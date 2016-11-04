أستاذ بجامعة «سطام» في مرمى نيران طلابه: “هذه المرة بالسيارة والقادمة برأسك”

صحيفة المرصد: فوجئ الدكتور هاني جرادات، عضو هيئة التدريس في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بوادي الدواسر، بوابل من الرصاص أصاب سيارته، فجر اليوم الجمعة.
ووجد الأستاذ الجامعي، رسالة تركها له المجرمون أمام منزله، مضمونها: «رسالة من طلابك.. المرة هذه في السيارة والقادمة قسماً عظماً بمن أحل القسم، ستكون برأسك يا ابن الكلب».
والعجيب في الأمر، أن الجامعة ذاتها شهدت حادثة أخرى الأسبوع الماضي، بعد أن أحرق مجهولون سيارة أحد أعضاء هيئة التدريس، ما أدى إلى تصاعد مطالب بضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، بحسب صحيفة عكاظ.
في الوقت نفسه، وصف أهالي وادي الدواسر الحادث بأنه “جريمة نكراء”، خصوصًا وأن المحافظة معروفة بإكرام الضيف وحسن معاملته، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
تعليقات ( 37 )
انورطلاب جامعة ويغلطون في الاملاء ولا طلاب رابعة ابتدائي
انا وبسسممكن الدكتور بعد يبي سياره جديده مثل المدرس الي قبل اسبوع عوضوه بسياره جديده وهو من افتعل الموضوع والله العالم
saleh33هذت جيل 2030 وحتى الاملاء ابو رابع ابتدائي احسن منه بالاملاء
م/هدر للمال العام تضم لجامعات الرياض وخل الدرباويه يطيح مافي روسهم في الخط السريع رايح جاي وادي رياض
ملكيهذا جيل حتى يطرحه أرضا.
همساتلابد التحقيق مع جميع الطلبه الراسبين وتفتيش سياراتهم وبيوتهم للعثور على السلاح المستخدم في الجريمة
😎مرصداوي عنيد😎ان شاء الله رجال الأمن يقبضون عليهم - وسوف يعلمون هؤلاء الدشير الأدب على اصوله.
همساتبالخط يجيبونه واكيد هو بيعرفهم من الراسبين واصحاب المعدلات المنخفضة يبي ينجح غصب ! حسبي الله ونعم الوكيل
السرواتاتمنى اقفال هذه الكلية والزام من اراد الدراسة الجامعية بالتوجه للرياض لاحداث تغيير فكري لعقليات التعنصر.
مع الخيلاضم صوتي لتعليق رقم 6 لابد من اجراء تحليل عند اي اجراء حكومي اواستخراج مستندات رسمية هذا اذا ودكم تقليل من هذه الفئة ...ومانقول الا الله لايبلانا ويستر على اولادنا وبناتنا ويهدي ضالنا...
عدد التعليقات:2366
توووووونسيةمعقولة يكونو هاذم طلاب جامعة واخطائهم النحوية ركيكة قسما عظما تكتب هكذا وليس كما كتبو قسمن عظمن اكيد هاذم مش من الجامعة تابعين لجهة اخرى
..سعودي..هذا عمل مرفوض مهما كان السبب وأتمنى القبض عليهم
الى راكانمخالف
جنوبية..🌻🌻الاسبوع الماضي طلاب احرقو سيارة طبعا ما اتخذ أي عقاب تجاه فعلتهم يوم شافو أن مافيها عقاب قامو قلدوهم بشي أكبر رصاص وتهديد بالمختصر من أمن العقوبة أساء الأدب
فوفومن الأخطاء الإملائية الشنيعة في الورقة عرفت مستوى الطلاب المتدني جدآ أيعقل هولاء طلاب جامعيين!!!!
فوفومن الأخطاء الإملائية الشنيعة في الورقة عرفت مستوى الطلاب المتدني جدآ أيعقل هولاء طلاب جامعيين!!!!
D.Rاسالكم بالله هل يرضيكم هذا الخط . تقول اولى ابتدائي لا بد من اعادة منهج الخط العربي .
راكاااانديرة الحبوب
ابومحمدممكن التعرف على صاحب الخط وخصوصاً ان خطه مميز
خالد الجعيدومهما كانت المبررات لا يعطيه الحق بفعل جريمته النكراء
خالد الجعيدطالب جامعي وغلط املائي عظما وكتبها عظمن هذا يعني انه ***** دراسياً
راكاااانعشان تعرفون ان ماوجههم وجه تعليم يبون النجاح بالقوه الحببجيه شوفوا الخط هذا خط ناس جامعيين الي بمحوا الأميه خطه ابرك منهم لكن باذن الله *******
صناديق الإقتراعالاستاذ.شكله سوداني كما هو بالصورة... الله يعوضه خير.... .. ونحن نقول: ليش العقليات الدكاترة والاساتذة من العرب بدرسوا بالغرب!!! وجدو الاحترام!!؟؟
قمة التناقضان يصبح المعلم محارب
صناديق الإقتراعالله يستر علينا من بعض هالجيل.. .. أنا ارى أن تكون الدراسة بدارهم بفلوس..حتى يجتهد الطالب ويراقب عليه والده واخوانه ويحرصون أشد الحرص.. هذا زمن أدب بالقرش..
المسيرهذولا همج مايبغون يتعلمون ويرفعون دولتهم بين الدول سايرهم ولاتظلمهم عند الامتحان واللي هذا تصرفه اكيد راسب خلهم على كيفهم المصلحه لهم وانت ايها المدرس لاتحرق دمك واعصابك على طلبه فاشلين من الاساس !
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
المنضبطقسمن عظمن .. هل هذا مستوى طالب ثانوي فما بالك بطالب جامعي؟ .. قسماً عظما تكتب هكذا يا اصحاب المسدسات وعلموا انفسكم أزين وأفضل
راكاااانهههههههههه حلووووووووه اكرام الضيف وحسن معاملته ماهو باين الله يلعن الحبوب ولي وردها تخلي الفار يشوف نفسه أسد
صناديق الإقتراعأنا كمواطن..نطالب بتحليل للمخدرات ..قبل الدراسة ووسط وبعد.وعند الزواج..وعند فتح محل!! وعند السفر طياران...إلخ. .. الإسلام والإنسانية بريئة من هذا التصرف الأليم..
خلك بعيد حبك يزيد 😊المعلم أول كان محترم من جميع الطلاب ويخافونه اﻵن أصبح ملطشه الله يعينهم بس على بعض الهمج .
Zالشرهه على اهلهم اللي ربوهم على كذا و بعدين وش ذا الخط معقول هذا خط طالب جامعي او إبتدائي ههههه الخط دليل على الجهل المعشعش في رؤوسهم
سيرايفوامهزله ما بعدها مهزله اترك الديره هذه قشره انفذ بحياتك عن الهمج
ياسرهذا اخذتها من تعليم الهمج وفتح جمعات للقرى والابتعاث هذي أقوالها ضحلها ومتخلفها حدهم شهادة الإبتدائي
من يكونوالم يخلقوا للتعليم تم تربيتهم على شيء ما غير التعليم