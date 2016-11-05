مصر توضح حقيقة إرسال قوات عسكرية إلى سوريا

صحيفة المرصد – وكالات :نفت القاهرة ما روجته وسائل إعلام إيرانية عن أنباء بشأن إيفاد قوات عسكرية مصرية إلى سوريا للتنسيق مع قوات بشار الأسد، في “محاربة الإرهاب”.
القاهرة تنفي
وأكّد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن “الحديث عن إرسال قوات عسكرية مصرية إلى سوريا لا يمت للواقع بصلة”، نافياً “وجود أي قوات مصرية في سوريا تحت أي ذريعة”.
وأكد “أبو زيد” لموقع “هافنغتون بوست” عربي أن بلاده “لا تدعم أي طرف عسكري داخل الأراضي السورية”، وقال “مصر تؤكد موقفها الثابت من الحرب السورية، التي لا حل لها إلا بالحلول الدبلوماسية، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة”.
ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية في وقت سابق من يوم أمس، عن مصادر صحفية (لم تسمها)، قولها إن “الحكومة المصرية قامت بإيفاد قوات عسكرية إلى سوريا في إطار مكافحة الإرهاب والتعاون والتنسيق العسكري” مع قوات النظام السوري.
ومصدر عسكري يسخر
من جهته،اعتبر مصدر عسكري مسؤول بالجيش المصري لوكالة الأناضول أن “الحديث عن إرسال قوات عسكرية مصرية إلى سوريا مثير للسخرية”، دون أن يضيف تصريحات أخرى.
في المقابل أكد المصدر ذاته أن “الحكومتين السورية والمصرية” ستعلنان عن تنسيقات ستكون قائمة بينهما بهدف مكافحة الإرهاب، رسمياً، في مستقبل ليس ببعيد.
هذا ولم تصدر السلطات المصرية إلى الآن بياناً يؤكد أو ينفي حديث الوكالة الإيرانية.
تعليقات ( 12 )
نورطاغي يساعد طاغي على الظلم والإجرام.. الآن كل انسان كان يدافع عن السيسي ايام رابعة بيحس انه دافع عن ظالم .. حسبي الله عليك ي سيسي
نورحسبي الله يعني السوريين الابرياء يلقونها من بشار والروس والحين السيسي .. اعانكم الله يا اهل سوريا
تركيالسيسي ارسل كتيبة واسلحة لسوريا والدليل زيارة رئيس الاستخبارات السورية لمصر علي مملوك قبل شهر والتنسيق بينهم وضع صور خامنئي في شوارع مصر تنسيق بين مصر العراق حاليا بشراء اسلحة للحشد الشيعي مقابل النفط
حوار مطول مع الاسد قبل عده ايامقال الرئيس السورى بشار الأسد، فى حوار لقناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» اللبنانى، إن «العلاقة بين سوريا ومصر هى التى تحقق التوازن على الساحة
استغفر اللهتم اسر ضابط مصر قبل مدة اعترف بوجود كتيبة والسلاح المصري يتدفق على بشار وبعد ان فضحته ايران وكشفته للعرب بدأ ينفي الايرانيون اذكى من ان تاخذ نفطهم ببلاش وتبيعه للغرب او اموالهم وتنقلب عليهم يا سيسي
الشايبالذخائر والصواريخ عرضها الجيش الحر والثوار على القنوات الغضائيه مكتوب عليها صنع في مصر ...
من شبوة اليمنيهاللي يسون دسلايك ربع خنبوقه ماتنطلي علينا حركاتهم
سلطانمصر خلاص أرتمت في حضن ملالي إيران المجوسيه ........... رحم الله دولةً عظيمة تُدعى ( مصر )
الشنفرهالجيش المصري لن يحارب في اي مكان في العالم الا في سيناء فقط جيش يسوي كباري وطرق ومناقصات ويبيع سكر وسولار ولحمه ماهو فاضي يحارب اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمت اهل البيت كلهم الرقص
محمدفي المقابل أكد المصدر ذاته أن “الحكومتين السورية والمصرية” ستعلنان عن تنسيقات ستكون قائمة بينهما بهدف مكافحة الإرهاب، رسمياً، في مستقبل ليس ببعيد. ؟؟؟ مافي دخان بدون نار والله انكم كذابين وتدعمون بشار
زوارةوأكد “أبو زيد” لموقع “هافنغتون بوست” عربي أن بلاده “لا تدعم أي طرف عسكري داخل الأراضي السورية”، وقال “مصر تؤكد موقفها الثابت من الحرب السورية، حسبي الله ونعم الوكيل لن ينسى التاريخ هذة المقوله
عدد التعليقات:12608
برق الحرم((((( انما الخونة والاعداء ...يطرقون ...... على قلعة العمرين .....ولايجدون الا صلداً)))))