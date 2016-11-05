العمل تطلق خدمة لتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

صحيفة المرصد: أطلقت ‫وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية رابط لتحديث بيانات مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

وشكا عدد كبير من زوار البوابة الخاصة بتحديث البيانات من بطء فتح الموقع ومن الصعوبة البالغة التي واجهتهم من أجل تحديث البيانات.

يذكر أن البوابة تستقبل طلبات التحديث من اليوم الأول من شهر صفر حتى الأول من شهر شعبان من هذا العام.

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