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بالصور .. ” علا الفارس” تحتفل بعيد ميلادها بزي القبطان

4 نوفمبر, 2016 , 23:25 م
بالصور .. ” علا الفارس” تحتفل بعيد ميلادها بزي القبطان
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صحيفة المرصد:نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صور لها ، عبر حسابها الرسمي بالأنستقرام ، وهي ترتدي زي القبطان .

وأظهرت الصور ، الفنانة مع أصدقائها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها في يخت وسط البحر ، مرتدية ملابس القبطان ، وعلقت الإعلامية على الصور ” القبطان نامق” ، مقدمة الشكر لأصدقائها بسبب مفاجأة الاحتفال.

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تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    بصراحه

    غريبه العويران ماهومعهم
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  2. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    أوركيد

    علا و لجين وجهان لعملة واحدة .. ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  3. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    خالد الزهراني

    اشغلتونا بها علاء راحت علاء جات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    عاجل

    كويس زاد العدد ١٥' معلق المره الثانية شوفي الأخطاء الإخراجية في التصوير وتجنبيها لانه الجمهور تفاجأ عشان اقل شي يوصلوا ١٨ وهذا عدد ممتاز
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  5. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    فهد

    تقعد الشيشان ومعها زعطان عموما عقبال 100 سنة رغم اني متأكد انها تصغر ماتكبر
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  6. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    مرصداوي عنيد

    رايقة وفايقة مبروك مقدماً على عيدك بين*****وفعلاً علا مو احسن منك.
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  7. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    رايقة وفايقة

    عيدي بعد يومين في حوش بيتنا وبين غنما وبقرنا هي علا احسن مني في ايييه طيب والمطلوب نرسل هديه ولا شنو بالضبط
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  8. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    عبدالرحمن البشري

    يا صبر الأرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    عاجل

    أطالب الجمهور بالتعليق عشان النفسية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    جنوبية..🌻🌻

    مجمعة صديقتها في يخت ومحتفلين ليه ماعندي صديقة فلة أقصى فلتنا كل وحدة تجيب اكلة ونفرش سفرة وسواليف وكل وحدة تتوكل على بيتها وبس امحق صديقات بس حش وأكل وينتظرون التعيين والعريس 😂
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  11. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    عاجل

    الخبر منشور قبل نص ساعة والمعلقين بس ٦ صراحة كبيره في مقامها، تكفون بالربع الشعبية لا تروح
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  12. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:5800

    بسمه

    ياكثر ترززها واكيد حاطه الصور وعارفه مين اللي راح يعلق ماغيرهم 🐏🐏بتوعنا هههههههههه
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  13. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    احمد

    وجوه يومئذ
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  14. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    عاجل

    علقوا بإجماعة الخير وينكم، لا تخيبون الظن، كذا مايصير
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  15. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    مرصداوي عنيد

    مخالف
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  16. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    مامعهم ولاواحد او وحده من اهل البلد!!! الاجانب وكلينها ولعه وعنصريين على اهل البلد الي يترزقون منها
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  17. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    ابورفيف

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    كديش

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    محد قال لي

    هههههههههه علا**** الله يشفيهآ ***
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