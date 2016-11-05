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بشار الأسد يسمح بعمل شركات لترويج الدعارة بالفتيات السوريات في دمشق

5 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص
بشار الأسد يسمح بعمل شركات لترويج الدعارة بالفتيات السوريات في دمشق
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صحيفة المرصد:تشتد حدة التنافس بين شركات الدعارة في مناطق بسوريا يسيطر عليها نظام بشار الأسد، ويبذل العاملون في السياحة الجنسية جهودا كبرى من أجل الترويج لهذا النشاط.

ويستخدم تجار الجنس فتيات سوريات، وأخريات أجنبيات، من فتيات الليل، حيث يعرضن أجسادهنّ في البارات والحانات والنوادي الليلية، عبر استخدام طرق وأساليب جديدة للترويج للأعمال الجنسية.

وسلّط موقع “بلدي نيوز” السوري الضوء في تقرير له على هذه الظاهرة، وينقل عن الناشط الميداني في دمشق عز الدين الأحمد قوله إنه “انتشرت قبل أيام فقط ظاهرة جديدة من الترويج للدعارة في دمشق خاصة بالقرب من بعض الأحياء التي تعتبر راقية في العاصمة، وأخرى تقع على الشوارع الرئيسة، عبر بعض الفتيات غير السوريات وأخريات من المواليات للأسد، لعرض أنفسهن على السوريين وأصحاب السيارات الخاصة مقابل مردود مادي تطلبه الفتيات”.

وأضاف الأحمد “على ما يبدو أن فتيات الليل يتبعن لشركات مشغلة خاصة، وليست أعمالاً فردية”، منوهًا إلى أن بعض الفتيات اللاتي يقمن بإيقاف أصحاب السيارات الفخمة والمتوسطة لقضاء ليلة بمقابل مادي، لسن سوريات في الغالب، بل هنالك جنسيات غير سورية، مما يعني أن من يقف وراء انتشار هذه الظاهرة هو من يملك صلاحيات إدخالهن وإخراجهن من وإلى سوريا”. وفقًا للناشط.

وتعتبر دمشق القديمة بأحيائها وأسواقها أحد أبرز المعالم التاريخية في سوريا، إلا أن هذه الأحياء تحولت إلى نوادٍ ليلية وأوكار للدعارة، وساحة للتنافس الشرس بين شركات يديرها بائعو الجنس.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 43
    5 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    الشريف

    دعارة يا ترى لمن ؟ ومن سيدفع ؟ سوريا دمار ووبال اهلكها الدواعش وبشار عليهم ما يستحقون ،،وكان الشعب الضحية بلا منازع
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  2. 42
    5 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    الشريف

    لا جديد هذي سوريا من زمان ،،لا يبعد المرقص والبار عن المرقص والبار الذي يليه سوى امتار معدودة وعلى امتداد البصر ،،وفد يكون البلاء الذي حل بهم نتيحة لهذه الممارسات البشعة ،في ظل عدم الاستنكار من الشعب
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  3. 41
    5 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    سلطان البيشي

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 40
    5 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    زوارة

    والله ياخالد انك كفوا فضحته الله لايردة
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  5. 39
    5 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    الهمداني انت وش تقول

    الهمداني من وين انت
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  6. 38
    5 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    الهمداني انت وش تقول

    اي رزق تقصد وضح اكثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 37
    5 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    الهمداني

    الرزق يحب الخفية والشغل مو عيب بعدين انا مالي
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  8. 36
    5 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    ابو امتنان

    هذي اخرتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    برحي 2017

    تعليق غير لائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    مصري

    يعني كانت قبل الشركات ممنوعه ؟؟!! ياعمي روح مساكن الميرزا وشاطئ اللاذقيه ووسط دمشق والزبداني وشوف الشغل بدون شركات ولايحزنون ،،، الشغل على اصوله
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  11. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    متابع

    بعد القضاء على الجحش في دمشق يجب تنظيف شوارعها بالماء والصابون من رجس النصيري وحزب الخبث الغير عربي الاشتراكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    ضابط ايقاع

    الله المستعان بس ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير معرفات ومنها. يمني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    تختلف الاسماء والمعنى واحد الروافض يسموها متعه واللبراليه يسموها حريه والمسلمين يسموها دعاره محرمه

    بقول كلمه افتحو عقولكم لها الروافض اشد من اليهود عداوه للمسلمين ولعل اخي قلم الحقيقة يتفق معي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    زائر

    من وين جاء الحروب والدمار وغضب الله ال من الدعاره قلة قليله من هم شرفاء كلهم دروز ومسيح ويهود
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  16. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    لعة الله على الخنزير بشار وأتباعه الله يلعنهم ليوم الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    تركي

    هاذ ما يريد التروبج له قلم الكذب في بلاد المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    تربيه ايران يبيع عرضه بحفنه دولارات

    حزب حسن نصر الشيطان والحوثي وبشار وايران والحشد الشيعي العراقي الدعاره مهنتهم مذو ظهور الشيعه ليس بجديد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    تربيه ايران يبيع عرضه بحفنه دولارات

    اي مكان يتواجد فيه روافض لابد فيه دعاره وخلاق ساقطه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    تربيه ايران يبيع عرضه بحفنه دولارات

    مو بنات سوريات هؤلاء جماعه بشار وبعض من بنات خامئني هاذي اخلاقهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    تربيه ايران يبيع عرضه بحفنه دولارات

    خامئني معلم بشار فنون الدعاره
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  22. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    يمني

    بعد الموصل سوف نقضي على الدواعش في حلب وعاشت سوريا الأسد
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  23. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    (منصف)

    من عوفي فليحمد الله .. خبر ما يجيب الا الهم .. بنات سوريا المسلمات يعتبرون بناتنا .. قاتل الله الحاجة
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  24. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    تربيه ايران يبيع عرضه بحفنه دولارات

    بالنسبه لبشار وخامئني تجار دعاره من زمان مش جديد ايران اكبر بلد دعاره بالعالم
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  25. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص
    عدد التعليقات:4312

    العنيد

    تابع / ياربي سترك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص
    عدد التعليقات:4312

    العنيد

    أستغفر الله ،، أستغفر الله ،، أستغفر الله أستغفرالله،، أستغفر الله ،،،، أستغفر الله أللهم أبعد عن بناتنا وبنات المسلمين الحرام وزقنا بالحلال الي انت ترضا فيه ،، ياربي يترك
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  27. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    أوركيد🌺

    العلوم هذي موووبطي ولها رواد.. وسياحتهم قائمة عليها لايكون مصدقين أن جميع السياح يرحلون إليها عشان الماء والخضرة.
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  28. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    تعليق ١٣ يوجد الايرانيين والروس وحزب الات وافغان وعرقيين والدواعش لايغرك الشركات لتسليتهم بشار خايف عليهم يطفشون المهم لا استغرب على بشار لان هذا مذهبه ومذهب الدوله الي يتبع لها
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  29. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    كيف

    زوجة بشار كل اسبوع في حضن رجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  30. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    انتا حار مره ؟ اعتقد ذلك
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  31. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    Sofian

    يالربع وهل يوجد في سوريا غير السوريين حاليا ..اي سياح واي خراط فاضي العالم هاربه من سوريا والي باقي في سوريا يدور للقمة العيش ربطة الخبز بدولار واحد غلا فاحش قال دعاره قال
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  32. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=rw0UZCgdbAc ..........لايجيد العلويين الا ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    منذ مبطي وهم هكذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    تركي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    خالد

    نعم هاذا مايفعله ويريده بشار الفار وقلم البهتان والكذب بالمسلمين باهل السنة والجماعة يريدون الدعارة في كل مكان لتشريد المسلمين وانتشار الامراض الخطيرة بينهم ووو لعنة الله عليهم ابناء المتعة الروافض
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  36. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    اسمرعبر

    اعوذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    فيصل

    ليه نكذب على بعض الدعارة موجودة ومصرح لها في سوريا قبل الحرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    بركود

    هل يسمح لي مع زوجته ؟ بخمسون الف ؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  41. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    هلا هلا

    هذا دليل على تحكم ايران بسوريا . ( المتعه ) لجذب السياح وهذا ما وعد به ايران للجحش الشعبي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    مابحبش اعلق ع المواضيع اللي من النوع ده حاجة تكسف 🙈عيب البنات تتكلم في المواضيع دي
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  43. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    سعد

    حطب جهنم ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

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