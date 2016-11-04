راكب يعتدي بـ«ضربة رأسية» على مشرف رحلة بسبب والدته!

صحيفة المرصد: اعتدى راكب في درجة الضيافة على رحلة ١٠٣٧ المتجهة من الرياض إلى جدة على مشرف الرحلة بضربة رأسية بسبب جلوسه في مقعد آخر خلف والدته وليس بجوارها ورفض طلبات مشرف الرحلة بتغيير المكان. وتأخرت الرحلة لأكثر من نصف ساعة لينهي كابتن الطائرة الأمر برفض الإقلاع بالراكب المعتدي، ليتم إنزاله بمعيّة أمن المطار وتقلع الرحلة دونه.
وحسب شاهد عيان، فإن مقعد الراكب كان خلف مقعد والدته التي كانت تجلس بجوار نساء، وأراد الجلوس بجوارها وكان يسب مشرف الرحلة بألفاظ خارجة عن الأدب.
وقال شاهد العيان عبدالعزيز السبيعي إن الراكب اعتدى على المشرف وأراد الاعتداء أيضا على مسن حاول الإصلاح بينهما وتسبب في تأخير الرحلة بعدما رفض تغيير مقعده أو النزول من الطائرة.
وقال مشرف الرحلة المعتدى عليه ماجد أمين بحسب صحيفة عكاظ إنه تنازل عن حقه وعن الاعتداء عليه ورفض أي إجراءات تقام ضده، مضيفا «باقي الإجراءات فأنا لست مسؤولا عنها».
تعليقات ( 26 )
زائرامه نزلت معاه ولاسافرت وحدها
حتى نكون منصفينحتى لو كان فيه حريم من حقه يركب جنب امه ،، كيف احجز مقاعد واجي اجلس في اخر الطيارة ومي في اولها . يمكن امي كبيرة في السن ،، مو من حق المشرف ابدا الطلب من الرجال تغيير مقعدي عشان الحريم .
أوركيد🌺بس عنجد المشرف طلع شقردي وأخلاق والدليل أنه تنازل عن حقه وعن الإعتداء عليه ورفض أي إجراءات تقام ضده🌹
أوركيد🌺ياحرام طاحت برأس المشرف وكل ذنبه أنه طبق النظام😂
الشريف الادريسياللي يقول وش يصير لو المشرف خلاه يجلس. وش يصير لو الراكب من بدري حجز له مقعد جنب أمه و ريح نفسه و الخلق من أذاه.
معلم متقاعدالحل الزام كل راكب بالجلوس في الكرسي المسجل باسمه ومن لا يرغب عليه مغادرة الطائرة والحزم في ذلك . تحولت كل رحلاتنا إلى صراعات لا تنتهي . الملاحون يعانون في كل رحلة .
رايقة وفايقةالي يقولون خايف على امه وين الخوف في الموضوع اذا امه قاعده جنب حريم شنو بياكلونها وهو وراها راح تكون قدامه وتحت نظره بس هو يبغا المشاكل
معلم متقاعدالحل يكون عندنا رحلات خاصة للرجال ورحلات خاصة للنساء . كل رحلة سعودية يكون فيها مساكل بين الركاب أنفسهم أو الركاب وطاقم الطائرة بسبب توزيع النساء . الشعب يعاني من آثار التطرف وهو في فترة نقاهة .
خالدزائره الرجال ناقصين عقل ؟؟؟؟؟ ؟؟ هذا قلم الكذب والبهتان داخل بهذا المعرف
جنوبية..🌻🌻لا أحد يلومه خايف على أمه المفروض يقدرون رغبته وايش يصير لو لبى المشرف رغبته بتيطيح الطيارة مثلا سوء من الحبة قبة
حامدالمفروض المشرف يكون اكثرتفاهم ومرونه ..الراكب يبغى جنب والدته يمكن مريضه او هناك سبب يتطلب جلوسه جنبهاوراحة المسافرين اهم شي
زائر رررر111ليش مايكون للنساء مكان خاص في الطائرة
محد قال ليالراكب غلطان اكيد وكذلك اغلب الملاحين والمظيفين اخلاقهم سيئه ويفتقدون فن التعامل مع الركاب انا لم اعمم قلت الاغلب ..
زائروش يصير لو عمل المشرف معروف واجرواجلس الراكب بجنب امه ليبر ابنها بهاويخدمهاوهذا اقل حقوقها كام.. وكسب العميل بالش كه الناقله.لكن بعضهم عنادي والحماقه مالهاعﻻج
Zzzzتعليق واحد انزين. الله عطاك على نيتك على نياتكم ترزقون. والعفو عند المقدّره اللهم انك عفوا تحب العف فعفوعنا صلو على النبي
زائرهالرجال ناقصين عقل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
خلك بعيد حبك يزيد 😊والله لو أنا بدال المشرف أني اخليه يأكل تراب ويخيس في التوقيف عشان يتأدب ويحترم الركاب اللي معاه .