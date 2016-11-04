راكب يعتدي بـ«ضربة رأسية» على مشرف رحلة بسبب والدته!

صحيفة المرصد: اعتدى راكب في درجة الضيافة على رحلة ١٠٣٧ المتجهة من الرياض إلى جدة على مشرف الرحلة بضربة رأسية بسبب جلوسه في مقعد آخر خلف والدته وليس بجوارها ورفض طلبات مشرف الرحلة بتغيير المكان. وتأخرت الرحلة لأكثر من نصف ساعة لينهي كابتن الطائرة الأمر برفض الإقلاع بالراكب المعتدي، ليتم إنزاله بمعيّة أمن المطار وتقلع الرحلة دونه.

وحسب شاهد عيان، فإن مقعد الراكب كان خلف مقعد والدته التي كانت تجلس بجوار نساء، وأراد الجلوس بجوارها وكان يسب مشرف الرحلة بألفاظ خارجة عن الأدب.

وقال شاهد العيان عبدالعزيز السبيعي إن الراكب اعتدى على المشرف وأراد الاعتداء أيضا على مسن حاول الإصلاح بينهما وتسبب في تأخير الرحلة بعدما رفض تغيير مقعده أو النزول من الطائرة.

وقال مشرف الرحلة المعتدى عليه ماجد أمين بحسب صحيفة عكاظ إنه تنازل عن حقه وعن الاعتداء عليه ورفض أي إجراءات تقام ضده، مضيفا «باقي الإجراءات فأنا لست مسؤولا عنها».