بالفيديو : زوجة الشهيد ثامر العنزي تحكي تفاصيل آخر مكالمة بينهما

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوجة أحد الشهداء بالحد الجنوبي وهي تحكي تفاصيل قبل استشهاده .
حيث كشفت زوجة الشهيد ثامر العنزي ” أماني الرويلي” ، والذي استشهد على الحد الجنوبي قبل أشهر، تفاصيل آخر مكالمة جمعت بينهما، كما أوضحت كيف عبر لها عن إحساسه بقرب الموت.
حيث روت أماني – التي تزوجت ثامر قبل 6 أشهر فقط من وفاته – تفاصيل آخر مكالمة بينهما، وتعبيره عن شوقه إليها كاشفة أن العنزي كان يحس بقرب وفاته أثناء مكالمته لها، كما وجهت له رسالة قائلة: “أنا اشتقت لك بالحيل بالحيل، وأتمنى اني معاك بنفس القبر”.
وأضافت أماني : آخر رسالة أرسلها كانت “الله يوفقك بس”، فقلت له “غريبة أرسلت لي كذا فجأة”، فرد “أنا كلي غريب”.
تعليقات ( 18 )
من السعوديةالله يغفر له ويرحمه ويصبر اهله على فقده
لغويهناك خطاء دائما مايقع المحررين به وهو قولهم (والذي تزوجته ) والمفترض ان يقال والذي تزوجها لان نسبة الزواج والاقدام ينسب للرجل , ولابأس ان يقولون (زوجته) وليس كما هو مكتوب بالخبر (والذي تزوجته)
منيف العنزيالله يرحمه ويغفر ويجعل مثواه الجنه صحيح مايحس بالنار الا وطيه بعض التعليقات مدري وش تبي مستتره الله يستره
راكاااانادعيله بالرحمه والمغفره بس طلوعك في هذا الشريط المصور اشتقلي بالحيل وما اشتقلي هذا الكلام ماله داعي نهائي ولن يستفيد منه احد هذه خفة عقل .. استغفر الله العظيم من بعض العقول
شاآآآايب من جبل عسيرالله يرحمه ويصبرها ويصبر اهله و يعوضهم جميعاً خير.
سعودياشوق قلّه. غيره من الخلق مابيه. قلّه ترا روحي بدونه حسافه..!
سالممتى ننتهي من هده الحرب اتمنى تنتهي في اقرب وقت منصورين انشاء الله
همساتتوفي منذ اكثر من عام وبداية اندلاع الحرب وتحديدا شهر ٨ عام ٢٠١٥ وربي يعوض شبابه بجنات النعيم وكل شهداءنا ويربط على قلوب امهاتهن ويسلم عيالنا وعيال المسلمين
اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. والنصر صبر ساعةمن قتل شهيدا انتقل الى الجنة قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا .الاية والدفاع عن البلاد الطاهرة (السعودية)جهاد في سبيل الله حيث العقيدة الصافية والحرمين وتحكيم الشرع .هنيئالهم
همساتقالوا قبل عدة اشهر يعني انتهى حدادها ،، اللهم اعفر لهم وارحمهم وسلم وليدي بالخد الجنوبي واخوياه وعيال المسلمين اجمعين ،، بالله لاتنسونهم من دعائمم هدهم التعب
عدد التعليقات:4569
بدورالله يرحمه ويغفر له ويرحم أموات المسلمين أجمعين يارب
تأبط شراًعيب ..يا محب ارامكو..ارفع نفسك
عدد التعليقات:15184
قلم الحقيقهتاج روؤسنا أخواتنا السعوديات ياأشجار الطيب والمسك والعود والعنبر فوق أرض بلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية. والله انكم وفيات لأزواجكم وأوطانكم وحكومتكم وهو مايجعل من الأخونج والمتصحرين يعادونكم.
محب ارامكوابكره الشريان يسوي للقاء الثامنه معها
تأبط شراًالله يرحمك ويغفر لك يا ثامر ويدخلك الجنة ويصبر اهلك ويجبر مصابهم انت ارتحت ومن السابقون ونحن اللاحقون
محب ارامكواالله يصلحك خروجك بالطريقه هذي عيب واثم خصوصأ وقت الحداد الشرعي