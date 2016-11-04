بالفيديو: لاعب النصر “عبدالرحمن الدوسري” يثير سخرية المغردين أثناء دخوله للمباراة

صحيفة المرصد: سخر “مغردون” من الحركة التي قام بها لاعب النصر عبدالرحمن الدوسري، أثناء دخوله بديلا في مباراة الرائد، حيث أنه لمس الأرض أثناء دخوله، مشيرين إلي أن ذلك لا يمثل إلا تقليد أعمي للاعبين الأجانب لاسيما “المسيحيين”.

وأعاد مغردون تداول مقاطع فيديو للاعبين سعوديين – من بينها مقطع لأحد لاعبي الهلال قبل سنوات – وهم يقومون بنفس الحركة.

من جهة أخرى رأى البعض الحركة “عادية” ولم يقصد أي من اللاعبين القيام بحركة الصليب بلمسه للأرض، مطالبين بعدم تضخيم الأمر.