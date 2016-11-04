صحيفة المرصد: يتجه صندوق التنمية العقارية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى معالجة طلبات جميع قوائم الانتظار خلال ٣ سنوات قادمة. وتوقفت دفعات قروض الصندوق منذ قرابة عام ونصف.
ومن المقرر أن يطبق الصندوق إجراء تخص قيمة القرض العقاري؛ حيث لن يتم صرف الحد الأعلى للقرض (500 ألف)؛ إلا وفق ضوابط تضمن قدرة المقترض على السداد لضمان استمرارية الصندوق في إقراض مواطنين آخرين.
وبحسب موقع “سبق” يسعى الصندوق إلى عقد شراكة مع البنوك المحلية لمعالجة تلك الطلبات وفق عدد من الضوابط. ويُنتظر أن يرفع الصندوق تلك الإجراءات عقب الانتهاء من دراستها للجهات المعنية لإقرارها بشكل رسمي .
“العقاري” يتخذ إجراءات جديدة.. ويتوقف عن صرف (500 ألف) إلا بشرط!
صحيفة المرصد: يتجه صندوق التنمية العقارية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى معالجة طلبات جميع قوائم الانتظار خلال ٣ سنوات قادمة. وتوقفت دفعات قروض الصندوق منذ قرابة عام ونصف.
تعليقات ( 47 )
سعيد الزهرانيلو المواطن عنده قدره ماليه ويقدر يضملك قسطك لما لجا لكم أصلا البنوك المحلية اوهن منكم ومن شروطكم
ضمير الناساخيراًرفع قيمة القرض كان خطافادح والصحيح مبلغ القرض حسب قدرة المقترض على السدادولايتجاوزكحداعلى 250الف ريال***
من حائلالله يرحم الملك عبدالله ويغفرله ! ****
ابراهيمحسبناالله ونعم الوكيل
زينب ....ت 32مالك شغل في تصرف الدولة. .خل إيران تعطيك قرض ؟ ؟ ؟ ؟
AMS.fهل تريدون ايها امواطنين الخسارة للتجار العقار ومن ظمنهم وزير الاسكان .اهم شي التجار لا يزعلون ولا يخسرون انت ايها المواطن خلك مستاجر .
منصور الزعيماقول والا بلاش مارح اقول لاني لو اقول شيء في هذا الصندوق رح اجيب العيد لابوهم لابو من يزيد يتابع أخباره صندوق الشياطين
ابو بدرلا تتوقع ان يحل مشكلة السكن وزير عقاري
صناديق الإقتراعأ/مشعل العريفي.. ..الله يرزقك وذريتك بقصر في الجنة.. آمين..
شلولخمانبي لا سكن ولا غيره
صناديق الإقتراع32.عيد.. ماعلى المحسنين من سبيل!! هي سلف ونردها أقساط.. ..لاتضيق من شئ ياخوي..ممكن يكون خيرة لك. ونحن واياكم على سفينة مبحره في عالم يعج بالفتن. خلونا على السفينة نستانس ونمشي الامور دامها تمشي
تميمالحمدلله صرفت القرض في اخر. دفع وارتحت
صناديق الإقتراعيبقى الدنيا حظوظ..وأنا حظي طرحني.. .. ..والعافية والستر رأس المال... .. .. ..^-^،،
صناديق الإقتراعطيب على كذا..نقول: على وزارة الاسكان تأمين أرض عاجلا لكل موطن..منحه.. .. لو أملك ارض بالمخطط..ومبلغ 300الف. اقدر اسوي بيت دور..من أحسن مايكون.. .. .. تدرون!! عطونا أكواخ خشبية سندباد.. والله يع
عيدانظر كيف يستغفلون المواطن بقولهم (( لضمان قدرة المقترض على السداد لضمان استمرارية الصندوق في إقراض مواطنين آخرين )). وهم يعلمون ان تبرع من احد التبرعات المليارية للخارج تسد عجز الصندوق
صناديق الإقتراعممكن الصندوق بدل مايعطي 500الف..لواحد..يقسمها على ثلاثة!!؟؟ يمكن هذه خطط الصندوق مستقبﻵ.!! مثلآ..200الف..والباقي يأخذه من بنك الراجحي..المجموع:350الف!!..ممكن. طيب!! باقي الأرض!!!؟؟؟ والله مشكله
زائرابوفوازخذو راحتكم في كل شي وأي قرار سوى عقاري اوغيره لن تجدو من يفتح فمه ابدابدأبد نصركم الله وزادكم قرارت واقرارت
الصبحاويمخالف للنشر
Zاللهم من اراد ان يشق على المسلمين اللهم فأشقق عليه ولا توفقه
حمداذا رايت ربعنا شادين حيلهم بنسوي لكم وبنفعل لكم وبنعطيكم فااعلم ان هناك عطايا لدول شقيقه
علي**** تجار العقار وماخلوه ينفّذ شي ،،،،لو انا منه أقدم استقالتي وبلاش الإهانه
غيور سعودييعني وش الحكاية!!!؟ كمان انتظار!!!!!!!!!!!!!!حسبي الله ونعم الوكيل
ابو شويربتعليق 18 هاذا كلام كل مواطن 100%
مواطنانا انتظر القرض من 13 سنه إيش الحكايه صار عمري 52 سنه يعني انتظر زود.
مواطن مصخن وبكره عمليه ادعى ليارجو من اخواني المعلقين الدعاء لي بظهر الغيب اخوكم عبدالله
المهاجر13***** ودنا في اخبار ساره تسعد الانسان الكادح الصبور الله المستعان
مواطن مصخن وبكره عمليه ادعى ليعسكري خدمتي ٣٠ سنه ورايح مستشفى خاص الدكتور المصري رحمني والراحم الله قال باتوسط لك بالمستشفى الجامعي ولا لقينا سرير بيسألني ازاي ماعندكشي تأمين
غييييووووررررابذ بس يفكرون في الشي الي يعقد المواطن
حسنكفاية اهانه لهذا لمواطن ... سيما انكم بينتوا عشرات الالاف من المنازل. للاردن وفلسطين ولبنان والمغرب
مواطن مصخن وبكره عمليه ادعى ليحسبنا الله ونعم الوكيل
awadههههههههههههههههههههههههههههههه مانبي قرض مافيه فكر انت انا معلوم سوي خيمه
أسامه الغانميالمفروض ان لايتم التصريح عن اي دراسه الا بعد إعتمادها وتنفيذها هذا المفروض استغرب مجرد ماتتم نية عمل فكره على طول تصريح
احمدلاعادة من رؤية
زائرالله يرحمك يابومتعب بس
عسير الهولالله يرحمك***** ...وحسبنا الله ونعم الوكيل
خالدانااقول يتوقف الصرف نهائي وفكونا من ذاالقرارات والشروط حسستو الناس انهم شحاذين اللي عند الله ابرك من اللي عندكم
من ناحيتي انااش صار ؟ ياصندوق التنمية العقاري منك قادر تأخذ حقك من المقترضين القدامى ؟ وشات حيلك على اللي ماسكين الطابور تمام .
ساميهههههههه اتورط المطور العقارى صعب اجبار المواطن على الكراتين
ابببببااااايوالمدة 40 عاما للسداد
كلامي صحيحيا عرب يا مسلمين من عام 1418 انا مقدم على الصندوق العقاري هههههههههههههههههههههههههههههههه قسم بالله لعب في لعب
ابببببااااايمن المفترض فتح قيمة القرض على قدر ملائة المقترض . الى مليون ريال فقط .
اسيرمصرالخلاصة نريد خبراء من الخارج يحلون مشكلة السكن التي ارهقت المواطن و استنزفت كل مالدية
احمدانا لي 13 سنه ودوري وصل ومنتظر لي سنه ونصف ابغي ابني بيت لاولادي خذو الراتب كامل وخذوا فوائد مثل البنوك مانبغي منكم شي وخذوا الصك عندكم بس اصرفوا لنا قرض النكبة .شبعنا من تقلبات تصاريحكم المتناقضه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
اصحيح اكثر الي اخذو قروض معسرين ورواتبهم محدوده ٢٥٠ الف راح يكون مناسب