بالفيديو.. “خدعة زبون” تكلف بائع محل جوالات 500 ريال

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه قيام زبون بتسليم مبلغ 500 ريال لبائع محل في مجمع اتصالات بمحافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض, باعتباره سيشتري مجموعة اكسسوارات خاصة بجواله، قبل أن يبدي تراجعاً عن عملية الشراء، ليسترجع نقوده من البائع.

ووفقا لموقع “المسار” تمثلت عملية الاحتيال في دفع الزبون لمبلغ الـ500 ريال للبائع ثم سحبها في لحظة، فبدى للأخير كأنه تسلم المبلغ، فأعاد له بقية المال،وقد اعتمد فيها المحتال على خفة يده، من خلال إيهامه للبائع بأنه سلمه مبلغاً من المال مقابل اكسسورات للجوال ليخرج الزبون المحتال من المحل ومعه الـ500 ريال، والمبلغ الذي أعطاه له البائع، وقطعة الاكسسوار.