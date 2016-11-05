كشف تفاصيل جديدة في قضية مغتصب جارته القاصر

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة أن المقيم الأربعيني الذي اعتدى على جارته القاصر، وصدر في حقه حكم بالسجن والجلد، اعتدى على الفتاة “14 عاما” نحو 3 مرات، فيما استندت المحكمة الجزائية بجدة في حكمها على التقرير الطبي ومحضر المعاينة اللذين أدانا المتهم وأثبتا واقعة الاعتداء وصحة شهادة الضحية.
وتضمنت التفاصيل حسب ما ورد فى صحيفة “الوطن” شهادة الفتاة خلال نظر القضية بأن المرة الأولى التي اعتدى فيها الجاني عليها مع بداية الدراسة عقب إجازة الحج، حيث كانت في طريقها إلى منزل خالتها للمذاكرة، وحينما خرجت من شقتها شاهدت المدعى عليه “جارهم” في الشارع، وطلب منها الصعود إلى شقته ليعطيها هدية لأسرتها جلبها من دولة السودان، عبارة عن تمر، وذهبت معه وأدخلها المنزل، وأغلق باب الغرفة بالمفتاح، وأجلسها على سرير حديد وأمامها دورة مياه ثم تجرد من ملابسه. ووصفت الفتاة ملامح الجار بشكل دقيق من حيث بشرته السمراء، وخلو جسمه من الشعر، وأنه نحيف البنية وشعره قصير وأبيض وبدون لحية أو شارب، وتوجد في صدره حبتان سوداوا اللون متجانبتان بحجم حبة العدس إلى جانب وجود حبوب أخرى في الجانب الأيمن من ظهره. وأضافت الفتاة أن المدعى عليه قام بخلع بجامتها، وحينما أخذت تصرخ كان يقول لها لا يوجد أحد في المنزل ثم اعتدى عليها، وبعد دخوله إلى دورة المياه تمكنت من ارتداء ملابسها وهربت إلى منزلها ولم يشاهدها أحد من أهلها ولم تخبرهم بما حدث.
وصف الغرفة
قالت الفتاة في شهادتها عن الواقعة إن جارهم اعتدى عليها 3 مرات، وبينت أنه في يوم الخميس بعد الحادثة الأولى بأسبوع وعقب أذان المغرب كانت ذاهبة إلى بنت خالتها وشاهدته في الطريق وهربت منه، وعند عودتها في وقت متأخر من الليل اعترضها وطلب منها الذهاب معه إلى شقته لإعطائها دواء وعسلا أحضرهما من السودان، فرفضت دخول المنزل معه، وكان يرتدي ثوبا سودانيا وقام بسحبها بالقوة وأدخلها نفس الغرفة التي اعتدى عليها فيها أول مرة واعتدى عليها للمرة الثانية، وبعد خروجها وعودتها إلى البيت لم تبلغ أهلها لكونها كانت خائفة من إخوانها. وأكدت الفتاة أنها وعقب المرة الثانية، كانت خارجة لشراء بعض الأشياء من البقالة قبل أذان العشاء، ولما شاهدت جارها صرخت بصوت عال فنزل رجل من العمارة لا تعرفه – يمني الجنسية- وساعدها على الهروب. وأضافت أنها وبعد تلك الواقعة وهروبها كانت ذاهبة إلى صديقتها قبل شهرين من عيد الأضحى فشاهدته ووضع يده على فمها وسحبها إلى شقته وأغلق الباب من الداخل وأدخلها نفس الغرفة واعتدى عليها للمرة الثالثة ومن ثم فتح الباب وجعلها تذهب وقام بإعطائها 20 ريالا، ووصفت الفتاة أثناء التحقيق الغرفة وصفا دقيقا، وقالت إن لون حائطها “بيج” والأرضية “بلاط أبيض منقط بالأسود”.
إنكار المدعى عليه
أوضح المدعى عليه أثناء التحقيق معه أن الفتاة جاءت له تطلب 20 ريالا لشراء أغراض من المكتبة لكونها لا تعرف أين ذهب والدها وهي بحاجة شديدة لتلك الأغراض، وأضاف أنه لم يدخلها الشقة وبقيت أمام الباب وأحضر لها 20 ريالا، وبإعادة استجوابه مرة أخرى وبمواجهته بما ورد في تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شعر بجسمه كما توجد به آثار لحبتين بصدره كما ذكرت الفتاة، اعترف بصحة ذلك، ولكن لم يعترف بالاعتداء على الفتاة.
تعليقات ( 38 )
مبارك**** تاركين مراهقه تروح وتجي براحتها لا وعندها اخوه بعد 😟 العيله فيها خلل
الحقجزاه الله خير اليماني انقذها مره ولو كان يدري انه صار شئ كان اكيد قتل السوادني اكيد البنت خافت تكلم اهلها ليقتلوها عشان كذا السوادني استغل رعبها وكرر الفعله تلاقي الان يدخلو سوادنه يشككو . يجب قتله
سكن العزوبي فى عمائر العوائل خطر على سكان العمارةايهاالأباءلاتسمح لأبنك اوبنتك الخروج من البيت بدون ان يرافقهم شخص رشيد الذئاب البشرية تنتظر الفرص تستخدم الهدايا والاموال لاستدارج الضحايا كل واحد يعلم ابنائه لايستجيبوا لمن قال لهم تعالو بعطيكم هديه
حسبي الله ونعم الوكيلالمفروض يتم تخطيط مدننا ومدارسنا انه الأجانب لهم احياء ومدارس لهم والسعوديون لهم احياء ومدارس تخصنا ضاعو البنات بالاختلاط ببنات الأجانب لان لهم ثقافات مختلفة ونحن شعب محافظ وعاداتنا مختلفة
الزمناشعر بأن هناك خفايا لم تظهر... ثلاث مرات ولم تخاف بعد كل مره من الخروج لوحده الله يسترنا ونسائنا وبناتنا وبنات المسلمين ويحفظهن من كل شر السكن بالاحياء الشعبيه التي تعج بالاجانب خطر قائم ابتعدو عنه
hp`v,نصيحه كفايه مدح للسوادنه انهم طيبين وأمنين احذرو السوادني هادئ والخوف من الهادئ لان افعاله مرعبه لا تأمنوهم على شغلكم ولا على اهلكم استغلو السمعه المزيفه والان يغتصب طفله
حسبي الله ونعم الوكيلإهمال الأب لقيامه بواجباته لمساندة المرأه انتها بدمار نفسيه وحياة ابنته وجب الحكم على هذا السوداني المتجرد من الانسانية بالقتل وامام الناس وإعلان موعد القصص حتى يحضر الشباب لأخذ العظة والعبرة
يالطيفطيب والزبدة
حسبي الله ونعم الوكيلعلى اَهلها بنت ضعيفة يرسلونها ليش ما في أمان من اقرب الناس لازم تكون الام والأب حريصان عليها وعلى اخوانها الاولاد وما يرسلونهم لأي مكان وما تسمح بدخول أقاربها من المراهقين للعب معهم دمر حياتها
سعد1كثرة خروج البنات وبدون محرم واحيانابتهاون بالسترواللبس والتساهل مع اﻻجانب عنهاولين الكﻻم معهم والسكوت عن اﻻعتداءحتى لو بنظره فكيف باعتداءجنسي! هي من اسباب حدوث مثل هذه المصائب نسال الله العافيه للجميع
Zقصه خياليه لان في بدايتها قالو اعتدى عليها بعد الدراسه بعد الحج و في الاعتداء الثاني او الثالث ان الاعتداء قبل الحج بشهرين هههه
ناصر عبداللهوش ذا الكلام كل مرة يسحبها للشقة وبدون مقاومة وكأن الحارة فاضية على الاقل اصرخي انتي شابه تقدرين تقاومين اي رجل وكيف ترجعين البيت آخر الليل لحالك وفيه واحد تحرش فيك الموضوع مريب واعتقد القاضي اعلم
الوقع غيرالله يسترنا بستره
جنوبية..🌻🌻أصبحنا وأصبح الملك لله ..وين اليماني مايشهد يوم انه معتدي ترجع تأخذ منه فلوس ليه وكيف أهلها ساكنين بعمارة فيها عزابية ووقت الاغتصاب ركزت في حبتين العدس الي في جسمه هذه يبغالها تركيز شديد وذهن صافي
💥💦ريما Rima💥💦السوداني هو المعتدي عليها واضح وش تستفيد على شان تكذب بعد كل هالوصف الصحيح
💥💦ريما Rima💥💦مادام اعتدى عليك بالمرة الأولى ليه تخرجين بعدها لحالك وانتي تدرين ان به الوحش ❗وشلون ماخفتي❗
محقإلى تعليق 13 طيب كيف عرفت البنت انه عنده حبتين تشبه حبات العدس وأنه أمرد بدون شعر في جسمه
فارس الزهرانيخوف هذه البنت وسكوتها كان اكبر غلط وعندما سكتت استفحل الامر ويارب يعينها على حياتها وينتقم لها من هذا الحيوان البشري
محقمادام انه اعترف بما لاحظته البنت في جسمه من الحبات التي تشبه العدس وأنه بدون شعر هذا دليل 90 في المائة المفروض أن تغلظ عليه العقوبة أو ضربه حتى يعترف بلسانه انه اعتدى عليها
فارس الزهرانيياناس ياعالم انتبهوا لبناتكم واحرصوا عليهن من الذئاب البشريه فقد قل الخوف من الله وانتشرت الرذيله وبناتكم امانه في اعناقكم وربما يكون هناك مصائب كثر لا تعلم واحذروا العماله الوافده فهي شر مستفحل
محقوبعدين أهلها الفاغرين ذولي كيف يخلوها تروح البقالة وتتمشى داخل العمارة طالعه نازليه بدون محرم يحميها الله
السياف البيشيكل الادله واهيه ضعيفه.اذا مااثبت الطب الشرعي او وجود عينات من السائل او تحليل ادي ان اي او سوابق الطرف الاول والكشف علئ الطرف الاخر واثبات الاعتداء. ارئ انها شبهه أو أنها أقرب للكيديه والابتزاز
عبدالعزيز الغامديالله يهديها هالبنت , تعرضت للإغتصاب اول مرره وما تابت من الخروج من البيت لوحدها , وبعد ثاني مرره وما تابت , الله يصلحك ويهديكي ويستر عليكي , وأهلها يشاركوها الغلط لأنهم تركوها تخرج لحالها في وقت متاخر
محقالمشكلة اذا وقعت لابد من رفع شكوى من وقتها وعمل تحليل حمض نووي من وقتها حتى يبين معاهم بسرعه وينكشف الجاني من قت المشكلة
المنصفللاسف الحكم لا يساوي الجرم واتمنى ان يتبرع محامي من وقته ليستأنف القضية وتطبيق الحد الذي يساوي الجرم وحسبي الله عليه ونعم الوكيل
حسنبعض الاحكام الشرعيه هزيله جدا ... لوكان في امريكا مؤبد ...
جيهانيالطيف اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره-الرجل كداب وخاين والبنت بلهاء جبانه ربي يسترها ويسترنا وكل بنات المسلمين
.لن .استغفر الله العظيم.
يلدرميجب رجمه ، وليشهد عذابه طائفة من المؤمنين.