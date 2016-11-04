  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

كاتب سعودي يتساءل مستنكرا: لماذا يتلبس الجن نساءنا ويتركون نانسي عجرم؟

4 نوفمبر, 2016 , 22:04 م
كاتب سعودي يتساءل مستنكرا: لماذا يتلبس الجن نساءنا ويتركون نانسي عجرم؟
  • 1٬760
  • 87
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: قال الكاتب السعودي صالح الشيحي إن مفسري الأحلام اختفوا أو كادوا، بعد أن أجرى استطلاعًا حول ذلك كشف له أن الناس أصبحوا أكثر وعيا، إلا أنهم سقطوا مرة أخرى بين براثن تجار الرقية، متسائلا باستنكار ساخر عن سبب ترصد الجن لنساء السعودية عوضا عن غيرهن.

وامتدح الشيحي تخلص الناس من ظاهرة مفسري الأحلام التي وصلت إلى حد غير مقبول، وانتقدهم للهرولة إلى تجارة “الرقية”، التي أصبحت وسيلة للثراء الفاحش، بعد أن أصبحت النساء تصطف عند أبواب الرقاة لإخراج جنّي قادم إليهن من زنجبار وجبال أطلس، ليتلبسهن.

وأضاف في مقاله بجريدة “الوطن السعودية “: “لا أدري ما فلسفة إخواننا الجن – كفانا الله شرهم- لماذا يتلبسون نساء بلادنا، ويتركون نانسي عجرم وسهير القيسي وشيماء سبت”.



تعليقات ( 87 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 87
    5 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    وسوسه وهوايه حريمي ممزوجه بخبال وجهل فراغ وفضاوه والبعض لها اهداف اما خارج الحدود عندهم امراض نفسيه ع مختلف الدرجات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 86
    5 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    محد قال لي

    62 عزوز ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه😂😃😂😃😂😯😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 85
    5 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    محد قال لي

    هههههههههههههههههه واضحه مايبغالها تساؤل الله يهديك ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 84
    5 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    نانسي جنية جميلة قصدي حورية جميلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 83
    5 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص
    عدد التعليقات:55

    فولاذ

    كلام الكاتب صالح فيه جانب كبير من الصحة انا راق شرعي لأكثر من عشرين سنة ووجدت ان اكثر الحالات التي يت تفسيرها على انها مس من الجن انما هي من تلاعب الشيطان او القرين تحت ظروف معينة وبعضها حالات نفسية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 82
    5 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    زهير

    انا اظن والله اعلم ان بعض الجن يدخل في المراة الخطا وهذي الي يتمشكل معها ...اطلع ماني طالع عناد ...اهجد ...انطمي,,,, وهنا تشب بينهم المشاكل ولازم يتدخل الراقي يقنع الجني يطلع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 81
    5 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    زهير

    صدقتي يا جنوبية ..... دفعوبي عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 80
    5 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    راكاااان

    الشيطان لايحاول تلبس او يوسوس الى الأنسانه الملتزمه العفيفه المؤمنه المتعلقه بربها ويريد بذلك ان يخرجها عن جادة الصواب اما المتبرجات الكاسيات العاريات فعن ماذا يخرهم او يتعب نفسه ..فهمتي ياصالحه !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 79
    5 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    عادل

    حسنا وش يبي الجني بالمرة النفسية الي تشكي هذي يهرب منها الانس والجن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 78
    5 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    لماظا يا هاظا

    لماذا تكتب اسماءهن؟ ألا يكفي أن تقول الممثلات أو السافرات، فهذا لا ينافي المقصد، ولا ينافي الثقافة أيضًا!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 77
    5 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    ضمير الناس

    هذولي هن يجنن الجني ومابهن رجه والثقه بالنفس لاحدودلهامثل الخوافات الى من كثرالتحصن والوسوسه صارت الرقيه والتحصن اكثرمن جني***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 76
    5 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    الحقيقة

    ترى حتى الشيعه ماسمعت يجيهم جن بس السنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 75
    5 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    63- الفضائي اذا كان ايمانك قوي وقرينك مؤمن///القرين من ذرية ابليس فكيف يؤمن ايها الفضائي فأبناء ابليس حطب جهنم ومن المستحيل ان يسلموا الا قرين النبي صلى الله عليه وسلم يقال انه اسلم او انه كف وسوسته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 74
    5 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    أوركيد🌺

    إذا كنت غير مؤمن بوجود الجن😎 وتلبسهم بالإنس فهذه مصيبة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 73
    4 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    الوقع غير

    ليتك تكتب في هموم الوطن والمواطن فقط هذا ماتجيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 72
    4 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    أوركيد🌺

    طيب ي صالح مُمكن أعرف ويش مشكلتك مع الجن بالضبط؟🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 71
    4 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    المنافقون كانوا يهزأون بالقرآن وبالمتمسكين بتعاليم الشرع وكانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما أكثر منافقي زماننا هذا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 70
    4 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    MAB

    ياتيك نضر خارق و فكر خارق وقوه بدنيه خارقه وترى مسافات طويله البعض يخاف ويتوقع انه مسكون من الجن اصابه مس لو ريح بدنه اثناء الحاله و تمكن من راحه الجسم يعرف ان لديه طاقه وقدره من الله العزيز الحكيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 69
    4 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    حسناء

    الجني يتلبس الحرمه النفسيه اللي تجلس لحالها تندب حظها مع زوجها وياكثر ماتتنهد وتتحسر على ايامها اللي قضتها مع زوج اناني ولا يحب الا نفسه عشان كذا الجني يجد مدخل من هنا يدخل يواسيها على حظها التعيس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 68
    4 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    أوركيد🌺

    اللي يسمعك يقول أنك لفيت الكرة الأرضية وعرفت أن جميع النساء فيها ماتلبسهن الجن🤔 حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلاعقل له.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 67
    4 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    ياشيحى الشياطين لا تتلبس ببعض لأنهم يسيرون فى طريق واحد وهم لا يبحثون الا عن الذى يخالف طريقهم ومسكنهم ومسلكهم الخبيث عسى أن يعترضك واحد منهم وتعرف نعمة الله عليك وتترك الاستهزاء بالناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 66
    4 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    عفريت من الجن

    الكاتب غبي ! نانسي ومن على شاكلتها من النوانس عصوا ربهم واطاعوا ابليس فانحلوا وتحللوا لعيونه كيف يتلبسهن وهن انفسهن تشخلعوا ليرضوه.. اما نساءنا اطاعوا ربهم وتستروا فتربص بهن جعل جني يتلبسك ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 65
    4 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    وطني الحبيب وهل احهب سواه

    جنوبيه.. ماشاء الله عليك كفيتي وفيتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 64
    4 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    MAB

    الهاله طاقه عقليه ونفسيه وجسديه الكثير يفكرها تلبس بالجن ولديه قدره خارقه والعكس عندما تنسجم مع شي معين تتقمص انت شخصيه طاقه هائله ويضنون البعض انه دخل مرحله الجن بالتلبيس الطاقه من الخالق لبعض البشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 63
    4 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    اذا كان ايمانك قوي وقرينك مؤمن لايستطيع لا الجن ولا العفاريت 👺👹 ان يتمكنون منك او من قرينك لأن هناك درع كالفقاعه 💎 تحميك وتصد كل من اراد ان يدخل روحك وجسدك بقصد الشر من عين او جن او حسد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 62
    4 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    عزوز

    لأن الجني ما يحب الزين ولا البياض وما يناسبه طقس البحر المتوسط .. الجني يحب كل شي اشهب ألهب
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  27. 61
    4 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    MAB

    الهاله طاقه بشريه كونيه وأنه بمجرد ما تتغير أفكار الانسان فإن ألوان الهالة تتغير تبعاً لذلك، إذ بمجرد النظر إلى الأنامل، حيث مكامن الطاقة، وتقيس الموجات عبر الذبذبات التي تتحول إلى ألوان.تخرج طاقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 60
    4 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    المنافقون كانوا يهزأون بالقرآن وبالمتمسكين بتعاليم الشرع وكانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما أكثر منافقي زماننا هذا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 59
    4 نوفمبر, 2016 , 23:33 م
    عدد التعليقات:258

    &بدر الصاعدي&

    صح لساااانكك ي جنوووبيه ..قلتي ما كنت اريد ان اقوله ولكن بتعبير اسهل...زادك الله من العلم والحكمه.....!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 58
    4 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    هذا زمن**** يهزأون بالدين وبالرقية وبالقرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 57
    4 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    لماذا لا تسأل شمس الكويتية التي تنكر الجنة والحور العين وتقول عنها أفلام هندية وهل تنكر قوله تعالى ؟؟؟؟!!!! :( كالذي يتخبطه الشيطان من المس ) وهو دخول الجني إلى بدن الإنسان فيصرعه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 56
    4 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    اش هذا

    اش نوعيت أكلها والله لو تربعة على مفطحات ان يروح الجمال هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 55
    4 نوفمبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:5795

    بسمه

    أختلاف ثقافات حتى عند الجن😁
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 54
    4 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    كاوازاكي خضر

    الجن يعشقون الابواب الموصدة ياصالح :)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 53
    4 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    بن حلي

    لانها شرابة حليب الناقه هي والشيطان رفاقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 52
    4 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    جنوبية..🌻🌻

    لانها مرضية للشيطان كيف يتلبسها هو اصلن رفيقها الشيطان أما نحن محاربين من الشيطان لحجابنا وصلاتنا وسترنا وإيماننا بالله لكن الفنانات مايحتاج يتلبسها وهي في طاعته
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  37. 51
    4 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    السعلو !!

    43 تميم لانه يبحث عن مسلمه متمسكه (( هذا شرط جزائي يجعل المسلمة لا تتمسك بدينها حتى لا تمس ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 50
    4 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    السعلو !!

    لكن الغريب أن أغلب شيفنا لا يتلبسون الا المرضى النفسيون وأصحاب المخدرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 49
    4 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    السعلو !!

    وليست الشيفة من الشفشفة كي لا يتوهم البعض بسوء نية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 48
    4 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    السعلو !!

    وفي الخبث والمكر يقال عاميا (( خل نشوف له شوفه ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    فشه

    لو صدق يتلبسها كان حملت منه وطلع شكل النونو مثل جعيدان جاحظ العينين وكبير المنخرين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    السعلو !!

    ومسمى الشيفة رواية تاريخية مجهولة المصدر يذكرها أحد ((الأخوة)) أن رجال شاف خيالات في ظلام ومن شدة خوفه تخيل ما تخيل فرويت عنه على أنه شاف أي شاهد شيفة لم يشفها غيرها فسميت جنية شيفت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    ===

    يوجد نساء ورجال غرب وآسيويين وعرب مسحورين وفيهم عين وداخلهم ومتلبسهم الجن وأدخل على قوقل وأكتب : نساء حول العالم مسحورين فيهم جن . أو عالم الجن في البشر . ويوجد في أمريكا ودول أخرى وغيرها سحر ومس الجن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    السعلو !!

    وكما ذكر أحد ((الأخوة)) فإن للجن معاير جمال تختلف عن الأنس وأهم المعايير قبح (( شيفتها ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    تميم

    لانه يبحث عن مسلمه متمسكه. بدينها اما غيره فما يحتاج الشيطان اغواء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    السعلو !!

    والسعلو والجني والشيفة وعبدالسلة والمقرصة الحامية نفس السلالة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    معلم متقاعد

    أصيب أحد اللاعبين من نادي سعودي فقال كل الحاضرين عين ما صلت على النبي ولا أعلم كيف تصيب تلك العين لاعب سعودي أبو ريالين وتترك ميسى ورولاندو ؟! مجتمع أدمن الخرافة والجهل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    بندر

    في رجل يتلبس رجل وامراة تتلبس امراة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    السعلو !!

    والشيف زوج الشيفه هو الطباخ الماهر الذي اقتنص الشيفة وتزوجها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    معلم متقاعد

    فتاوى الشيوخ هي من تقود النساء لمفسري الأحلام وتجار الرقية وهي من تغرس في أذهان الناس الوسوسة والأمراض النفسية والخرافة والجهل وتجعل الجن والعين تتمركز في مجتمعنا وتترك كل العالم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    راوي

    هو يقصد ان نانسي وطقتها فنانات متبرجات عاريات ولاهيات بالفن والغناء والمعاصي ولا جاهن شي . والمسلمات المحجبات اللي محافظات على صلواتهن ويتعبدون الله في بيوتهن ويقرأون القرأن يتلبسهن الجن ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    السعلو !!

    وتقول العجائز (( شعرها شيفة مثل الليفة )) هكذا سمعت من جدتي زوجة جدي السابق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:15184

    قلم الحقيقه

    شوهد مرة أخونجي متهاوش مع متصحر. والسبب أن جني الأخونجي مسلم وجني المتصحر كافر هههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  54. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    NO PROBLEM

    هن جن بأنفسهن ولذلك يتبعهم ويعجب فيهن أمثالك ... إن شاء الله يتلبسك ويركبك جني ... وعقبها تعرف معنى كلامك يالبرالي ... عالم منتهيه عاقه للدين وللقيم وللإحترام ... أسأل الله أن يلبسك جني ولايخرج منك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    السعلو !!

    والشيفة مثل الليفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    السعلو !!

    والشيفة عند العامة الأقدمون جن يخرج في الظلام وتخرج جمرا من خلفها !! و تهرب عند الأذن ..هكذا حكى جدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    عامر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    السعلو !!

    الجن لا يتلبسون الا الشيف من النساء وما لهمفي الطيب نصيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    السعلو !!

    فهل يعقل أن (( الجني )) الرجل يتلبس (( الشيفة )) من النساء ويترك نانسي عجرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    هلالي صميم

    يبغى يشتهر المسكين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    مجرد سؤال ومن قال لك يا متخلف ان مقاييس الجمال عند الجن هي نفسها عند الانس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    السعلو !!

    الغير جميلة من النساء تسمى (( شيفة ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    السعلو !!

    والشيفة مسمى الجن من (( النساء ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    ههههههه

    اتحداك يا خنابق تخاويني ****هناك لليوم الثاني اتحداك توافق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    صناديق الإقتراع

    ههه أ.صالح الشيحي.. ربنا يوفقك....طيب ليش تقول: كفانا الله شرهم!؟؟. ..المؤمن يبتلى على قدر ايمانه... .. .الغفلة أعظم من تسلط الجن!! وماتفعل الجن والشيطان بقلب لاهي♡.ويلعب ملاهي♥وماتحت السواهي دو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    السعلو !!

    زرعوا فيهم ثقافة التبعية لهم بإضعاف كل وسائل التفكير والتدبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    ههههههه

    انتبه يا خنابق ترى الجن يتسلط وينتقم ممن يسخرون منهم . احذرك لاتتمسخر عليهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 22:32 م
    عدد التعليقات:15184

    قلم الحقيقه

    أما نانسي فتجد عندها من يناديها نيوستــــــــــــــــــي .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  69. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    deleted

    جن ملافيف فعلا!!!!!@@@
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    جزره

    تكونشي طرمبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    السعلو !!

    الجني يتلبس الشخص المريض نفسيا المزروع فيه ثقافة اللا علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    من شبوة اليمنيه

    طيب وهي ليش تغني وترقص يعني هذا مافيها مس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    ابو احمد

    وش يبغى فيها الجني هي متبرجة وبعيده كل البعد عن الله وعن العبادة وهي ماشيه في الطريق الي يدور عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    رحمه

    الله يرد عليك يا شيحي على لسان ابليس لعنه الله(لأقعدن لهم صراطك المستقيم) ومن ليس على الاستقامه ماذا يريد ابليس او الجني منه هو على غير الهدي او في ضلال !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:15184

    قلم الحقيقه

    من كثر الجن الأخونجي والتصحري الذي يلازمهم كأنفاسهم استوطنهم وكان معهم.
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  76. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    deleted

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    ههههههه

    طبعا لااظن ان هناك مسلم ينكر قصة سحر رسول الله علية الصلاة والسلام وكيف تداوى بالقرآن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  78. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    الصبحاوي

    وين جني يقدر على جمالها ياحبي لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    ههههههه

    بعدين اتمنى من اي لبرالي ينكر السحر والمس يتبرع للعالم بتعرضه للسحر من خلال ساحر ونشوف هو خرافه والا لالالا اتحداااااهم اكثر الناس جبنا هم طبعا بس يبون معارضة اي شي في الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  80. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    ههههههه كلامك خطير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    ههههههه

    اي جهل تبي تمرره من خلال تسائلك . اولا الجن يتلبس كثير من الفاسدين ولا يشعرون . من يذكر برنامج مغربي اتو براقي فلما قرأ ايات الرقية فيه بنات تصرعو من على المدرج
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  82. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  83. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    عبود الحربي

    الفاسدات ما يركب عليهم جن
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  84. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    ااببووححمموودد

    يمكن .. الجني يخشى امراض ( نقص المناعة ) !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  85. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    sma_abha

    لان نانسي البيت الخرب .....ايها الجاهل وعد الى الحديث حتى لاتغوي الناس وتفتري على المبتلين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  86. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    الزهراني

    الجن والسحر والحسد والفقر والجهل والتخلف قرناء لايمكن يفترقوا والمتنفعين يهمهم ان يبقى التخلف مستمر ليتم الكسب اكثر شكراً لك الشيحي ربما انك رجعت الى جادة الطريق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  87. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    نفر كويس

    مقاييس الجمال عند اخواننا الجن مختلفة عنا نحن البشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم