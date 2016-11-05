  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو.. “خدعة زبون” تكلف بائع محل جوالات 500 ريال

5 نوفمبر, 2016 , 5:55 ص
بالفيديو.. “خدعة زبون” تكلف بائع محل جوالات 500 ريال
  • 2٬161
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه قيام زبون بتسليم مبلغ 500 ريال لبائع محل في مجمع اتصالات بمحافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض, باعتباره سيشتري مجموعة اكسسوارات خاصة بجواله، قبل أن يبدي تراجعاً عن عملية الشراء، ليسترجع نقوده من البائع.

ووفقا لموقع “المسار” تمثلت عملية الاحتيال في دفع الزبون لمبلغ الـ500 ريال للبائع ثم سحبها في لحظة، فبدى للأخير كأنه تسلم المبلغ، فأعاد له بقية المال،وقد اعتمد فيها المحتال على خفة يده، من خلال إيهامه للبائع بأنه سلمه مبلغاً من المال مقابل اكسسورات للجوال ليخرج الزبون المحتال من المحل ومعه الـ500 ريال، والمبلغ الذي أعطاه له البائع، وقطعة الاكسسوار.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    واحد من الناس

    ليش مغطين وجهه لو كان اجنبي كان فضحتوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    ابن جبلان

    جعله مايحدر الي سرقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    تزعل اكثر لو كان مواطن يستغفل مواطن كادح الشاب خبرته ضعيفه على نيته وهذا خطأ حرص وركز درج الفلوس مفتوح مكانه غلط لو مد يده سحب حط شاشه المراقبه بالنص وشغلها تردع السرقه بذمتك ماتسقط لو ريال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    سحر

    -وليه مغطين وجهه خل الناس تتعرف عليه وتسلمة للجهات الامنية والا كيف يمكن التوصل لهذا المحتال عديم الضمير نرجوا اعادة نشر الصورة من دون تغطية امثال هذا الحرامي لابد من فضيحتهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    جنوبية..🌻🌻

    ماخدع إلا نفسه وظلمها يغذيها بالمال الحرام ولا العامل بالمحل ربي بيعوضه يمكن يخرج وتكون خرجته من الحياء ماحد يضمن عمره الله يغنينا بحلاله عن حرامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  6. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 7:06 ص

    ✍️️ عذب الكلاام 🕊🕊🕊

    للأسف هذ الطريقة القذرة متفشية بين أوساط بعض الشباب و الوافدين ،، أيد الممرات في المعارض للحد من هذه و حفظ حق البائع و المشتري .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    المسير

    لف ودوران وحيله وفي النهايه حرام زقوم ! اخذ حلال غيرك بطريقه غير شرعيه سوف تحاسب عليه دنيا وآخره ولا نستبعد الشعوذه في الموضوع !
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    Z

    تسرق ريال او تسرق مليون و الله لن تجد الراحه فيها بعكس المال الحال ، هذا بالدنيا فكيف بالاخره
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    يلدرم

    ومغممين على وجه حرصا على خصوصيته!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 6:06 ص

    شجاع

    المال الحرام يذهب وسيدفع اضعاف اضعاف ذالك عقابا من الله فالسرقه والاختلاس وكل اموال الناس بالباطل كلها في النهايه اموال سحت والنار اولى بصاحبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم