كاتب سعودي يتساءل مستنكرا: لماذا يتلبس الجن نساءنا ويتركون نانسي عجرم؟

صحيفة المرصد: قال الكاتب السعودي صالح الشيحي إن مفسري الأحلام اختفوا أو كادوا، بعد أن أجرى استطلاعًا حول ذلك كشف له أن الناس أصبحوا أكثر وعيا، إلا أنهم سقطوا مرة أخرى بين براثن تجار الرقية، متسائلا باستنكار ساخر عن سبب ترصد الجن لنساء السعودية عوضا عن غيرهن.
وامتدح الشيحي تخلص الناس من ظاهرة مفسري الأحلام التي وصلت إلى حد غير مقبول، وانتقدهم للهرولة إلى تجارة “الرقية”، التي أصبحت وسيلة للثراء الفاحش، بعد أن أصبحت النساء تصطف عند أبواب الرقاة لإخراج جنّي قادم إليهن من زنجبار وجبال أطلس، ليتلبسهن.
وأضاف في مقاله بجريدة “الوطن السعودية “: “لا أدري ما فلسفة إخواننا الجن – كفانا الله شرهم- لماذا يتلبسون نساء بلادنا، ويتركون نانسي عجرم وسهير القيسي وشيماء سبت”.
تعليقات ( 87 )
محد قال لي62 عزوز ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه😂😃😂😃😂😯😂
محد قال ليهههههههههههههههههه واضحه مايبغالها تساؤل الله يهديك ..
عدد التعليقات:55
فولاذكلام الكاتب صالح فيه جانب كبير من الصحة انا راق شرعي لأكثر من عشرين سنة ووجدت ان اكثر الحالات التي يت تفسيرها على انها مس من الجن انما هي من تلاعب الشيطان او القرين تحت ظروف معينة وبعضها حالات نفسية
زهيرانا اظن والله اعلم ان بعض الجن يدخل في المراة الخطا وهذي الي يتمشكل معها ...اطلع ماني طالع عناد ...اهجد ...انطمي,,,, وهنا تشب بينهم المشاكل ولازم يتدخل الراقي يقنع الجني يطلع
زهيرصدقتي يا جنوبية ..... دفعوبي عنك
راكاااانالشيطان لايحاول تلبس او يوسوس الى الأنسانه الملتزمه العفيفه المؤمنه المتعلقه بربها ويريد بذلك ان يخرجها عن جادة الصواب اما المتبرجات الكاسيات العاريات فعن ماذا يخرهم او يتعب نفسه ..فهمتي ياصالحه !!!
عادلحسنا وش يبي الجني بالمرة النفسية الي تشكي هذي يهرب منها الانس والجن
لماظا يا هاظالماذا تكتب اسماءهن؟ ألا يكفي أن تقول الممثلات أو السافرات، فهذا لا ينافي المقصد، ولا ينافي الثقافة أيضًا!!
ضمير الناسهذولي هن يجنن الجني ومابهن رجه والثقه بالنفس لاحدودلهامثل الخوافات الى من كثرالتحصن والوسوسه صارت الرقيه والتحصن اكثرمن جني***
الحقيقةترى حتى الشيعه ماسمعت يجيهم جن بس السنه
أوركيد🌺إذا كنت غير مؤمن بوجود الجن😎 وتلبسهم بالإنس فهذه مصيبة.
الوقع غيرليتك تكتب في هموم الوطن والمواطن فقط هذا ماتجيده
أوركيد🌺طيب ي صالح مُمكن أعرف ويش مشكلتك مع الجن بالضبط؟🤔
MABياتيك نضر خارق و فكر خارق وقوه بدنيه خارقه وترى مسافات طويله البعض يخاف ويتوقع انه مسكون من الجن اصابه مس لو ريح بدنه اثناء الحاله و تمكن من راحه الجسم يعرف ان لديه طاقه وقدره من الله العزيز الحكيم
حسناءالجني يتلبس الحرمه النفسيه اللي تجلس لحالها تندب حظها مع زوجها وياكثر ماتتنهد وتتحسر على ايامها اللي قضتها مع زوج اناني ولا يحب الا نفسه عشان كذا الجني يجد مدخل من هنا يدخل يواسيها على حظها التعيس
أوركيد🌺اللي يسمعك يقول أنك لفيت الكرة الأرضية وعرفت أن جميع النساء فيها ماتلبسهن الجن🤔 حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلاعقل له.
عفريت من الجنالكاتب غبي ! نانسي ومن على شاكلتها من النوانس عصوا ربهم واطاعوا ابليس فانحلوا وتحللوا لعيونه كيف يتلبسهن وهن انفسهن تشخلعوا ليرضوه.. اما نساءنا اطاعوا ربهم وتستروا فتربص بهن جعل جني يتلبسك ..
وطني الحبيب وهل احهب سواهجنوبيه.. ماشاء الله عليك كفيتي وفيتي
MABالهاله طاقه عقليه ونفسيه وجسديه الكثير يفكرها تلبس بالجن ولديه قدره خارقه والعكس عندما تنسجم مع شي معين تتقمص انت شخصيه طاقه هائله ويضنون البعض انه دخل مرحله الجن بالتلبيس الطاقه من الخالق لبعض البشر
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦اذا كان ايمانك قوي وقرينك مؤمن لايستطيع لا الجن ولا العفاريت 👺👹 ان يتمكنون منك او من قرينك لأن هناك درع كالفقاعه 💎 تحميك وتصد كل من اراد ان يدخل روحك وجسدك بقصد الشر من عين او جن او حسد
عزوزلأن الجني ما يحب الزين ولا البياض وما يناسبه طقس البحر المتوسط .. الجني يحب كل شي اشهب ألهب
MABالهاله طاقه بشريه كونيه وأنه بمجرد ما تتغير أفكار الانسان فإن ألوان الهالة تتغير تبعاً لذلك، إذ بمجرد النظر إلى الأنامل، حيث مكامن الطاقة، وتقيس الموجات عبر الذبذبات التي تتحول إلى ألوان.تخرج طاقه
عدد التعليقات:258
&بدر الصاعدي&صح لساااانكك ي جنوووبيه ..قلتي ما كنت اريد ان اقوله ولكن بتعبير اسهل...زادك الله من العلم والحكمه.....!
اش هذااش نوعيت أكلها والله لو تربعة على مفطحات ان يروح الجمال هذا
عدد التعليقات:5795
بسمهأختلاف ثقافات حتى عند الجن😁
كاوازاكي خضرالجن يعشقون الابواب الموصدة ياصالح :)
بن حليلانها شرابة حليب الناقه هي والشيطان رفاقه
جنوبية..🌻🌻لانها مرضية للشيطان كيف يتلبسها هو اصلن رفيقها الشيطان أما نحن محاربين من الشيطان لحجابنا وصلاتنا وسترنا وإيماننا بالله لكن الفنانات مايحتاج يتلبسها وهي في طاعته
السعلو !!43 تميم لانه يبحث عن مسلمه متمسكه (( هذا شرط جزائي يجعل المسلمة لا تتمسك بدينها حتى لا تمس ))
السعلو !!لكن الغريب أن أغلب شيفنا لا يتلبسون الا المرضى النفسيون وأصحاب المخدرات
السعلو !!وليست الشيفة من الشفشفة كي لا يتوهم البعض بسوء نية
السعلو !!وفي الخبث والمكر يقال عاميا (( خل نشوف له شوفه ))
فشهلو صدق يتلبسها كان حملت منه وطلع شكل النونو مثل جعيدان جاحظ العينين وكبير المنخرين
السعلو !!ومسمى الشيفة رواية تاريخية مجهولة المصدر يذكرها أحد ((الأخوة)) أن رجال شاف خيالات في ظلام ومن شدة خوفه تخيل ما تخيل فرويت عنه على أنه شاف أي شاهد شيفة لم يشفها غيرها فسميت جنية شيفت
===يوجد نساء ورجال غرب وآسيويين وعرب مسحورين وفيهم عين وداخلهم ومتلبسهم الجن وأدخل على قوقل وأكتب : نساء حول العالم مسحورين فيهم جن . أو عالم الجن في البشر . ويوجد في أمريكا ودول أخرى وغيرها سحر ومس الجن
السعلو !!وكما ذكر أحد ((الأخوة)) فإن للجن معاير جمال تختلف عن الأنس وأهم المعايير قبح (( شيفتها ))
تميملانه يبحث عن مسلمه متمسكه. بدينها اما غيره فما يحتاج الشيطان اغواء
السعلو !!والسعلو والجني والشيفة وعبدالسلة والمقرصة الحامية نفس السلالة
معلم متقاعدأصيب أحد اللاعبين من نادي سعودي فقال كل الحاضرين عين ما صلت على النبي ولا أعلم كيف تصيب تلك العين لاعب سعودي أبو ريالين وتترك ميسى ورولاندو ؟! مجتمع أدمن الخرافة والجهل .
بندرفي رجل يتلبس رجل وامراة تتلبس امراة
السعلو !!والشيف زوج الشيفه هو الطباخ الماهر الذي اقتنص الشيفة وتزوجها
معلم متقاعدفتاوى الشيوخ هي من تقود النساء لمفسري الأحلام وتجار الرقية وهي من تغرس في أذهان الناس الوسوسة والأمراض النفسية والخرافة والجهل وتجعل الجن والعين تتمركز في مجتمعنا وتترك كل العالم .
راويهو يقصد ان نانسي وطقتها فنانات متبرجات عاريات ولاهيات بالفن والغناء والمعاصي ولا جاهن شي . والمسلمات المحجبات اللي محافظات على صلواتهن ويتعبدون الله في بيوتهن ويقرأون القرأن يتلبسهن الجن ؟!
السعلو !!وتقول العجائز (( شعرها شيفة مثل الليفة )) هكذا سمعت من جدتي زوجة جدي السابق
عدد التعليقات:15184
قلم الحقيقهشوهد مرة أخونجي متهاوش مع متصحر. والسبب أن جني الأخونجي مسلم وجني المتصحر كافر هههههههه
NO PROBLEMهن جن بأنفسهن ولذلك يتبعهم ويعجب فيهن أمثالك ... إن شاء الله يتلبسك ويركبك جني ... وعقبها تعرف معنى كلامك يالبرالي ... عالم منتهيه عاقه للدين وللقيم وللإحترام ... أسأل الله أن يلبسك جني ولايخرج منك
السعلو !!والشيفة مثل الليفة
السعلو !!والشيفة عند العامة الأقدمون جن يخرج في الظلام وتخرج جمرا من خلفها !! و تهرب عند الأذن ..هكذا حكى جدي
عامرمخالف
السعلو !!الجن لا يتلبسون الا الشيف من النساء وما لهمفي الطيب نصيب
السعلو !!فهل يعقل أن (( الجني )) الرجل يتلبس (( الشيفة )) من النساء ويترك نانسي عجرم
هلالي صميميبغى يشتهر المسكين
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرمجرد سؤال ومن قال لك يا متخلف ان مقاييس الجمال عند الجن هي نفسها عند الانس
السعلو !!الغير جميلة من النساء تسمى (( شيفة ))
السعلو !!والشيفة مسمى الجن من (( النساء ))
هههههههاتحداك يا خنابق تخاويني ****هناك لليوم الثاني اتحداك توافق
صناديق الإقتراعههه أ.صالح الشيحي.. ربنا يوفقك....طيب ليش تقول: كفانا الله شرهم!؟؟. ..المؤمن يبتلى على قدر ايمانه... .. .الغفلة أعظم من تسلط الجن!! وماتفعل الجن والشيطان بقلب لاهي♡.ويلعب ملاهي♥وماتحت السواهي دو
السعلو !!زرعوا فيهم ثقافة التبعية لهم بإضعاف كل وسائل التفكير والتدبر
هههههههانتبه يا خنابق ترى الجن يتسلط وينتقم ممن يسخرون منهم . احذرك لاتتمسخر عليهم .
عدد التعليقات:15184
قلم الحقيقهأما نانسي فتجد عندها من يناديها نيوستــــــــــــــــــي .
deletedجن ملافيف فعلا!!!!!@@@
جزرهتكونشي طرمبه
السعلو !!الجني يتلبس الشخص المريض نفسيا المزروع فيه ثقافة اللا علم
من شبوة اليمنيهطيب وهي ليش تغني وترقص يعني هذا مافيها مس
ابو احمدوش يبغى فيها الجني هي متبرجة وبعيده كل البعد عن الله وعن العبادة وهي ماشيه في الطريق الي يدور عليه
رحمهالله يرد عليك يا شيحي على لسان ابليس لعنه الله(لأقعدن لهم صراطك المستقيم) ومن ليس على الاستقامه ماذا يريد ابليس او الجني منه هو على غير الهدي او في ضلال !!!
عدد التعليقات:15184
قلم الحقيقهمن كثر الجن الأخونجي والتصحري الذي يلازمهم كأنفاسهم استوطنهم وكان معهم.
deletedمخالف
هههههههطبعا لااظن ان هناك مسلم ينكر قصة سحر رسول الله علية الصلاة والسلام وكيف تداوى بالقرآن
الصبحاويوين جني يقدر على جمالها ياحبي لها
هههههههبعدين اتمنى من اي لبرالي ينكر السحر والمس يتبرع للعالم بتعرضه للسحر من خلال ساحر ونشوف هو خرافه والا لالالا اتحداااااهم اكثر الناس جبنا هم طبعا بس يبون معارضة اي شي في الدين
هههههههاي جهل تبي تمرره من خلال تسائلك . اولا الجن يتلبس كثير من الفاسدين ولا يشعرون . من يذكر برنامج مغربي اتو براقي فلما قرأ ايات الرقية فيه بنات تصرعو من على المدرج
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
عبود الحربيالفاسدات ما يركب عليهم جن
ااببووححمموودديمكن .. الجني يخشى امراض ( نقص المناعة ) !!
sma_abhaلان نانسي البيت الخرب .....ايها الجاهل وعد الى الحديث حتى لاتغوي الناس وتفتري على المبتلين
الزهرانيالجن والسحر والحسد والفقر والجهل والتخلف قرناء لايمكن يفترقوا والمتنفعين يهمهم ان يبقى التخلف مستمر ليتم الكسب اكثر شكراً لك الشيحي ربما انك رجعت الى جادة الطريق
نفر كويسمقاييس الجمال عند اخواننا الجن مختلفة عنا نحن البشر