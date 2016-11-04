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“العقاري” يتخذ إجراءات جديدة.. ويتوقف عن صرف (500 ألف) إلا بشرط!

4 نوفمبر, 2016 , 20:57 م
“العقاري” يتخذ إجراءات جديدة.. ويتوقف عن صرف (500 ألف) إلا بشرط!
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صحيفة المرصد: يتجه صندوق التنمية العقارية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى معالجة طلبات جميع قوائم الانتظار خلال ٣ سنوات قادمة. وتوقفت دفعات قروض الصندوق منذ قرابة عام ونصف.
ومن المقرر أن يطبق الصندوق إجراء تخص قيمة القرض العقاري؛ حيث لن يتم صرف الحد الأعلى للقرض (500 ألف)؛ إلا وفق ضوابط تضمن قدرة المقترض على السداد لضمان استمرارية الصندوق في إقراض مواطنين آخرين.
وبحسب موقع “سبق” يسعى الصندوق إلى عقد شراكة مع البنوك المحلية لمعالجة تلك الطلبات وفق عدد من الضوابط. ويُنتظر أن يرفع الصندوق تلك الإجراءات عقب الانتهاء من دراستها للجهات المعنية لإقرارها بشكل رسمي .



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 47
    5 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    سعيد الزهراني

    لو المواطن عنده قدره ماليه ويقدر يضملك قسطك لما لجا لكم أصلا البنوك المحلية اوهن منكم ومن شروطكم
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  2. 46
    5 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    ضمير الناس

    اخيراًرفع قيمة القرض كان خطافادح والصحيح مبلغ القرض حسب قدرة المقترض على السدادولايتجاوزكحداعلى 250الف ريال***
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  3. 45
    5 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    من حائل

    الله يرحم الملك عبدالله ويغفرله ! ****
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  4. 44
    5 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    ابراهيم

    حسبناالله ونعم الوكيل
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  5. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    زينب ....ت 32

    مالك شغل في تصرف الدولة. .خل إيران تعطيك قرض ؟ ؟ ؟ ؟
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  6. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    AMS.f

    هل تريدون ايها امواطنين الخسارة للتجار العقار ومن ظمنهم وزير الاسكان .اهم شي التجار لا يزعلون ولا يخسرون انت ايها المواطن خلك مستاجر .
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  7. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    وش التخبط منة الله وإلا منتكم. هو أنتم حلفين غير تهنون الموطن. يلعنبوكم معدل خمس قرأت كل شهر. كلام والفعل مقالة المواطن ؟؟؟
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  8. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    منصور الزعيم

    اقول والا بلاش مارح اقول لاني لو اقول شيء في هذا الصندوق رح اجيب العيد لابوهم لابو من يزيد يتابع أخباره صندوق الشياطين
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  9. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    ابو بدر

    لا تتوقع ان يحل مشكلة السكن وزير عقاري
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  10. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    صناديق الإقتراع

    أ/مشعل العريفي.. ..الله يرزقك وذريتك بقصر في الجنة.. آمين..
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  11. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    شلولخ

    مانبي لا سكن ولا غيره
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  12. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    صناديق الإقتراع

    32.عيد.. ماعلى المحسنين من سبيل!! هي سلف ونردها أقساط.. ..لاتضيق من شئ ياخوي..ممكن يكون خيرة لك. ونحن واياكم على سفينة مبحره في عالم يعج بالفتن. خلونا على السفينة نستانس ونمشي الامور دامها تمشي
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  13. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    تميم

    الحمدلله صرفت القرض في اخر. دفع وارتحت
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  14. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    صناديق الإقتراع

    يبقى الدنيا حظوظ..وأنا حظي طرحني.. .. ..والعافية والستر رأس المال... .. .. ..^-^،،
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  15. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    صناديق الإقتراع

    طيب على كذا..نقول: على وزارة الاسكان تأمين أرض عاجلا لكل موطن..منحه.. .. لو أملك ارض بالمخطط..ومبلغ 300الف. اقدر اسوي بيت دور..من أحسن مايكون.. .. .. تدرون!! عطونا أكواخ خشبية سندباد.. والله يع
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  16. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    عيد

    انظر كيف يستغفلون المواطن بقولهم (( لضمان قدرة المقترض على السداد لضمان استمرارية الصندوق في إقراض مواطنين آخرين )). وهم يعلمون ان تبرع من احد التبرعات المليارية للخارج تسد عجز الصندوق
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  17. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    صناديق الإقتراع

    ممكن الصندوق بدل مايعطي 500الف..لواحد..يقسمها على ثلاثة!!؟؟ يمكن هذه خطط الصندوق مستقبﻵ.!! مثلآ..200الف..والباقي يأخذه من بنك الراجحي..المجموع:350الف!!..ممكن. طيب!! باقي الأرض!!!؟؟؟ والله مشكله
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  18. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    زائرابوفواز

    خذو راحتكم في كل شي وأي قرار سوى عقاري اوغيره لن تجدو من يفتح فمه ابدابدأبد نصركم الله وزادكم قرارت واقرارت
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  19. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    الصبحاوي

    مخالف للنشر
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  20. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    Z

    اللهم من اراد ان يشق على المسلمين اللهم فأشقق عليه ولا توفقه
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  21. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    حمد

    اذا رايت ربعنا شادين حيلهم بنسوي لكم وبنفعل لكم وبنعطيكم فااعلم ان هناك عطايا لدول شقيقه
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  22. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    علي

    **** تجار العقار وماخلوه ينفّذ شي ،،،،لو انا منه أقدم استقالتي وبلاش الإهانه
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  23. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    غيور سعودي

    يعني وش الحكاية!!!؟ كمان انتظار!!!!!!!!!!!!!!حسبي الله ونعم الوكيل
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  24. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    ابو شويرب

    تعليق 18 هاذا كلام كل مواطن 100%
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  25. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    مواطن

    انا انتظر القرض من 13 سنه إيش الحكايه صار عمري 52 سنه يعني انتظر زود.
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  26. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    مواطن مصخن وبكره عمليه ادعى لي

    ارجو من اخواني المعلقين الدعاء لي بظهر الغيب اخوكم عبدالله
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  27. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    المهاجر13

    ***** ودنا في اخبار ساره تسعد الانسان الكادح الصبور الله المستعان
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  28. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    مواطن مصخن وبكره عمليه ادعى لي

    عسكري خدمتي ٣٠ سنه ورايح مستشفى خاص الدكتور المصري رحمني والراحم الله قال باتوسط لك بالمستشفى الجامعي ولا لقينا سرير بيسألني ازاي ماعندكشي تأمين
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  29. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    غييييوووورررر

    ابذ بس يفكرون في الشي الي يعقد المواطن
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  30. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    حسن

    كفاية اهانه لهذا لمواطن ... سيما انكم بينتوا عشرات الالاف من المنازل. للاردن وفلسطين ولبنان والمغرب
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  31. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    مواطن مصخن وبكره عمليه ادعى لي

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  32. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    awad

    ههههههههههههههههههههههههههههههه مانبي قرض مافيه فكر انت انا معلوم سوي خيمه
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  33. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    أسامه الغانمي

    المفروض ان لايتم التصريح عن اي دراسه الا بعد إعتمادها وتنفيذها هذا المفروض استغرب مجرد ماتتم نية عمل فكره على طول تصريح
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  34. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    احمد

    لاعادة من رؤية
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  35. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    زائر

    الله يرحمك يابومتعب بس
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  36. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    عسير الهول

    الله يرحمك***** ...وحسبنا الله ونعم الوكيل
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  37. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    خالد

    انااقول يتوقف الصرف نهائي وفكونا من ذاالقرارات والشروط حسستو الناس انهم شحاذين اللي عند الله ابرك من اللي عندكم
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  38. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    من ناحيتي انا

    اش صار ؟ ياصندوق التنمية العقاري منك قادر تأخذ حقك من المقترضين القدامى ؟ وشات حيلك على اللي ماسكين الطابور تمام .
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  39. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    سامي

    هههههههه اتورط المطور العقارى صعب اجبار المواطن على الكراتين
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  40. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    اببببباااااي

    والمدة 40 عاما للسداد
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  41. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    كلامي صحيح

    يا عرب يا مسلمين من عام 1418 انا مقدم على الصندوق العقاري هههههههههههههههههههههههههههههههه قسم بالله لعب في لعب
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  42. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    اببببباااااي

    من المفترض فتح قيمة القرض على قدر ملائة المقترض . الى مليون ريال فقط .
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  43. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    اسيرمصر

    الخلاصة نريد خبراء من الخارج يحلون مشكلة السكن التي ارهقت المواطن و استنزفت كل مالدية
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  44. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    احمد

    انا لي 13 سنه ودوري وصل ومنتظر لي سنه ونصف ابغي ابني بيت لاولادي خذو الراتب كامل وخذوا فوائد مثل البنوك مانبغي منكم شي وخذوا الصك عندكم بس اصرفوا لنا قرض النكبة .شبعنا من تقلبات تصاريحكم المتناقضه
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  45. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    هههههههه
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  46. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  47. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    ا

    صحيح اكثر الي اخذو قروض معسرين ورواتبهم محدوده ٢٥٠ الف راح يكون مناسب
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