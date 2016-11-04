صحيفة المرصد : حقق الأهلي فوزاً على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن دوري جميل للمحترفين، أحرز هداف الأهلي التاريخي عمر السومة الهدف الأول لفريقه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 22 من الشوط الأول وأضاف المحترف اليوناني فيتنفا الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 58 وأضاف مصطفى بصاص الهدف الرابع للأهلي عند الدقيقة 74 وأضاف عبدالفتاح عسيري الهدف الرابع عند الدقيقة 90.
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تعليقات ( 20 )
حسين ابو ريانتعليق رقم 16 شبابي هههههه وكمان هههههه وكمان نفر برستد خلك انت وسامي حقك
حسين ابو رياناربعه شالو جمل والجمل اسألهم ههههههه
حسين ابو ريانوهنا 0/4 بالفيديو : الأهلي يسحق الوحدة برباعية دون مقابل
حسين ابو ريانبالفيديو : عمر السومة يقود الأهلي لاكتساح مرمى الخليج بسوبر هاتريك مقابل هدف1/4
شبابيترى بجيب لكم سامي الجابر
حسين ابو ريانألف مبروك لك الراقي ماعندك ال لا يراد أبو اربعه
حسين ابو ريانهذه رساله من الراقي لجميع الفرق الكبيره أو المتوسطه أو الصغيره حاكم الأهلي وخر عن طريقه
عدد التعليقات:3485
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير الراقي.
أوركيد🌺💚يسحق💚ي لبيييييه ي الملگي😘آطربتنآ بفنك ي الراااقي👍
قوطي عالمياتمنى تكون المباراة نزيهه والاهداف بدون دفع رباعي مقصود مع اني اشك خصوصا ان حبيبهم على وشك يمشي ويبي ياخذ معه خمته رءيس الحكام والبقيه ويبي يبيضها وهو تاركهم متقدمين
اسمرعبردايم الاندية الصغيرة تلعب بالبداية ويختتم الاسبوع بمباراة كبير الدوري السعودي وبطل آسيا التي ستقام مباراته غداً .. ختامها مسك
جاسماصحاب التعليقات أدناه الله يسعدكم دنيا واخره بدون تعصب الفائز نقوله مبروك والخاسر هاردلك
⚔ ملكي ⚔ألف مبروووووووووووك للنـــــــ الملكي ــــــــادي وفالكم البطولة إن شاء الله
NO PROBLEMبصراحه عبد الفتاح عسيري مكسب للأهلي ... هذا هو اللآعب اللي يستاهل يكون محترف ... فقد غير شكل هجوم الأهلي تماماً
شبه منحرفيستأهل الراقي وهارد لك فرسان مكة حبيبه قلبي
😎مرصداوي عنيد😎الف مبرووووك للاهلي الفووووز والثلاثة نقاااااط - ومبرووووك لسومة صدارة الهدافين - ياللي فووووق - جااااااكم الاعصاااار مااااا شيء يعيييقة.
مؤيدمبروك للراقي من مشجع هلالي
كلنا فداء للوطنالف مبروووووك فوز الملوووووك💚💚💚
عدد التعليقات:14688
هيفاء @الف مبروك فوز الملكي. وتهنئه خاصه لجدوو💖
من الغربيةمبروك للراقي هاردلك للوحده من مشجع نصراوي