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شاهد .. ماذا فعل اللاعب النصراوي فيكتور أيالا بعلكته أثناء التدريب

4 نوفمبر, 2016 , 23:47 م
شاهد .. ماذا فعل اللاعب النصراوي فيكتور أيالا بعلكته أثناء التدريب
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صحيفة المرصد:صورت كاميرات التلفاز اللاعب النصراوي فيكتور أيالا أثناء التدريبات حين أخرج اللاعب علكته من فمه و قام بمداعبتها في مشهد مذهل قبل انطلاق المباراة الرائد التي انتهت بفوز النصر 3-1 ضمن الجولة الثامنة من دوري جميل على ستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض مساء الخميس.
أثبت الاعب قدراته الرائعة ليس من خلال مهاراته بمداعبة العلكة بل بعدما سدد كرة صاروخية أحرز منها التقدم لأصفر الرياض من مسافة بعيدة في شباك الحارس متعب شراحيلي الذي لم يستطع حتى رؤية القذيفة الباراغوانية.
وقال أيالا عن هدفه : “أتدرب على ذلك يومياً.. تمكنت من ترجمة ذلك في شباك الرائد، إنني سعيد بالفوز”.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    ابوفيصل

    وبعدين من قال لك فاوضناه اصل حبيبي الزعيم عمك مايجيب الى الكبار لو الزعيم يبيع حبل البوت حق ليو جاب قيمه محترفينكم كلهم سمعت يافقراوي هههههههههههههه
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  2. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    ابوفيصل

    تخسي وتعقب يطقطق على عمك الزعيم بنشوف كيف ادواردو يطقطق ويسمر عليكم يالفقراويه انتو وبو وشم
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  3. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    أسمر عبر

    الله يكسر ركبتك تلعب بنعمة ربي بابو وشام تربية الفقراويه
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  4. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    التميمي

    ***ليته غص في علكه أكبر همنا هالمخيس ياكل علك عقب ما توصخ بجزمته أهل العقول في راحة
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  5. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    أوركيد🌺

    عنجد فنااااان مُحترف .. أخاف أقلده ويروح العلك لمجرى التنفس ثم أروح فيها وبكذا تخسر السعودية وحدة مجنووونة بعقل😊😂
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  6. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    شبابي

    جماهير النصر اول يقول جماهير الشباب عشرة نفر شفو المعلب فاضي جماهير الشباب في تزايد وفي كل مباراة في هذا الموسم تزادد جماهير الشباب والدوري شيابي الموسم هذا
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  7. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    هيثم

    هذا الي بيهز شباك نادي الفرع ابوصياح قصدي الزعيق
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  8. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    نصراوي معتق

    فنانه
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  9. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    عجبني المقطع

    واعجبني اصفر الرياض
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  10. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    مرح

    طيب اللي ماعاجبوو المقطع ليش يعلق وليش يدخل علي شي يخص النصرر ارتقوو بدون تعصب شكرررا زوران هو من طلب استقطاب الاعب
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  11. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص
    عدد التعليقات:4312

    العنيد

    هاذا راح يطقطق على الطواقي زي العلك افهمو يانادي العشه ههههههههههه الطواقي منضغطين عشانه سحب عليهم ههههههههههههههههههههه
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  12. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    كديش

    طيب وبعدين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص
    عدد التعليقات:4312

    العنيد

    اسمر عبر /// خلاص المره الجايه نخليه يحطك مكان العلكه !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    حاجة حلوة اوي 🤗
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  15. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص
    عدد التعليقات:5800

    بسمه

    مفقود// اتمنى شي ثاني الله يهديك ..الرجل المناسب في المكان المناسب وزياااادة هههههههههههه بيجيه انفصام لو رضوا فيه الهلال من الصدمه 😜
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  16. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  17. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    نوع صعرور
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  18. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    طحلبي

    نادي ابو علكة بداية من علك الريس لين اللاعب
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  19. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    يمكن قيمة عقده تكفي اجار شقه عشرات السنين
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  20. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    كنت فقراوي واستخرت الله

    ايش ذا القرف من رجله لفمه على طول هذا النادي لازم يشطب لاعب يلمس ارض الملعب مثل المسيحيين وهذا ياكل بالبوت
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  21. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    خالد

    مافيك حل يشووووت اي شي اتمني من الكوتش ان يضعه خلف المهاجمين لانه افتكاكه ضعيف
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  22. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    مرجوج

    مجنون هالاعب استعدوا ياهلاليه مستقبلا لمباراة الديربي
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  23. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    اسمرعبر

    ههههه مسيكين لا تلومونه هذي حالة نفسية تجي اي لاعب ما استلم رواتبه .. عايش اكتئاب وانفصام ويمكن يجيه صرع اذا استمر على ذا الفقر
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  24. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    مفقود

    ليته في الهلال
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