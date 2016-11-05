المملكة ترد على طلب وزير خارجية كندا بالإفراج عن “رائف بدوي”

صحيفة المرصد: رفضت السعودية طلباً كندياً لإطلاق سراح مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية “رائف بدوي”، بعد أن تقدم وزير الخارجية الكندي بطلب قدمه للسفارة السعودية لدى اوتاوا.
ووفقاً لموقع سبق ذكرت تقارير كندية، إن وزير الخارجية ستيفان ديون طلب الإفراج عن بدوي والسماح له بالسفر إلى كندا للانضمام إلى أسرته، وهو الطلب الذي تم رفضه كون السجين “مواطناً” سعودياً وليس “كندياً” كما أنه صدر الحكم من قبل المحكمة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية .
ونقلت التقارير الكندية عن السفير السعودي “نايف بن بندر السديري “قوله “في حال طلبت الحكومة السعودية مواطناً كندياً مسجوناً في وطنه، هل ستقبل بذلك كندا؟!”.
وفي ذات الشأن أكد وزير الخارجية الكندي ديون، أنه سيتقدم بطلب آخر إلى الرياض للإفراج عن بدوي وسيحاول أن يتحدث إلى مسؤولين سعوديين عن ذلك الطلب.
وسبق أن أكدت المملكة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم. مشددة على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء.
تعليقات ( 40 )
سعد1ﻻغرابه حين يتدخل الغرب في قضيه لشخص ليبرالي مثل هذا!وهل انتج ودعم الفكراللبرالي اﻻ الغرب منذتورتهم على الكنيسه وتعاليم دينهم بحجة التطوروالانفتاح!ومقولتهم مالله لله ومالقيصرلقيصر!واليوم ضداﻻسﻻم واهله!
محقالذي يدافع عن الغرب ويقول عندهم حقوق إنسان كل أسبوع يسجنو سعودي ظلما وبهتانا عندهم هم والروس والصهاينة والمجوس والرافضة والعلمانيين والحوثه والنصيرية وحزب الشيطان والعلمانيين ومن لف لفهم كلهم اعدائنا
💥💦ريما Rima💥💦اذناب إيران اللي قتلو رجال الأمن على مايتم القبض عليهم نبي اعدام لهم على طول ليلحقوا بحبيبهم الإرهابي الخائن نمر النمر
عدد التعليقات:1
سلطان حجازيهذا اللبرالي أعلن الحرب على الله و رسوله صلى الله عليه و سلم . لا انسى خريطة المملكة و كيف صور مكة المكرمة فيها . الذي يتتبع اللبراليين يجد أن اكثرهم ***. لذلك يدافع عنهم الغرب
ريما Rimaمؤسس شبكة لبرالية يعني يحارب الإسلام وأهله الله ينتقم منهم يبون الفساد ينتشر ببلادنا
عدد التعليقات:700
سامية٢٩ على كذا الأهل مرتاحين صح ؟؟
غيور سعوديياللي يعلق بإسم (سامية) ماأظنك إلا من شلة (قلم ال .......) أو إنكم الإثنين واحد!!! حسبي الله ونعم الوكيل.
بسااامطلب صعب المنال في زمن سلمان الحزم
عدد التعليقات:1
سلطان حجازياللي يسأل عن أنسانية الغرب .انسانيتهم مع من اتبع ملتهم فقط كما اخبر الله عز و جل . موقع هذا اللبرالي كعادتهم ي***
غييييووووررررت 25 سامه لو تعرفين من ورا رائف بدوي ومن يحركه علما بان رائف بدوي معاه سادس ابتدائي لكن ايادي خفيه تريد الافساد في البلد بايدي شباب البلد
عدد التعليقات:245
الصميلتدخل سافر في شئوون دولة ذات سيادة وتطاول على قضاءنا المذكور حكم عليه بالسجن والجلد لتطاوله على ثوابت الدين وقليل ماصدر بحقه أتمنى والله أن تعاد محاكمته ويحكم عليه بجز رقبته وصلبه حتى يكون عبرة لغيره
عفاف اللحيانيهذي حركات ا****أول مايشبع من خير البلد اللي أكرمه يقوم يسب ويشتم في حكومتها وشعبها ويستنجد في دول كافره لتحميه
فارس الزهرانيالغرب بعيد كل البعد عن حقوق الانسان وسوريا خير شاهد ونحن امة محمد عليه الصلاة والسلام وديننا من يضمن للأنسان حقوقه
فارس الزهرانيرائف بدوي .. لماذا عائلته بكندا وهل قبض عليه هناك او هنا وهل والده هنا ام هناك
عدد التعليقات:700
ساميةالمفروض السجن للدواعش والمتأخونين ودعاة الفتنة رائف إنسان مسالم لايستحق الحكم بعشر سنوات وهو لم يؤذ أحد اللهم اجمعه بأطفاله الثلاثة وزوجته واسعد قلوبهم بلم شملهم يارب .
البشري الجنوبيايش اسباب طلب كندا هل هناك مغزا هل كندا مويده لما فعله بدوي ام محرد تعاطف مع زوجته ا***
مؤيدالله ينصرك يا ملكنا سلمان وحكومتنا وشعبنا
سابقبمنتهى الصفاقة والغطرسة يحاول الغرب ان يتدخل في الشئون الداخلية للدول بمزاعم حقوق الانسان بينما هم اكثر من ينتهك حقوق الانسان من هلال تلفيق تهم لانست ابرياء وزجهم في السجون مثل قضية حميدان التركي وغير
رؤية وتحولبيض الله وجوهكم ياحكومتنا .. نبيكم كذا حازمين وجادين وعدم التجاوب مع الحكومات التي ترعى*** ... فلو استجبتم لهذا الطلب الرخيص من كندا وغيرها ..فسيكثرون السفهاء
فارس الزهرانيان كان مذنبا فيستاهل ما يجيه وان مظلوما فهذا حظه انما في عصر سلمان الحزم لا يظلم انسان في ضل ابوفهد طال عمره .
قونداالحمد لله وطني يرفع الرأس الله يديمك ويحميك
عدد التعليقات:700
ساميةالله يفك أسره ويجمعه مع زوجته وأطفاله لاكفر ولاقتل أحدولكن الحاقدين أغروا والده برفع قضية(عقوق)بسبب أن رائف أسقط ولاية أبوه لعضله أخته سمر وزوجها من تريد واستغل بعض المتشددين زعل الأب للإنتقام من رائف
قعقوعالسيف الأملح .. ينتظرك يا ***
الزمنما يستاهل التعاطف معه والمفروض عقابه مثل عقاب المفسد في الارض... فرأس الفتنه لابد ان يقطع فهو لايقل عن الروافض الدواعش والاخوان وكل من يريد سوء ببلادنا وامننا فهدفه افساد العقول ونشر الفحش بين الناس
عبدالعزيز//قبلكم بريطانيا سوت العجب وحملات وعجزت انها السعوديه مملكه سلمان رجل اخطا ويستحق السجن
مفقوداكيد ايران المجوسية هي السبب
هنديارب فرج عن كل مهموم
هلال الحربيلاتقبل أي دولة التدخل في شؤونها الداخلية فلماذا ياكندا هذاالخطأ الكبير ؟!
stopشكله جداوي بس وش مشكلته اول مره اسمع فيه
مالغرب يتدخل في شؤون الاخرين ...ولا يقبل احد يتدخل في شؤونه
عبداللههذا تربية دول الغرب. تحية الى قلم
ناصحياحكومة افرجو عن رائف لايستحق كل هذ العذاب لم يذنب بشيء يارب فك اسره
البوابمن وين هو من اي منطقه ولا يجوز تسليم مواطن لطلب اجنبي هذه سياده لا نقاش فيها
عليناعلينا ان نجلب الدول مهما كان وليس نقف ضدهم وخاصة لديهم المزيد ان يقفو ضدك
الصقاركل الى الى سببو مشاكل لدولتنا مع الدول اغلبهم متجنسين
wadوفيه كم الف مثل*** هذا حركتهم دول ووهقتهم.ولان كندا ضلع بما حصل تريد ان تثبت انها تقف مع عملائها الخونه
الشايبهذه نتيجه تجنيس الفلسطنيين .. سحب الجنسيه الحل والرجوع الي المخيمات بلبنان التي آتى منها
عبداللهعشان تعرفون ان هذا وأشكاله يتبعون دول الغرب