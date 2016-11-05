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بالصور: قائد حرس المنشآت النفطية الليبية مع فتاة بأوضاع حميمة

5 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص
بالصور: قائد حرس المنشآت النفطية الليبية مع فتاة بأوضاع حميمة
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صحيفة المرصد-خالد أبو الخير: نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقائد مليشيا حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران، مع فتاة مجهولة في أوضاع حميمة.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطر على الموانىء النفطية قبل أكثر من شهرين، وطرد الجضران منها، بعد سيطرته عليها لمدة عامين، ومحاولته بيع النفط لحسابه الشخصي.

وقال الناشطون وفقا لموقع إرم نيوز إن صور الجضران مع الفتاة، حديثة، وربما أخذت في بلد آخر لجأ إليه الجضران بعد طرده من مناطق الهلال النفطي.

وأعرب ناشطون عن اعتقادهم أن الجضران ربما كان يبيع قسمًا من النفط بطرق غير شرعية لحسابه الشخصي.

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تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 6:13 ص

    الاحفوره

    السماحه في الوجه والاخلاق في الوجه والطيبه في الوجه وفيها سماحه بارزه ومؤثره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 6:08 ص

    الاحفوره

    مزيونه ومقبوله وتستاهل خل عني ملكات الجمال الصعانين المعط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 5:44 ص

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير معرفات ومنها. مشعل و عليناو جويلان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 5:38 ص

    علينا

    البنت حلوه وتستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 5:29 ص

    جويلان

    كور والقى دراهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 5:26 ص

    قلم الحئيئية

    الله هو دا الحوب الحئيئيي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 5:12 ص

    حتى اولاد القذافي في السابق لهم صور مع بنات
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 4:44 ص

    سيف

    ناس تسهر مع ناس وناس تسهر مع الكاس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 4:43 ص

    ربي عونك

    اذا غاب القط لعب الفار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 4:37 ص

    مشــعل

    لله درك ياحفتر على طرد الاخونجية
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 4:37 ص

    أوركيد🌺

    ي2 الزين ف الحلال مرغوب ومطلوب ولكن ف الحرام أحذر عواقبه وخيمة وقد تدفع حياتك ثمن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 4:32 ص

    ياناس احد يعاف الزين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 4:13 ص

    أوركيد🌺

    عز الله راحت المنشآت النفطية ملح🤔إذا بغوا شئ من أي شخص يرسلون له امرأة لتنفيذ المهمة والطعم العلاقات وقد تصل للزواج أهم شئ يحصلون مبتغاهم.. واللي مكذبني يراجع صفحات التاريخ.
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