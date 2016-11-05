مستشفى شهير في جدة يرفض تسليم جثمان سيدة لأكثر من أسبوعين بسبب فاتورة !

صحيفة المرصد:احتجز مستشفى شهير في جدة جثمان سيدة لأكثر من أسبوعين (منذ وفاتها في 20 محرم الماضي) مشترطا للإفراج عنها سداد ذويها فاتورة تنويمها التي تصل إلى 200 ألف ريال، وذلك بعدما قلصتها وزارة الصحة في وقت سابق من 943 ألف ريال.
وفيما اكتفى المتحدث باسم صحة جدة عبدالله الغامدي وفقاً لصحيفة “عكاظ” بالتأكيد على أن التعليمات واضحة وصريحة بعدم أحقية المستشفى احتجاز الجثمان معتبراً إياه إجراء غير نظامي، أقر المدير التشغيلي بالمستشفى بأن مبلغ الفاتورة يصل إلى 200 ألف ريال، مبينا أن المتوفاة التي دخلت المستشفى بغرض الولادة مكثت في العناية المركزة 45 يوما بعد تعرضها لغيبوبة، وأظهرت التحاليل والأشعة وجود جلطة في المخ، وتم إجراء عملية قيصرية لاستخراج الجنين الميت من رحمها، لكنها توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، لافتا إلى أن المتبقى حاليا 160 ألف ريال بعد توفير 40 ألف ريال من ذويها.
واتهم محمد يوسف كبير زوج المتوفاة المستشفى بالتسبب في خطأ طبي أسفر عن وفاتها، مبينا أن زوجته -28 عاما- دخلت لطوارئ المستشفى على قدميها وتعرضت لغيبوبة بعد عملية لإخراج الجنين المتوفى في بطنها وهو في الشهر الثامن، وتبين تعرضها لجلطة في المخ وتم تنويمها في العناية المركزة لنحو 45 يوما أكد خلالها الأطباء استقرار حالتها.
وقال «بعد وفاتها طالبوني بفاتورة تقترب من المليون ريال، وبعد مراجعة المدير الطبي خفضها إلى النصف وطلب سداد 450 ألف ريال وبعد شكوى لصحة جدة أكدوا أن لا فاتورة تقلصت إلى النصف أيضا ووصل المبلغ إلى 200 ألف ريال واحتجزوا جثمانها بما يخالف التعليمات والأنظمة».
واستغرب الزوج هذا التنازل الأمر الذي يشكك في إجراءات إسعافها خلال تنويمها داعيا لتشكيل لجنة لكشف الخطأ الطبي والإفراج عن الجثمان لدفنه.
تعليقات ( 16 )
هدوءكان الله في عونهم. هذا نصب واحتيال. المبلغ. قريب مليون. .. اتخيل مقارنه بين الخاص هنا. والمستشفيات بأوروبا اتوقع فيه فرق كبير لاحول ولاقوة الا بالله
فارس الزهرانيت 2 يبدوا لي بانك انسانه فقط بدون مشاعر واحاسيس
كفى كذبويبقى الحال كما هو عليه وع المتضرر اللجوء الى القضاء . اغلب الاوامر والتعليمات لدينا حبر ع ورق فقط . انتهى
himaزيي افلام الرعب,,طيب يعني مافي طريقه قانونيه ياخدو بيها حقوقهم غير احتجاز الجثه,طيب ايش حيسوبها لو مادفعو؟شغل غابات.
من شبوة اليمنيهالله يجزاك خير ويعطيك الف عافيه
أبو محمدلاحول ولا قوة إلا بالله العلًي العظيم ، حسبي الله ونعم الوكيل ..
خالدنتمنى لكم الأمن والاستقرار :)
من شبوة اليمنيهجنوبيه اخوي خالد
خالدمن شبوة اليمنيه.. أين تقع شبوة وهل هي محافظة شمالية او جنوبيه ؟
من شبوة اليمنيهاحسن الله عزا اهل المتوفيه وصبركم على مابتليتم به من ابتلا
من شبوة اليمنيهكان من المفترض من المستشفى ان ينظر الى ظروف الناس الماديه التي عالجها حتى لايقع مسولا امام الله في تنكيد المرضى ويكون سببا في هم كثير من اهل المتوفين
من شبوة اليمنيهالطبيب قبل ان يجني مالا عليه ان يتذكر ان مهنته انسانيه بامتياز واذا كان غير ذلك فعليه ان يستقيل لانه سيصبح انسانا لاضمير له ولارحمه ومن فرج كربه مسلما فرج الله كربته يوم القيامه بصراحه سعر مبالغ فيه
ريانsar-al-sa.. انتي مش ممكن تكوني أنسانه
sar-al-saكل شىء ممكن وكان مناسبا عدم وجود مستشفيات خاصه اما وقد وجدوا فوسيله بقاء الجثه رهن للسداد لا لوم فيه ومن اراد غير هذا فيمنع الخاصه ويطور ويكثر العامه ولو باجر رمزي لربع التكلفه يذهب لخزينه الدوله
ريانالنظام يمنع حجز الجثمان من أجل الفاتورة .. ولكن ماهي العقوبة للمستفى المخالف لا يوجد !!