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بالفيديو .. شاهد رسالة والد المبتعث النهدي بعد علمه بمقتل ابنه

4 نوفمبر, 2016 , 23:30 م
بالفيديو .. شاهد رسالة والد المبتعث النهدي بعد علمه بمقتل ابنه
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة (4 نوفمبر 2016)، مقطع فيديو لوالد المبتعث المقتول في أمريكا، حسين النهدي، يطالب فيه بالقبض على قاتل ابنه.

حيث بين الفيديو والد المبتعث المقتول، بالمقطع والدموع تملأ عينيه، مطالباً الجهات المعنية في المملكة بالقبض على الجاني أو الجناة، وموجهاً لها الشكر على تواصلها مع ذوي “حسين” ، كما وجه الشكر لولاة الأمر بالمملكة لحرصهم على متابعة قضية نجله.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص
    عدد التعليقات:1

    سامية

    الله يصبرهم وإن شاء الله يقبض على المجرم فقدخصصت جامعة ولاية ويسكونسن الأمريكية مكافأة قدرها 15ألف دولار لمن يُدلي بمعلومات تُساعد في القبض على المجرم و5آلاف من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير”
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  2. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله ويعينهم على فراقه لو يلغون البعثه لهاذي البلد أفضل
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  3. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    مجبر رجل القعسي

    الله يرحمه ويغفر له ويخلف عليه شبابه بالجنه وليهمكم الصبر والسلوان وان شاء الله يتم القبض على المجرمين ويقدمون للعداله
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  4. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    كونان 2016

    اسأل ان يرحمه ويغفر له ويتقبله بقبول حسن . ذهب لجلب شهادة الدنيا وعاد وقد جلب شهادة الاخرة فأسال الله العظيم ان تكون مثواه جنة عرضها السموات والارض. وان يعوض الله اهله خير في الدنيا والاخرة.
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  5. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    زائر

    الله يرحمه ويغفرله حسبي الله ونعما وكيل الروافض واليهود والدواعش والمسحيان وغيرهم يردون ان يطفو ابناء الاسلام والله يحفظ الباقي منهم ويردهم الي وطنهم سالمين ويضم رب العلمين من قتل برحمته الي الشهداء
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  6. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    وكاظمين الغيض

    الرجل والله كاظم غيضه وكاظم حزنه بصدره بين في كلامه ،،، لكن نقول الله يرحم ولده ويسكنه فسيح جناته ويصبره اهله وان شاء الله يقبضون على الجاني
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  7. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    الله يصبرك ويربط على قلبك ويخلف عليكم فى مصيبتكم ويرحم ابنكم وينتقم ممن قتله
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  8. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
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