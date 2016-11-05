بشار الأسد يسمح بعمل شركات لترويج الدعارة بالفتيات السوريات في دمشق

صحيفة المرصد:تشتد حدة التنافس بين شركات الدعارة في مناطق بسوريا يسيطر عليها نظام بشار الأسد، ويبذل العاملون في السياحة الجنسية جهودا كبرى من أجل الترويج لهذا النشاط.
ويستخدم تجار الجنس فتيات سوريات، وأخريات أجنبيات، من فتيات الليل، حيث يعرضن أجسادهنّ في البارات والحانات والنوادي الليلية، عبر استخدام طرق وأساليب جديدة للترويج للأعمال الجنسية.
وسلّط موقع “بلدي نيوز” السوري الضوء في تقرير له على هذه الظاهرة، وينقل عن الناشط الميداني في دمشق عز الدين الأحمد قوله إنه “انتشرت قبل أيام فقط ظاهرة جديدة من الترويج للدعارة في دمشق خاصة بالقرب من بعض الأحياء التي تعتبر راقية في العاصمة، وأخرى تقع على الشوارع الرئيسة، عبر بعض الفتيات غير السوريات وأخريات من المواليات للأسد، لعرض أنفسهن على السوريين وأصحاب السيارات الخاصة مقابل مردود مادي تطلبه الفتيات”.
وأضاف الأحمد “على ما يبدو أن فتيات الليل يتبعن لشركات مشغلة خاصة، وليست أعمالاً فردية”، منوهًا إلى أن بعض الفتيات اللاتي يقمن بإيقاف أصحاب السيارات الفخمة والمتوسطة لقضاء ليلة بمقابل مادي، لسن سوريات في الغالب، بل هنالك جنسيات غير سورية، مما يعني أن من يقف وراء انتشار هذه الظاهرة هو من يملك صلاحيات إدخالهن وإخراجهن من وإلى سوريا”. وفقًا للناشط.
وتعتبر دمشق القديمة بأحيائها وأسواقها أحد أبرز المعالم التاريخية في سوريا، إلا أن هذه الأحياء تحولت إلى نوادٍ ليلية وأوكار للدعارة، وساحة للتنافس الشرس بين شركات يديرها بائعو الجنس.
تعليقات ( 43 )
الشريفدعارة يا ترى لمن ؟ ومن سيدفع ؟ سوريا دمار ووبال اهلكها الدواعش وبشار عليهم ما يستحقون ،،وكان الشعب الضحية بلا منازع
الشريفلا جديد هذي سوريا من زمان ،،لا يبعد المرقص والبار عن المرقص والبار الذي يليه سوى امتار معدودة وعلى امتداد البصر ،،وفد يكون البلاء الذي حل بهم نتيحة لهذه الممارسات البشعة ،في ظل عدم الاستنكار من الشعب
سلطان البيشيحسبنا الله ونعم الوكيل
زوارةوالله ياخالد انك كفوا فضحته الله لايردة
الهمداني انت وش تقولالهمداني من وين انت
الهمداني انت وش تقولاي رزق تقصد وضح اكثر
الهمدانيالرزق يحب الخفية والشغل مو عيب بعدين انا مالي
ابو امتنانهذي اخرتها
برحي 2017تعليق غير لائق
مصرييعني كانت قبل الشركات ممنوعه ؟؟!! ياعمي روح مساكن الميرزا وشاطئ اللاذقيه ووسط دمشق والزبداني وشوف الشغل بدون شركات ولايحزنون ،،، الشغل على اصوله
متابعبعد القضاء على الجحش في دمشق يجب تنظيف شوارعها بالماء والصابون من رجس النصيري وحزب الخبث الغير عربي الاشتراكي
ضابط ايقاعالله المستعان بس ..
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير معرفات ومنها. يمني
تختلف الاسماء والمعنى واحد الروافض يسموها متعه واللبراليه يسموها حريه والمسلمين يسموها دعاره محرمهبقول كلمه افتحو عقولكم لها الروافض اشد من اليهود عداوه للمسلمين ولعل اخي قلم الحقيقة يتفق معي
زائرمن وين جاء الحروب والدمار وغضب الله ال من الدعاره قلة قليله من هم شرفاء كلهم دروز ومسيح ويهود
تركيهاذ ما يريد التروبج له قلم الكذب في بلاد المسلمين
تربيه ايران يبيع عرضه بحفنه دولاراتحزب حسن نصر الشيطان والحوثي وبشار وايران والحشد الشيعي العراقي الدعاره مهنتهم مذو ظهور الشيعه ليس بجديد
تربيه ايران يبيع عرضه بحفنه دولاراتاي مكان يتواجد فيه روافض لابد فيه دعاره وخلاق ساقطه
تربيه ايران يبيع عرضه بحفنه دولاراتمو بنات سوريات هؤلاء جماعه بشار وبعض من بنات خامئني هاذي اخلاقهم
تربيه ايران يبيع عرضه بحفنه دولاراتخامئني معلم بشار فنون الدعاره
يمنيبعد الموصل سوف نقضي على الدواعش في حلب وعاشت سوريا الأسد
(منصف)من عوفي فليحمد الله .. خبر ما يجيب الا الهم .. بنات سوريا المسلمات يعتبرون بناتنا .. قاتل الله الحاجة
تربيه ايران يبيع عرضه بحفنه دولاراتبالنسبه لبشار وخامئني تجار دعاره من زمان مش جديد ايران اكبر بلد دعاره بالعالم
عدد التعليقات:4312
العنيدتابع / ياربي سترك
عدد التعليقات:4312
العنيدأستغفر الله ،، أستغفر الله ،، أستغفر الله أستغفرالله،، أستغفر الله ،،،، أستغفر الله أللهم أبعد عن بناتنا وبنات المسلمين الحرام وزقنا بالحلال الي انت ترضا فيه ،، ياربي يترك
أوركيد🌺العلوم هذي موووبطي ولها رواد.. وسياحتهم قائمة عليها لايكون مصدقين أن جميع السياح يرحلون إليها عشان الماء والخضرة.
كيفزوجة بشار كل اسبوع في حضن رجل
Sofianيالربع وهل يوجد في سوريا غير السوريين حاليا ..اي سياح واي خراط فاضي العالم هاربه من سوريا والي باقي في سوريا يدور للقمة العيش ربطة الخبز بدولار واحد غلا فاحش قال دعاره قال
عدد التعليقات:1
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=rw0UZCgdbAc ..........لايجيد العلويين الا ذلك
تركيمخالف
خالدنعم هاذا مايفعله ويريده بشار الفار وقلم البهتان والكذب بالمسلمين باهل السنة والجماعة يريدون الدعارة في كل مكان لتشريد المسلمين وانتشار الامراض الخطيرة بينهم ووو لعنة الله عليهم ابناء المتعة الروافض
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
اسمرعبراعوذ بالله
فيصلليه نكذب على بعض الدعارة موجودة ومصرح لها في سوريا قبل الحرب
بركودهل يسمح لي مع زوجته ؟ بخمسون الف ؟
هلا هلاهذا دليل على تحكم ايران بسوريا . ( المتعه ) لجذب السياح وهذا ما وعد به ايران للجحش الشعبي .
💎💛عـــهـــود💙💎مابحبش اعلق ع المواضيع اللي من النوع ده حاجة تكسف 🙈عيب البنات تتكلم في المواضيع دي
سعدحطب جهنم ....