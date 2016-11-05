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مستشفى شهير في جدة يرفض تسليم جثمان سيدة لأكثر من أسبوعين بسبب فاتورة !

5 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص
مستشفى شهير في جدة يرفض تسليم جثمان سيدة لأكثر من أسبوعين بسبب فاتورة !
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صحيفة المرصد:احتجز مستشفى شهير في جدة جثمان سيدة لأكثر من أسبوعين (منذ وفاتها في 20 محرم الماضي) مشترطا للإفراج عنها سداد ذويها فاتورة تنويمها التي تصل إلى 200 ألف ريال، وذلك بعدما قلصتها وزارة الصحة في وقت سابق من 943 ألف ريال.

وفيما اكتفى المتحدث باسم صحة جدة عبدالله الغامدي وفقاً لصحيفة “عكاظ” بالتأكيد على أن التعليمات واضحة وصريحة بعدم أحقية المستشفى احتجاز الجثمان معتبراً إياه إجراء غير نظامي، أقر المدير التشغيلي بالمستشفى بأن مبلغ الفاتورة يصل إلى 200 ألف ريال، مبينا أن المتوفاة التي دخلت المستشفى بغرض الولادة مكثت في العناية المركزة 45 يوما بعد تعرضها لغيبوبة، وأظهرت التحاليل والأشعة وجود جلطة في المخ، وتم إجراء عملية قيصرية لاستخراج الجنين الميت من رحمها، لكنها توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، لافتا إلى أن المتبقى حاليا 160 ألف ريال بعد توفير 40 ألف ريال من ذويها.

واتهم محمد يوسف كبير زوج المتوفاة المستشفى بالتسبب في خطأ طبي أسفر عن وفاتها، مبينا أن زوجته -28 عاما- دخلت لطوارئ المستشفى على قدميها وتعرضت لغيبوبة بعد عملية لإخراج الجنين المتوفى في بطنها وهو في الشهر الثامن، وتبين تعرضها لجلطة في المخ وتم تنويمها في العناية المركزة لنحو 45 يوما أكد خلالها الأطباء استقرار حالتها.

وقال «بعد وفاتها طالبوني بفاتورة تقترب من المليون ريال، وبعد مراجعة المدير الطبي خفضها إلى النصف وطلب سداد 450 ألف ريال وبعد شكوى لصحة جدة أكدوا أن لا فاتورة تقلصت إلى النصف أيضا ووصل المبلغ إلى 200 ألف ريال واحتجزوا جثمانها بما يخالف التعليمات والأنظمة».

واستغرب الزوج هذا التنازل الأمر الذي يشكك في إجراءات إسعافها خلال تنويمها داعيا لتشكيل لجنة لكشف الخطأ الطبي والإفراج عن الجثمان لدفنه.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 5:20 ص

    هدوء

    كان الله في عونهم. هذا نصب واحتيال. المبلغ. قريب مليون. .. اتخيل مقارنه بين الخاص هنا. والمستشفيات بأوروبا اتوقع فيه فرق كبير لاحول ولاقوة الا بالله
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  2. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 5:03 ص

    موشكل كبير سمك كبير فيه ياكل سمك صغير اشفي مسلم كله تعبان
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  3. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 5:00 ص

    فارس الزهراني

    ت 2 يبدوا لي بانك انسانه فقط بدون مشاعر واحاسيس
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  4. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 4:46 ص

    كفى كذب

    ويبقى الحال كما هو عليه وع المتضرر اللجوء الى القضاء . اغلب الاوامر والتعليمات لدينا حبر ع ورق فقط . انتهى
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  5. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 4:03 ص

    hima

    زيي افلام الرعب,,طيب يعني مافي طريقه قانونيه ياخدو بيها حقوقهم غير احتجاز الجثه,طيب ايش حيسوبها لو مادفعو؟شغل غابات.
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  6. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 3:33 ص

    من شبوة اليمنيه

    الله يجزاك خير ويعطيك الف عافيه
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  7. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 3:32 ص

    أبو محمد

    لاحول ولا قوة إلا بالله العلًي العظيم ، حسبي الله ونعم الوكيل ..
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  8. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    خالد

    نتمنى لكم الأمن والاستقرار :)
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  9. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    من شبوة اليمنيه

    جنوبيه اخوي خالد
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  10. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    خالد

    من شبوة اليمنيه.. أين تقع شبوة وهل هي محافظة شمالية او جنوبيه ؟
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  11. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    من شبوة اليمنيه

    احسن الله عزا اهل المتوفيه وصبركم على مابتليتم به من ابتلا
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  12. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص

    من شبوة اليمنيه

    كان من المفترض من المستشفى ان ينظر الى ظروف الناس الماديه التي عالجها حتى لايقع مسولا امام الله في تنكيد المرضى ويكون سببا في هم كثير من اهل المتوفين
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  13. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص

    من شبوة اليمنيه

    الطبيب قبل ان يجني مالا عليه ان يتذكر ان مهنته انسانيه بامتياز واذا كان غير ذلك فعليه ان يستقيل لانه سيصبح انسانا لاضمير له ولارحمه ومن فرج كربه مسلما فرج الله كربته يوم القيامه بصراحه سعر مبالغ فيه
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  14. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    ريان

    sar-al-sa.. انتي مش ممكن تكوني أنسانه
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  15. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 3:06 ص

    sar-al-sa

    كل شىء ممكن وكان مناسبا عدم وجود مستشفيات خاصه اما وقد وجدوا فوسيله بقاء الجثه رهن للسداد لا لوم فيه ومن اراد غير هذا فيمنع الخاصه ويطور ويكثر العامه ولو باجر رمزي لربع التكلفه يذهب لخزينه الدوله
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  16. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    ريان

    النظام يمنع حجز الجثمان من أجل الفاتورة .. ولكن ماهي العقوبة للمستفى المخالف لا يوجد !!
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