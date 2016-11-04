بالصور .. ” علا الفارس” تحتفل بعيد ميلادها بزي القبطان

صحيفة المرصد:نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صور لها ، عبر حسابها الرسمي بالأنستقرام ، وهي ترتدي زي القبطان .
وأظهرت الصور ، الفنانة مع أصدقائها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها في يخت وسط البحر ، مرتدية ملابس القبطان ، وعلقت الإعلامية على الصور ” القبطان نامق” ، مقدمة الشكر لأصدقائها بسبب مفاجأة الاحتفال.
تعليقات ( 19 )
بصراحهغريبه العويران ماهومعهم
أوركيدعلا و لجين وجهان لعملة واحدة .. ****
خالد الزهرانياشغلتونا بها علاء راحت علاء جات
عاجلكويس زاد العدد ١٥' معلق المره الثانية شوفي الأخطاء الإخراجية في التصوير وتجنبيها لانه الجمهور تفاجأ عشان اقل شي يوصلوا ١٨ وهذا عدد ممتاز
فهدتقعد الشيشان ومعها زعطان عموما عقبال 100 سنة رغم اني متأكد انها تصغر ماتكبر
مرصداوي عنيدرايقة وفايقة مبروك مقدماً على عيدك بين*****وفعلاً علا مو احسن منك.
رايقة وفايقةعيدي بعد يومين في حوش بيتنا وبين غنما وبقرنا هي علا احسن مني في ايييه طيب والمطلوب نرسل هديه ولا شنو بالضبط
عبدالرحمن البشرييا صبر الأرض
عاجلأطالب الجمهور بالتعليق عشان النفسية
جنوبية..🌻🌻مجمعة صديقتها في يخت ومحتفلين ليه ماعندي صديقة فلة أقصى فلتنا كل وحدة تجيب اكلة ونفرش سفرة وسواليف وكل وحدة تتوكل على بيتها وبس امحق صديقات بس حش وأكل وينتظرون التعيين والعريس 😂
عاجلالخبر منشور قبل نص ساعة والمعلقين بس ٦ صراحة كبيره في مقامها، تكفون بالربع الشعبية لا تروح
عدد التعليقات:5800
بسمهياكثر ترززها واكيد حاطه الصور وعارفه مين اللي راح يعلق ماغيرهم 🐏🐏بتوعنا هههههههههه
احمدوجوه يومئذ
عاجلعلقوا بإجماعة الخير وينكم، لا تخيبون الظن، كذا مايصير
مرصداوي عنيدمخالف
ابورفيفمخالف للنشر
كديشمخالف للنشر
محد قال ليهههههههههه علا**** الله يشفيهآ ***