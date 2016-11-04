بالفيديو : الأهلي يسحق الوحدة برباعية دون مقابل

صحيفة المرصد : حقق الأهلي فوزاً على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن دوري جميل للمحترفين، أحرز هداف الأهلي التاريخي عمر السومة الهدف الأول لفريقه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 22 من الشوط الأول وأضاف المحترف اليوناني فيتنفا الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 58 وأضاف مصطفى بصاص الهدف الرابع للأهلي عند الدقيقة 74 وأضاف عبدالفتاح عسيري الهدف الرابع عند الدقيقة 90.