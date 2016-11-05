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بالفيديو : مواطن يغلق طريقا بحي الجزيرة في الرياض لسبب غريب !

5 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص
بالفيديو : مواطن يغلق طريقا بحي الجزيرة في الرياض لسبب غريب !
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صحيفة المرصد:وثق أهالي حي الجزيرة بالرياض قيام مواطن بغلق شارع طلحة بن أبي عبيدالله – رضي الله عنه – من جهة الغرب بالصبات؛ معللاً بأن هذا الشارع يسبب له إزعاجًا.

كما أوضح الأهالي وفقاً لموقع “الوئام” أن جميع محاولات قاطني الحي بفتح الطريق باءت بالفشل، ولم يجدوا لهم أذنًا صاغية في أمانة الرياض.

وقال أحد المواطنين بأنه اتصل بالرقم المجاني لرقم البلاغات 940، وأبلغوه أنه تم إحالة البلاغ إلى أمانة الرياض، وهذا قبل عام تقريبًا، وإلى الآن لم يتم البت في الموضوع، أو الرد عليه.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    حرف (( الواو )) مشكلة.
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  2. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    موظفي الامانات المفروض يبصمون 7 مرات لانهم ما يشتغلون زي بقية الموظفين وهذا دليل على صحه كلامي
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  3. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 6:13 ص

    وبالاخير تلقاه يعرف موظف صغير في الامانه هو الي مخفي الشكوى عليه والناس تنتظر الرد
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  4. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 5:49 ص

    شجاع

    دام اللي مسكر الشارع مواطن عادي ابشرو بفتحة اليوم قبل بكرة . البلاء الى صار من اصحاب رؤوس الاموال والشركات اللي تسد شوارع وتحتل الاراضي الحكوميه وهنك تجي حولهم ولا هذي تبي تصير صيد امس
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  5. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 4:39 ص

    كفى كذب

    الواسطه = الفساد وكلها فروع فوق النظام . انتهى
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  6. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 3:29 ص

    فؤاد

    حاسدين المواطن على شارع غيره سرق حدائق عامه وضمها الى قصره في جده ولا احد تكلم !!
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  7. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 3:29 ص

    صالح

    على كيفك يابو الشباب يللي يقول يرحل حلاله وملكه ويرحل اخر زمن ينطرد من تعب حياته علشان تمشي مع الخط يا سيد حظرتك ارحل يتقفل وليس هو الخط الوحيد يللي تمشي معه الناس او يعوض مكان منزله بنقالي هو ترحله
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  8. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    Z

    من ابسط حقوقه و بعدين هذا شارع والا ممر للسياكل مفروض يلغى و يقفل لان هذا طريق ترابي و المرور فيه ينشر الغبار في الحي و يسبب الربو و الامراض لساكنيه
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  9. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    مجبر رجل القعسي

    غنوا مااطولك يالليل مع الاسف الامانه ماتأدي الامانه اشتكوا الامانه والذي قفل الشارع بالصبات الى امير الرياض وباذن الله سيأمر بالازاله ومعاقبة المقصرين في الامانه
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  10. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 3:22 ص

    أوركيد🌺

    حط صبات تصرف سليم وحتى لوغير مسار الشارع ماعنده مشكلة الزم ماعلى الواحد راحته☺️
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  11. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 3:15 ص

    sar-al-sa

    يقال ان المتضرر يتوجب عليه الرحيل وليس البقاء باضرار الجماعه ولانه لم يفعل فيستحسن ترحيله لجه بعيده عن محل اقامته ومساعدته وعائلته من الدوله بعده خيام وخزان ماء يدفع ثمنهم ان كان قادرا ولايبقى ضرارا
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