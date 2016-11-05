بالفيديو : شاهد استهداف مجموعة من حزب الله بصاروخ تاو في ريف حلب

صحيفة المرصد: بث المكتب الإعلامي لـ”جيش المجاهدين” المنضوي في صفوف غرفة عمليات “فتح حلب” شريط يظهر لحظات استهداف مجموعة كاملة من ميليشيا حزب الله اللبنانية بصاروخ تاو على تلة أحد بريف حلب الجنوبي.

حيث بين الفيديو تجمع أفراد ميليشيا حزب الله ، قبل أن يداهمهم الصاروخ .