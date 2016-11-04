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أستاذ بجامعة «سطام» في مرمى نيران طلابه: “هذه المرة بالسيارة والقادمة برأسك”

4 نوفمبر, 2016 , 23:24 م
أستاذ بجامعة «سطام» في مرمى نيران طلابه: “هذه المرة بالسيارة والقادمة برأسك”
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صحيفة المرصد: فوجئ الدكتور هاني جرادات، عضو هيئة التدريس في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بوادي الدواسر، بوابل من الرصاص أصاب سيارته، فجر اليوم الجمعة.

ووجد الأستاذ الجامعي، رسالة تركها له المجرمون أمام منزله، مضمونها: «رسالة من طلابك.. المرة هذه في السيارة والقادمة قسماً عظماً بمن أحل القسم، ستكون برأسك يا ابن الكلب».

والعجيب في الأمر، أن الجامعة ذاتها شهدت حادثة أخرى الأسبوع الماضي، بعد أن أحرق مجهولون سيارة أحد أعضاء هيئة التدريس، ما أدى إلى تصاعد مطالب بضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، بحسب صحيفة عكاظ.

في الوقت نفسه، وصف أهالي وادي الدواسر الحادث بأنه “جريمة نكراء”، خصوصًا وأن المحافظة معروفة بإكرام الضيف وحسن معاملته، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
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تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    5 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    انور

    طلاب جامعة ويغلطون في الاملاء ولا طلاب رابعة ابتدائي
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  2. 36
    5 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    انا وبسس

    ممكن الدكتور بعد يبي سياره جديده مثل المدرس الي قبل اسبوع عوضوه بسياره جديده وهو من افتعل الموضوع والله العالم
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  3. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    يوجد من مستواه الدراسي متوسط وأستاذ بالإملاء...وبعضهم ينجح بالدراسه بالغش
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  4. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    saleh33

    هذت جيل 2030 وحتى الاملاء ابو رابع ابتدائي احسن منه بالاملاء
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  5. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    م/

    هدر للمال العام تضم لجامعات الرياض وخل الدرباويه يطيح مافي روسهم في الخط السريع رايح جاي وادي رياض
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  6. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    ملكي

    هذا جيل حتى يطرحه أرضا.
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  7. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    همسات

    لابد التحقيق مع جميع الطلبه الراسبين وتفتيش سياراتهم وبيوتهم للعثور على السلاح المستخدم في الجريمة
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  8. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    😎مرصداوي عنيد😎

    ان شاء الله رجال الأمن يقبضون عليهم - وسوف يعلمون هؤلاء الدشير الأدب على اصوله.
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  9. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    همسات

    بالخط يجيبونه واكيد هو بيعرفهم من الراسبين واصحاب المعدلات المنخفضة يبي ينجح غصب ! حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    السروات

    اتمنى اقفال هذه الكلية والزام من اراد الدراسة الجامعية بالتوجه للرياض لاحداث تغيير فكري لعقليات التعنصر.
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  11. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    مع الخيل

    اضم صوتي لتعليق رقم 6 لابد من اجراء تحليل عند اي اجراء حكومي اواستخراج مستندات رسمية هذا اذا ودكم تقليل من هذه الفئة ...ومانقول الا الله لايبلانا ويستر على اولادنا وبناتنا ويهدي ضالنا...
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  12. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    الحبووووب الحبوووووب
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  13. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص
    عدد التعليقات:2366

    توووووونسية

    معقولة يكونو هاذم طلاب جامعة واخطائهم النحوية ركيكة قسما عظما تكتب هكذا وليس كما كتبو قسمن عظمن اكيد هاذم مش من الجامعة تابعين لجهة اخرى
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  14. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    ..سعودي..

    هذا عمل مرفوض مهما كان السبب وأتمنى القبض عليهم
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  15. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    الى راكان

    مخالف
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  16. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    جنوبية..🌻🌻

    الاسبوع الماضي طلاب احرقو سيارة طبعا ما اتخذ أي عقاب تجاه فعلتهم يوم شافو أن مافيها عقاب قامو قلدوهم بشي أكبر رصاص وتهديد بالمختصر من أمن العقوبة أساء الأدب
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  17. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    فوفو

    من الأخطاء الإملائية الشنيعة في الورقة عرفت مستوى الطلاب المتدني جدآ أيعقل هولاء طلاب جامعيين!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  18. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    فوفو

    من الأخطاء الإملائية الشنيعة في الورقة عرفت مستوى الطلاب المتدني جدآ أيعقل هولاء طلاب جامعيين!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  19. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    D.R

    اسالكم بالله هل يرضيكم هذا الخط . تقول اولى ابتدائي لا بد من اعادة منهج الخط العربي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    راكاااان

    ديرة الحبوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  21. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    ابومحمد

    ممكن التعرف على صاحب الخط وخصوصاً ان خطه مميز
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  22. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    خالد الجعيد

    ومهما كانت المبررات لا يعطيه الحق بفعل جريمته النكراء
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  23. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    خالد الجعيد

    طالب جامعي وغلط املائي عظما وكتبها عظمن هذا يعني انه ***** دراسياً
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  24. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    راكاااان

    عشان تعرفون ان ماوجههم وجه تعليم يبون النجاح بالقوه الحببجيه شوفوا الخط هذا خط ناس جامعيين الي بمحوا الأميه خطه ابرك منهم لكن باذن الله *******
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  25. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    صناديق الإقتراع

    الاستاذ.شكله سوداني كما هو بالصورة... الله يعوضه خير.... .. ونحن نقول: ليش العقليات الدكاترة والاساتذة من العرب بدرسوا بالغرب!!! وجدو الاحترام!!؟؟
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  26. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    قمة التناقض

    ان يصبح المعلم محارب
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  27. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    صناديق الإقتراع

    الله يستر علينا من بعض هالجيل.. .. أنا ارى أن تكون الدراسة بدارهم بفلوس..حتى يجتهد الطالب ويراقب عليه والده واخوانه ويحرصون أشد الحرص.. هذا زمن أدب بالقرش..
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  28. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    المسير

    هذولا همج مايبغون يتعلمون ويرفعون دولتهم بين الدول سايرهم ولاتظلمهم عند الامتحان واللي هذا تصرفه اكيد راسب خلهم على كيفهم المصلحه لهم وانت ايها المدرس لاتحرق دمك واعصابك على طلبه فاشلين من الاساس !
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  29. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  30. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    المنضبط

    قسمن عظمن .. هل هذا مستوى طالب ثانوي فما بالك بطالب جامعي؟ .. قسماً عظما تكتب هكذا يا اصحاب المسدسات وعلموا انفسكم أزين وأفضل
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  31. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    راكاااان

    هههههههههه حلووووووووه اكرام الضيف وحسن معاملته ماهو باين الله يلعن الحبوب ولي وردها تخلي الفار يشوف نفسه أسد
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  32. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    صناديق الإقتراع

    أنا كمواطن..نطالب بتحليل للمخدرات ..قبل الدراسة ووسط وبعد.وعند الزواج..وعند فتح محل!! وعند السفر طياران...إلخ. .. الإسلام والإنسانية بريئة من هذا التصرف الأليم..
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  33. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    المعلم أول كان محترم من جميع الطلاب ويخافونه اﻵن أصبح ملطشه الله يعينهم بس على بعض الهمج .
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  34. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    Z

    الشرهه على اهلهم اللي ربوهم على كذا و بعدين وش ذا الخط معقول هذا خط طالب جامعي او إبتدائي ههههه الخط دليل على الجهل المعشعش في رؤوسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    سيرايفوا

    مهزله ما بعدها مهزله اترك الديره هذه قشره انفذ بحياتك عن الهمج
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  36. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    ياسر

    هذا اخذتها من تعليم الهمج وفتح جمعات للقرى والابتعاث هذي أقوالها ضحلها ومتخلفها حدهم شهادة الإبتدائي
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  37. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    من يكونوا

    لم يخلقوا للتعليم تم تربيتهم على شيء ما غير التعليم
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