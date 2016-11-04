بالصور .. ” علا الفارس” تحتفل بعيد ميلادها بزي القبطان

صحيفة المرصد:نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صور لها ، عبر حسابها الرسمي بالأنستقرام ، وهي ترتدي زي القبطان .

وأظهرت الصور ، الفنانة مع أصدقائها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها في يخت وسط البحر ، مرتدية ملابس القبطان ، وعلقت الإعلامية على الصور ” القبطان نامق” ، مقدمة الشكر لأصدقائها بسبب مفاجأة الاحتفال.