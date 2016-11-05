بالفيديو.. “خدعة زبون” تكلف بائع محل جوالات 500 ريال

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه قيام زبون بتسليم مبلغ 500 ريال لبائع محل في مجمع اتصالات بمحافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض, باعتباره سيشتري مجموعة اكسسوارات خاصة بجواله، قبل أن يبدي تراجعاً عن عملية الشراء، ليسترجع نقوده من البائع.
ووفقا لموقع “المسار” تمثلت عملية الاحتيال في دفع الزبون لمبلغ الـ500 ريال للبائع ثم سحبها في لحظة، فبدى للأخير كأنه تسلم المبلغ، فأعاد له بقية المال،وقد اعتمد فيها المحتال على خفة يده، من خلال إيهامه للبائع بأنه سلمه مبلغاً من المال مقابل اكسسورات للجوال ليخرج الزبون المحتال من المحل ومعه الـ500 ريال، والمبلغ الذي أعطاه له البائع، وقطعة الاكسسوار.
تعليقات ( 10 )
واحد من الناسليش مغطين وجهه لو كان اجنبي كان فضحتوه
ابن جبلانجعله مايحدر الي سرقه
سحر-وليه مغطين وجهه خل الناس تتعرف عليه وتسلمة للجهات الامنية والا كيف يمكن التوصل لهذا المحتال عديم الضمير نرجوا اعادة نشر الصورة من دون تغطية امثال هذا الحرامي لابد من فضيحتهم .
جنوبية..🌻🌻ماخدع إلا نفسه وظلمها يغذيها بالمال الحرام ولا العامل بالمحل ربي بيعوضه يمكن يخرج وتكون خرجته من الحياء ماحد يضمن عمره الله يغنينا بحلاله عن حرامه
✍️️ عذب الكلاام 🕊🕊🕊للأسف هذ الطريقة القذرة متفشية بين أوساط بعض الشباب و الوافدين ،، أيد الممرات في المعارض للحد من هذه و حفظ حق البائع و المشتري .
المسيرلف ودوران وحيله وفي النهايه حرام زقوم ! اخذ حلال غيرك بطريقه غير شرعيه سوف تحاسب عليه دنيا وآخره ولا نستبعد الشعوذه في الموضوع !
Zتسرق ريال او تسرق مليون و الله لن تجد الراحه فيها بعكس المال الحال ، هذا بالدنيا فكيف بالاخره
يلدرمومغممين على وجه حرصا على خصوصيته!!
شجاعالمال الحرام يذهب وسيدفع اضعاف اضعاف ذالك عقابا من الله فالسرقه والاختلاس وكل اموال الناس بالباطل كلها في النهايه اموال سحت والنار اولى بصاحبها