بالفيديو : مواطن يغلق طريقا بحي الجزيرة في الرياض لسبب غريب !

صحيفة المرصد:وثق أهالي حي الجزيرة بالرياض قيام مواطن بغلق شارع طلحة بن أبي عبيدالله – رضي الله عنه – من جهة الغرب بالصبات؛ معللاً بأن هذا الشارع يسبب له إزعاجًا.
كما أوضح الأهالي وفقاً لموقع “الوئام” أن جميع محاولات قاطني الحي بفتح الطريق باءت بالفشل، ولم يجدوا لهم أذنًا صاغية في أمانة الرياض.
وقال أحد المواطنين بأنه اتصل بالرقم المجاني لرقم البلاغات 940، وأبلغوه أنه تم إحالة البلاغ إلى أمانة الرياض، وهذا قبل عام تقريبًا، وإلى الآن لم يتم البت في الموضوع، أو الرد عليه.
تعليقات ( 11 )
شجاعدام اللي مسكر الشارع مواطن عادي ابشرو بفتحة اليوم قبل بكرة . البلاء الى صار من اصحاب رؤوس الاموال والشركات اللي تسد شوارع وتحتل الاراضي الحكوميه وهنك تجي حولهم ولا هذي تبي تصير صيد امس
كفى كذبالواسطه = الفساد وكلها فروع فوق النظام . انتهى
فؤادحاسدين المواطن على شارع غيره سرق حدائق عامه وضمها الى قصره في جده ولا احد تكلم !!
صالحعلى كيفك يابو الشباب يللي يقول يرحل حلاله وملكه ويرحل اخر زمن ينطرد من تعب حياته علشان تمشي مع الخط يا سيد حظرتك ارحل يتقفل وليس هو الخط الوحيد يللي تمشي معه الناس او يعوض مكان منزله بنقالي هو ترحله
Zمن ابسط حقوقه و بعدين هذا شارع والا ممر للسياكل مفروض يلغى و يقفل لان هذا طريق ترابي و المرور فيه ينشر الغبار في الحي و يسبب الربو و الامراض لساكنيه
مجبر رجل القعسيغنوا مااطولك يالليل مع الاسف الامانه ماتأدي الامانه اشتكوا الامانه والذي قفل الشارع بالصبات الى امير الرياض وباذن الله سيأمر بالازاله ومعاقبة المقصرين في الامانه
أوركيد🌺حط صبات تصرف سليم وحتى لوغير مسار الشارع ماعنده مشكلة الزم ماعلى الواحد راحته☺️
sar-al-saيقال ان المتضرر يتوجب عليه الرحيل وليس البقاء باضرار الجماعه ولانه لم يفعل فيستحسن ترحيله لجه بعيده عن محل اقامته ومساعدته وعائلته من الدوله بعده خيام وخزان ماء يدفع ثمنهم ان كان قادرا ولايبقى ضرارا