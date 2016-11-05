بالفيديو : مواطن يغلق طريقا بحي الجزيرة في الرياض لسبب غريب !

صحيفة المرصد:وثق أهالي حي الجزيرة بالرياض قيام مواطن بغلق شارع طلحة بن أبي عبيدالله – رضي الله عنه – من جهة الغرب بالصبات؛ معللاً بأن هذا الشارع يسبب له إزعاجًا.

كما أوضح الأهالي وفقاً لموقع “الوئام” أن جميع محاولات قاطني الحي بفتح الطريق باءت بالفشل، ولم يجدوا لهم أذنًا صاغية في أمانة الرياض.

وقال أحد المواطنين بأنه اتصل بالرقم المجاني لرقم البلاغات 940، وأبلغوه أنه تم إحالة البلاغ إلى أمانة الرياض، وهذا قبل عام تقريبًا، وإلى الآن لم يتم البت في الموضوع، أو الرد عليه.