تعليق
ايالاننتضر التعليقات الهلاليه
حساويسبحان الله كل واحد يشجع النصر لازم فيه سكر أو ضغط