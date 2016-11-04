“العقاري” يتخذ إجراءات جديدة.. ويتوقف عن صرف (500 ألف) إلا بشرط!

صحيفة المرصد: يتجه صندوق التنمية العقارية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى معالجة طلبات جميع قوائم الانتظار خلال ٣ سنوات قادمة. وتوقفت دفعات قروض الصندوق منذ قرابة عام ونصف.

ومن المقرر أن يطبق الصندوق إجراء تخص قيمة القرض العقاري؛ حيث لن يتم صرف الحد الأعلى للقرض (500 ألف)؛ إلا وفق ضوابط تضمن قدرة المقترض على السداد لضمان استمرارية الصندوق في إقراض مواطنين آخرين.

وبحسب موقع “سبق” يسعى الصندوق إلى عقد شراكة مع البنوك المحلية لمعالجة تلك الطلبات وفق عدد من الضوابط. ويُنتظر أن يرفع الصندوق تلك الإجراءات عقب الانتهاء من دراستها للجهات المعنية لإقرارها بشكل رسمي .