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ذهب للمتعة الحرام مع أصدقاء السوء فوجد “زوجته” في أحضان رجل آخر .. فنفذ جريمته بهذه الطريقة

4 نوفمبر, 2016 , 21:54 م
ذهب للمتعة الحرام مع أصدقاء السوء فوجد “زوجته” في أحضان رجل آخر .. فنفذ جريمته بهذه الطريقة
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صحيفة المرصد:لم يكن المحاسب الذي أدمن ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتردد على أوكار الرذيلة بصحبة أصدقاء السوء منذ دراسته في الجامعة الأمريكية،يعلم بقاعدة “كما تدين تدان” ولم تكفيه زوجته التي تعرف عليها وارتبط بها بعد شهرين فقط وصار يرافق أصدقاءه يومًا أو يومين في الأسبوع للذهاب إلى وكر “رشا” للفرفشة مع ساقطات الليل.
هذه المرة لم تسلم الجرة وكأن القدر أمهل طارق طيلة 5 سنوات من المشي البطال لكى ينزل على رأسه كالصاعقة خبر يقين يراه رؤية العين، يصطحبه أصدقائه هذه المرة إلى وكر جديد أخبره هاني وزياد صديقاه بأن السعادة تنتظرهم هناك لأن كل “الزباين بتشكر في المكان ده، وبيقولوا عليه جامد جداً” – بحسب وصفهم.
ووفقا لموقع فيتو استعد الثلاثة لقضاء السهرة في أحضان بائعات الهوى وتخيلوا ساقطات من نوع جديد يجدن الفراش وإمتاع الزبائن، جهزوا لوازم سهرتهم من مخدرات وأقراص منشطة وزجاجات البيرة وذهبوا إلى منطقة الشيخ زايد، وصعدوا إلى شقة بالدور الرابع تنتظرهم المعلمة “بدور” صاحبة الوكر وزوجة سجين في قضية مخدرات محكوم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.
“هتتبسطوا أوي معانا ومش هتبطلوا تيجوا تاني، المكان هيعجبكم يا شباب يلا ادخلوا” بهذه الكلمات استقبلت القوادة الشبان الثلاثة، دخلوا إلى الصالة فوجدوا المكان مزدحما إلا قليلاً، جلسوا يدخنون السجائر المحشوة بالحشيش ويشربون كاسات النبيذ، في انتظار دورهم.
ضحكات عالية وقهقات ساقطات مثيرة للشفقة أكثر منها للرغبة والمتعة الجنسية، تأوهات وموسيقي ورقصات وغمزات هنا وهناك في كل أركان الشقة، دقائق ثقيلة تدق على الثلاثة، بلهفة ينتظرون وكل منهم يرسم في مخيلته حكايات خبرته على السرير لينفذ ببراعة خبرة السنين التي اكتسبها من “اللف والدوران” على الشقق المفروشة وأوكار الدعارة في جسد إحداهن.
لحظات تمر وتمر دقائق خلفها حتى تتحول الليلة الحمراء إلى كابوس أسود على رءوس الجميع يخرج رجل من داخل إحدى الغرف وبين يديه “سهير” زوجة طارق.
“هجيلك على طول انتي جامدة أوي، وأنا هستناك أنا باجي هنا كل يوم أربع” تلك كانت آخر جملتين نطق بهما حسام “زبون أخر مارس الرذيلة مع سهير زوجة طارق قبل أن يطلق عليهما الأخير 5 رصاصات أنهت حياتهما على الفور.
حالة من الهلع والفزع رجت المنطقة وحاصر الأهالي جميع المتهمين، وطالبوا الشرطة التي حضرت بعد عدة دقائق وألقت القبض على جميع المتهمين وحضر فريق النيابة للمعاينة.
ألقى رجال الشرطة القبض على طارق م ع 32 سنة خريج الجامعة الأمريكية والذي يعمل في أحد البنوك الخاصة المتهم الرئيسي وصديقيه وبدور القوادة وأربعة ساقطات آخريات.
أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين، وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم الرئيسي 15 عاماً.



تعليقات ( 64 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 64
    5 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    طيب اذا واحد *** ***ومتزوج انسانه تخاف الله فهل يعاقب الله الزوجه المؤمنة بما فعله زوجها ***؟؟ حاشا الله عز وجل ذلك
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  2. 63
    5 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    زائر

    من يدق باب الاخرين يندق بابه ومن يلعب بعراض الاخرين يلعب في عرضه حقيقه واقعيه ..
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  3. 62
    5 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    الهاشمي

    اللهم لا بلاء الجزاء من جنس العمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 61
    5 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص
    عدد التعليقات:55

    فولاذ

    وماينطق عن الهوى كما تدين تدان يكفي ان نؤمن بكلام النبي ايمان صادق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 60
    5 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    ضمير الناس

    اعوذبالله احسب السقوط بس بالمدارس***الله يكفيناشرالمتشددين والتكفيريين***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 59
    4 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    منيف العنزي

    اللهم اغنن بحلالك عن حرمك واستر عورات المسلمين والمسلمات من الفواحش
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 58
    4 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    خلك بعيد حبك يزيد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 57
    4 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    صرخة صمت

    الجزء من جنس العمل وش تتوقع تعتدي ع اعراض الناس وماتبغى احد يعتدي ع عرضك دقة بدقة ولو زدت لزاد الساقي الله يعف ويستر ع نساء ورجال المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 56
    4 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    متابع

    ***** ساقطين وساقطات هكذا تكون نهايتهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 55
    4 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    زائره

    سبحان الله دين ولازم يسدده وباليت الباقي يفهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 54
    4 نوفمبر, 2016 , 23:39 م
    عدد التعليقات:5795

    بسمه

    (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)تختصر كل الكلاااام 👌🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  12. 53
    4 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    حتى الانبياء ما سلموا من شرك تريدتلصق التهم بالانبياء قاتلك الله يا عدوا الله تريد تشبه هذه الساقطة بزوجة نبى عليك ما تستحق من الله كم انت رجل ما تستحى وقليل أدب مع الله ونبيه لوط هذا من جهلك بالقرآن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 52
    4 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    صناديق الإقتراع

    النتيجة تعادل!!..فأرضى للناس ماترضاه لنفسك.. ويوم لك ويوم عليك.. .. شكرا معد الخبر..شكرا مرصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  14. 51
    4 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    سلمان

    يلا خنبوقة غرد بمعرفاتك الكذابه ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 50
    4 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    اسمرعبر

    مافيه شي اسمه كما تدين تدان بالخيانة
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  16. 49
    4 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    متأمل

    ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 48
    4 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    تامر

    الخيانة فكل مكان اشمعنى مركزين فمصر وانتو عندكو بلاوي زرقا
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  18. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    رحمه

    دي الوئتي يا قلم الحكيكه الجنيه يساوي عشره ساغ بتسعيرة زمان وما يجيبش حتى سندوتش فول..والليله دي حنتعشى ايه حنتعشى ايه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  19. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    سلطان البيشي

    الحمد لله الذي عافانا بما أبتلى به عباده وفضّلنا على كثير من خلقه تفضيلا ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    رحمه

    يا لهوتي الدنيا جرى لها ايه.. اختصرني يا زمن هيء هيء هيء هيء
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    جنوبية..

    مثل الي يروح*****للحرام ويترك زوجته وكما تدين تدان والزنا دين كل واحد يجعلها شعاره في الحياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    الطير المسافر

    ايه لزومها اللفه دي كلها يعني متقول من الاول في مصر فعلا اعلام قزر كله حسب الهوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    الطير المسافر

    ايه لزومها اللفه دي كلها يعني متقول من الاول في مصر فعلا اعلام قزر كله حسب الهوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    خنبوقه غاير من المرحومه هههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    رحمه

    اسير ماااسر قصدي قلم الحكيكه انته فين انا اختفيت انا اختفيت انا اختفيت هيء هيء هيء هيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  26. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    ابن الباديه

    ليته دقه *** وريح الناس من شرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    الجاحظ

    الحمد لله الذي عافانا مما أبتليو فيه هؤلاء البشر ... اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    عامر

    ربما الجميع يتفق على أن الزوجين كلاهما خبيثان ولكن الفرق أن أحدهم أعطي الفرصة ليتوب ويقلع وربما كان هذا الشعور ينتابه في كل لحظة أو بعد وقوعه في كل إثم ومعصية وجاء هذا الموقف لينزع الران من على قلبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    راكاااان

    **** منها وكلاكم ماشي في طريق الرذيله لاانت شريف ولاهي عفيفه وهذه نهاية الطريق**** هيه ماتت ونت ضيعت نفسك وحياتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    لاحول ولا قوة إلا بالله الله يعافيهم ولا يبلانا يارب متزوج او متزوجه وش الغرض من الحرام اللي تسوونه اللي يبي يلعب لا يبلي بنت الناس واللي تبي تلعب لا تبلي ولد الناس حسبي الله ونعم الوكيل يارب تهديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    كونان 2016

    سبحان الله ما اعدله . فوالله ان الله لا يفضح لاول مرة . انما يستر ويستر الى ان يتمادى العبد في طغيانه فيأخذه اخذ عزيز مقتدر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    كونان 2016

    سبحان الله ما اعدله . فوالله ان الله لا يفضح لاول مرة . انما يستر ويستر الى ان يتمادى العبد في طغيانه فيأخذه اخذ عزيز مقتدر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    والله لو تخيط فم خنبوقه ﻻيهرج مع مكان ثاني علق بمعرفات أسير مصر تبراء منه ذمتي يدافع عن شواذ وساقطات الدول ويطالب بخروج وفساد بنات السعوديه ممكن عنده الدور العلوي والسفلي مجرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    مشبب

    الله لايبلانا الزنا عقوبة في الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة اصبحت مصر مرتع للفساد والدعارة والسبب (الفقر وماادراك ماالفقر)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    اسيرمصر

    السوال؟ ما الهدف من هذه الاكاذيب ومن يقف خلفها ولماذا استغل هذا الجانب هذه الايام؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  36. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    المحتار

    اللهم استرنا بسترك لا حول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:5850

    الرحااال

    من وين يفهم ذلك الشخص..الي يقول سبب الزنا التبرج ؟..يبيلك مرقة ضب..ممكن بطنك فاضي..ومسبب لك فراغ في الراس..روح يا بابا وخلي الي درسك يفهمك ان الزنا ماله علاقه في انها لابسه عبايه او لم تلبس وبدون تبرج
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  38. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    قلم يكتب

    وين قلم الخنبقه مانشوفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    انـــــــــــا

    دقة بدقة ولو زدت لزاد السقا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    محمد

    ضحكات عالية وقهقات ساقطات مثيرة للشفقة أكثر منها للرغبة والمتعة الجنسية، تأوهات وموسيقي ورقصات وغمزات هنا وهناك في كل أركان الشقة، ؟؟؟؟ النساء وما ادراك ما النساء علشان كذا الرسول قال لاتخرج الا لحاجه
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  41. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    ؟؟

    بعض الرجال والنساء يرفسو النعمة الحلال ويفعلو الحرام ويهدمو بيوتهم وسمعتهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    رحمه

    قلم الحكيكه انته فين ياااخراااابي يادي الكسوف هيء هيء هيء
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  43. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    قد تكون الزوجة زانية وزوجها شريف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بمعرفات كثيرة رجالية ونسائية وبعضها من غير معرفات ومنها. الرحااال و اسيرمصر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    deleted

    عاهات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    NO PROBLEM

    يالله انك تسترنا دنيا وآخره . ولاتجعلنا عرضه للشامتين . اللهم لاشماته ويارب لاتبلانا .. سبحانك ربي ما أعدلك وما أرحمك فأنت تستر وترحم وتمنح عبادك الفرصه تلو الأخرى ... ولكن للأسف أغلبنا يتمادى في غيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    محمد

    ووفقا لموقع فيتو استعد الثلاثة لقضاء السهرة في أحضان بائعات الهوى وتخيلوا ساقطات من نوع جديد يجدن الفراش وإمتاع الزبائن،؟ ؟؟؟وهاذا دليل اخر على انه سبب الزنا في العالم هم النساء
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  48. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    الصبحاوي

    اسق في اللفظ ولكن يعني*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    اسيرمصر

    سافرت لمصر عشر مرات سايحا في رحابها الجميلة وعلى كثرت مغامراتي لم اجد إلا ناس مشغولة بحالها يكافحون طوال اليوم فلا اعلم من ينسج هذه الاكاذيب الغبية
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  50. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    خالد

    هاذ ما يريدة قلم البهتان والكذب بمعرفاته في هاذا البلد افشاء الزنا في البلد الاسلامي من خلال مناداته للنساء بالتبرج والسفور والتمرد على الدين وخروجها من المنزل واختلاطها بالرجال بالعمل وغيره الله يبلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    محمد

    ****دليل على ان الزنا ياتي في البداية من النساء والدليل الثاني ذكر بالقران (والزانية والزاني )ذكر الزانية قبل الزاني لانها هي اساس الزنا وهي التي تبداء بالاغو
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  52. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    محمد

    هاذا بالدين الاسلامي اسمه الزنا وذكر بالقران الزنا وفي احاديث الرسول مافي شي اسمه منافي للادب ليش بالغصب تسموها بغير اسمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    عابر سبيل

    الحمدالله ....هذي رساله لمن في جعبته شي ويحسب ان الله غافل عنه ...فورب الكعبه لتجدنهاا في اهل بيتك ولو بعد حين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  54. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    عمار

    خالد الزهراني انت صدقت؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    اسيرمصر

    اولا قاعدة كما تدين تدان ليست بالضرورة والشواهد كثيرة, ثانيا لا اعلم ما الغرض من هذه الاكاذيب الاخوانية على البلد فخلال سياحتي هناك لم اجد ما يشير الى هذه الامور!!
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  56. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    الى البحرين

    كما تدين تدان فهمت يامتزوج
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  57. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    واشيب قلبي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  59. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    ااببووححمموودد

    من دق باب الناس .. ينتظر من يدق بابه ول بعد حين .. نصيحة عفو تعف محارمكم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  60. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    من الغربية

    اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين ومن قال امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  61. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    قلم الحقيقه لن تطلق لسانك وازعاجك بكثرة المعرفات على الخبر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  62. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 22:04 م
    عدد التعليقات:5850

    الرحااال

    لابد ان يتذكر اي شخص قبل ان يأتي بأي حديث عن رسول الله ان يعلم ان..زوجة النبي لوط ..النبي لوط عليه السلام
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  63. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    خالد الزهراني

    بالله ريحونا من ها الاخبار اللي تتعب القلب نسأل الله السلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  64. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    مشعل العتيبي

    سبحان الله كم تدين تدان الزنا و عقوق الولدين تلقى عقابها فالدنيا قبل الأخره
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