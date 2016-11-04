ذهب للمتعة الحرام مع أصدقاء السوء فوجد “زوجته” في أحضان رجل آخر .. فنفذ جريمته بهذه الطريقة

صحيفة المرصد:لم يكن المحاسب الذي أدمن ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتردد على أوكار الرذيلة بصحبة أصدقاء السوء منذ دراسته في الجامعة الأمريكية،يعلم بقاعدة “كما تدين تدان” ولم تكفيه زوجته التي تعرف عليها وارتبط بها بعد شهرين فقط وصار يرافق أصدقاءه يومًا أو يومين في الأسبوع للذهاب إلى وكر “رشا” للفرفشة مع ساقطات الليل.
هذه المرة لم تسلم الجرة وكأن القدر أمهل طارق طيلة 5 سنوات من المشي البطال لكى ينزل على رأسه كالصاعقة خبر يقين يراه رؤية العين، يصطحبه أصدقائه هذه المرة إلى وكر جديد أخبره هاني وزياد صديقاه بأن السعادة تنتظرهم هناك لأن كل “الزباين بتشكر في المكان ده، وبيقولوا عليه جامد جداً” – بحسب وصفهم.
ووفقا لموقع فيتو استعد الثلاثة لقضاء السهرة في أحضان بائعات الهوى وتخيلوا ساقطات من نوع جديد يجدن الفراش وإمتاع الزبائن، جهزوا لوازم سهرتهم من مخدرات وأقراص منشطة وزجاجات البيرة وذهبوا إلى منطقة الشيخ زايد، وصعدوا إلى شقة بالدور الرابع تنتظرهم المعلمة “بدور” صاحبة الوكر وزوجة سجين في قضية مخدرات محكوم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.
“هتتبسطوا أوي معانا ومش هتبطلوا تيجوا تاني، المكان هيعجبكم يا شباب يلا ادخلوا” بهذه الكلمات استقبلت القوادة الشبان الثلاثة، دخلوا إلى الصالة فوجدوا المكان مزدحما إلا قليلاً، جلسوا يدخنون السجائر المحشوة بالحشيش ويشربون كاسات النبيذ، في انتظار دورهم.
ضحكات عالية وقهقات ساقطات مثيرة للشفقة أكثر منها للرغبة والمتعة الجنسية، تأوهات وموسيقي ورقصات وغمزات هنا وهناك في كل أركان الشقة، دقائق ثقيلة تدق على الثلاثة، بلهفة ينتظرون وكل منهم يرسم في مخيلته حكايات خبرته على السرير لينفذ ببراعة خبرة السنين التي اكتسبها من “اللف والدوران” على الشقق المفروشة وأوكار الدعارة في جسد إحداهن.
لحظات تمر وتمر دقائق خلفها حتى تتحول الليلة الحمراء إلى كابوس أسود على رءوس الجميع يخرج رجل من داخل إحدى الغرف وبين يديه “سهير” زوجة طارق.
“هجيلك على طول انتي جامدة أوي، وأنا هستناك أنا باجي هنا كل يوم أربع” تلك كانت آخر جملتين نطق بهما حسام “زبون أخر مارس الرذيلة مع سهير زوجة طارق قبل أن يطلق عليهما الأخير 5 رصاصات أنهت حياتهما على الفور.
حالة من الهلع والفزع رجت المنطقة وحاصر الأهالي جميع المتهمين، وطالبوا الشرطة التي حضرت بعد عدة دقائق وألقت القبض على جميع المتهمين وحضر فريق النيابة للمعاينة.
ألقى رجال الشرطة القبض على طارق م ع 32 سنة خريج الجامعة الأمريكية والذي يعمل في أحد البنوك الخاصة المتهم الرئيسي وصديقيه وبدور القوادة وأربعة ساقطات آخريات.
أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين، وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم الرئيسي 15 عاماً.
ذهب للمتعة الحرام مع أصدقاء السوء فوجد “زوجته” في أحضان رجل آخر .. فنفذ جريمته بهذه الطريقة
صحيفة المرصد:لم يكن المحاسب الذي أدمن ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتردد على أوكار الرذيلة بصحبة أصدقاء السوء منذ دراسته في الجامعة الأمريكية،يعلم بقاعدة “كما تدين تدان” ولم تكفيه زوجته التي تعرف عليها وارتبط بها بعد شهرين فقط وصار يرافق أصدقاءه يومًا أو يومين في الأسبوع للذهاب إلى وكر “رشا” للفرفشة مع ساقطات الليل.
تعليقات ( 64 )
زائرمن يدق باب الاخرين يندق بابه ومن يلعب بعراض الاخرين يلعب في عرضه حقيقه واقعيه ..
الهاشمياللهم لا بلاء الجزاء من جنس العمل
عدد التعليقات:55
فولاذوماينطق عن الهوى كما تدين تدان يكفي ان نؤمن بكلام النبي ايمان صادق
ضمير الناساعوذبالله احسب السقوط بس بالمدارس***الله يكفيناشرالمتشددين والتكفيريين***
منيف العنزياللهم اغنن بحلالك عن حرمك واستر عورات المسلمين والمسلمات من الفواحش
خلك بعيد حبك يزيدمخالف
صرخة صمتالجزء من جنس العمل وش تتوقع تعتدي ع اعراض الناس وماتبغى احد يعتدي ع عرضك دقة بدقة ولو زدت لزاد الساقي الله يعف ويستر ع نساء ورجال المسلمين
متابع***** ساقطين وساقطات هكذا تكون نهايتهم
زائرهسبحان الله دين ولازم يسدده وباليت الباقي يفهم
عدد التعليقات:5795
بسمه(الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)تختصر كل الكلاااام 👌🏻
صناديق الإقتراعالنتيجة تعادل!!..فأرضى للناس ماترضاه لنفسك.. ويوم لك ويوم عليك.. .. شكرا معد الخبر..شكرا مرصد
سلمانيلا خنبوقة غرد بمعرفاتك الكذابه ههههه
اسمرعبرمافيه شي اسمه كما تدين تدان بالخيانة
متأمل؟؟
تامرالخيانة فكل مكان اشمعنى مركزين فمصر وانتو عندكو بلاوي زرقا
رحمهدي الوئتي يا قلم الحكيكه الجنيه يساوي عشره ساغ بتسعيرة زمان وما يجيبش حتى سندوتش فول..والليله دي حنتعشى ايه حنتعشى ايه
سلطان البيشيالحمد لله الذي عافانا بما أبتلى به عباده وفضّلنا على كثير من خلقه تفضيلا ..
رحمهيا لهوتي الدنيا جرى لها ايه.. اختصرني يا زمن هيء هيء هيء هيء
جنوبية..مثل الي يروح*****للحرام ويترك زوجته وكما تدين تدان والزنا دين كل واحد يجعلها شعاره في الحياء
الطير المسافرايه لزومها اللفه دي كلها يعني متقول من الاول في مصر فعلا اعلام قزر كله حسب الهوي
الطير المسافرايه لزومها اللفه دي كلها يعني متقول من الاول في مصر فعلا اعلام قزر كله حسب الهوي
رحمهاسير ماااسر قصدي قلم الحكيكه انته فين انا اختفيت انا اختفيت انا اختفيت هيء هيء هيء هيء
ابن الباديهليته دقه *** وريح الناس من شرها
الجاحظالحمد لله الذي عافانا مما أبتليو فيه هؤلاء البشر ... اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ...
عامرربما الجميع يتفق على أن الزوجين كلاهما خبيثان ولكن الفرق أن أحدهم أعطي الفرصة ليتوب ويقلع وربما كان هذا الشعور ينتابه في كل لحظة أو بعد وقوعه في كل إثم ومعصية وجاء هذا الموقف لينزع الران من على قلبه
راكاااان**** منها وكلاكم ماشي في طريق الرذيله لاانت شريف ولاهي عفيفه وهذه نهاية الطريق**** هيه ماتت ونت ضيعت نفسك وحياتك
كونان 2016سبحان الله ما اعدله . فوالله ان الله لا يفضح لاول مرة . انما يستر ويستر الى ان يتمادى العبد في طغيانه فيأخذه اخذ عزيز مقتدر
كونان 2016سبحان الله ما اعدله . فوالله ان الله لا يفضح لاول مرة . انما يستر ويستر الى ان يتمادى العبد في طغيانه فيأخذه اخذ عزيز مقتدر
مشببالله لايبلانا الزنا عقوبة في الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة اصبحت مصر مرتع للفساد والدعارة والسبب (الفقر وماادراك ماالفقر)
اسيرمصرالسوال؟ ما الهدف من هذه الاكاذيب ومن يقف خلفها ولماذا استغل هذا الجانب هذه الايام؟
المحتاراللهم استرنا بسترك لا حول ولا قوة الا بالله
عدد التعليقات:5850
الرحااالمن وين يفهم ذلك الشخص..الي يقول سبب الزنا التبرج ؟..يبيلك مرقة ضب..ممكن بطنك فاضي..ومسبب لك فراغ في الراس..روح يا بابا وخلي الي درسك يفهمك ان الزنا ماله علاقه في انها لابسه عبايه او لم تلبس وبدون تبرج
قلم يكتبوين قلم الخنبقه مانشوفه
انـــــــــــادقة بدقة ولو زدت لزاد السقا
محمدضحكات عالية وقهقات ساقطات مثيرة للشفقة أكثر منها للرغبة والمتعة الجنسية، تأوهات وموسيقي ورقصات وغمزات هنا وهناك في كل أركان الشقة، ؟؟؟؟ النساء وما ادراك ما النساء علشان كذا الرسول قال لاتخرج الا لحاجه
؟؟بعض الرجال والنساء يرفسو النعمة الحلال ويفعلو الحرام ويهدمو بيوتهم وسمعتهم
رحمهقلم الحكيكه انته فين ياااخراااابي يادي الكسوف هيء هيء هيء
خالدقلم البهتان والكذب داخل بمعرفات كثيرة رجالية ونسائية وبعضها من غير معرفات ومنها. الرحااال و اسيرمصر
deletedعاهات
NO PROBLEMيالله انك تسترنا دنيا وآخره . ولاتجعلنا عرضه للشامتين . اللهم لاشماته ويارب لاتبلانا .. سبحانك ربي ما أعدلك وما أرحمك فأنت تستر وترحم وتمنح عبادك الفرصه تلو الأخرى ... ولكن للأسف أغلبنا يتمادى في غيه
محمدووفقا لموقع فيتو استعد الثلاثة لقضاء السهرة في أحضان بائعات الهوى وتخيلوا ساقطات من نوع جديد يجدن الفراش وإمتاع الزبائن،؟ ؟؟؟وهاذا دليل اخر على انه سبب الزنا في العالم هم النساء
الصبحاوياسق في اللفظ ولكن يعني*****
اسيرمصرسافرت لمصر عشر مرات سايحا في رحابها الجميلة وعلى كثرت مغامراتي لم اجد إلا ناس مشغولة بحالها يكافحون طوال اليوم فلا اعلم من ينسج هذه الاكاذيب الغبية
خالدهاذ ما يريدة قلم البهتان والكذب بمعرفاته في هاذا البلد افشاء الزنا في البلد الاسلامي من خلال مناداته للنساء بالتبرج والسفور والتمرد على الدين وخروجها من المنزل واختلاطها بالرجال بالعمل وغيره الله يبلي
محمد****دليل على ان الزنا ياتي في البداية من النساء والدليل الثاني ذكر بالقران (والزانية والزاني )ذكر الزانية قبل الزاني لانها هي اساس الزنا وهي التي تبداء بالاغو
محمدهاذا بالدين الاسلامي اسمه الزنا وذكر بالقران الزنا وفي احاديث الرسول مافي شي اسمه منافي للادب ليش بالغصب تسموها بغير اسمها
عابر سبيلالحمدالله ....هذي رساله لمن في جعبته شي ويحسب ان الله غافل عنه ...فورب الكعبه لتجدنهاا في اهل بيتك ولو بعد حين .
عمارخالد الزهراني انت صدقت؟
اسيرمصراولا قاعدة كما تدين تدان ليست بالضرورة والشواهد كثيرة, ثانيا لا اعلم ما الغرض من هذه الاكاذيب الاخوانية على البلد فخلال سياحتي هناك لم اجد ما يشير الى هذه الامور!!
الى البحرينكما تدين تدان فهمت يامتزوج
واشيب قلبيمخالف
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
ااببووححممووددمن دق باب الناس .. ينتظر من يدق بابه ول بعد حين .. نصيحة عفو تعف محارمكم !!
من الغربيةاللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين ومن قال امين
عدد التعليقات:5850
الرحاااللابد ان يتذكر اي شخص قبل ان يأتي بأي حديث عن رسول الله ان يعلم ان..زوجة النبي لوط ..النبي لوط عليه السلام
خالد الزهرانيبالله ريحونا من ها الاخبار اللي تتعب القلب نسأل الله السلامه
مشعل العتيبيسبحان الله كم تدين تدان الزنا و عقوق الولدين تلقى عقابها فالدنيا قبل الأخره