مصر توضح حقيقة إرسال قوات عسكرية إلى سوريا

صحيفة المرصد – وكالات :نفت القاهرة ما روجته وسائل إعلام إيرانية عن أنباء بشأن إيفاد قوات عسكرية مصرية إلى سوريا للتنسيق مع قوات بشار الأسد، في “محاربة الإرهاب”.

القاهرة تنفي

وأكّد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن “الحديث عن إرسال قوات عسكرية مصرية إلى سوريا لا يمت للواقع بصلة”، نافياً “وجود أي قوات مصرية في سوريا تحت أي ذريعة”.

وأكد “أبو زيد” لموقع “هافنغتون بوست” عربي أن بلاده “لا تدعم أي طرف عسكري داخل الأراضي السورية”، وقال “مصر تؤكد موقفها الثابت من الحرب السورية، التي لا حل لها إلا بالحلول الدبلوماسية، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة”.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية في وقت سابق من يوم أمس، عن مصادر صحفية (لم تسمها)، قولها إن “الحكومة المصرية قامت بإيفاد قوات عسكرية إلى سوريا في إطار مكافحة الإرهاب والتعاون والتنسيق العسكري” مع قوات النظام السوري.

ومصدر عسكري يسخر

من جهته،اعتبر مصدر عسكري مسؤول بالجيش المصري لوكالة الأناضول أن “الحديث عن إرسال قوات عسكرية مصرية إلى سوريا مثير للسخرية”، دون أن يضيف تصريحات أخرى.

في المقابل أكد المصدر ذاته أن “الحكومتين السورية والمصرية” ستعلنان عن تنسيقات ستكون قائمة بينهما بهدف مكافحة الإرهاب، رسمياً، في مستقبل ليس ببعيد.

هذا ولم تصدر السلطات المصرية إلى الآن بياناً يؤكد أو ينفي حديث الوكالة الإيرانية.