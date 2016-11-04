بالفيديو .. شاهد رسالة والد المبتعث النهدي بعد علمه بمقتل ابنه

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة (4 نوفمبر 2016)، مقطع فيديو لوالد المبتعث المقتول في أمريكا، حسين النهدي، يطالب فيه بالقبض على قاتل ابنه.

حيث بين الفيديو والد المبتعث المقتول، بالمقطع والدموع تملأ عينيه، مطالباً الجهات المعنية في المملكة بالقبض على الجاني أو الجناة، وموجهاً لها الشكر على تواصلها مع ذوي “حسين” ، كما وجه الشكر لولاة الأمر بالمملكة لحرصهم على متابعة قضية نجله.