العمل تطلق خدمة لتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

صحيفة المرصد: أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية رابط لتحديث بيانات مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
وشكا عدد كبير من زوار البوابة الخاصة بتحديث البيانات من بطء فتح الموقع ومن الصعوبة البالغة التي واجهتهم من أجل تحديث البيانات.
يذكر أن البوابة تستقبل طلبات التحديث من اليوم الأول من شهر صفر حتى الأول من شهر شعبان من هذا العام.
تعليقات ( 5 )
سعد بن فهداذا كثر الضلم والفساد في اي دولة في العالم فعلمو انه نهايتها اقتربت
سعد بن فهدالمفروض مافي مواطن في الدولة يستلم اقل من 7000 ريال سواء متقاعد او موظف
سعد بن فهدللاسف في ناس تستلم مخصصات من الدولة من مئة الف الى مليون ماهم في حاجتها رغم لديهم شركات تدخل سنويا بالمليارات وقصور ملك واراضي والمواطن يعطونة الفين فقط وينقصوها بعد ضلم المواطن لانه لديه بيت فقط
أم لمياءليش يسون فينا كذا انا عندي بيت ملك وكبيره ومطلقه وعندي بنات وانا اعولهم والله يالله اني سجلت وقالو لي انهم يسقطون كل اللي عندهم بيوت ملك وحنا ماعندنا إلا هالضمان وين انروح نموت جوع
ريانتموت جروحنا ماعلمّت عن نزفها مخلوق…........... مقابرها الصدور .. وعزة النفس تدفنها !