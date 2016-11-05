بالصور: قائد حرس المنشآت النفطية الليبية مع فتاة بأوضاع حميمة

صحيفة المرصد-خالد أبو الخير: نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقائد مليشيا حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران، مع فتاة مجهولة في أوضاع حميمة.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطر على الموانىء النفطية قبل أكثر من شهرين، وطرد الجضران منها، بعد سيطرته عليها لمدة عامين، ومحاولته بيع النفط لحسابه الشخصي.

وقال الناشطون وفقا لموقع إرم نيوز إن صور الجضران مع الفتاة، حديثة، وربما أخذت في بلد آخر لجأ إليه الجضران بعد طرده من مناطق الهلال النفطي.

وأعرب ناشطون عن اعتقادهم أن الجضران ربما كان يبيع قسمًا من النفط بطرق غير شرعية لحسابه الشخصي.



