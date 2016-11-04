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توقعات بحالة جوية ماطرة تبدأ الأحد.. وخبير جوي يرجع ذلك لـ “النينيو واللانينيا”

4 نوفمبر, 2016 , 22:29 م
توقعات بحالة جوية ماطرة تبدأ الأحد.. وخبير جوي يرجع ذلك لـ “النينيو واللانينيا”
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صحيفة المرصد: توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، حالة جوية ماطرة على المملكة بدايتها يوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء، مرجعا ذلك للظاهرتين “”النينيو واللانينيا”.

وأشار الجهني إلي أن الأمطار ديمية خفيفة قليلة البرق والرعد يترافق معها انخفاض واضح لدرجات الحرارة خصوصًا في ساعات الليل، مرجعا ذلك إلي المؤثرات الرئيسة في ديناميكية الغلاف الجوي وانزلاق المنخفضات وتمركز المرتفعات الجوية المتمثلة في الظاهرتين “النينيو واللانينيا” حيث نموهما وتلاشيهما يكونان في أكبر المحيطات على الكرة الأرضيّة وهو المحيط الهادي.

وأوضح الخبير الجوي وفقا لموقع “سبق”، أن “الأولى تعني ارتفاع حرارة المنطقة الاستوائية في المحيط الهادي عن معدلاتها والثانية تعني انخفاض الحرارة عن معدلاتها، وكل منهما له نتائج مختلفة على الغلاف الجوي ونسبة بخار الماء وبالتالي تختلف الاضطرابات حول العالم فهي تؤدي إلى الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق عن أخرى، حيث تشير صور الأقمار الصناعية الخاصة بدرجة حرارة المحيطات والبحار إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة وسط المحيط الهادي وغربه، معلنة نشاط أكبر لظاهرة “اللانينيا” وانتقال التيارات الباردة غرب المحيط الهادي وشرق المحيط الهندي وبحر العرب”.

ولفت “الجهني” إلى أن ظاهرة اللانينيا تعد مماثلة للنينيو من حيث شمولية التأثير على العالم أجمع، فظاهرة اللانينيا تأثيرها قوي على قطبية المحيط الهندي والأطلسي وبالتالي تتأثر جميع السواحل المطلة على المحيط الهندي بأمطار فوق المعدل وفيضانات موسمية كسواحل الهند وإندونيسيا والأرخبيل وشمال أستراليا بينما الأعاصير تكون في أوّج قوتها في المحيط الأطلسي ويصل تأثيرها حتى قارة أمريكا الشمالية.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    هلّ الدمع أمطار . يامطر لو ماتجي // لاضرر ولاضرار .. دمعي سقى أشجار .يامطر لو تدري ؟ .. دمعي يملا بحار .. لو تشوفه يجري .. تقل أمطرت أمطار .. مهوب لازم تمطر .. دام الدموع أمطار 😭عهود الأديبة الأريبة.
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  2. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    عبدالعزيز الخالدي

    تعليق3 الحازمي الله يعطيك على اكثر من نيتك وما تبطن ، اللهم امين
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  3. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    العتيبي

    اعوذ بالله .قراة الخطاب كله ماوجدت فيه ولا كلمة ان شاالله ولا بمشئية الله
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  4. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    وشك وشك

    اللهم اغثنا برحمتك التي وسعت كل شي.... بلا ظاهره بلا خرابيط
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  5. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    متأمل

    اللهم أغثنا غيثا هنيئا ساحا غدقا .نافعا غير ضار .الآن نؤ السماك من الوسم وفيه تسقط الأمطار بقدرة الله وأمطاره تهيئة لحرث القمح ،والأقدمون يعرفون هذه الأنواء ومنهم من يبذر الحبوب على الجفاف لحين المطر
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  6. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:4569

    بدور

    اللهم اغثنا اللهم اغثنا يارررب
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  7. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    يا ايها الخبير ..لم تذكر المناطق اللتي ستنزل عليها بركة الامطار خبير فلسفة فقط !! المتلقي للخبر لم يستفد شيئاً !! ( ظاهرة اللانينيا تعد مماثلة للنينيو) طيب وبعدين ؟؟
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  8. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    رحلة الشتاء والصيف ... سبحان الله الخالق العظيم سبحان الله بديع السموات والارض .. تفكروا في خلق الله وقدرته
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  9. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    رحلة الشتاء والصيف ... سبحان الله الخالق العظيم سبحان الله بديع السموات والارض .. تفكروا في خلق الله وقدرته
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  10. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    كيف تجي امطار والمرتفع السيبيري متربع على الجزيرة العربية ولا عنده نيه يروح / يطرد المطر عنا الله يفكنا منه / ليه ما يروح لروسيا موطنه وش جايبه في الصحراء
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  11. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل أمر المطر والغيث والمزن من أمر الله وحده لا من أمر البشر فاختص الامطار ارض الكفار والملاحدة والزنادقة لأنهم كفرة ومشركين واختص بالقحط والجدب والتصحر ارضي المسلمين
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  12. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    السنة ذي شكلها ما راح تجي امطار ابداً / الله يعين يعني ما فيه لا مطر ولا علاوة سنوية / **** والعياذ بالله
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  13. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 22:36 م
    عدد التعليقات:14688

    هيفاء @

    النينو اها عقبالنا يارب. وتصحر مناطق الي في بالي
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