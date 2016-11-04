  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : الأهلي يسحق الوحدة برباعية دون مقابل

4 نوفمبر, 2016 , 22:09 م
بالفيديو : الأهلي يسحق الوحدة برباعية دون مقابل
  • 1٬575
  • 20
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : حقق الأهلي فوزاً على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن دوري جميل للمحترفين، أحرز هداف الأهلي التاريخي عمر السومة الهدف الأول لفريقه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 22 من الشوط الأول وأضاف المحترف اليوناني فيتنفا الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 58 وأضاف مصطفى بصاص الهدف الرابع للأهلي عند الدقيقة 74 وأضاف عبدالفتاح عسيري الهدف الرابع عند الدقيقة 90.



تعليقات ( 20 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    حسين ابو ريان

    تعليق رقم 16 شبابي هههههه وكمان هههههه وكمان نفر برستد خلك انت وسامي حقك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    حسين ابو ريان

    اربعه شالو جمل والجمل اسألهم ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    حسين ابو ريان

    وهنا 0/4 بالفيديو : الأهلي يسحق الوحدة برباعية دون مقابل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    حسين ابو ريان

    بالفيديو : عمر السومة يقود الأهلي لاكتساح مرمى الخليج بسوبر هاتريك مقابل هدف1/4
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    شبابي

    ترى بجيب لكم سامي الجابر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    حسين ابو ريان

    ألف مبروك لك الراقي ماعندك ال لا يراد أبو اربعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    حسين ابو ريان

    هذه رساله من الراقي لجميع الفرق الكبيره أو المتوسطه أو الصغيره حاكم الأهلي وخر عن طريقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 23:42 م
    عدد التعليقات:3485

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير الراقي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    أوركيد🌺

    💚يسحق💚ي لبيييييه ي الملگي😘آطربتنآ بفنك ي الراااقي👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    قوطي عالمي

    اتمنى تكون المباراة نزيهه والاهداف بدون دفع رباعي مقصود مع اني اشك خصوصا ان حبيبهم على وشك يمشي ويبي ياخذ معه خمته رءيس الحكام والبقيه ويبي يبيضها وهو تاركهم متقدمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    اسمرعبر

    دايم الاندية الصغيرة تلعب بالبداية ويختتم الاسبوع بمباراة كبير الدوري السعودي وبطل آسيا التي ستقام مباراته غداً .. ختامها مسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    جاسم

    اصحاب التعليقات أدناه الله يسعدكم دنيا واخره بدون تعصب الفائز نقوله مبروك والخاسر هاردلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    ⚔ ملكي ⚔

    ألف مبروووووووووووك للنـــــــ الملكي ــــــــادي وفالكم البطولة إن شاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(15)
  14. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    NO PROBLEM

    بصراحه عبد الفتاح عسيري مكسب للأهلي ... هذا هو اللآعب اللي يستاهل يكون محترف ... فقد غير شكل هجوم الأهلي تماماً
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    شبه منحرف

    يستأهل الراقي وهارد لك فرسان مكة حبيبه قلبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    الف مبرووووك للاهلي الفووووز والثلاثة نقاااااط - ومبرووووك لسومة صدارة الهدافين - ياللي فووووق - جااااااكم الاعصاااار مااااا شيء يعيييقة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  17. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    مؤيد

    مبروك للراقي من مشجع هلالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  18. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    كلنا فداء للوطن

    الف مبروووووك فوز الملوووووك💚💚💚
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 22:13 م
    عدد التعليقات:14688

    هيفاء @

    الف مبروك فوز الملكي. وتهنئه خاصه لجدوو💖
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  20. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    من الغربية

    مبروك للراقي هاردلك للوحده من مشجع نصراوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم