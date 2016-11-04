صحيفة المرصد:صورت كاميرات التلفاز اللاعب النصراوي فيكتور أيالا أثناء التدريبات حين أخرج اللاعب علكته من فمه و قام بمداعبتها في مشهد مذهل قبل انطلاق المباراة الرائد التي انتهت بفوز النصر 3-1 ضمن الجولة الثامنة من دوري جميل على ستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض مساء الخميس.
أثبت الاعب قدراته الرائعة ليس من خلال مهاراته بمداعبة العلكة بل بعدما سدد كرة صاروخية أحرز منها التقدم لأصفر الرياض من مسافة بعيدة في شباك الحارس متعب شراحيلي الذي لم يستطع حتى رؤية القذيفة الباراغوانية.
وقال أيالا عن هدفه : “أتدرب على ذلك يومياً.. تمكنت من ترجمة ذلك في شباك الرائد، إنني سعيد بالفوز”.
شاهد .. ماذا فعل اللاعب النصراوي فيكتور أيالا بعلكته أثناء التدريب
صحيفة المرصد:صورت كاميرات التلفاز اللاعب النصراوي فيكتور أيالا أثناء التدريبات حين أخرج اللاعب علكته من فمه و قام بمداعبتها في مشهد مذهل قبل انطلاق المباراة الرائد التي انتهت بفوز النصر 3-1 ضمن الجولة الثامنة من دوري جميل على ستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض مساء الخميس.
تعليقات ( 24 )
ابوفيصلوبعدين من قال لك فاوضناه اصل حبيبي الزعيم عمك مايجيب الى الكبار لو الزعيم يبيع حبل البوت حق ليو جاب قيمه محترفينكم كلهم سمعت يافقراوي هههههههههههههه
ابوفيصلتخسي وتعقب يطقطق على عمك الزعيم بنشوف كيف ادواردو يطقطق ويسمر عليكم يالفقراويه انتو وبو وشم
أسمر عبرالله يكسر ركبتك تلعب بنعمة ربي بابو وشام تربية الفقراويه
التميمي***ليته غص في علكه أكبر همنا هالمخيس ياكل علك عقب ما توصخ بجزمته أهل العقول في راحة
أوركيد🌺عنجد فنااااان مُحترف .. أخاف أقلده ويروح العلك لمجرى التنفس ثم أروح فيها وبكذا تخسر السعودية وحدة مجنووونة بعقل😊😂
شبابيجماهير النصر اول يقول جماهير الشباب عشرة نفر شفو المعلب فاضي جماهير الشباب في تزايد وفي كل مباراة في هذا الموسم تزادد جماهير الشباب والدوري شيابي الموسم هذا
هيثمهذا الي بيهز شباك نادي الفرع ابوصياح قصدي الزعيق
نصراوي معتقفنانه
عجبني المقطعواعجبني اصفر الرياض
مرحطيب اللي ماعاجبوو المقطع ليش يعلق وليش يدخل علي شي يخص النصرر ارتقوو بدون تعصب شكرررا زوران هو من طلب استقطاب الاعب
عدد التعليقات:4312
العنيدهاذا راح يطقطق على الطواقي زي العلك افهمو يانادي العشه ههههههههههه الطواقي منضغطين عشانه سحب عليهم ههههههههههههههههههههه
كديشطيب وبعدين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:4312
العنيداسمر عبر /// خلاص المره الجايه نخليه يحطك مكان العلكه !!
💎💛عـــهـــود💙💎حاجة حلوة اوي 🤗
عدد التعليقات:5800
بسمهمفقود// اتمنى شي ثاني الله يهديك ..الرجل المناسب في المكان المناسب وزياااادة هههههههههههه بيجيه انفصام لو رضوا فيه الهلال من الصدمه 😜
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
طحلبينادي ابو علكة بداية من علك الريس لين اللاعب
كنت فقراوي واستخرت اللهايش ذا القرف من رجله لفمه على طول هذا النادي لازم يشطب لاعب يلمس ارض الملعب مثل المسيحيين وهذا ياكل بالبوت
خالدمافيك حل يشووووت اي شي اتمني من الكوتش ان يضعه خلف المهاجمين لانه افتكاكه ضعيف
مرجوجمجنون هالاعب استعدوا ياهلاليه مستقبلا لمباراة الديربي
اسمرعبرههههه مسيكين لا تلومونه هذي حالة نفسية تجي اي لاعب ما استلم رواتبه .. عايش اكتئاب وانفصام ويمكن يجيه صرع اذا استمر على ذا الفقر
مفقودليته في الهلال