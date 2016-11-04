بالفيديو : زوجة الشهيد ثامر العنزي تحكي تفاصيل آخر مكالمة بينهما

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوجة أحد الشهداء بالحد الجنوبي وهي تحكي تفاصيل قبل استشهاده .

حيث كشفت زوجة الشهيد ثامر العنزي ” أماني الرويلي” ، والذي استشهد على الحد الجنوبي قبل أشهر، تفاصيل آخر مكالمة جمعت بينهما، كما أوضحت كيف عبر لها عن إحساسه بقرب الموت.

حيث روت أماني – التي تزوجت ثامر قبل 6 أشهر فقط من وفاته – تفاصيل آخر مكالمة بينهما، وتعبيره عن شوقه إليها كاشفة أن العنزي كان يحس بقرب وفاته أثناء مكالمته لها، كما وجهت له رسالة قائلة: “أنا اشتقت لك بالحيل بالحيل، وأتمنى اني معاك بنفس القبر”.

وأضافت أماني : آخر رسالة أرسلها كانت “الله يوفقك بس”، فقلت له “غريبة أرسلت لي كذا فجأة”، فرد “أنا كلي غريب”.