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العمل تطلق خدمة لتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

5 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص
العمل تطلق خدمة لتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي
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صحيفة المرصد: أطلقت ‫وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية رابط لتحديث بيانات مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

وشكا عدد كبير من زوار البوابة الخاصة بتحديث البيانات من بطء فتح الموقع ومن الصعوبة البالغة التي واجهتهم من أجل تحديث البيانات.
يذكر أن البوابة تستقبل طلبات التحديث من اليوم الأول من شهر صفر حتى الأول من شهر شعبان من هذا العام.

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تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 4:21 ص

    سعد بن فهد

    اذا كثر الضلم والفساد في اي دولة في العالم فعلمو انه نهايتها اقتربت
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  2. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 4:19 ص

    سعد بن فهد

    المفروض مافي مواطن في الدولة يستلم اقل من 7000 ريال سواء متقاعد او موظف
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  3. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 4:18 ص

    سعد بن فهد

    للاسف في ناس تستلم مخصصات من الدولة من مئة الف الى مليون ماهم في حاجتها رغم لديهم شركات تدخل سنويا بالمليارات وقصور ملك واراضي والمواطن يعطونة الفين فقط وينقصوها بعد ضلم المواطن لانه لديه بيت فقط
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  4. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 3:02 ص

    أم لمياء

    ليش يسون فينا كذا انا عندي بيت ملك وكبيره ومطلقه وعندي بنات وانا اعولهم والله يالله اني سجلت وقالو لي انهم يسقطون كل اللي عندهم بيوت ملك وحنا ماعندنا إلا هالضمان وين انروح نموت جوع
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  5. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    ريان

    تموت جروحنا ماعلمّت عن نزفها مخلوق…........... مقابرها الصدور .. وعزة النفس تدفنها !
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