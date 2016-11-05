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المملكة ترد على طلب وزير خارجية كندا بالإفراج عن “رائف بدوي”

5 نوفمبر, 2016 , 4:49 ص
المملكة ترد على طلب وزير خارجية كندا بالإفراج عن “رائف بدوي”
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صحيفة المرصد: رفضت السعودية طلباً كندياً لإطلاق سراح مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية “رائف بدوي”، بعد أن تقدم وزير الخارجية الكندي بطلب قدمه للسفارة السعودية لدى اوتاوا.

ووفقاً لموقع سبق ذكرت تقارير كندية، إن وزير الخارجية ستيفان ديون طلب الإفراج عن بدوي والسماح له بالسفر إلى كندا للانضمام إلى أسرته، وهو الطلب الذي تم رفضه كون السجين “مواطناً” سعودياً وليس “كندياً” كما أنه صدر الحكم من قبل المحكمة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية .

ونقلت التقارير الكندية عن السفير السعودي “نايف بن بندر السديري “قوله “في حال طلبت الحكومة السعودية مواطناً كندياً مسجوناً في وطنه، هل ستقبل بذلك كندا؟!”.

وفي ذات الشأن أكد وزير الخارجية الكندي ديون، أنه سيتقدم بطلب آخر إلى الرياض للإفراج عن بدوي وسيحاول أن يتحدث إلى مسؤولين سعوديين عن ذلك الطلب.

وسبق أن أكدت المملكة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم. مشددة على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء.



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 40
    5 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    سعد1

    ﻻغرابه حين يتدخل الغرب في قضيه لشخص ليبرالي مثل هذا!وهل انتج ودعم الفكراللبرالي اﻻ الغرب منذتورتهم على الكنيسه وتعاليم دينهم بحجة التطوروالانفتاح!ومقولتهم مالله لله ومالقيصرلقيصر!واليوم ضداﻻسﻻم واهله!
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  2. 39
    5 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    محق

    الذي يدافع عن الغرب ويقول عندهم حقوق إنسان كل أسبوع يسجنو سعودي ظلما وبهتانا عندهم هم والروس والصهاينة والمجوس والرافضة والعلمانيين والحوثه والنصيرية وحزب الشيطان والعلمانيين ومن لف لفهم كلهم اعدائنا
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  3. 38
    5 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اذناب إيران اللي قتلو رجال الأمن على مايتم القبض عليهم نبي اعدام لهم على طول ليلحقوا بحبيبهم الإرهابي الخائن نمر النمر
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  4. 37
    5 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص
    عدد التعليقات:1

    سلطان حجازي

    هذا اللبرالي أعلن الحرب على الله و رسوله صلى الله عليه و سلم . لا انسى خريطة المملكة و كيف صور مكة المكرمة فيها . الذي يتتبع اللبراليين يجد أن اكثرهم ***. لذلك يدافع عنهم الغرب
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  5. 36
    5 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص

    ريما Rima

    مؤسس شبكة لبرالية يعني يحارب الإسلام وأهله الله ينتقم منهم يبون الفساد ينتشر ببلادنا
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  6. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 6:22 ص
    عدد التعليقات:700

    سامية

    ٢٩ على كذا الأهل مرتاحين صح ؟؟
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  7. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص

    غيور سعودي

    ياللي يعلق بإسم (سامية) ماأظنك إلا من شلة (قلم ال .......) أو إنكم الإثنين واحد!!! حسبي الله ونعم الوكيل.
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  8. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 6:20 ص

    بسااام

    طلب صعب المنال في زمن سلمان الحزم
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  9. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 6:20 ص
    عدد التعليقات:1

    سلطان حجازي

    اللي يسأل عن أنسانية الغرب .انسانيتهم مع من اتبع ملتهم فقط كما اخبر الله عز و جل . موقع هذا اللبرالي كعادتهم ي***
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  10. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 6:18 ص

    غييييوووورررر

    ت 25 سامه لو تعرفين من ورا رائف بدوي ومن يحركه علما بان رائف بدوي معاه سادس ابتدائي لكن ايادي خفيه تريد الافساد في البلد بايدي شباب البلد
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  11. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 6:17 ص
    عدد التعليقات:245

    الصميل

    تدخل سافر في شئوون دولة ذات سيادة وتطاول على قضاءنا المذكور حكم عليه بالسجن والجلد لتطاوله على ثوابت الدين وقليل ماصدر بحقه أتمنى والله أن تعاد محاكمته ويحكم عليه بجز رقبته وصلبه حتى يكون عبرة لغيره
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  12. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 6:13 ص

    سويمية لا تنسين ان دعاء... لايصل السحاب
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  13. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    عفاف اللحياني

    هذي حركات ا****أول مايشبع من خير البلد اللي أكرمه يقوم يسب ويشتم في حكومتها وشعبها ويستنجد في دول كافره لتحميه
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  14. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 6:10 ص

    فارس الزهراني

    الغرب بعيد كل البعد عن حقوق الانسان وسوريا خير شاهد ونحن امة محمد عليه الصلاة والسلام وديننا من يضمن للأنسان حقوقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 6:08 ص

    فارس الزهراني

    رائف بدوي .. لماذا عائلته بكندا وهل قبض عليه هناك او هنا وهل والده هنا ام هناك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 6:07 ص
    عدد التعليقات:700

    سامية

    المفروض السجن للدواعش والمتأخونين ودعاة الفتنة رائف إنسان مسالم لايستحق الحكم بعشر سنوات وهو لم يؤذ أحد اللهم اجمعه بأطفاله الثلاثة وزوجته واسعد قلوبهم بلم شملهم يارب .
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  17. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 6:06 ص

    وين انسانيتكم يا كندا من اللي يصير في سوريا والعراق وقبلها افغانستان. الغرب لا يفهم لغة الانسانية الا مع **** فقط. اما غير ذلك فهم لا يحترمون الا الاقوى.
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  18. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 6:04 ص

    البشري الجنوبي

    ايش اسباب طلب كندا هل هناك مغزا هل كندا مويده لما فعله بدوي ام محرد تعاطف مع زوجته ا***
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  19. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 6:03 ص

    مؤيد

    الله ينصرك يا ملكنا سلمان وحكومتنا وشعبنا
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  20. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 6:01 ص

    سابق

    بمنتهى الصفاقة والغطرسة يحاول الغرب ان يتدخل في الشئون الداخلية للدول بمزاعم حقوق الانسان بينما هم اكثر من ينتهك حقوق الانسان من هلال تلفيق تهم لانست ابرياء وزجهم في السجون مثل قضية حميدان التركي وغير
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  21. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 6:01 ص

    رؤية وتحول

    بيض الله وجوهكم ياحكومتنا .. نبيكم كذا حازمين وجادين وعدم التجاوب مع الحكومات التي ترعى*** ... فلو استجبتم لهذا الطلب الرخيص من كندا وغيرها ..فسيكثرون السفهاء
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  22. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 6:00 ص

    فارس الزهراني

    ان كان مذنبا فيستاهل ما يجيه وان مظلوما فهذا حظه انما في عصر سلمان الحزم لا يظلم انسان في ضل ابوفهد طال عمره .
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  23. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 5:55 ص

    قوندا

    الحمد لله وطني يرفع الرأس الله يديمك ويحميك
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  24. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 5:55 ص
    عدد التعليقات:700

    سامية

    الله يفك أسره ويجمعه مع زوجته وأطفاله لاكفر ولاقتل أحدولكن الحاقدين أغروا والده برفع قضية(عقوق)بسبب أن رائف أسقط ولاية أبوه لعضله أخته سمر وزوجها من تريد واستغل بعض المتشددين زعل الأب للإنتقام من رائف
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  25. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 5:49 ص

    قعقوع

    السيف الأملح .. ينتظرك يا ***
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  26. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 5:45 ص

    الزمن

    ما يستاهل التعاطف معه والمفروض عقابه مثل عقاب المفسد في الارض... فرأس الفتنه لابد ان يقطع فهو لايقل عن الروافض الدواعش والاخوان وكل من يريد سوء ببلادنا وامننا فهدفه افساد العقول ونشر الفحش بين الناس
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  27. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 5:35 ص

    عبدالعزيز//

    قبلكم بريطانيا سوت العجب وحملات وعجزت انها السعوديه مملكه سلمان رجل اخطا ويستحق السجن
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  28. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 5:31 ص

    مفقود

    اكيد ايران المجوسية هي السبب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 5:23 ص

    هند

    يارب فرج عن كل مهموم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 5:21 ص

    هلال الحربي

    لاتقبل أي دولة التدخل في شؤونها الداخلية فلماذا ياكندا هذاالخطأ الكبير ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 5:19 ص

    stop

    شكله جداوي بس وش مشكلته اول مره اسمع فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 5:11 ص

    م

    الغرب يتدخل في شؤون الاخرين ...ولا يقبل احد يتدخل في شؤونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 5:07 ص

    عبدالله

    هذا تربية دول الغرب. تحية الى قلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 5:05 ص

    ناصح

    ياحكومة افرجو عن رائف لايستحق كل هذ العذاب لم يذنب بشيء يارب فك اسره
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  35. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 5:05 ص

    البواب

    من وين هو من اي منطقه ولا يجوز تسليم مواطن لطلب اجنبي هذه سياده لا نقاش فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 5:04 ص

    علينا

    علينا ان نجلب الدول مهما كان وليس نقف ضدهم وخاصة لديهم المزيد ان يقفو ضدك
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  37. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 5:02 ص

    الصقار

    كل الى الى سببو مشاكل لدولتنا مع الدول اغلبهم متجنسين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  38. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 5:00 ص

    wad

    وفيه كم الف مثل*** هذا حركتهم دول ووهقتهم.ولان كندا ضلع بما حصل تريد ان تثبت انها تقف مع عملائها الخونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 4:54 ص

    الشايب

    هذه نتيجه تجنيس الفلسطنيين .. سحب الجنسيه الحل والرجوع الي المخيمات بلبنان التي آتى منها
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  40. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 4:53 ص

    عبدالله

    عشان تعرفون ان هذا وأشكاله يتبعون دول الغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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