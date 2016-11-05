بالفيديو : شاهد استهداف مجموعة من حزب الله بصاروخ تاو في ريف حلب

صحيفة المرصد: بث المكتب الإعلامي لـ”جيش المجاهدين” المنضوي في صفوف غرفة عمليات “فتح حلب” شريط يظهر لحظات استهداف مجموعة كاملة من ميليشيا حزب الله اللبنانية بصاروخ تاو على تلة أحد بريف حلب الجنوبي.
حيث بين الفيديو تجمع أفراد ميليشيا حزب الله ، قبل أن يداهمهم الصاروخ .
تعليقات ( 9 )
رعد الجنوباجمل خبر تقراءه قبل النوم ؛ اللهم عليك بهم اجمعين
سعد القرني / ال يزيدالاية { كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ }
ملاحظه ..إلى جحيم جهنم بإذن الله ياشيعة بني خامنئي وخميني وسيستاني ياروافض يامجرمين
كيفحزب ابليس ذهب إلى مزبلة التاريخ
ملاحظه ..بارك الله بالمجاهدين المسلمين المؤمنين السنة الموحدين بالشام والعراق واليمن
ملاحظه ..أتمنى قراءة آية القرآن بالشكل العربي الفصيح مثل إذ رميت والبعض ينطقها إز رميت؟
جاسماحسن الله عزائكم سيد خنبوقه ورخوله قدس سركم وين العزاء