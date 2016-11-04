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راكب يعتدي بـ«ضربة رأسية» على مشرف رحلة بسبب والدته!

4 نوفمبر, 2016 , 23:28 م
راكب يعتدي بـ«ضربة رأسية» على مشرف رحلة بسبب والدته!
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صحيفة المرصد: اعتدى راكب في درجة الضيافة على رحلة ١٠٣٧ المتجهة من الرياض إلى جدة على مشرف الرحلة بضربة رأسية بسبب جلوسه في مقعد آخر خلف والدته وليس بجوارها ورفض طلبات مشرف الرحلة بتغيير المكان. وتأخرت الرحلة لأكثر من نصف ساعة لينهي كابتن الطائرة الأمر برفض الإقلاع بالراكب المعتدي، ليتم إنزاله بمعيّة أمن المطار وتقلع الرحلة دونه.

وحسب شاهد عيان، فإن مقعد الراكب كان خلف مقعد والدته التي كانت تجلس بجوار نساء، وأراد الجلوس بجوارها وكان يسب مشرف الرحلة بألفاظ خارجة عن الأدب.

وقال شاهد العيان عبدالعزيز السبيعي إن الراكب اعتدى على المشرف وأراد الاعتداء أيضا على مسن حاول الإصلاح بينهما وتسبب في تأخير الرحلة بعدما رفض تغيير مقعده أو النزول من الطائرة.

وقال مشرف الرحلة المعتدى عليه ماجد أمين بحسب صحيفة عكاظ إنه تنازل عن حقه وعن الاعتداء عليه ورفض أي إجراءات تقام ضده، مضيفا «باقي الإجراءات فأنا لست مسؤولا عنها».



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    زائر امه نزلت معاه ولاسافرت وحدها - يمكن حبو يراضونها وحطوها جنب الكابتن
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  2. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    زائر

    امه نزلت معاه ولاسافرت وحدها
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  3. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    أوركيد🌺 ياحرام طاحت برأس المشرف وكل ذنبه أنه طبق النظام😂 - وش دراك انه يطبق النظام كنتي معهم؟ واذا كان رقم المقعدين بجوار بعض ليه مايطبق النظام؟ نقول رقم المقعدين هو الفصل بس تتفلسفين على غير سنع
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  4. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    حتى نكون منصفين حتى لو كان فيه حريم من حقه يركب جنب امه ،، كيف احجز مقاعد واجي اجلس في اخر الطيارة ومي في اولها - ياخي الفيصل في الموضوع رقم المقعد فقط
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  5. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    محد قال لي الراكب غلطان اكيد وكذلك اغلب الملاحين والمظيفين اخلاقهم سيئه ويفتقدون فن التعامل مع الركاب انا لم اعمم قلت الاغلب- من وين جبت التأكيد علشان تقول الراكب غلطان اكيد؟ كنت جنبه؟ ولا مع الخيل
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  6. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    لشريف-وللمعلم اللي يقول وش يصير لو المشرف خلاه يجلس. وش يصير لو الراكب من بدري حجز له مقعد جنب أمه و ريح نفسه و الخلق من أذاه- وانتم وش دراكم انه ماهو حاجز جنب امه اللي مايعرف شي ينطم بلا فلسفه
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  7. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    حتى نكون منصفين

    حتى لو كان فيه حريم من حقه يركب جنب امه ،، كيف احجز مقاعد واجي اجلس في اخر الطيارة ومي في اولها . يمكن امي كبيرة في السن ،، مو من حق المشرف ابدا الطلب من الرجال تغيير مقعدي عشان الحريم .
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  8. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    أوركيد🌺

    بس عنجد المشرف طلع شقردي وأخلاق والدليل أنه تنازل عن حقه وعن الإعتداء عليه ورفض أي إجراءات تقام ضده🌹
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  9. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    أوركيد🌺

    ياحرام طاحت برأس المشرف وكل ذنبه أنه طبق النظام😂
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  10. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    الشريف الادريسي

    اللي يقول وش يصير لو المشرف خلاه يجلس. وش يصير لو الراكب من بدري حجز له مقعد جنب أمه و ريح نفسه و الخلق من أذاه.
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  11. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    معلم متقاعد

    الحل الزام كل راكب بالجلوس في الكرسي المسجل باسمه ومن لا يرغب عليه مغادرة الطائرة والحزم في ذلك . تحولت كل رحلاتنا إلى صراعات لا تنتهي . الملاحون يعانون في كل رحلة .
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  12. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    رايقة وفايقة

    الي يقولون خايف على امه وين الخوف في الموضوع اذا امه قاعده جنب حريم شنو بياكلونها وهو وراها راح تكون قدامه وتحت نظره بس هو يبغا المشاكل
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  13. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    معلم متقاعد

    الحل يكون عندنا رحلات خاصة للرجال ورحلات خاصة للنساء . كل رحلة سعودية يكون فيها مساكل بين الركاب أنفسهم أو الركاب وطاقم الطائرة بسبب توزيع النساء . الشعب يعاني من آثار التطرف وهو في فترة نقاهة .
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  14. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    خالد

    زائره الرجال ناقصين عقل ؟؟؟؟؟ ؟؟ هذا قلم الكذب والبهتان داخل بهذا المعرف
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  15. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    جنوبية..🌻🌻

    لا أحد يلومه خايف على أمه المفروض يقدرون رغبته وايش يصير لو لبى المشرف رغبته بتيطيح الطيارة مثلا سوء من الحبة قبة
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  16. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    حامد

    المفروض المشرف يكون اكثرتفاهم ومرونه ..الراكب يبغى جنب والدته يمكن مريضه او هناك سبب يتطلب جلوسه جنبهاوراحة المسافرين اهم شي
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  17. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    زائر رررر111

    ليش مايكون للنساء مكان خاص في الطائرة
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  18. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    محد قال لي

    الراكب غلطان اكيد وكذلك اغلب الملاحين والمظيفين اخلاقهم سيئه ويفتقدون فن التعامل مع الركاب انا لم اعمم قلت الاغلب ..
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  19. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    زائر

    وش يصير لو عمل المشرف معروف واجرواجلس الراكب بجنب امه ليبر ابنها بهاويخدمهاوهذا اقل حقوقها كام.. وكسب العميل بالش كه الناقله.لكن بعضهم عنادي والحماقه مالهاعﻻج
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  20. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    الخطأ على المشرف والكابتن هي ماهي فتونه واذا ثبت ان لبوردنق ورقم المقعد ين بجوار بعض يجب ان يعاقب الكابتن اولا ثم المشرف
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  21. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    زائره الرجال ناقصين عقل - اللي من عينتك فقط
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  22. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    Zzzz

    تعليق واحد انزين. الله عطاك على نيتك على نياتكم ترزقون. والعفو عند المقدّره اللهم انك عفوا تحب العف فعفوعنا صلو على النبي
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  23. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    زائره

    الرجال ناقصين عقل
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  24. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  25. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  26. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    والله لو أنا بدال المشرف أني اخليه يأكل تراب ويخيس في التوقيف عشان يتأدب ويحترم الركاب اللي معاه .
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