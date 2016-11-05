بالصور: قائد حرس المنشآت النفطية الليبية مع فتاة بأوضاع حميمة

صحيفة المرصد-خالد أبو الخير: نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقائد مليشيا حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران، مع فتاة مجهولة في أوضاع حميمة.
وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطر على الموانىء النفطية قبل أكثر من شهرين، وطرد الجضران منها، بعد سيطرته عليها لمدة عامين، ومحاولته بيع النفط لحسابه الشخصي.
وقال الناشطون وفقا لموقع إرم نيوز إن صور الجضران مع الفتاة، حديثة، وربما أخذت في بلد آخر لجأ إليه الجضران بعد طرده من مناطق الهلال النفطي.
وأعرب ناشطون عن اعتقادهم أن الجضران ربما كان يبيع قسمًا من النفط بطرق غير شرعية لحسابه الشخصي.
تعليقات ( 13 )
الاحفورهالسماحه في الوجه والاخلاق في الوجه والطيبه في الوجه وفيها سماحه بارزه ومؤثره
الاحفورهمزيونه ومقبوله وتستاهل خل عني ملكات الجمال الصعانين المعط
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير معرفات ومنها. مشعل و عليناو جويلان
عليناالبنت حلوه وتستاهل
جويلانكور والقى دراهم
قلم الحئيئيةالله هو دا الحوب الحئيئيي
سيفناس تسهر مع ناس وناس تسهر مع الكاس .
ربي عونكاذا غاب القط لعب الفار
مشــعللله درك ياحفتر على طرد الاخونجية
أوركيد🌺ي2 الزين ف الحلال مرغوب ومطلوب ولكن ف الحرام أحذر عواقبه وخيمة وقد تدفع حياتك ثمن.
أوركيد🌺عز الله راحت المنشآت النفطية ملح🤔إذا بغوا شئ من أي شخص يرسلون له امرأة لتنفيذ المهمة والطعم العلاقات وقد تصل للزواج أهم شئ يحصلون مبتغاهم.. واللي مكذبني يراجع صفحات التاريخ.