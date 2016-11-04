شاهد .. ماذا فعل اللاعب النصراوي فيكتور أيالا بعلكته أثناء التدريب

صحيفة المرصد:صورت كاميرات التلفاز اللاعب النصراوي فيكتور أيالا أثناء التدريبات حين أخرج اللاعب علكته من فمه و قام بمداعبتها في مشهد مذهل قبل انطلاق المباراة الرائد التي انتهت بفوز النصر 3-1 ضمن الجولة الثامنة من دوري جميل على ستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض مساء الخميس.

أثبت الاعب قدراته الرائعة ليس من خلال مهاراته بمداعبة العلكة بل بعدما سدد كرة صاروخية أحرز منها التقدم لأصفر الرياض من مسافة بعيدة في شباك الحارس متعب شراحيلي الذي لم يستطع حتى رؤية القذيفة الباراغوانية.

وقال أيالا عن هدفه : “أتدرب على ذلك يومياً.. تمكنت من ترجمة ذلك في شباك الرائد، إنني سعيد بالفوز”.