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بالفيديو : شاهد استهداف مجموعة من حزب الله بصاروخ تاو في ريف حلب

5 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص
بالفيديو : شاهد استهداف مجموعة من حزب الله بصاروخ تاو في ريف حلب
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صحيفة المرصد: بث المكتب الإعلامي لـ”جيش المجاهدين” المنضوي في صفوف غرفة عمليات “فتح حلب” شريط يظهر لحظات استهداف مجموعة كاملة من ميليشيا حزب الله اللبنانية بصاروخ تاو على تلة أحد بريف حلب الجنوبي.

حيث بين الفيديو تجمع أفراد ميليشيا حزب الله ، قبل أن يداهمهم الصاروخ .



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 3:59 ص

    خنبوقه قاعد يلطم
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  2. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    رعد الجنوب

    اجمل خبر تقراءه قبل النوم ؛ اللهم عليك بهم اجمعين
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  3. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 3:39 ص

    سعد القرني / ال يزيد

    الاية { كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ }
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  4. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 3:29 ص

    ملاحظه ..

    إلى جحيم جهنم بإذن الله ياشيعة بني خامنئي وخميني وسيستاني ياروافض يامجرمين
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  5. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    كيف

    حزب ابليس ذهب إلى مزبلة التاريخ
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  6. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    ملاحظه ..

    بارك الله بالمجاهدين المسلمين المؤمنين السنة الموحدين بالشام والعراق واليمن
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  7. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 3:21 ص

    ملاحظه ..

    أتمنى قراءة آية القرآن بالشكل العربي الفصيح مثل إذ رميت والبعض ينطقها إز رميت؟
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  8. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 3:10 ص

    جاسم

    احسن الله عزائكم سيد خنبوقه ورخوله قدس سركم وين العزاء
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  9. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    تسلم يمينكم والله ابطااال السنه ماهو بمثل الكلاب داعش كلاب ايران الله اكبر والعزة للاسلام اهل السنه الموحدين الله ينصرهم على داعش وبشار وايران وحزبها
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